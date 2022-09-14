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В ОП рассказали о восстановлении памятников ВОВ на освобожденных территориях
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Восстановление памятников Великой Отечественной войны на освобожденных от украинских националистов территориях позволяет сохранить историческую память, дружбу и единство народов, заявила председатель комиссии Общественной палаты России по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова.
«В конце апреля на площадке Общественной палаты мы провели видеоконференцию с общественными палатами ДНР и ЛНР, коллеги нас поддержали, и мы вместе с Ириной Великановой и Вячеславом Бочаровым предложили заняться темой восстановления памятников Великой Отечественной Войны на территории Донецкой и Луганской народных Республик. Памятников очень много, и совершенно не важно, большие они или маленькие, какая степень разрушения, – пока мы вместе занимаемся общим правильным делом, сохраняя историческую память, дружбу народов, то доброе, что было в истории, наше единство, мы непобедимы. Это однозначно так», – заявила Родионова в ходе пленарной сессии Форума действий «Во имя Zавтра».
13 сентября 2022 года в Общественной палате РФ состоялась пленарная сессия Форума. Участие в сессии приняли более 150 человек, в том числе представители 32 регионов Российской Федерации, а также Республики Казахстан и Донецкой Народной Республики. Это и активисты волонтерских организаций, представители органов исполнительной власти и депутатских корпусов регионов, а также индивидуальные предприниматели и активные волонтеры серебряного возраста, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Заместитель секретаря Общественной палаты России, директор ФГУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» Александр Школьник в свою очередь рассказал о проекте 13 федеральных музеев, которые подготовили выставки для жителей Луганской народной Республики. С июля 20 выставок курсируют по Республике. «Мы хотим сохранить у людей веру в то, что мы все едины, у нас одна культура. Говорят, что сейчас не время выставок, но мы убеждены, что это жизненно необходимо. Куда повести детей в выходные? Если культурная жизнь замирает, то это совсем плохо, мы поднимаем боевой дух тех, кто ждет вестей с фронта. Патриоты объединяются по всей стране, чтобы каждый своими силами и на своем фронте защитить наших людей в Донецкой и Луганской народных Республиках. Мы не можем перестать поддерживать друг друга», – отметил Школьник.
По его словам, в Музее Победы открыли выставку «Обыкновенный нацизм», где рассказали о возрождении нацизма на территории современной Украины, уничтожении культурного наследия и выхолащивании памяти. Все это сделано в параллелях, потому что, с одной стороны, представлено все, что делали пособники гитлеровцев во время Великой Отечественной войны на этих территориях, с другой – залы, фотографии, видеоматериалы, предметы, которые привезены из Донбасса. Это один и тот же процесс, который повторился через десятилетия.
Проект «Во имя Zавтра» собрал команду единомышленников из разных НКО. Работу по восстановлению памятников Великой Отечественной войны в Донецкой Народной Республики координирует Виталий Шереметьев, председатель МПО РСВА «Наследие».
«Мы провели порядка восьми серьезных реконструкций на территории Донецкой народной республики. Порой было тяжело, из-за обстрелов приходилось останавливать работы. Но, мы продолжим это делать, люди видят заботу об исторической памяти. На этих памятниках не только слова «Никто не забыт, ничто не забыто» там лежат защитники нашей страны в братских могилах. Сейчас идет восстановление еще 12 памятников, до конца сентября мы завершим работу и с ними. Увидев, что в соседнем селе ведутся работы, главы районов начали обращаться, прислали еще более 50 памятников, которые тоже нуждаются в ремонте. Спасибо всем общественным организациям, которые помогают и сотрудничают с нами. Всегда рады принимать в рядах добровольцев!» – сказал Шереметьев.
Со своей стороны депутат Барнаульской городской Думы, координатор проекта «Во имя Zавтра» по Луганской народной Республике Кристина Юстус рассказала, что сразу после форума отправится в Славяносербский район Луганской Народной Республики, чтобы продолжить там работу по восстановлению памятников, входящих в реестр проекта.
«Сегодня мы вместе делаем одно большое дело. Когда мы стали проводить ревизию того, какие памятники нуждаются в восстановлении, то получили большой отклик и поняли, что тема действительно очень волнует людей. Завтра мы совместно с Сенченковым Николаем Петрович, заведующим кафедрой педагогики и психологии Смоленского государственного университета, доктором педагогических наук и профессором, выезжаем в экспедицию Славяносербск, где будет идти работа по восстановлению памятника советскому солдату, который сейчас находится в очень плачевном состоянии. Сегодня особенно важно, чтобы у людей было то место, куда можно прийти, поклониться нашим героям в праздники и просто сказать «Спасибо!». Также мы проведем уроки, где расскажем детям о вкладе ЛНР в Великую Победу», – рассказала она.
