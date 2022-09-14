В ОП рассказали о восстановлении памятников ВОВ на освобожденных территориях

Восстановление памятников Великой Отечественной войны на освобожденных от украинских националистов территориях позволяет сохранить историческую память, дружбу и единство народов, заявила председатель комиссии Общественной палаты России по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова.

«В конце апреля на площадке Общественной палаты мы провели видеоконференцию с общественными палатами ДНР и ЛНР, коллеги нас поддержали, и мы вместе с Ириной Великановой и Вячеславом Бочаровым предложили заняться темой восстановления памятников Великой Отечественной Войны на территории Донецкой и Луганской народных Республик. Памятников очень много, и совершенно не важно, большие они или маленькие, какая степень разрушения, – пока мы вместе занимаемся общим правильным делом, сохраняя историческую память, дружбу народов, то доброе, что было в истории, наше единство, мы непобедимы. Это однозначно так», – заявила Родионова в ходе пленарной сессии Форума действий «Во имя Zавтра».

13 сентября 2022 года в Общественной палате РФ состоялась пленарная сессия Форума. Участие в сессии приняли более 150 человек, в том числе представители 32 регионов Российской Федерации, а также Республики Казахстан и Донецкой Народной Республики. Это и активисты волонтерских организаций, представители органов исполнительной власти и депутатских корпусов регионов, а также индивидуальные предприниматели и активные волонтеры серебряного возраста, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Заместитель секретаря Общественной палаты России, директор ФГУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» Александр Школьник в свою очередь рассказал о проекте 13 федеральных музеев, которые подготовили выставки для жителей Луганской народной Республики. С июля 20 выставок курсируют по Республике. «Мы хотим сохранить у людей веру в то, что мы все едины, у нас одна культура. Говорят, что сейчас не время выставок, но мы убеждены, что это жизненно необходимо. Куда повести детей в выходные? Если культурная жизнь замирает, то это совсем плохо, мы поднимаем боевой дух тех, кто ждет вестей с фронта. Патриоты объединяются по всей стране, чтобы каждый своими силами и на своем фронте защитить наших людей в Донецкой и Луганской народных Республиках. Мы не можем перестать поддерживать друг друга», – отметил Школьник.

По его словам, в Музее Победы открыли выставку «Обыкновенный нацизм», где рассказали о возрождении нацизма на территории современной Украины, уничтожении культурного наследия и выхолащивании памяти. Все это сделано в параллелях, потому что, с одной стороны, представлено все, что делали пособники гитлеровцев во время Великой Отечественной войны на этих территориях, с другой – залы, фотографии, видеоматериалы, предметы, которые привезены из Донбасса. Это один и тот же процесс, который повторился через десятилетия.

Проект «Во имя Zавтра» собрал команду единомышленников из разных НКО. Работу по восстановлению памятников Великой Отечественной войны в Донецкой Народной Республики координирует Виталий Шереметьев, председатель МПО РСВА «Наследие».

«Мы провели порядка восьми серьезных реконструкций на территории Донецкой народной республики. Порой было тяжело, из-за обстрелов приходилось останавливать работы. Но, мы продолжим это делать, люди видят заботу об исторической памяти. На этих памятниках не только слова «Никто не забыт, ничто не забыто» там лежат защитники нашей страны в братских могилах. Сейчас идет восстановление еще 12 памятников, до конца сентября мы завершим работу и с ними. Увидев, что в соседнем селе ведутся работы, главы районов начали обращаться, прислали еще более 50 памятников, которые тоже нуждаются в ремонте. Спасибо всем общественным организациям, которые помогают и сотрудничают с нами. Всегда рады принимать в рядах добровольцев!» – сказал Шереметьев.

Со своей стороны депутат Барнаульской городской Думы, координатор проекта «Во имя Zавтра» по Луганской народной Республике Кристина Юстус рассказала, что сразу после форума отправится в Славяносербский район Луганской Народной Республики, чтобы продолжить там работу по восстановлению памятников, входящих в реестр проекта.

«Сегодня мы вместе делаем одно большое дело. Когда мы стали проводить ревизию того, какие памятники нуждаются в восстановлении, то получили большой отклик и поняли, что тема действительно очень волнует людей. Завтра мы совместно с Сенченковым Николаем Петрович, заведующим кафедрой педагогики и психологии Смоленского государственного университета, доктором педагогических наук и профессором, выезжаем в экспедицию Славяносербск, где будет идти работа по восстановлению памятника советскому солдату, который сейчас находится в очень плачевном состоянии. Сегодня особенно важно, чтобы у людей было то место, куда можно прийти, поклониться нашим героям в праздники и просто сказать «Спасибо!». Также мы проведем уроки, где расскажем детям о вкладе ЛНР в Великую Победу», – рассказала она.

После окончания сессии состоялась презентация документального цикла «Лики Донбасса», посвященного судьбам и историям простых жителей Мариуполя, Донецка, Макеевки и других городов региона. Проект был реализован при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа, учрежденного Союзом кинематографистов России. Проект представила продюсер Анна Ревякина.

А затем у участников была возможность пообщаться с Русланом Осташко, российским журналистом, телеведущим Первого канала программы «Время покажет», блогером, политологом, членом Совета Фонда развития интернет-инициатив, в рамках его просветительской лекции на тему «Информационные манипуляции и патриотическое сознание».

Напомним, что проект «Во имя Zавтра» реализуется АНО АСТИК при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Общественной палаты Российской Федерации. Цель проекта – объединение сообщества для восстановления объектов, имеющих историческое и культурное значение, посвященных Великой Отечественной войне на территории Донецкой и Луганской народных Республик.