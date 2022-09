Армения заявила о новом обстреле со стороны Азербайджана Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке 14 сентября 2022, 14:53 Текст: Вера Басилая

Официальный сайт ОДКБ был взломан и подвергнут DDoS-атаке, нарушена работоспособность ресурса, сообщила пресс-служба секретариата организации. Отмечается, что зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, до 7.00 14 сентября 2022 года доступ был невозможен, передает РИА «Новости». Как уточнили в организации, в настоящее время работоспособность сайта частично восстановлена, ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных. Накануне Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем. Напомним, совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек. Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение». Новости СМИ2

МИД обвинил Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья 14 сентября 2022, 06:50

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Евросоюз пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном, заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар. В Брюсселе в конце августа прошел саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля, передает РИА «Новости». Как отметил Гончар, «принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой». Гончар указал, что ЕС активизировал работу «по Южному Кавказу на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ». При этом ЕС «даже не скрывает, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья», но «это геополитические игры с нулевым результатом, в которые» Москва «не играет», заявил Гончар. По его словам, российская сторона ведет «практическую работу», основанную на «прямых контактах» лидеров стран и глав внешнеполитических ведомств, а также на «исторической близости» государств, «взаимопереплетении интересов». Деятельность России «ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе», сказал он. Напомним, Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Руководитель Армении Никол Пашинян срочно обратился за помощью к России. 13 сентября Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени). Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Путин и Пашинян обсудили обострение на границе Армении с Азербайджаном 13 сентября 2022, 05:59 Текст: Антон Никитин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба кабмина Армении. «Премьер-министр сообщил подробности о начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действиях Вооруженных сил Азербайджана в направлении суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия. Премьер-министр счел действия азербайджанской стороны неприемлемыми и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества», – приводит текст сообщения ТАСС. В заявлении кабмина отмечается, что стороны договорились быть в оперативном контакте. Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. В результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение», отметили в Министерстве обороны Азербайджана. МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом. В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Новости СМИ2 Совбез ОДКБ решил направить в Армению миссию во главе с генсеком 13 сентября 2022, 23:56

Фото: ОДКБ/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем, сообщил секретариат по итогам сессии. Во вторник состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Армении. В саммите приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович, заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков. Путин сообщил «членам СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности», передает РИА «Новости». Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев призвал стороны отказаться от силовых средств и приступить к переговорам. Белоруссия заявила, что исходит из безальтернативности мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном и считает, что нынешняя ситуация на границе между этими странами требует досконального изучения, передает ТАСС со ссылкой на БелТА. На заседании белорусской стороной были предложены шаги, которые могут быть предприняты в оперативном порядке. В их числе выезд Зася в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений. Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности организации. Также «была достигнута договоренность о направлении в Республику Армения миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств – членов ОДКБ для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности (проведение которой планируется осенью в Ереване) о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности», сообщил секретариат. Глава Гегаркуникской области Армении Карен Саркисян сообщил Sputnik, что около 80 человек ранены в результате обстрелов на границе с Азербайджаном, сгорели несколько жилых домов. Напомним, Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Руководитель Армении Никол Пашинян срочно обратился за помощью к России. 13 сентября Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени). Азербайджан заявил о жертвах после обострения конфликта на границе с Арменией 13 сентября 2022, 08:24 Текст: Кристина Цыцура

В МИД Азербайджана заявили, что в результате обострения на азербайджано-армянской границе есть жертвы в рядах азербайджанских ВС. В сообщении говорится, что с ночи 12 сентября подразделениями ВС Армении совершили диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Были заминированы некоторые участки. Также ВС Армении вели интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различного оружия, в том числе из минометов, передает ТАСС. «В результате есть жертвы среди личного состава наших вооруженных сил, повреждения военной инфраструктуры», – следует из сообщения ведомства. Отмечается, что «информация о предполагаемом нанесении ударов по гражданскому населению, объектам и инфраструктуре со стороны азербайджанской армии не соответствует действительности». Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение». Новости СМИ2 Ереван обвинил ВС Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении 13 сентября 2022, 03:54 Текст: Антон Никитин

Минобороны Армении выступило с утверждением, что ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии и стрелкового оружия. «В 00.05 подразделения азербайджанских ВС открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Обстреливались позиции армянских ВС», – приводит текст сообщения ведомства ТАСС. Минобороны Армении сообщает также, что противник использует беспилотники. В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Армения решила обратиться к России, в ОДКБ и СБ ООН из-за обострения на границе 13 сентября 2022, 06:29 Текст: Антон Никитин

Совет безопасности Армении принял решение обратиться за помощью к России с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба кабмина Армении. «Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Также будет обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности и Совет Безопасности ООН в связи с агрессией в отношении суверенной территории Армении», – приводит текст сообщения правительства республики ТАСС. Экстренное заседание Совбеза Армении в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. В заседании приняли участие президент Армении Ваагн Хачатурян и председатель Национального собрания Ален Симонян. На заседании обсуждались дальнейшие шаги, направленные на противодействие начавшимся в полночь действиям Азербайджана в отношении суверенной территории Армении. Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. В результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение», отметили в Министерстве обороны Азербайджана. МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом. Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Новости СМИ2 В Армении начались протесты с требованием отставки Пашиняна 13 сентября 2022, 21:10

