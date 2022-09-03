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Россия назвала препятствия для возобновления инспекций в рамках СНВ-3
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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, какие вопросы должны урегулировать Москва и Вашингтон, чтобы возобновились инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Антонов призвал США «вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам». По его словам, попытка США увязать переговоры по новому соглашению на замену СНВ-3 с возобновлением инспекционной деятельности является «неправомерной», передает ТАСС.
Как пояснил посол, «в основе проблем возобновления инспекций лежит антироссийская санкционная политика США», которая «де-факто блокирует проведение» Россией «проверок на американской территории». Антонов указал, что «отсутствие нормального авиационного сообщения», «закрытие воздушного пространства» и «препятствование выдаче транзитных виз для членов российских инспекционных групп и летных экипажей» мешают запустить «верификационный режим». Чтобы он «вновь начал полноценно функционировать», указанные «вопросы должны быть урегулированы».
Кроме того, по словам посла, нужно помнить «о необходимости разрешить оставшиеся противоречия по мерам предосторожности» в связи с коронавирусом. Антонов сказал, что «обеспечение безопасности и сохранение здоровья инспекционных групп – как российских, так и американских – ключевой приоритет» для России.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США привержены беспрерывной реализации СНВ-3, санкции против Москвы «полностью совместимы» с договором и «не препятствуют проведению» инспекций.
Вашингтон запросил у России инспекцию на ее стратегических ядерных объектах. Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции. В МИД России подчеркнули, что Москва вынуждена прибегнуть к подобным действиям «вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».
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В США допустили ядерный конфликт с Россией из-за ранения солдата НАТО на Украине
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Гибель или ранение военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к ядерной войне между Россией и Североатлантическим альянсом, сообщает американский журнал Foreign Affairs.
Авторы статьи отметили, что пока США и их союзники якобы пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, передает РИА «Новости».
«Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины – это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это впоследствии спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту», – говорится в публикации.
Обозреватели призывали избегать этого сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт. «Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS», – подчеркнули Альперович и Радченко.
Ранее стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины.
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Посольство России отреагировало на публикацию Госдепа про Симоньян
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Публикация Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия зарубежной общественности отечественной прессе, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
«Обратили внимание на информацию, размещенную на сайте Госдепартамента относительно М. С. Симоньян, – руководителя одного из самых популярных в мире российских СМИ Russia Today. Данный материал – очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий... То, что этим занялся Госдеп, – проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.
Также в посольстве призвали авторов подобных докладов «набраться мужества и следовать провозглашаемым на Западе постулатам: о плюрализме мнений и важности их выражения» и «перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами».
Ранее главред RT опубликовала в своем Telegram-канале поступившее ей письмо якобы от запрещенного в России националистического батальона «Азов».
В письме содержится «приговор», подписанный некими судьями, где журналистку приговаривают «к высшей мере наказания – убийству» за «поддержку агрессивной войны Российской Федерации против Украины».
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ВС России сбили переоборудованный для стрельбы ракетами HARM украинский МиГ-29
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Российские военные сбили в Херсонской области два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM», – процитированы его слова в Telegram-канале ведомства.
AGM-88 HARM (англ. High-speed Anti-Radiation Missile – высокоскоростная противорадиолокационная ракета) – американская ракета, вставшая на вооружение в 1983 году. Максимальная дальность пуска составляет 150 км, минимальная – 25 км. Длина ракеты – 4,17 м, размах крыла – 1,13 м. Масса боевой части – 66 кг. Применяется для наведения на высокочастотные РЛС, способна поразить объект, даже если РЛС была выключена.
Ранее в Минобороны сообщили, что попытки украинских военных закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления успешно пресекаются. Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих.
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США не выдали визу Колокольцеву и сорвали его визит в ООН
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Российская делегация не получила визы США, в результате участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН оказалось сорвано, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя отметил, что «российской делегации попросту не выдали визы». По его словам, США в очередной раз вопиющим образом нарушили «обязательства по соглашению о центральных учреждениях ООН». Небензя подчеркнул, что «предоставление виз для делегатов – это не привилегия, а международно-правовая обязанность США», невыдача виз противоречит принципу суверенного равенства и препятствует эффективному участию в работе ООН, передает РИА «Новости».
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что США «продемонстрировали, что политическая конъюнктура для них важнее реальной борьбы с преступностью». Такими действиями Вашингтон наносит ущерб двусторонним отношениям с Россией и международному сотрудничеству в «противодействии преступности, терроризму и распространению наркотиков», сказал он.
По его словам, осуждать терроризм и экстремизм на словах и поддерживать подобные движения в реальности, высказывать заботу о здоровье наркоманов и при этом поощрять наркопотребление стало уже фирменным стилем США.
Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию, заявил, что «ООН постоянно поднимает с принимающей страной вопрос невыдачи виз российским дипломатам, прибывающим в ООН». «Мы продолжим делать это», – сказал он.
Напомним, российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации. Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.
