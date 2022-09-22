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Лавров на встрече с главой МИД Египта пошутил про американские визы
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про американские визы на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН.
В начале встречи Лавров поинтересовался у Шукри, когда тот приехал в Нью-Йорк. «В воскресенье, но у меня не было проблем с визой», – сказал со смехом Шукри.
«У меня тоже», – пошутил в ответ Лавров, передает РИА «Новости».
Участие российской делегации в 77-й сессии ГА ООН было омрачено проблемами с выдачей американских виз и логистикой, которая осложнилась после введения санкций против российской авиаотрасли и закрытия почти всеми европейскими странами, как и Соединенными Штатами, своего воздушного пространства для российских самолетов. Двум членам российской делегации американские визы так и не выдали.
Лавров подчеркивал, что США и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее всемирной организации.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Россия будет настаивать на запуске генсеком ООН арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам. По его словам, Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
США отреагировали на слова Путина о ядерном оружии
Вашингтон серьезно воспринимает заявления президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит сейчас необходимости повышения готовности своих сил стратегического сдерживания, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется», – цитирует Кирби РИА «Новости».
По его словам, применение ядерного оружия российской стороной грозит тяжелыми международными последствиями и превратит ее в «изгоя».
Напомним, президент России в среду заявил, что «те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».
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США поддержали расширение Совбеза ООН
США выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН, заявил президент США Джо Байден с трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.
«Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира... США поддерживают расширение состава членов Совета Безопасности ООН, включая постоянных членов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Байдена.
Сейчас постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.
Ранее сообщалось, что американский президент Джозеф Байден не намерен в рамках Генассамблеи ООН поднимать вопрос о возможности исключения России из числа постоянных участников Совбеза ООН.
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Зеленский в ООН потребовал мира с Россией только на условиях Украины
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Перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении на сессии ГА ООН, потребовав лишить Россию права вето в Совбезе организации.
Зеленский записал обращение на английском языке. В зале его слушала супруга Елена и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Комментируя возможность переговоров между Украиной и Россией, Зеленский сказал: «Возможно, вы слышали от России разные слова про переговоры. Они говорят, что к ним готовы. Но они говорят о переговорах, а сами проводят военную мобилизацию, они говорят о переговорах, а сами объявляют псевдо-референдумы». Зеленский «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной», передает ТАСС.
Президент Украины отметил, что в этой «формуле» нет «нейтральности». «Те, кто говорит о нейтральности, когда под угрозой наши ценности и сам мир, они имеют в виду что-то другое, они говорят о безразличии: «Каждый сам за себя». Вот что они говорят», – сказал Зеленский. Он считает, что такие люди «выражают сочувствие лишь для протокола, и поэтому они лишь притворяются, что кого-то защищают, но на самом деле они защищают только свои узкокорыстные интересы».
Зеленский считает, что Россия как «агрессор» должна быть «изолирована» в международных организациях при принятии решений – «по меньшей мере, пока длится агрессия». Он призвал «отказать в праве голоса, лишить прав направления делегаций, лишить права вето в том случае, если речь идет о члене Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы наказать агрессора в рамках тех или иных организаций».
По словам Зеленского, наказание России должно стать частью «формулы мира», в которую он включает, помимо изоляции в международных организациях, также санкции, блокирование торговли и возмещение ущерба.
Зеленский заявил: «Нам необходима поддержка <...> оружием, военной техникой, боеприпасами, наступательным оружием, оружием более дальнего действия <...> и системами обороны, в первую очередь речь идет о системах ПВО».
Российская делегация присутствовала в зале во время видеообращения Зеленского и была представлена заместителем постпреда Дмитрием Чумаковым и другими сотрудниками миссии. Несмотря на резкие высказывания в адрес России, никаких демаршей с выходом из зала россияне не предпринимали.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. До этого Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
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Путин назвал людей, сделавших Россию великой державой
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Президент России Владимир Путин назвал выдающихся деятелей за всю историю нашей страны, которые сделали Россию великой страной. Он упомянул, в том числе, и руководителей советского периода.
«Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры», – передает РИА «Новости» его слова, сказанные на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
Глава государства перечислил имена следующих известных личностей, сделавших свой вклад в становление России: Рюрик и Вещий Олег, князь Владимир и Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и Александр Невский, Ермак, Минин и Пожарский, Петр I и Екатерина II, Брусилов и Деникин, Жуков и Рокоссовский, Курчатов, Королев, Гагарин.
По словам президента, все государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а главное – российский народ – сделали Россию великой мировой державой, определив ее судьбу.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в среду прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород, где проходит празднование зарождения российской государственности.
