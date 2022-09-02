Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с калининградцами

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2 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
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Как Россия переживает угольное эмбарго

Уголь из России имеет ряд преимуществ Сергей Бобылев/ТАСС
Пока ЕС закрывает заводы и повышает цены для населения, российские угольщики ищут новые рынки сбыта. Найти их не составило труда, однако полностью перенаправить европейские объемы на азиатские рынки им все еще не удалось. Падение экспорта российским угольщикам дается не так легко, как снижение экспорта газа Газпрому. Как угольщики переживут временные трудности из-за европейского эмбарго?  Подробности...
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Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
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Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

Баржи, на которых пыталась добраться третья группа диверсантов, были потоплены t.me/RVvoenkor
Десант, который Киев пытался высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами. На что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско? Подробности...
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МАГАТЭ дважды обидело Зеленского

Зеленский крайне недоволен результатами визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС president.gov.ua
Миссия МАГАТЭ, вопреки попыткам ВСУ сорвать ее визит на Запорожскую АЭС, все же посетила станцию. Теперь Владимир Зеленский и его офис уверены в том, что делегаты международной организации сделают «неправильные» выводы. Чего опасается Зеленский и какие последствия может иметь постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ в Энергодаре? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Как возродить великое советское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Добить до конца самоуверенность ВСУ

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Главное – не позволить затянуться психологическим ранам вражеских военных. Чтобы любые обоснования своего поражения выглядели очевидно нелепо для обычного жителя Украины и не несли в себе никакой романтики. Только тогда мы сможем обеспечить прочный мир для будущих поколений. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Денацифицировать Украину можно только с помощью другой идеологии

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Многие беженцы подвержены пропаганде нацистской и русофобской идеологии, которая продвигается на Украине, прежде всего, в школах, для воздействия на сознание подростков. Что происходит массово и довольно эффективно. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Польша предъявила счет за Гитлера

Смертники Зеленского: десант ВСУ на ЗАЭС

Сербов ведут к предательству России

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с калининградцами

    2 сентября 2022, 17:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Калининград остановил свой автомобильный кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.

    Видеозапись разговора президента и жителей Калининграда во время его визита опубликовали в социальных сетях. В ролике глава государства спросил калининградцев, все ли у них хорошо.

    «Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам», – сказал президент.

    Жители города ответили Путину возгласами «Спасибо!» и «Молодец!». Путин в ответ вышел из машины, чтобы помахать в ответ.

    После этого кортеж продолжил движение.

    Глава государства регулярно общается с жителями российских городов во время визита в регионы. Например, в 2020 году он остановил кортеж в Череповце, чтобы поговорить с местными жителями.


    Песков ответил на вопрос об участии Путина в церемонии прощания с Горбачевым

    31 августа 2022, 17:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Кремль позже сообщит, будет ли президент России Владимир Путин участвовать в прощании с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сообщим дополнительно [будет ли Владимир Путин присутствовать на прощании]», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент присутствовать на церемонии, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что решение о возможном увековечивании памяти Михаила Горбачева могут принять президент РФ Владимир Путин или городские власти.

    Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

    Прощание с политиком и его похороны пройдут в субботу, 3 сентября.

    Коментарии (17)
    Путин: Школьники Украины считали Крымский мост фейком
    		    1 сентября 2022, 17:24
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Учащиеся школ, находящихся на освобожденных территориях Украины, считали, что Крымский мост – это фейк, а также не знали о совместной истории Украины и России, заявил президент России Владимир Путин в четверг на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.

    «Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав одного государства – Советского Союза. Они просто этого не знают. Им так все преподавали», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «И не только дети, даже взрослые, многие, судя по всему, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза. Не было такой государственности. После революции 1917 года там всякие квазигосударственные образования создавались. А потом, при формировании Советского Союза возникла и Украина. Никто этого же там не знает», – заявил президент.

    Также российский лидер подчеркнул, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене.

    Напомним, президент России прибыл 1 сентября в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

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    Коментарии (7)
    Путин прибыл в Калининград
    		    1 сентября 2022, 15:12
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

    «Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища», – говорится на сайте Кремля.

    Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава Российского государства посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс, где проведет открытый урок «Разговор о важном», участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

    Также в режиме видеоконференции Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

    Затем состоится первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации.

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    Путин поручил Минтрансу направить свободные паромы из Черного моря в Калининград

    1 сентября 2022, 20:59

    Российские власти будут стремиться к тому, чтобы перевозки между Калининградом и остальной частью России были удобны и экономически целесообразны, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

    «Год мы начинали с двумя паромами на линии между Балтийском [в Калининградской области] и Усть-Лугой [в Ленинградской области], сейчас восемь судов ходит на линии. Но у нас уже образовались очереди на эти паромы, и поэтому хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение Минтрансу. Есть свободные мощности, в том числе в Черном море, на других бассейнах, чтобы перебазировать сюда паромы и сухогрузы», – приводит ТАСС слова Алиханова на встрече с главой государства.

