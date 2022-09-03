Россия назвала препятствия для возобновления инспекций в рамках СНВ-3

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, какие вопросы должны урегулировать Москва и Вашингтон, чтобы возобновились инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Антонов призвал США «вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам». По его словам, попытка США увязать переговоры по новому соглашению на замену СНВ-3 с возобновлением инспекционной деятельности является «неправомерной», передает ТАСС.

Как пояснил посол, «в основе проблем возобновления инспекций лежит антироссийская санкционная политика США», которая «де-факто блокирует проведение» Россией «проверок на американской территории». Антонов указал, что «отсутствие нормального авиационного сообщения», «закрытие воздушного пространства» и «препятствование выдаче транзитных виз для членов российских инспекционных групп и летных экипажей» мешают запустить «верификационный режим». Чтобы он «вновь начал полноценно функционировать», указанные «вопросы должны быть урегулированы».

Кроме того, по словам посла, нужно помнить «о необходимости разрешить оставшиеся противоречия по мерам предосторожности» в связи с коронавирусом. Антонов сказал, что «обеспечение безопасности и сохранение здоровья инспекционных групп – как российских, так и американских – ключевой приоритет» для России.

Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США привержены беспрерывной реализации СНВ-3, санкции против Москвы «полностью совместимы» с договором и «не препятствуют проведению» инспекций.

Вашингтон запросил у России инспекцию на ее стратегических ядерных объектах. Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции. В МИД России подчеркнули, что Москва вынуждена прибегнуть к подобным действиям «вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».

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