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Политолог: Запад должен отказаться от войны до последнего украинца
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«Видеообращение Владимира Путина стало предостережением для стран Запада от эскалации конфликта. Им дали понять, что Россия будет делать все возможное, чтобы защитить людей на освобожденных территориях. И ядерный шантаж с их стороны здесь неуместен», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил в России частичную мобилизацию.
«Заявление президента Путина – своевременное, четкое и продуманное. Озвучено оно накануне выступления американского лидера Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН. Как сообщали СМИ, сегодня Байден произнесет слова о «крестовом походе» против нас и о всеобъемлющей поддержке иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины», – рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.
«Поэтому можно говорить, что видеообращение российского лидера стало предостережением для стран Запада от эскалации конфликта. Кроме того, мы четко понимаем, что сорванные российско-украинские переговоры лежат на совести Вашингтона и Лондона, которые заставили Киев отказаться от достигнутых договоренностей», – убежден собеседник.
«В этом контексте было важно высказаться о планах, которые есть у Москвы относительно дальнейшего развития ситуации. Во-первых, украинскому режиму целиком и полностью отказано в легитимности. Мы убеждены, что это преступная группа, которая незаконным образом получила власть в 2014 году и с тех пор ведет войну против нашей страны. Причем делается это при полной поддержке НАТО, в том числе с помощью современных видов западного оружия, а также при участии тысяч иностранных наемников, среди которых кадровые офицеры альянса», – подчеркнул он.
«Поэтому Россия будет делать все возможное, чтобы защитить народ Донбасса и других территорий от нелегитимного и враждебного режима. Президент заверил, что мы признаем все новые субъекты, которые захотят присоединиться к России. Причем речь идет не только о Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье. Возможность для вступления в нашу страну есть и у других регионов, которые захотят избавиться от власти украинских нацистов», – полагает эксперт.
Оценивая общественные настроения, политолог отметил, что «безусловно, все обратили внимание на объявление частичной мобилизации». «Она касается в первую очередь резерва – то есть служивших и находящихся в запасе солдат и офицеров», – пояснил он.
«Уверен, что на освобожденных территориях это решение восприняли с ликованием. В России же, как мне кажется, часть людей может не понять принятых мер. Но подавляющее большинство наших граждан понимают и поддерживают решение президента. Поэтому можно сказать, что ситуация в стране и по периметрам наших границ находится под полным контролем», – убежден Данилин.
«Мне кажется, сейчас сохраняется небольшая надежда на то, что Запад натянет поводки и заставит своих «шавок» пойти на выдвинутые Россией условия. То есть Запад должен отказаться от войны до последнего украинца. Кроме того, есть надежда на то, что в Европе произойдет раскол на здравомыслящую часть общества и на полных дегенератов. Здравомыслящие европейцы перестанут поддерживать эскалацию конфликта. Хочется также верить, что внутри Украины также найдутся группы и силы, способные либо отказаться быть пушечным мясом и стать независимыми субъектами международной политики, либо же войти в состав России», – добавил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.
Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения и вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.
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Вучич спросил мировых лидеров о разнице между суверенитетом Украины и Сербии
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Президент Сербии Александар Вучич, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, напомнил о ситуации с Косово и спросил, в чем разница между суверенитетом Украины и Сербии.
Вучич заявил, что «Сербия поддерживает территориальную целостность всех стран ООН, в том числе Украины». Однако, по его словам, «правда заключается в том, что территориальная целостность Сербии была нарушена», хотя «Сербия никого не атаковала, никакую другую суверенную страну, об этом мало кто говорит».
«Я хотел бы задать вопрос лидерам многих стран, ответьте, какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии? Во втором случае было серьезное вопиющее нарушение, а вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере некоторые из вас», – приводит его слова ТАСС.
Сербия, как подчеркнул Вучич, не нарушала суверенитет другой страны, но «это не помешало 19 богатым суверенным странам – членам НАТО совершить нападение, подорвать суверенитет без согласия СБ ООН». Он напомнил слова Мартина Лютера Кинга о том, что несправедливость в одном месте приводит к несправедливости везде. Вучич указал, что «принцип нерушимости границ должен распространяться на все страны».
Мир столкнулся с самым глубоким глобальным политическим кризисом с момента создания Организации Объединенных Наций, сказал он.
В интервью агентству «Танюг» Вучич заявил, что в ходе встреч в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ему «в лицо» высказали требование введения антироссийских санкций. «Нас было пятеро-шестеро с Западных Балкан, половина встречи была о том, когда мы (Сербия) введем санкции. Я сказал, что понимаю сигнал. Они меня спрашивают: «Когда санкции?». Я им говорю: «Я отлично понял, что вы говорите». Никто не угрожал и так далее, но когда это единственная тема встречи, то только ждите, что последует после этого», – рассказал он.
