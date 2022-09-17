Михалков раскрыл связанную со спецоперацией на Украине аферу США

Военная помощь США бросит Украину в долговую пропасть, выгода от поставок оружия – только для американского военно-промышленного комплекса, заявил режиссер Никита Михалков.

Михалков напомнил заявление президента США Джо Байдена. Тот гордо заявлял, что страна выделяет крупнейший пакет помощи Украине. Речь идет о 3 млрд долларах.

«Как выделяется? Это три миллиарда долларов американских, которые останутся в Америке и которые лягут тяжелейшим ярмом на Украину, загоняя ее не просто в долговую яму – в долговую пропасть. В результате на три миллиарда изготавливается оружие, за которое потом Украина будет расплачиваться. А это оружие изготавливается, для того чтобы попасть на Украину, для того чтобы убивать нас. Америка в шоколаде. Мечта», – приводит «Царьград» слова Михалкова.

Происходящее Никита Михалков назвал попыткой вести конфликт чужими руками.

«Раньше нас это понял товарищ Сталин. Вот что он сказал. «Я всегда думал, что демократия – это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа». И в этом случае, конечно же, всех устраивает президент-наркоман, который не ведает, что творит», – подытожил режиссер.

Напомним, администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore.

В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.