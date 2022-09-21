ФРС повысила процентную ставку по кредитным средствам на 75 базисных пунктов

Федеральная резервная система США (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам до диапазона 3–3,25% годовых, следует из сообщения Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам июльского заседания.

Отмечается, что решение совпало с большинством прогнозов экономистов и аналитиков. К концу года ставка может достигнуть 4,4% годовых. Кроме того, FOMC в среду поднял ставку дисконтирования также на 75 б.п. – до 3,25% годовых.

В регуляторе указали на рост производственных показателей и расходов в американской экономике, на активный рост числа рабочих мест при сохранении низкой безработицы.

«Инфляция остается повышенной, что отражает дисбаланс спроса и предложения, вызванный пандемией, рост цен на продукты питания и энергоносители, а также более обширное ценовое давление», – передает Интерфакс со ссылкой на документ.

Отмечается, что события на Украине создают «дополнительное повышательное давление на инфляцию и негативно влияют на глобальную экономическую активность».

«FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для поддержки этой цели комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3–3,25% годовых и полагает, что дальнейшие повышения будут оправданными», – следует из сообщения.

Также ФРС продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному в мае плану.

«Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные из сферы здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях», – рассказали в ФРС.

Напомним, ФРС повысила ставку уже четыре раза с начала года, летом было два повышения на 75 базисных пунктов. Рынки оценивают, будет ли регулятор замедлять темп увеличения показателя, повысив ставку на 50 базисных пунктов в сентябре, в свете сильной макростатистики. Так, оценка снижения ВВП США во втором квартале была пересмотрена в лучшую сторону, а годовая инфляция по итогам июля показала замедление. В сентябре, по данным CME Group, 60,5% аналитиков ожидают тем не менее повышения ставки на 0,75 процентного пункта, до 3–3,25% годовых.