По его словам, «было ясно с самого начала, что Путин не сдастся, вопреки успехам украинской армии в последние дни на востоке и на юге Украины, ясно, что он будет бороться». Как заявил Вучич, «ясно, что украинские солдаты были намного-намного многочисленнее, это было не два к одному, а пять-семь к одному, из-за этого почти никаких шансов у российских солдат не было».
«Поэтому, как я предполагаю, он принял решение о мобилизации своего резерва. А Запад, конечно, ожидал полной победы и полного поражения России, и это сейчас усложняет ситуацию», – сказал Вучич. По его словам, мир разделился на две части и каждая из этих частей не хочет принимать нейтральную позицию Сербии.
Напомним, Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР, а также расширения вооруженного конфликта до мирового масштаба.
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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Лавров: Запад срывает дипломатическое урегулирование на Украине
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Страны Запада срывают усилия по дипломатическому урегулированию на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН.
«В ходе обсуждения ситуации на Украине в контексте специальной военной операции Вооруженных сил РФ Сергей Лавров изложил принципиальные подходы российской стороны. Подчеркнут опасный характер линии киевского режима и западных стран на эскалацию и затягивание кризиса, срыв усилий по его политико-дипломатическому урегулированию», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Также российская сторона напомнила, что Швейцария отошла от своего принципа нейтралитета и присоединилась к санкциям против России.
«К Берну обращен призыв в пользу возврата к политике нейтрального государства, снискавшей Конфедерации ранее признание на международной арене», – отметили в министерстве.
Кроме того, политики обсудили несколько вопросов двусторонней и мировой повестки с учетом избрания Швейцарии в качестве непостоянного члена Совбеза ООН в 2023–2024 годах.
14 сентября в Нью-Йорке открылась 77-я сессия Генассамблеи ООН. Делегацию России на ГА ООН возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Речь Байдена в ООН решили переписать после заявления Путина
Речь президента США Джо Байдена поменяется в связи с высказываниями его российского коллеги Владимира Путина, прозвучавшими в среду, сообщают СМИ со ссылками на источники в американской администрации.
«Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь (президента США Джо) Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным (президентом Владимиром) Путиным заявлением», – цитирует сообщение корреспондента Politico РИА «Новости».
Байден планирует выступить на Генассамблее ООН в среду. Белый дом заявлял, что американский президент планирует говорить о реформе Совбеза ООН, об инвестициях в продовольственную безопасность в мире и осудить действия России на Украине.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не намерен в рамках Генассамблеи ООН поднимать вопрос о возможности исключения России из числа постоянных участников Совбеза ООН.
Байден заявил о цели сдержать Россию от атаки территории НАТО
Вашингтон тесно работает с союзниками, чтобы не допустить возможную атаку России на территории НАТО, заявил президент США Джо Байден на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Соединенные Штаты также тесно работают с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы создать издержки для России, чтобы сдержать атаки на территорию НАТО», – передает его слова ТАСС.
Ранее в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта.
Лавров: Спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения ее целей
Страны Запада под руководством Соединенных Штатов в открытую пытаются победить Россию «на поле боя» на Украине, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Хотел бы подчеркнуть, что коллективный Запад во главе с США открыто стремится к победе над Россией на поле боя. США и их союзники готовы принести Украину в жертву ради своих геополитических целей. Для их достижения они накачивают страну оружием, а это ведет к эскалации и затягиванию конфликта, отдаляет перспективу урегулирования», – заявил Лавров в интервью Newsweek, передает ТАСС.
Он добавил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены ее цели: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины.
«Все они сохраняют актуальность и будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло», – подчеркнул министр.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
В Белом доме заявили об отсутствии войны с Россией
Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Нет, совершенно точно нет», – заявил Кирби в эфире Fox News в ответ на вопрос, находятся ли США в состоянии войны с Россией, передает ТАСС.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Байден не намерен в рамках Генассамблеи ООН поднимать вопрос о возможности исключения России из числа постоянных участников Совбеза ООН.
В среду стало известно, что речь президента США Джо Байдена решили срочно поменять после заявлений российского президента Владимира Путина.
МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации вокруг Запорожской АЭС
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генассамблеи ООН заявил, что обстрелы Запорожской АЭС возобновились, но не стал указывать, что огонь ведет Украина.
«После моего визита ситуация стала несколько лучше. Но потом проблемы снова появились», – заявил Гросси. Он не сказал, кто «возобновил обстрелы станции», передает ТАСС.
В заявлении МАГАТЭ говорится, что кабели электропитания одного из шести энергоблоков Запорожской АЭС были повреждены в среду в результате обстрела. По данным, полученным от сотрудников станции, два аварийных дизельных генератора шестого энергоблока включились автоматически и работали около сорока минут после обстрела, который произошел в 01:13 по местному времени (совпадает с московским). Отмечается, что обстрелу подверглась территория, прилегающая к турбинному залу энергоблока, который находится рядом со зданием реактора.