В постпредстве США при ООН заявили, что «визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США», но отметили, что США «обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН».
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МИД: США от превращения в сторону конфликта на Украине отделяет тончайшая грань
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Соединенные Штаты от превращения в сторону конфликта на Украине отделяет тончайшая грань, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США, осуществляя эту накачку и вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставит себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта. Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, она не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что переступив нее, все останется как есть», – приводит его слова РИА «Новости».
Накануне стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины.
В среду экс-советник главы Пентагона обвинил в конфликте на Украине власти США. Как подчеркнул американский полковник Дуглас Макгрегор, за все происходящее на Украине ответственны Соединенные Штаты, за президентом Украины Владимиром Зеленским стоит Вашингтон, который диктует Киеву план действий.
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Путин указал на огромное влияние Горбачева на ход мировой истории
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Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнования родным и близким умершего на 92-м году жизни Михаила Горбачева, отметив его огромное влияние на ход мировой истории.
«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Путин также отметил «большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы».
Накануне вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.
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В армии США побили рекорд по сексуальному насилию
В 2021 году в американской армии минимум 8,4% женщин-военнослужащих и 1,5% мужчин-военнослужащих подверглись сексуальному насилию на службе, это стало рекордом с 2006 года, сообщил Пентагон.
Всего в армии США в 2021 году подверглись сексуальному насилию 35 875 человек, говорится в докладе Пентагона, передает РИА «Новости».
Предыдущий рекорд был установлен в 2006 году, тогда 6,8% женщин и 1,8% мужчин подверглись сексуальному насилию.
При этом 47% женщин не сообщали о совершении сексуального насилия из-за «беспокойства о возможных негативных последствиях со стороны коллег».
Всего в 2021 году поступило 8866 сообщений о сексуальных домогательствах, это на 1050 сообщений больше, чем годом ранее.
Напомним, в 2021 году управление спецопераций ВМС США, в состав которого входят «морские котики», впервые приняло в свои ряды женщину.
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Минфин США назвал сроки публикации плана по ограничению цен на нефть из России
План действий по ограничению цен на российскую нефть может появиться в сентябре, следует из заявления Министерства финансов США.
«Управление по контролю за иностранными активами США ожидает публикации предварительного плана по внедрению ценовых ограничений в сентябре. Он будет содержать обобщенный обзор этого механизма, включая условия его соблюдения гражданами США», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Официальный план и его юридическое оформление появятся позже.
Ранее сообщалось, что министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал абсурдным решением в интересах американских компаний введение ограничений цен на российскую нефть.
WSJ: США создают сеть дронов на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана
Военно-морские силы США вместе с ближневосточными союзниками, такими как Израиль и Саудовская Аравия, ведут работу над разработкой сети морских и воздушных безэкипажных аппаратов для сдерживания военной активности Ирана, пишет газета The Wall Street Journal.
По данным издания, информация о масштабах программы и методах применения дронов пока не раскрывается, однако США надеются, что в следующем году порядка 100 разведывательных аппаратов будут осуществлять наблюдение на территории от Суэцкого канала до побережья Ирана, передает ТАСС.
Как отмечает в статье ответственный за данную программу капитан ВМС США Майкл Брассер, эта работа ведется порядка полугода, и США «по-настоящему находится на пороге беспилотной технологической революции».
Отмечается, что все дроны, которые проходят испытания для использования в создаваемой сети, не несут каких-либо вооружений. При этом издание подчеркивает, что в будущем США намерены использовать опыт создания подобных сетей и в других регионах мира.
Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов.
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США увидели прогресс в переговорах с G7 о ценах на российскую нефть
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Переговоры о ценовом пределе на российскую нефть существенно прогрессируют в рамках «Группы семи» (G7), заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«Я оптимистична о существенном прогрессе, которого достигли наши команды и вся «семерка» в рамках работы по доведению идеи ценового предела до воплощения в реальность», – приводит РИА «Новости» слова Йеллен на встрече с британским коллегой.
Она заявила, что введение предела цен позволит снизить доходы России, а также установить бесперебойные поставки на рынок, снизив давление на стоимость энергоносителей для людей в США, Великобритании и по всему миру.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон уверен в том, что «ценовой потолок» на российскую нефть не только ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но и приведет к снижению общемировых цен. «Мы рассчитываем, что реализация такой меры позволит не только снизить доходы (России)... от продажи нефти, но также снизить общемировые цены», – сообщила Жан-Пьер.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
Как утверждает Bloomberg, в ответ на введение Западом потолка цен на нефть Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Рябков счел Женеву неподходящей площадкой для контактов России и США
Россию не устраивает Женева в качестве площадки для контактов с США, Москва будет искать ей альтернативы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«С учетом полного слияния подхода Берна с подходом Евросоюза по проблематике оценок специальной военной операции роль Женевы как международной столицы, как площадки для проведения в том числе двусторонних контактов с США резко упала. Нас не устраивает эта платформа, мы будем искать альтернативы», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что Россия и США обсуждают возможность проведения очередного заседания двусторонней комиссии по ДСНВ.
