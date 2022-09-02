В Саратовской области намерены увеличить турпоток на 1 млн человек к 2030 году

Туристический поток в регионе планируется увеличить с 2 до 3 млн человек к 2030 году, заявил заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко.

В рамках визита Чернышенко, полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов и временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин возложили цветы к стеле первого космонавта в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина, говорится на сайте правительства РФ.

Кроме того, была проведена презентация туристического потенциала Саратовской области и подписано соглашение между регионом и корпорацией «Туризм.РФ».

Чернышенко отметил, что Саратовская область стала 46-м регионом, с которым корпорация «Туризм.РФ» будет работать над развитием туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ускорить ее создание в субъектах России поручил президент Владимир Путин.

«С сегодняшнего дня весь Приволжский федеральный округ полноценно охвачен нацпроектом: теперь соглашения заключены со всеми 14 регионами», – отметил Чернышенко.

По его словам, ежегодно регион привлекает около 2 млн гостей. «Очень надеюсь, что сегодняшнее соглашение откроет новые возможности для развития туристического потенциала, позволит привлечь в Саратовскую губернию в разы больше туристов со всех уголков нашей страны. В планах увеличить туристический поток до 3 млн человек к 2030 году. Желаю коллегам успехов в реализации совместных проектов» – сказал Чернышенко.

Комаров подчеркнул, что в регионе у бизнеса есть интерес к его развитию – более 4 тыс. субъектов предпринимательства работают в этой сфере. «В дальнейшем, думаю, перспективным направлением здесь может стать промышленный туризм. Важно, чтобы создавалась удобная современная инфраструктура, предлагался сформированный турпродукт, профессионально готовились кадры. И туристическая отрасль Саратовской области должна развиваться в контексте всего округа. Это позволяет расширить инфраструктурные возможности, успешно реализовать проекты в смежных сферах, в том же транспорте», – отметил он.

Чернышенко добавил, что дополнительным преимуществом региона также является судоходство по реке Волге, в том числе круизное. Этот потенциал необходимо развивать. В селе Смеловка уже запланировано строительство причала с возможностью захода круизных речных теплоходов. Вице-премьер также предложил Саратовской области присоединиться к межрегиональному соглашению с участием Ростуризма по развитию межрегионального проекта «Великий Волжский путь», который соединит новыми маршрутами крупнейшие туристические центры Поволжья и позволит субъектам совместно решать задачи по наращиванию турпотока круизного туризма.

Кроме того, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Ростуризмом запланирована разработка федеральных межрегиональных схем территориально-пространственного планирования туристических макротерриторий. Согласно плану-графику, разработка туристического территориального проекта «Большая Волга», куда входит и Саратовская область, будет реализована в 2023 году.