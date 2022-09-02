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После остановки «Северного потока» в ФРГ заявили, что теперь все зависит от каждого
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После остановки газопровода «Северный поток» темы экономии, терминалов СПГ и заполнения газовых хранилищ становятся более важными, заявил глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.
«В связи с российским решением пока не пропускать газ через «Северный поток 1» становятся более важными темы терминалов для СПГ, заполнение газовых хранилищ и необходимость значительной экономии. Хорошо, что Германия лучше подготовлена, но теперь все зависит от каждого», – написал Мюллер в Twitter, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
МИД Германии ответил на требования Польши о репарациях
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Позиция Германии относительно репараций Польше за Вторую мировую войну неизменна, вопрос о них «закрыт», заявил представитель МИД ФРГ.
«Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка», – сказал представитель министерства РИА «Новости».
Он добавил, что Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.
Напомним, польские власти оценивают ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он добавил, что подобные компенсации выплачиваются годами, и такая сумма должна быть посильна для немецкой экономики. Варшава, по его словам, рассчитывает получить компенсации за то, что «немецкое государство и немецкий народ сделали Польше в 1939–1945 годах». «Это наша цель, которая вписывается в концепцию восстановления нормального положения вещей в деле функционирования польского государства», – отметил он.
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«Северный поток» остановлен на неопределенный срок
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При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
В ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями Siemens, Газпром обнаружил утечку масла, говорится в Telegram-канале холдинга.
В масле нашли примесь герметизирующего состава.
Газпром сообщает, что Ростехнадзор России выдал в связи с этим предостережение, так как обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. «В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», – говорится в сообщении компании.
Подобные утечки масла ранее были обнаружены и на других двигателях, прошедших заводской капитальный ремонт и находящихся сейчас в состоянии вынужденного простоя. «В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», – заявляет Газпром. «Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – добавили в холдинге.
Ранее Газпром сообщал, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Поставки газа в Германию по «Северному потоку» упали до нуля
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Поставки газа по «Северному потоку» полностью остановились в связи с началом ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel.
Физический поток газа по «Северному потоку» в точке приема в немецком Грайфсвальде полностью остановился с 04.00 мск среды. Данные оператора «Северного потока» – компании Nord Stream AG – также подтверждают падение прокачки газа до нуля, передает ТАСС.
Приостановка поставок необходима для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате. По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки, отмечал Газпром.
Во вторник Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie.
Накануне стоимость газа в Европе к закрытию торгов во вторник упала ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров. В понедельник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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В РПЦ ответили на речь Штайнмайера об участии делегации из РФ в Ассамблее Всемирного совета церквей
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 31 августа в своей речи перед участниками открытия Ассамблеи Всемирного совета церквей поставил под сомнение обоснованность участия делегации Русской Православной Церкви, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«В выступлении президента ФРГ содержались ничем не подтвержденные обвинения, полностью игнорирующие все гуманитарные усилия Московского Патриархата в контексте противостояния на Украине, а также прямое требование к Ассамблее ВСЦ осудить Русскую Православную Церковь», – написал он в своем Telegram-канале.
Легойда назвал позицию Штайнмайера примером грубого давления со стороны высокопоставленного представителя государственной власти на старейшую межхристианскую организацию, а также вмешательством во внутренние дела Всемирного Совета Церквей, и попыткой поставить под сомнение миротворческий и политически нейтральный характер деятельности последнего.
«Примечательно, что выступавший до г-на президента и. о. генерального секретаря ВСЦ протоиерей Иоанн Саука, напротив, отметил важность присутствия на Ассамблее представителей Московского Патриархата, поскольку таковое отвечает самой природе крупнейшей межхристианской организации, призванной содействовать укреплению диалога, мира и взаимопонимания», – отметил он.
По словам митрополита, такая публично выраженная позиция руководства ВСЦ, а также многочисленные обращения делегатов Ассамблеи ВСЦ из Германии и других государств в адрес делегации Русской Церкви свидетельствуют о том, что обвинения президента Германии против Церкви не имеют ожидаемой им поддержки.
«Надеюсь, что Всемирный Совет Церквей продолжит оставаться независимой диалоговой площадкой, следующей в своей деятельности не ангажированному политическому заказу со стороны тех или иных государств, а цели утверждения мира и согласия», – заключил Легойда.