     

    «Будем стремиться к тому и сделаем это, чтобы было удобно и экономически целесообразно», – прокомментировал президент предложение Алиханова.

    Литва в июне прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали с основной территории России в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Российские власти назвали эти ограничения незаконными. В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.

    До этого Росморречфлот зарегистрировал новую морскую линию Усть-Луга – Калининград, до этого паромы ходили только до Балтийска.

    Коментарии (0)
    Путин шуткой объяснил школьникам о важности достижения успеха
    		    1 сентября 2022, 16:45
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.

    «У нас страна развивается, развивается активно. У нас, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения и анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой – аккуратно, и каждый наш шаг был направлен на укрепление нашей страны изнутри и на укрепление ее позиций в мире», – сказал Путин, отметив, что «непросто все это происходит», сообщает ТАСС.

    Также он напомнил детям, что «от успеха каждого зависит успех страны в целом. Помните шутку: «Тщательно пережевывая пищу, вы помогаете обществу». Он сказал, что в этой шутке есть серьезная составляющая. Он добавил, что человек, занимаясь спортом, становится энергичным и эффективным – это помогает добиваться успеха. А успех каждого способствует развитию страны в целом, сказал президент. 

    Ранее Путин отметил, что в Таджикистане растет интерес к обучению на русском языке.

    Коментарии (6)
    Шольц заявил о намерении продолжить переговоры с Путиным
    		    1 сентября 2022, 21:41
    Фото: Petr David Josek/AP/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в Эссене заявил, что считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

    «Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», – приводит ТАСС слова Шольца.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране необходимо продолжать диалог с Россией наряду с участием в западных союзах.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для пиара.

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    Коментарии (25)
    Путин указал на огромное влияние Горбачева на ход мировой истории
    		    31 августа 2022, 12:02
    Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнования родным и близким умершего на 92-м году жизни Михаила Горбачева, отметив его огромное влияние на ход мировой истории.

    «Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Путин также отметил «большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы».

    Накануне вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

    Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.

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    Коментарии (58)
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

    31 августа 2022, 00:59

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего советского лидера Михаила Горбачева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Ранее во вторник на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

    Напомним, в июне руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко отказался комментировать информацию СМИ об ухудшении состояния бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Позже проблемы со здоровьем у Горбачева подтвердил пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.

    Ранее в Сети появились сообщения, что у бывшего президента СССР были проблемы с почками, его состояние периодически ухудшалось, поэтому 91-летнего Горбачева возили в московскую больницу на гемодиализ, а также проводили очистку крови. Точный диагноз экс-президента не афишируется, однако он около года находится под наблюдением врачей.

    Коментарии (32)
    Путин поделился воспоминаниями о разговоре с опытным советским разведчиком-нелегалом

    1 сентября 2022, 17:45

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» рассказал школьникам о случае во время его работы в органах безопасности и разведке.

    «Когда я работал в органах безопасности и советской внешней разведке, у нас в соседнем кабинете работал человек, мы звали его Сан Саныч. Он 25 лет отработал в качестве разведчика-нелегала. Я его как-то спросил, не обидно ли ему сидеть со мной рядом: я такой молодой, а он с таким опытом. Он посмотрел и говорит: «Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим. Я чувствовал свою востребованность. Я не жду от Родины благодарности, я благодарен ей за то, что она дала мне возможность так работать и быть востребованным, реализоваться», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Ранее Путин шуткой объяснил школьникам о важности достижения успеха.

    Коментарии (7)
    Путин простился с Горбачевым
    		    1 сентября 2022, 13:16
    Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин простился в ЦКБ с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, где попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, возложил цветы к гробу», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля пояснил, что график президента не позволяет ему принять участие в общей церемонии прощания, планирующейся на 3 сентября.

    «Поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня», – подвел итог Песков.

    Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

    Прощание с политиком и его похороны пройдут в субботу, 3 сентября. 

    Коментарии (12)
    Анонсирован визит Путина на Камчатку

    2 сентября 2022, 13:23

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) посетит Камчатский край, где в том числе проведет большое совещание о развитии региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент сначала отправится на Камчатку – в воскресенье он туда вылетит и на Камчатке будет целый рабочий день. На Камчатке он встретится с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития края, встретится с губернатором [Владимиром] Солодовым», – приводит его слова ТАСС.

    Во время поездки на Дальний Восток российский лидер, сообщил Песков, посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». Он уточнил, что это состоится 6 сентября.

    А на следующий день, 7 сентября, Путин примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Ранее Песков сообщал, что Путин на полях ВЭФ проведет заседание президиума Госсовета по туризму.

    Коментарии (2)
    Путин поручил проработать дополнительные субсидии для социальной газификации

    31 августа 2022, 19:11

    Текст: Елизавета Булкина

    В России необходимо проработать дополнительное субсидирование на оборудование при социальной газификации, на эти цели следует выделить до 400 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин.

