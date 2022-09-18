Россия собралась требовать арбитража против США

Россия будет настаивать на запуске генсеком ООН Антониу Гутерришем арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая «25-мильная зона») имеют еще более давнюю историю», – рассказал Полянский в интервью РИА «Новости».

По его словам, все обозначенные ГА ООН «разумные и ограниченные сроки» для устранения этих проблем давно прошли, «однако, генсекретарь, к сожалению, пока так и не начал арбитражную процедуру».

«Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении», – подчеркнул Полянский.

Он заявил также, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.

Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.

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