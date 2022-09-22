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От Киева потребовали вывести войска из Запорожской области
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Украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области, в противном случае после референдума они будут считаться оккупантами, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области. В противном случае после проведения референдума с последующим выходом региона из состава Украины, объявлением независимости и вхождением в состав Российской Федерации украинские войска будут восприняты как оккупанты, а любые их действия – как агрессия против России», – приводит его слова РИА «Новости».
В настоящее время российские военные контролируют порядка 73% территории Запорожской области, остальные 27%, включая областной центр Запорожье, остаются под властью киевского режима.
Ранее Рогов подчеркивал, что запорожцы настроены воевать и голосовать за Россию.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
Шойгу рассказал, кого коснется мобилизация
Под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – приводит ТАСС слова Шойгу.
Он отметил, что в России – огромный мобилизационный ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, военную специальность.
«У нас их почти 25 млн. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация – частичная мобилизация, 1% или чуть больше, 1,1% от общего мобилизационного ресурса», – подчеркнул министр обороны Шойгу.
Ранее президент объявил частичную мобилизацию.
Шойгу рассказал о порядке мобилизации
Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Конечно, они (мобилизованные) пройдут подготовку, переподготовку, пройдет слаживание экипажей, команды. Исключительно только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые будут предписаны», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, частичная мобилизация проводится для осуществления контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.
«Сама линия соприкосновения, ее можно называть и линией фронта, и линией соприкосновения – это больше 1000 км. Естественно, то, что сзади и вдоль этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. Конечно, работа делается в первую очередь для этого. Я имею в виду частичную мобилизацию», – передает ТАСС слова Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Бывший военком сказал, по каким критериям мобилизуют резервистов
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«Для призыва в первую очередь будет иметь значение так называемая ВУС – военно-учетная специальность, возрастная категория и состояние здоровья», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший военком объединенного комиссариата Савеловского района Москвы, полковник запаса Сергей Моисеев. Ранее президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
«Любая степень мобилизации имеет четкий регламент и свой порядок, вне зависимости от объявленной степени ее готовности. При мобилизации, даже частичной, эти критерии будут несколько снижены, но будут учитываться все факторы. В любом случае не призовут тех, кому за 60, у кого проблемы с разными болезнями, кто просто физически не может даже донести снаряд до орудия», – сказал Моисеев.
Полковник предположил, что в данный момент возникла потребность возвращения из запаса офицеров, профессиональных кадров, которые уволились недавно в званиях майор – подполковник.
«Это кадровый резерв, способный приносить пользу на командно-штабных должностях, поскольку эти люди обладают богатым опытом. Многие из них участвовали в боевых действиях в Сирии, ранее в Южной Осетии, и еще не утратили опыт боевого управления. Насколько знаю, их сейчас возвращают в строй, в основном на штабные руководящие должности на уровне батальон – полк. Это бесценный опыт, особенно на фоне того, что молодые капитаны – майоры впервые столкнулись с боевой ситуацией», – заявил Моисеев.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда – солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.
Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.
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Военный эксперт предсказал изменение характера боевых действий на Украине
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«Решение о частичной мобилизации положительно скажется на ходе спецоперации. Прежде всего поменяется характер боевых действий. СВО станет более интенсивной», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу сообщили о начале частичной мобилизации в России.
«В ближайшее время предполагается увеличение нашей территории, и у нас появится новая граница в 1400 километров, а линия боевого соприкосновения составляет больше тысячи километров. Для того, чтобы охранять эту границу и отражать атаки, требуется больше личного состава», – отметил редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
Он также обратил внимание на слова министра обороны Сергея Шойгу о том, что частичной мобилизации подлежат лишь люди с военным опытом. По словам министра, у России огромный мобилизационный ресурс – почти 25 млн человек. Частичной мобилизации подлежит чуть более 1% мобилизационного ресурса. В общей сложности будут призваны 300 тыс. резервистов.
«Исходя из этого, мобилизовать планируется лишь представителей тех военно-учетных специальностей, которые требуются в зоне проведения СВО, а также специалистов, которые имеют длительный срок военной службы и опыт участия в горячих точках. Срочников это не касается», – рассказал собеседник.
Леонков отметил, что перед тем, как отправляться в зону специальной операции, резервисты будут проходить переподготовку. По его словам, с ними также будет заключен соответствующий контракт.
«Затем, после переподготовки, резервистов направят в зону боевых действий: кто-то окажется на «передке», кто-то окажется подальше от него. Вторые займутся обеспечением работы военно-гражданских администраций. Работы много, и людей нужно много», – подчеркнул военный эксперт.
По мнению Леонкова, решение о частичной мобилизации положительно скажется на ходе спецоперации. «Прежде всего поменяется характер боевых действий. СВО станет более интенсивной: увеличится количество контингента, а также количество огневых средств поражения, управляемых новыми специалистами», – убежден собеседник.
При этом ВСУ наверняка предпримут военную попытку срыва референдумов на освобожденных территориях. «Но эти попытки, я думаю, будут тщетными, – считает эксперт. – Я думаю, нашими военными продумана специальная тактика, которая позволит максимально обезопасить нынешних и будущих граждан России во время голосования».