После окончания сессии состоялась презентация документального цикла «Лики Донбасса», посвященного судьбам и историям простых жителей Мариуполя, Донецка, Макеевки и других городов региона. Проект был реализован при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа, учрежденного Союзом кинематографистов России. Проект представила продюсер Анна Ревякина.
А затем у участников была возможность пообщаться с Русланом Осташко, российским журналистом, телеведущим Первого канала программы «Время покажет», блогером, политологом, членом Совета Фонда развития интернет-инициатив, в рамках его просветительской лекции на тему «Информационные манипуляции и патриотическое сознание».
Напомним, что проект «Во имя Zавтра» реализуется АНО АСТИК при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Общественной палаты Российской Федерации. Цель проекта – объединение сообщества для восстановления объектов, имеющих историческое и культурное значение, посвященных Великой Отечественной войне на территории Донецкой и Луганской народных Республик.
Зеленский перечислил оставшиеся без света области Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.
«Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Как сообщало украинское издание «Вести», отключение электроэнергии или перебои с ее подачей в воскресенье вечером фиксируются в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины. При этом уточняется, что в отдельных городах электричества нет, в других наблюдаются скачки напряжения. Ряд местных властей подтвердили отключения и перебои со светом, передает ТАСС.
«Примерно в 19.00 мск пошли сообщения о пусках «Калибров» из Черного и Каспийского морей. Крылатые ракеты поразили ТЭЦ под Харьковом и Кременчугом, но возможно, целей было еще больше. Это привело к перебоям с электричеством в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Одесской областях. Часть регионов [Украины] остались без света, там нет связи и интернета, отменено движение поездов», – сообщает Фронтовое информационное агентство ANNA-News в своем Telegram-канале.
«В результате ночных ударов по объектам энергогенерации, сильно повреждены 2 ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины», – сообщает российский военкор Котенок в своем Telegram-канале. «По предварительным данным, поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ», – уточнил Котенок. Он также опубликовал видеокадры последствий удара по Харьковской ТЭЦ-5, уточнив, что офис Владимира Зеленского «подтверждает попадание двух ракет». «При системном воздействии на энергосистему, РФ вполне в состоянии добиться энергетического коллапса на Украине», – считает Котенок.
Как сообщает Telegram-канал TOGARMA, большая часть энергетической инфраструктуры Украины находятся на юго-востоке страны. По имеющимся у него данным, в воскресенье «ВС РФ ударили по ключевым ТЭС на северо-востоке [Украины] и тем самым обесточили несколько Северных и восточных областей Украины. Энергосистема Украины не справилась и отсюда новости, что из-за разбалансировки энергосистемы Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключают от сети блоки».
Напомним, в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по критической энергетической инфраструктуре Донецкой народной республики (ДНР). После этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР. В тот же вечер в нескольких областях Украины пропало электричество.
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В ДНР перечислили успехи союзных армий за сутки
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«Вести борьбу стало чуть сложнее из-за огромного числа иностранных инструкторов и наемников, противостоящих нашим силам. При этом за минувшие сутки у нас есть серьезные успехи в Артемовске, под Угледаром, в Марьинском районе и возле Красного Лимана», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в республике.
«В Артемовске мы движемся с восточной стороны и уже практически дошли до центра города. Если все так и продолжится, то уже в ближайшие дни мы возьмем населенный пункт под контроль», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«При этом немного сложнее ситуация обстоит под Угледаром и в Марьинском районе. Дело в том, что за последнее время там скопилось достаточно большое количество украинских подразделений. В какой-то момент они пытались совершить атаки на наши войска, но мы их превентивно отбили. Сейчас противостояние усилилось. Но с учетом уже имеющихся успехов на этих направлениях, есть все шансы стабилизировать обстановку в короткие сроки», – отметил собеседник.
Наибольшим достижением Бердичевский назвал обстановку возле Красного Лимана. «Город полностью наш. Сейчас там расположены подразделения регулярной российской армии и казачьи дружины. Так что опасений за этот населенный пункт пока нет», – подчеркнул он.
«Относительно Святоргорска поступает очень мало информации. Город изначально был в так называемой серой зоне. С уверенностью могу сказать, что наши военные туда заходили. Но со стороны Святогорской Лавры на постоянной основе замечены украинские формирования», – рассказал донецкий депутат.
«Мы вынуждены признать, что вести борьбу стало несколько сложнее. Это обусловлено тем, что воевать приходится не с ВСУ. Украинские боевики используются преимущественно в качестве пушечного мяса. Теперь костяк украинской армии – натовские инструкторы и западная техника», – заключил Бердичевский.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на донецком направлении. «Красный Лиман, который всех волнует. Противник продолжает предпринимать попытки занятия данного населенного пункта, но наши подразделения этого не допускают, достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Далее смотрим, наблюдаем и, я думаю, ситуация здесь должна улучшаться», – сообщил Пушилин в Telegram-канале.
«Следующее более сложное, наверное, направление и более сложный населенный пункт – это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас на данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт», – заметил Пушилин. Он также сообщил, что на данном направлении замечены польские наемники.