Напомним, глава Германии во время своего выступления призвал участников Ассамблеи к критике в адрес представителей РПЦ, заявив, что руководители РПЦ ведут своих верующих «по ложному пути», поскольку не подвергают вместе с политиками Запада критике спецоперацию России на Украине.
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Меркель: Горбачев коренным образом изменил мою жизнь
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Михаила Горбачева «выдающимся мировым политиком», говорится в ее заявлении в связи со смертью первого и единственного президента СССР. Между тем, по данным агентство DPA, Меркель не сможет посетить похороны Горбачева из-за того, что повредила колено.
«Горбачев писал мировую историю. Он на своем примере показал, как отдельный государственный деятель может изменить мир к лучшему», – передает ТАСС ее слова.
Меркель отметила, что узнала о смерти Горбачева с «большой грустью». «Михаил Горбачев коренным образом изменил и мою жизнь. Я этого никогда не забуду», – подчеркнула экс-канцлер.
Также экс-канцлер Германии заявила, что без мужества первого президента СССР и инициированных им преобразований «была бы невозможна и мирная революция в ГДР».
«Я до сегодняшнего дня чувствую страх, который ощущала вместе со многими жителями ГДР в 1989 году в ожидании, будут ли снова, как и в 1953 году, разъезжать по улицам танки, когда мы кричали «Мы народ» и позже – «Мы один народ». Однако в этот раз, в отличие от 1953 года, танки не разъезжали и не звучали выстрелы», – отметила она.
По словам Меркель, Горбачев не стал препятствовать стремлению жителей ГДР к свободе. «Более того, он позволил объединенной Германии стать членом НАТО», – резюмировала она.
Как сообщило в среду агентство DPA, Меркель не сможет посетить похороны Горбачева из-за того, что повредила колено.
Уточняется, что о такой поездке «в настоящий момент нельзя говорить, поскольку еще нет информации о деталях» организации похорон Горбачева. «Участие [Меркель] в сентябре так или иначе невозможно, поскольку она в конце своего отпуска повредила колено», – отметила представитель экс-канцлера.
По словам Меркель, процесс заживления повреждения идет хорошо, но «поездки такого рода пока не рекомендуются».
Напомним, экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев умер
на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.
Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнования родным и близким Горбачева, отметив его огромное влияние на ход мировой истории.
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В Германии заявили, что не рассчитывают на поставки российского газа зимой
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Германия не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» в зимний период и не ведет прямых переговоров с Газпромом, заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.
«Нам не следует рассчитывать на поступление газа по трубопроводу «Северный поток –1» зимой. <…> Я полагаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром, остальное является чистой спекуляцией», – цитирует ТАСС Хабека.
По его словам, в настоящее время не ведутся прямые переговоры с Газпромом.
Ранее в Европарламенте заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа.
Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Власти Германии решили отказать «халявщикам» в компенсации цен на газ
Берлин планирует исключить «халявщиков» из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок из России, заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
По его словам, надбавку будут получать только те компании, которые в ней нуждаются. «Конечно, этим «халявщикам», компаниям, которые действительно получают хорошую прибыль, не нужно получать надбавку за газ», – передает РИА «Новости» слова Хабека.
Глава немецкого Минэнерго отметил, что претендующие на компенсацию компании-импортеры должны вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности ФРГ, компенсировать недостающие объемы российского газа в достаточной пропорции, а также отказаться от выплаты премий и дивидендов.
Ранее Хабек заявил, что компаниям следует отказаться от помощи, которую правительство Германии должно распределить между импортерами природного газа после введения специального сбора с потребителей.
Напомним, потребителей в Германии с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию – 2,419 евроцента за киловатт-час. Все потребители газа обязаны оплачивать дополнительные расходы (сбор), на которые могут претендовать импортеры. СМИ сообщали, что планируемый в Германии дополнительный сбор за газ для потребителей может стоить домохозяйствам дополнительно 400–600 евро в год.
Handelsblatt сообщала, что на помощь властей претендуют Uniper, SEFE, VNG, EWE, австрийская OMV, швейцарская Axpo, швейцарско-нидерландская Vitol, международная Gunvor. По данным dpa, примерно две трети средств пойдет на компенсацию Uniper, еще 25% – бывшей дочерней структуре Газпрома SEFE и его дочерним компаниям.
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Шольц заявил о намерении продолжить переговоры с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в Эссене заявил, что считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», – приводит ТАСС слова Шольца.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране необходимо продолжать диалог с Россией наряду с участием в западных союзах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для пиара.