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.
Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.
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Шойгу озвучил потери России в СВО
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими.
«Не могу не сказать о потерях. Потери составляют 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг», – отметил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
«Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения и вернулись в строй и продолжают службу», – отметил министр.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
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Генерал Гурулев объяснил цели частичной мобилизации
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«В первую очередь мы должны прикрыть новые границы России. И сделать это надо так, чтобы никто даже не подумал туда сунуться», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. Ранее в России была объявлена частичная мобилизация.
«Это крайне необходимая и своевременная мера. Наша группировка в зоне СВО недостаточно многочисленная. Этими силами мы можем что-то «отжимать», держать удар противника, постепенно продвигаться. Но сейчас нам надо уверенно побеждать и освобождать территории. Чем дольше мы будем ждать, тем сильнее Запад накачает Украину оружием», – сказал член комитета Госдумы по обороне, экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев.
Собеседник также выразил уверенность в том, что даже частичная мобилизация «крайне положительно скажется на ходе СВО». «В первую очередь мы сможем прикрыть этими силами новые границы Российской Федерации. Причем сделать это надо так, чтобы там не только никто не лазил, но даже не имел мысли сунуться», – пояснил он.
«Мы вынуждены признать, что с нашей стороны, разумеется, есть потери – кто-то погиб, у кого-то закончился контракт, кто-то болен. И сегодня уже нет времени ждать, пока будут подписаны новые контракты или пока в результате агитации появятся новые бойцы», – объясняет генерал-лейтенант.
«Что касается безопасности людей во время проведения референдумов, можно было бы подробно рассказать о имеющейся на этот счет тактике. Но есть риск того, что ВСУ в таком случае будут излишне подготовлены. По сути, нам надо нанести по ним такой мощный удар, чтобы даже головы не поднимались», – заключил Гурулев.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.
Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.
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Шойгу: Украина потеряла половину армии
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На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек, включая раненых, то есть половину армии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201-202 тыс. человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших – 61 тыс. 207 человек и раненых – 49 тыс. 368 человек», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. Он добавил, что это составляет половину армии.
«Нельзя не сказать об инструкторах, но не просто инструкторах, а наемниках, которые находятся в этой среде (на стороне киевского режима – прим.ВЗГЛЯД). На сегодняшний день их осталось чуть больше тысячи. Кто-то уехал, кто-то погиб, больше 2 тыс. наемников погибли», –добавил глава российского военного ведомства.
Ранее Шойгу озвучил потери России в СВО.
Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
Минобороны сообщило о тяжелых потерях 28-й бригады ВСУ в Херсонской области
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В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Правдино Херсонской области, потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единицу военной техники. Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе Павловки Донецкой народной республики (ДНР) в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей.
Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Артемовск ДНР поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Святогорск, Александровка, Яровая ДНР, Купянск, Червоный Оскол Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования «Донбасс» в районе Николаевки ДНР, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах.
Уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружения в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Красноармейск, Димитров, Северск ДНР и Белая Криница Херсонской области», – отметил Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Петровское, Карповка Донецкой народной республики, Степное, Бобровый Кут, Миролюбовка, Красносельское, Волковское и Чаривное. В том числе один БПЛА «Байрактар» в районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области.
Кроме того, в воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Свистуновка Луганской народной республики, Чернобаевка, Заветное и в районе Каховской ГЭС Херсонской области», – отчитались в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5052 танка и других боевых бронированных машин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5743 единицы специальной военной автомобильной техники», – перечислили в Минобороны.
«Украинская артиллерия продолжала обстрелы города Энергодара и территории Запорожской атомной станции.
В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока.
Кроме того, сегодня ночью украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередач, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодара», – сообщил Конашенков.
«Обстрел станции велся с огневых позиций ВСУ в районе населенного пункта Марганец. Ответным огнем артиллерийские подразделения ВСУ подавлены.
В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в небе ДНР.
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Около Севастополя уничтожили подводный беспилотник
В Черном море у берегов Севастополя обнаружили подводный беспилотный аппарат, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«О происшествии в районе Солдатского пляжа в Севастополе. Сегодня там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата. После обследования специалисты уничтожили его», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что многие жители города услышали взрыв от уничтожения беспилотника, но никакой опасности это не представляло.
В конце лета правительство Крыма на время проведения специальной военной операции запретило использовать большинство видов пиротехники и полеты гражданских дронов.
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Зеленский представил «формулу мира» Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении на сессии ГА ООН озвучил пять пунктов «формулы мира».
По словам Зеленского, эта «формула» может «сработать не только» для Украины, «но и для всех, кто может оказаться в похожей ситуации». Она «предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость».
«Наказание», как следует из слов Зеленского, включает санкции, блокировку торговли и отношений, создание трибунала. Украина уже подготовила «конкретные шаги» для организации трибунала и «призовет ГА ООН поддержать международный механизм компенсации», передает ТАСС.
