В Удмуртии на модернизацию первичного звена медпомощи выделили более 5,5 млрд рублей

Для модернизации системы оказания медицинской помощи первичного звена Удмуртии было выделено более 5,5 млрд рублей до 2025 года, средства направлены на закупку оборудования, автотранспорта, а также на ремонт и строительство, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Удмуртию.

«Мы видим, что в Удмуртии меняется система оказания помощи в первичном звене. Это новые ФАПы, это врачебные амбулатории, это информационные системы, которые позволяют сопровождать больного, и электронная история болезни, прогнозирование течения заболевания, плюс появляются новые технологии – это архив изображений. Есть перспективы развития и на модернизацию первичного звена в рамках программы, объявленной президентом России: более 5,5 млрд рублей будет направлено в регион, включая 2025 год. 3,5 млрд рублей – это оборудование, остальное – автотранспорт, ремонт и строительство», – приводятся его слова на сайте администрации региона.

Мурашко добавил, что республика демонстрирует хорошие результаты по оказанию помощи матери и ребенку. «Показатели по младенческой, по детской смертности – одни из лучших в стране. И мы видим, что именно профилактика, направленная на снижение смертности и заболеваемости, она работает», – отметил он.

При этом Мурашко подчеркнул, что в республике есть резерв по проведению профилактической работы, в первую очередь по заболеваемости лиц трудоспособного возраста. «Для этого, конечно же, и страховые компании нужно включить, и медицинские организации, и самих граждан. Программы, ориентирующие человека на здоровьесберегающее поведение, в регионе должны развиваться. Это комплексная межотраслевая задача», – сказал министр.

Он побывал в новой врачебной амбулатории в деревне Хохряки Завьяловского района. Этот объект открылся в июле этого года, построен в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

После он посетил поликлинику ижевской городской клинической больницы №8. Здесь обслуживается более 24 тыс. человек.

Глава Удмуртии Александр Бречалов также ознакомил министра с работой Регионального сосудистого центра Республиканского клинико-диагностического центра (РКДЦ). Это единственный центр Удмуртии, где проводят операции на сердце, применяют специфические методы диагностики и лечения пороков сердца, нарушения ритма сердца и патологии сосудов.

В августе 2022 года, в РКДЦ начал работу новый компьютерный томограф. Оборудование поступило в учреждение в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«Для нас очень важно выстраивание технологии маршрутизации пациента. В кол-центре организована, казалось бы, не инновационная технология сопровождения пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, приглашение их на вакцинацию, диспансеризацию. Это все элементы внимания к больному и технологии, которые дают результат», – отметил Мурашко.

Бречалов отметил, что одной из проблем отрасли является кадровый вопрос, который решается комплексно совместно с медицинскими организациями, образовательными учреждениями и муниципалитетами. «В первую очередь мы повысили качество работы, взаимодействия вуза и наших больниц. В этом году на целевые места в Ижевскую государственную медакадемию был конкурс», – сказал он.

По слова Бречалова, в 2023 году в регион будет дополнительно в бюджет программ поддержки закладываться дополнительные меры – это субсидирование процентной ставки по ипотеке для тех, кто приехал из других регионов, и компенсация арендного жилья, выделение служебного жилья с возможностью приватизации.