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Польша оценила ущерб от нацистской Германии в 1,3 трлн долларов
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Польские власти оценивают ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
«Сумма, которая была представлена как сумма понесенных потерь, самая ограниченная, консервативная. Ее можно значительно увеличить. Это 6 трлн 200 млрд злотых (1,3 трлн долларов)», – цитирует Качиньского ТАСС.
Он добавил, что подобные компенсации выплачиваются годами, и такая сумма должна быть посильна для немецкой экономики.
Глава партии отметил, что презентация доклада о репарациях – это «решение поднять этот вопрос на международной арене, а особенно – в польско-германских отношениях».
Варшава, по его словам, рассчитывает получить компенсации за то, что «немецкое государство и немецкий народ сделали Польше в 1939–1945 годах». «Это наша цель, которая вписывается в концепцию восстановления нормального положения вещей в деле функционирования польского государства», – отметил он.
Качиньский отметил, что несколько десятков стран получили компенсации от Германии, но Польша не получила. По его словам, последствия Второй мировой войны в Польше ощущаются до сих пор.
«Германия еще никогда не рассчитывалась за свои преступления в отношении Польши. <...> Путь [получения репараций] будет длинным, но мы уверены, что в какой-то день мы добьемся успеха», – заключил политик.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему обострились отношения Польши и ФРГ и что на самом деле способно привести к очередному в истории разделу польского государства.
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Экс-посол Украины Мельник раскритиковал министра обороны Германии
Бывший посол Украины в Берлине раскритиковал в Twitter главу министерства обороны Германии Кристину Ламбрехт после ее заявления об истощении запасов оружия у бундесвера.
«Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле?» – приводит его слова РИА «Новости».
К своей публикации Мельник прикрепил изображение, в котором утверждается, что Германия поставила только 9% САУ Panzerhaubitze и 7% РСЗО Mars-II, тогда как остальную часть военной помощи Украина так и не получила.
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
Дело Сноудена рассорило разведки Британии и США
Дело Эдварда Сноудена неоднократно вызывало раскол в разведывательном альянсе «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, пишет британская The Guardian. Газета со ссылкой на книгу журналиста Ричарда Кербаджа описала один из таких конфликтов между американскими и британскими спецслужбами.
Агентство национальной безопасности США (АНБ) пыталось убедить своих британских коллег помешать газете The Guardian опубликовать откровения своего бывшего сотрудника Эдварда Сноудена о программах слежки американских спецслужб, передает ИноТВ содержание публикации.
Как стало известно Кербаджу, рано утром 6 июня 2013 года главу штаб-квартиры правительственной связи Великобритании (GCHQ) Иэна Лоббана вызвали в АНБ с просьбой предотвратить обнародование данных, которые предоставил Сноуден. Тем не менее Лоббан ответил отказом, так как хотя осознавал важность особых отношений между спецслужбами США и Великобритании, но счел, что «предложение убедить газету напечатать статью в интересах АНБ» «заходит слишком далеко».
«Ни в задачи его ведомства, ни в его собственные не входило заниматься связями с общественностью АНБ», – цитирует издание Кербаджа.
В октябре 2013 года тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пригрозил судебными запретами или другими «более жесткими мерами», пытаясь остановить очередную публикацию информации от Сноудена. Однако консультативный комитет по вопросам обороны и безопасности DA-Notice, обычно предупреждающий британские средства массовой информации о потенциальном ущербе, который тот или иной материал может нанести национальной безопасности, тогда сообщил The Guardian, что ничего из опубликованного изданием не подвергло опасности жизни британцев.
Отказ британцев помешать публикации утечки информации АНБ стал первым из целого ряда эпизодов, когда дело Сноудена вызвало раскол в разведывательном альянсе «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, говорится в статье британского издания.
По словам автора книги, отношения между разведкой США и Великобритании стали еще более напряженными, когда глава АНБ Кит Александер не сообщил Лоббану, что его ведомству удалось установить источник утечки информации – Сноудена, – в результате чего британцам пришлось проводить собственное расследование в поисках источника в своих рядах. В GCHQ узнали, что это был Сноуден, только после того, как он дал интервью The Guardian.
Среди материалов, которые стали достоянием общественности благодаря Сноудену, были также секретные документы канадской, австралийской и новозеландской разведывательных служб. Все они обменивались информацией с АНБ через общую базу данных. Партнеры США по альянсу «Пять глаз» были возмущены тем, что администратор компьютерных систем смог получить доступ к их секретным данным, а также тем, что высшим уровнем допуска, как у Сноудена, в стране обладают 1,5 млн человек. Они еще больше разозлились, узнав, что АНБ шпионили за союзниками и партнерами по G20.