«В последнее время тема неоднократно обсуждалась по рабочим каналам. Мы находимся в фазе, как я надеюсь, запуска рассмотрения перспектив проведения очередного заседания двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ», – отметил дипломат.
По его словам, на общую ситуацию «накладывает очень тяжелый отпечаток контекст, созданный Вашингтоном вокруг специальной военной операции, и коллективный Запад во главе с США сделал максимум для срыва результативного завершения только что закончившейся в Нью-Йорке четырехнедельной Обзорной конференции по ДНЯО».
Напомним, 16 июня 2021-го в Женеве прошли двусторонние переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Комментируя возможность возврата «к духу женевского саммита» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, Песков заявил, что уже год назад мир стоял на пороге тектонических изменений, которые происходят сейчас.
США ввели ограничения на экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай
Администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на продажу некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай, сообщает газета New York Times.
«Новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Также газета уточняет, что в последнее десятилетие упомянутые чипы использовались «в крупнейших суперкомпьютерах, используемых учеными и интернет-компаниями для таких функций, как распознавание речи и объектов на фотографиях».
Издание отмечает, что теперь правительство США требует экспортных лицензий для продажи видов высокопроизводительных чипов. В правительстве США при этом заявили, что такого рода продукты могут быть использованы или перенаправлены для военных целей в Китай или Россию.
«Ограничения являются частью холодной войны между Китаем и Соединенными Штатами за первенство в передовых технологиях», – резюмировали в статье.
Сами Россия и Китай тем временем договорились не только укреплять свое сотрудничество, но и вместе противостоять гегемонии западного мира. Как рассуждала газета ВЗГЛЯД, отношения Москвы и Пекина действительно перешли на новый уровень.
СМИ: Полиция вынесла два сейфа из дома Вексельберга в Нью-Йорке
Полиция после обыска в доме на Парк-авеню в Нью-Йорке, который пресса связывает с российским олигархом Виктором Вексельбергом, вынесла пять коробок и два сейфа.
Правоохранители погрузили все в багажники, часть машин сразу же уехала, передает РИА «Новости».
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники ФБР и полиции США в четверг провели обыски в двух зданиях в Нью-Йорке, якобы связанных с бизнесменом Вексельбергом. Одно из них – высотный дом на Парк-авеню на Манхэттене, другое – поместье – в Саутгемптоне.
Пока против Вексельберга в США не выдвинуто никаких обвинений, а действия правоохранители обосновали сохраняющимися санкциями. Объекты собственности пока не арестованы, добавили источники NBC.
Ранее сообщалось, что глава совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг избран сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) вместо Анатолия Чубайса.
Лавров: Попытки изолировать Россию обречены на провал
Россия не одинока в мире, попытки Запада ее изолировать обречены на провал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
«Мы совсем не одиноки, нас пытаются изолировать, но эти попытки обречены на провал», – передает ТАСС его слова.
Лавров подчеркнул, что западные страны не смогут ослабить Россию, как это не получалось ни у кого в прошлом.
«История нашего государства знала и более серьезные этапы, когда наша роль и место на международной арене вызывали у других наших партнеров, как мы их иронично называем, желание ослабить Россию. Я убежден, что это не получится, как это не получалось ни у кого в прошлом», – сказал он.
По словам главы российского МИД, коллективный Запад беззастенчиво, грубо и агрессивно развязал против России гибридную войну, когда понял, что планы по превращению Украины в «анти-Россию» провалились.
«Сегодня события, которые все обсуждают, возвращаясь из отпусков, связаны с происходящим вокруг Украины, а если говорить по-честному, с гибридной войной, которую коллективный Запад развязал беззастенчиво, открыто, грубо и агрессивно против нашей страны, когда понял, что замыслы о превращении Украины в «анти-Россию», по организации на украинской территории плацдарма для военного сдерживания РФ, провалились», – подчеркнул Лавров.
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
Тем временем антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.
Небензя указал Гутерришу на невыдачу Вашингтоном виз делегации России на ГА ООН
Никто из 56 членов российской делегации, которая должна отправиться на Генассамблею ООН, не получил визу в США, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя в письме генсеку организации Антониу Гутерришу.
Визы не получил «никто из 56 российских представителей из основной делегации и передовой группы», а также «журналисты и члены экипажа самолета министра». Небензя указал, что США обязаны обеспечивать возможность участия делегаций в работе ООН, передает ТАСС.
Он попросил Гутерриша «вновь подчеркнуть властям США, что они должны как можно скорее выдать запрошенные визы». Небензя отметил, что в последние месяцы США «постоянно отказывали предоставлять визы на въезд российским делегатам, которые должны были принимать участие в официальных мероприятиях ООН», включая главу МВД Владимира Колокольцева.
Напомним, российская делегация не получила визы США, в результате участие министра внутренних дел России в саммите глав МВД в ООН оказалось сорвано.
Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации. Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.
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