    «Нужно обязательно проработать ваше предложение о дополнительной поддержке граждан, которые нуждаются в такой поддержке, и вместе с регионами принять соответствующее решение», – сказал глава государства, комментируя доклад вице-премьера Александра Новака о том, что необходимость полностью менять оборудование для отопления при переходе на газ зачастую является непосильным бременем для граждан, передает ТАСС.

    «Если все заявки нужно будет реализовывать, то это где-то будет 400 миллиардов. Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», – сказал Путин.

    Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин призвал проводить программу бесплатной газификации без бумажной волокиты.

    Коментарии (0)
    Путин: Зарубежные партнеры России хотят продолжать сотрудничество в космосе

    1 сентября 2022, 17:04

    Текст: Вера Басилая

    Без России трудно развивать научные проекты, но мы должны сами развивать внутри страны ключевые направления, быть не догоняющими, а лидерами, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы можем сделать не хуже, мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь в руках так называемые ключи к определенным направлениям научной деятельности», – сказал Путин.

    По его словам, мировая наука и технологии не могут развиваться без России. «Что касается того, что кто-то кого-то «отрезал» от чего-то, это сложно в современном мире сделать, в мире распространения информации, в том числе научной информации, интернета и так далее. Как это можно себе представить? Невозможно практически. Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще. В физике, например, там есть крупные международные проекты с европейскими партнерами, где у нас 70 с лишним процентов участия <…> Скажем, в космосе, несмотря на все сложности, партнеры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, американцы могут доставлять грузы и людей в космос, но дороже, что невыгодно Западу.

    Ранее Путин заявил, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене.

    Коментарии (4)
    Путин удаленно принял участие в открытии русскоязычных школ в Таджикистане

    1 сентября 2022, 15:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин принял участие в торжественном открытии общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Таджикистане, он присоединился к церемонии по видеосвязи.

    Президент находится с поездкой в Калининградской области, он подключился к церемонии по видеосвязи, в ней также участвует президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает ТАСС.

    Школы с преподаванием на русском открывают в Бохтаре, Душанбе, Кулябе, Турсунзаде и Худжанде. В них планируется проводить адаптированную для Таджикистана специальную программу. Преподавать там будут российские учителя.

    Школы названы в честь русских ученых и деятелей культуры. В Душанбе по предложению российской стороны учебное заведение названо в честь первого космонавта Юрия Гагарина, школу в Бохтаре назвали в честь Михаила Ломоносова, худжандская названа именем писателя Антона Чехова.

    Школа в Турсунзаде носит имя химика Дмитрия Менделеева, учебное заведение в Кулябе – имя основоположника научной педагогики и народной школы в России Константина Ушинского.

    Правительства России и Таджикистана в 2019 году подписали соглашение о строительстве и оснащении общеобразовательных учреждений в пяти городах страны с обучением на русском языке. Российская сторона выделила на этот проект порядка 150 млн долларов.

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    Песков напомнил о Мюнхенской речи Путина

    31 августа 2022, 12:37

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в Мюнхенской речи взывал к мудрости оппонентов, но те были слишком «кровожадные и недружественные», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Знание».

    «Это [речь] – не про конфронтацию. Он предупреждал, он взывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить, но не потому, что у нас нет таланта убеждения. У Путина прекрасный талант убеждения. Слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

    По словам Пескова, внутренняя сила и готовность действовать с ее позиции помогает убеждать не только людей, но и государства.

    «Что еще необходимо, чтобы убеждать? Это касается и людей, и государства, и политики. Сила. Внутренняя сила. Атрибуты силы, которые показывают, что вы сильны, готовность действовать с позиции силы», – сказал он.

    В этой связи Песков вспомнил знаменитое высказывание, приписываемое американскому конструктору и предпринимателю, изобретателю капсюльного револьвера Сэмюэлу Кольту: «Добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем просто добрым словом». При этом представитель Кремля напомнил, что об этом выражении неоднократно напоминал и президент России Владимир Путин.

    «Поэтому убеждать без силы, ну, иногда получается, но все-таки с применением вот этого напора – всегда хорошо», – сказал Песков.

    По его словам, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль начал готовить Фултонскую речь, в которой он заявил о железном занавесе, еще до окончания Великой Отечественной войны.

    «Тот же Черчилль, кстати, также весьма убедительно выступил в 1946 году со своей знаменитой Фултонской речью. Он ее готовил три года, когда еще шла Великая Отечественная война или, в понимании Черчилля, Вторая мировая война», – сказал Песков.

    Ранее политолог, старший советник в американском аналитическом центре «Атлантический совет» (признан в РФ нежелательной организацией) Харлан Ульман в статье для The Hill написал, что Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году.

    Как отмечали в Кремле, после Мюнхенской речи был шанс на понимание Запада бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к «опасной черте».

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