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Текст: Ольга Иванова

В Армении начался протест у здания парламента, люди требуют импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну. «В эти минуты у здания армянского парламента проходит акция с требованием начать процедуру импичмента премьера Пашиняна. Среди ее участников – родные погибших военных, представители оппозиционных сил. Они намерены завтра с восьми утра перекрыть все входы в Нацсобрание», – сообщает «Sputnik Армения» в Telegram-канале. Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение». Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом. Постоянный совет ОДКБ выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно произошло по версиям обеих сторон и почему происходящее критически важно для Еревана? Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе 13 сентября 2022, 04:31 Текст: Антон Никитин

Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что Вооруженные силы Армении якобы устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. «Подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную диверсию на государственной границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», – приводит текст сообщения пресс-службы ведомства ТАСС. В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что диверсионные группы ВС Армении заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дороги снабжения, воспользовавшись рельефом местности. «В результате принятых нашими подразделениями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение», – отмечается в сообщении ведомства. Подразделения азербайджанской армии принимают контрмеры, добавили в министерстве. «Предпринимаются необходимые меры для того, чтобы заглушить огневые точки Вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов боевых столкновений. Есть потери среди личного состава и боевой техники Вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях», – говорится в заявлении азербайджанского Минобороны. Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Новости СМИ2 Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с Блинкеном и Макроном 13 сентября 2022, 07:41 Текст: Антон Никитин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба армянского кабмина. «Премьер-министр представил [госсекретарю США Энтони Блинкену] подробности относительно осуществленной Азербайджаном агрессии против суверенной территории Армении. Пашинян проинформировал, что в связи с продолжающимися действиями принято решение об официальном обращении к РФ для реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ОДКБ и Совету Безопасности ООН», – приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы кабинета министров Армении. Также телефонные переговоры провели глава МИД Армении Арарат Мирзоян и заместитель госсекретаря США Карен Донфрид. «Министр представил Карен Донфрид ситуацию, сложившуюся в результате предпринятой Азербайджаном агрессии в отношении суверенной территории Армении в полночь 13 сентября. Мирзоян отметил необходимость адресной и надлежащей реакции международного сообщества на агрессивные и провокационные действия Азербайджана», – сообщила пресс-служба МИД Армении. «Премьер-министр Пашинян сообщил [президенту Франции Эммануэлю Макрону], что Азербайджан в полночь начал провокационные и агрессивные военные действия против суверенной территории Армении. Пашинян выразил глубокую обеспокоенность текущей ситуацией и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества», – сообщила пресс-служба армянского кабмина. В заявлении пресс-службы кабмина Армении отмечается, что Макрон назвал недопустимой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость урегулирования ситуации. Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение». Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом. Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Азербайджан опроверг сообщения о вторжении на территорию Армении 13 сентября 2022, 04:57 Текст: Антон Никитин

Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом. «Распространяемая в армянских СМИ и социальных сетях информация о якобы вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдна», – приводит текст заявления ведомства ТАСС. В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что в ответ на провокацию с армянской стороны ВС Азербайджана предпринимают локальные контрмеры и нейтрализуют огневые точки противника. «Основными причинами эскалации являются интенсивные обстрелы армянской стороной позиций азербайджанской армии в течение последнего месяца и совершенные сегодня широкомасштабные провокации. Вся ответственность за ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении», – указывается в заявлении. Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. В результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение», отметили в Министерстве обороны Азербайджана. В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Новости СМИ2 Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном 13 сентября 2022, 06:56 Текст: Антон Никитин

Глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба МИД Армении. «Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проинформировал главу российского МИД Сергея Лаврова о ситуации, сложившейся 13 сентября в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении», – приводит текст сообщения ведомства ТАСС. Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение». Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом. Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. В ОДКБ сообщили об озабоченности ситуацией на границе Армении и Азербайджана 13 сентября 2022, 16:23 Текст: Кристина Цыцура

Постоянный совет ОДКБ выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию, сообщил представитель организации Владимир Зайнетдинов. По инициативе Еревана 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ с участием руководства секретариата ОДКБ и начальника объединенного штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова, передает РИА «Новости». «Члены совета выразили крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией и рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации», – добавил пресс-секретарь ОДКБ. Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение». Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом. Новости СМИ2 Блинкен пообещал содействие урегулированию на границе Армении и Азербайджана 13 сентября 2022, 18:16 Текст: Елизавета Булкина

Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что Вашингтон окажет содействие в немедленном прекращении военных действий на границе с Азербайджаном и политическом урегулировании, сообщил госдепартамент. «Госсекретарь подчеркнул необходимость разведения вооруженных сил и заверил премьер-министра Пашиняна в том, что Соединенные Штаты будут добиваться немедленного прекращения боевых действий и мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Блинкен выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с возобновившимися столкновениями, включая «сообщения об обстрелах в Армении». Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение». Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом. Постоянный совет ОДКБ выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно произошло по версиям обеих сторон и почему происходящее критически важно для Еревана? МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном 13 сентября 2022, 05:33 Текст: Антон Никитин

Минобороны Армении сообщило, что перестрелка на армяно-азербайджанской границе, начавшаяся из-за провокации азербайджанских ВС, продолжается. «Интенсивная перестрелка, начавшаяся в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны, продолжается. ВС Армении дают адекватный ответ», – приводит текст сообщения оборонного ведомства ТАСС. Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. В результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение», отметили в Министерстве обороны Азербайджана. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом. В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Новости СМИ2 МИД выразил озабоченность обострением обстановки на границе Армении и Азербайджана 13 сентября 2022, 11:34 Текст: Кристина Цыцура

Россия выражает крайнюю озабоченность из-за резкого обострения обстановки на границе Армении и Азербайджана, заявили в МИД. «Выражаем крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство. Москва призвала Баку и Ереван воздержаться от дальнейшей эскалации на границе. «Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», – указали в тексте сообщения. Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».