Однако когда летом 2013 года чиновники альянса встретились в Австралии, только представители Великобритании публично усомнились в практике США, утверждает автор. Другие партнеры не были готовы бросить вызов американцам, опасаясь, что их могут отрезать от потока разведывательной информации.
Тем не менее, как пишет The Guardian, британские чиновники промолчали, когда дело дошло до недовольства их американскими коллегами из-за ценности разведданных и финансирования, предоставляемого АНБ. «США дают нам больше, чем мы даем им, поэтому нам просто нужно смириться с этим», – заявил тогда бывший советник по национальной безопасности Великобритании Ким Дарроч.
В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб, а также о том, что они передают друг другу персональные данные своих граждан. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. В 2014 году он получил первый вид на жительство в России, а в настоящее время имеет право на бессрочное пребывание на российской территории.
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Определился представитель Германии на похоронах Горбачева
Германия будет представлена на похоронах первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева представителем посольства в Москве, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
«Федеральное правительство [на похоронах Горбачева] будет представлять поверенный в делах нашего посольства в Москве», – передает ТАСС его слова.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Михаила Горбачева «выдающимся мировым политиком», но сообщила, что не сможет посетить похороны Горбачева из-за того, что повредила колено.
Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь ушел от ответа на вопрос о возможности своего участия в похоронах первого и единственного президента СССР.
Президент России Владимир Путин уже простился в ЦКБ с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.
Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
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В Германии объяснили смысл идеи ввести потолок цен на российскую нефть
Москва «извлекает на энергетических рынках экономическую выгоду от неопределенности», вызванную украинским кризисом, заявил на пресс-конференции министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
«При этом в свете установления потолка на цены российская нефть не будет полностью исключена из рынка: домохозяйства и предприятия могут и впредь снабжаться ею», – передает ТАСС слова Линднера.
По его словам, действия стран G7 направлены на сокращение получаемой Россией прибыли. Он добавил, что последствия украинского кризиса ощущаются везде, но при этом Москва «извлекает на энергетических рынках экономическую выгоду от неопределенности», вызванной этим кризисом.
«Мы хотим этому решительно противодействовать», – заявил глава Минфина ФРГ.
Ранее сообщалось, что министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России.
В Латвии заявили о договоренности в ЕС не пускать россиян в приграничные страны
На Совете глав МИД ЕС достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны могут установить запрет на въезд россиян с шенгенскими визами, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Мы договорились, что страны, граничащие с Россией и сталкивающиеся с большим притоком российских граждан, с учетом аспектов безопасности могли бы установить запреты на въезд, пересечение границы на основании Шенгенского кодекса», – передает РИА «Новости» слова Ринкевичса, сказанные агентству LETA.
По его словам, аннулировать одним решением 12 млн действующих виз, выданных гражданам России, «невозможно ни юридически, ни технически», тем более не все 12 миллионов должны быть отозваны, поэтому Латвия вместе с другими странами будет синхронизировать решения и время их вступления в силу.
По словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, на поиски решения уйдут недели.
«Вместе с Эстонией, Латвией, Польшей в ближайшие недели мы постараемся найти решения, которые позволят значительно снизить поток туристов из России», – приводит его слова сайт литовского МИД.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
Кремль отреагировал на желание Шольца продолжить диалог с Путиным
Обсуждение – единственный путь выхода из сложных ситуаций, но разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин неоднократно говорил о нашей готовности обсуждать самые сложные и противоречивые вопросы. Это может и должно быть единственным путем выхода из сложных ситуаций», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли желание у Москвы говорить с Берлином после слов канцлера Германии о необходимости продолжать переговоры с российским президентом, передает ТАСС.
При этом Песков отметил, что пока телефонный разговор Путина и Шольца не планируется.
Шольц ранее заявил, что считает нужным продолжать переговоры с российским лидером. С аналогичным заявлением чуть ранее выступил французский лидер Эммануэль Макрон.
Канцлер Германии говорил, что НАТО поддерживает Украину, но прямой конфронтации с Россией нужно избежать. Он заявил, что его страна «тщательно взвешивает» каждый шаг и не собирается действовать в одиночку, а лишь в тесном контакте с партнерами по Североатлантическому альянсу.
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