Гросси сообщил, что на полях ГА ООН «очень усердно» работает «над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС». В частности, он «встретился с министром Лавровым, министром Кулебой, президентом Макроном и главами МИД стран G7». Как заявил гендиректор МАГАТЭ, «было бы здорово достичь соглашения сегодня же, но, как вы понимаете, речь идет об очень сложных вопросах, рассмотрение которых требует несколько больше, чем одна встреча». При этом, по его словам, работа ведется «над очень конкретными аспектами, которые будут необходимы для создания зоны».
«Сам факт, что министры обеих стран участвуют в переговорах со мной, выслушивают наши идеи, является показателем, что у нас есть мощная база для этого», – сказал он, добавив, что МАГАТЭ намерено в ближайшие дни расширить состав миссии на Запорожской АЭС.
Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Украину, а после этого, возможно, Россию. По словам гендиректора МАГАТЭ, он прилагает усилия к тому, «чтобы это произошло как можно скорее».
Напомним, в результате украинских обстрелов на ЗАЭС были повреждены спецкорпус и система охлаждения. Последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.
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МИД обвинил Запад в попытке размыть мандат ГА ООН для давления по теме Украины
Запад пытается политизировать работу Генассамблеи ООН, чтобы оказывать давление в ситуации вокруг Донбасса и Украины, заявил МИД России.
Как сообщается на сайте министерства по итогам встречи главы МИД России Сергея Лаврова с председателем 77-й сессии ГА ООН Чабой Кереши, стороны обсудили «аспекты деятельности» ГА, подчеркнув «важность повышения эффективности этого органа и поддержания на его площадке атмосферы сотрудничества и доверия».
МИД указывает, что подобные «усилия приобретают дополнительное значение на фоне попыток коллективного Запада политизировать работу» ГА. Ведомство заявило, что западные страны хотят «размыть мандат» ГА ООН, превратив ее «в инструмент политического давления, в том числе в контексте ситуации на Украине и в Донбассе».
Лавров призвал Кереши «к взвешенной и равноудаленной линии». Министр отметил, что Кереши нужно «руководствовался интересами всех государств-членов, способствовать устранению разделительных линий и совместно с конструктивно настроенными государствами отстаивать авторитет ГА как одного из главных уставных органов ООН».
Напомним, Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН. У него запланировано выступление на заседании Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.
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Китай подчеркнул невозможность лишения России роли в ООН
Никто не может лишить Россию права на ту важную роль, которую она играет в ООН, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Ван И сказал, что рад встретиться с Лавровым, хотя они совсем недавно «встречались в Самарканде». Китайский министр поздравил российского коллегу с тем, что Лавров «все-таки приехал в Нью-Йорк». «Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам», – приводит его слова ТАСС.
Как заявил Ван И, «Россия – постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН». Он подчеркнул, что «никто не может лишить Россию этого права».
Ван И также встретился на полях сессии Генассамблеи ООН с советником президента Франции по иностранным делам Эмманюэлем Бонном. Как передает «Синьхуа», Ван И сказал, что «и Китай, и Франция привержены миру и надеются, что прекращение огня» на Украине удастся «достигнуть как можно скорее путем мирных переговоров».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной». Зеленский потребовал лишить Россию права вето в Совбезе ООН.
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН. У него запланировано выступление на заседании Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.
Лавров сообщил об ударе по экономике Запада от антироссийских санкций
Страны Запада не смогли пошатнуть экономику России, но антироссийские санкции ударили по населению самих этих стран, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Односторонние ограничительные меры Запада вводились под лозунгом нанесения непоправимого ущерба России. Однако пошатнуть российскую экономику не получилось. Более того, санкции оказались обоюдоострым оружием: во многих европейских странах наблюдаются рост цен и падение доходов, энергодефицит и угрозы социальных взрывов», – сказал Лавров в интервью Newsweek, передает ТАСС.
По его словам, на данный момент «привычные блага цивилизации» становятся привилегией богатых, и это – следствие антироссийской политики.
Отрасли экономик стран ЕС, в том числе металлургическая и химическая, процветали годами за счет стабильных поставок российских энергоносителей, это позволяло Европе успешно конкурировать, в том числе с США, добавил министр.
«Видимо, такого больше не будет, но это не наш выбор. Если на Западе хотят действовать в ущерб собственным интересам, помешать этому мы не можем», – заключил он.
Ранее власти Германии приняли решение в рамках санкций против Москвы по состоянию на 16 сентября заморозить российские активы на сумму более 4,8 млрд евро.
До этого американский Минюст попросил Конгресс узаконить передачу украинской стороне арестованных российских активов.