«Защита жизни» подразумевает предоставление военной и финансовой помощи. По словам Зеленского, если стране «требуется помощь оружием, боеприпасами» или «финансовая помощь», а также «данные разведки», то «такую помощь необходимо предоставить». Он заявил, что Украине также нужна финансовая поддержка.
«Восстановление безопасности» включает, в частности, безопасность морскую, продовольственную и радиационную. Для безопасности энергетики Зеленский считает нужным ограничить цены на российские энергоресурсы.
Говоря о «гарантиях безопасности», Зеленский заявил, что у Киева «есть предложения для усовершенствования архитектуры безопасности для Украины, для Европы, для всего мира». Украинская сторона «уже представляет» свои «инициативы партнерам». По его словам, все, кто получит текст по «формуле мира», «убедятся в том, что эти детали очень важны для гарантий безопасности». «И пятый пункт – это решимость. Без этого все пункты работать не будут», – подытожил Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной».
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. До этого Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
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Трасс потребовала от России покинуть Украину и выплатить компенсации
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила в ответ на соответствующий вопрос журналиста по пути в Нью-Йорк, где она впервые примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что Россия сначала должна выплатить компенсации Украине, прежде чем ее руководство будет находиться в качестве «равного партнера» на международной арене.
«Сначала Россия должна покинуть Украину. И мы должны убедиться, что произведена должная компенсация за то, что произошло на Украине, и мы должны убедиться в том, что Россия никогда вновь не сможет угрожать граничащим с ней странам», – передает ТАСС слова Трасс.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе общеполитической дискуссии в рамках 77-й сессии ГА ООН выразил мнение, что России якобы придется выплатить Украине «военные репарации». Он пообещал, что Польша не перестанет действовать с целью «привлечения» РФ к ответственности за нарушение международного права.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Премьер Польши вызвался «мобилизовать помощь» Киеву
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после сообщения о частичной мобилизации в России заявил о мобилизации помощи Киеву.
«В качестве реакции на эту мобилизацию все сообщество свободных стран, а особенно НАТО –сильнейшего союза в истории – должно отреагировать поддержкой Украины.... Мы сделали много для Украины, но должны сделать еще больше – финансовая помощь и помощь в поставках оружия», – заявил Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение, – передает ТАСС.
Также политик пообещал лично заняться организацией помощи Украине. Назвав частичную мобилизацию в России «поводом для дальнейшей мобилизации» Польши.
«Я буду мобилизовывать, организовывать помощь в Западной Европе так, как мы делали ранее. Мы делали это эффективно», – сказал он, добавив, что будет делать это «вместе с нашими американскими и британскими союзниками, чтобы вся НАТО еще больше помогала Украине».
Напомним, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
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Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве
Необходимо полностью распространить городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента Владимира Путина, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о частичной мобилизации в Вооруженные Силы. <...> Уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона - «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова». Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей», – написал мэр в своем блоге.
Собянин подчеркнул, что «считает необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
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Стали известны подробности обмена пленными между Россией и Украиной
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В результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много», сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата – пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia и TT.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен произошел при посредничестве Анкары, передает Anadolu.
Безсонов сообщил в Telegram, что «наших обменяли и вернули много», в том числе военных, попавших в плен к Украине в Харьковской области. Также сообщается, что «среди наших обменянных есть летчики».
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram: «Что важнее? Радость от спасения своих или удовлетворение от возмездия врагу? Для меня – первое. Знаю многих, для кого – второе. И могу их понять. Но для меня – по-прежнему первое. Это все, что пока могу сказать про состоявшийся обмен. Завтра будет больше».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский предлагал разрешить запуск аммиакопровода Тольятти – Одесса в обмен на освобождение украинских военнопленных. В Кремле отвергли предложение Зеленского.
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ЕС объявил о намерении ввести секторальные санкции против России
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Новые санкции, которые Евросоюз введет против России, будут как персональными, так и секторальными, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, добавив, что действия России якобы «угрожают миру и безопасности в Европе, а также во всем мире».
Как заявил Боррель, «на сегодняшний день очевидно», что ЕС «продолжит оказывать и будем развивать военную поддержку, поставляя оружие Украине», а также «изучит и примет новые рестрикции – как персональные, так и секторальные». Он не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь, отметив, что сегодня было принято только политическое решение.
Министры иностранных дел стран ЕС по итогам встречи в Нью-Йорке приняли декларацию по ситуации на Украине. Боррель сказал, что ЕС считает референдумы на освобожденных территориях «нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
В неформальной встрече глав МИД ЕС в Нью-Йорке принял участие глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, «чтобы поделиться и проинформировать о последнем развитии событий», сказал Боррель. Он заявил, что эта встреча «была необходима» для того, чтобы «понять, что стоит на кону». Боррель отметил, что встреча состоялась на фоне «значительной эскалации» конфликта на Украине.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Такое решение вызвано наращиванием агрессивной политики Запада на территории Украины. Боррель сказал, что Евросоюз не хочет оказаться «вовлеченным» в конфликт с Россией. Министры иностранных дел стран Евросоюза 27 сентября проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, на которой обсудят новые санкции против России.
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