По словам Пушилина, противник активизировался в районе Угледара, но позиции союзных войск были сохранены. Более того, наблюдается небольшое продвижение.
Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. В понедельник днем в Народной милиции ЛНР заявляли, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
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Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане, Святогорске, Угледаре и Донецком аэропорту
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о ситуации на фронте: в Красном Лимане, Святогорске, Угледаре и Донецком аэропорту.
«Ситуация на фронте. Красный Лиман, который всех волнует. Противник продолжает предпринимать попытки занятия данного населенного пункта, но наши подразделения этого не допускают, достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Далее смотрим, наблюдаем и, я думаю, ситуация здесь должна улучшаться», – рассказал Пушилин в видеозаписи, которая была опубликована в Telegram-канале главы ДНР.
«Следующее более сложное, наверное, направление и более сложный населенный пункт – это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас на данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт. Также замечены польские наемники на данном направлении, но наши подразделения тоже предпринимают определенные шаги, поэтому здесь рассчитываем на то, что у наших ребят все получится», – сообщил Пушилин.
«Не менее важное направление – это Угледар. Очень много в средствах массовой информации, в социальных сетях обсуждались, и вбросы были и прочее. Противник там действительно предпринимает определенные попытки, но там удерживает позиции наши ОБТФ (оперативно-боевое тактическое формирование – прим. ВЗГЛЯД) «Каскад», а также союзные силы. Все получается, и даже на определенных участках, пусть небольшие, но все же есть продвижения», – рассказал глава ДНР.
«Дальше пытался противник, больше наверное исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная «Спарта», все понимая, все осознавая, все выполнила так, как нужно. Противник практически в полном составе, практически вся группа, уничтожен», – сообщил Пушилин.
Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. В понедельник днем в Народной милиции ЛНР заявляли, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
В ДНР сообщили об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом
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Украинские войска активизировались на направлении Угледара, ситуация находится под контролем, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».
«Мы видим некую активизацию (украинских сил) на угледарском направлении. Там также наши подразделения... Ситуация тоже является контролируемой, и здесь во многом это заслуга наших героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, но на отдельных участках продвигаются вперед. Это происходит не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее есть определенная положительная тенденция», – цитирует Пушилина РИА «Новости».
Он добавил, что противник не оставляет попыток провести контрнаступление в районе Красного Лимана. По его словам, ситуация остается под контролем благодаря совместным усилиям союзных сил.
«Ситуация остается сложная, но контролируемая», – заключил глава республики.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман.
До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
В ЧВК «Вагнер» заявили, что «скоро Бахмут будет под нами»
Один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал, что силы «вагнеровцев» закрепились в промзоне Артемовска (Бахмута) и в частном секторе.
По словам бойца, силы «Вагнера» «продвигаются дальше». «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – приводит его слова РИА «Новости».
В августе корреспонденты провели несколько дней на позициях ЧВК «Вагнер» в ДНР и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Артемовска (Бахмута). Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.
Силы ДНР подавили попытку контрнаступления ВСУ под Песками
Попытка ВСУ контратаковать на Донецком направлении была подавлена, противник бежал, оставив на поле боя два подбитых танка и две БМП, сообщили в пресс-службе народной милиции ДНР.
«Боевики ВСУ числом до двух рот, танковой и мотострелковой, выдвинулись из Первомайского в район Песок. Но встретили ожесточенный отпор со стороны бойцов «Сомали» и 11 полка НМ ДНР. Попытка ВСУ контратаковать на Донецком направлении была подавлена. Противник бежал, оставив на поле боя два подбитых танка и две БМП и множество трупов убитых солдат», – говорится в Telegram-канале народной милиции.
Ранее в Минобороны России заявили, что потери киевского режима на Криворожском и Харьковском направлениях составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными.
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Москалькова сообщила о 65 российских заложниках на Украине
Россия работает над освобождением своих граждан, но Киев продолжает удерживать на территории Украины 65 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Москалькова на расширенном заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе сообщила, что «удалось решить вопрос об освобождении и возвращении всех дальнобойщиков с территории Украины». Данный вопрос «решался непосредственно в диалоге» с украинским кабмином. По словам Москальковой, «с нашим Министерством обороны и Министерством иностранных дел удалось вернуть этих людей».
Как сообщила уполномоченный, «удалось вернуть гражданских служащих, которые оказались заложниками, работников Росатома, удалось вернуть всех женщин с гражданских кораблей, которые сегодня в Измаиле». Однако «65 человек еще продолжают удерживаться», передает ТАСС.
Москалькова рассказала, что большинство переселенцев с территорий Украины и республик Донбасса, которые находятся в пунктах временного размещения Хабаровского края, планируют остаться в регионе.
Она отметила, что за последние семь месяцев сформировались два новых направления правозащиты – это защита прав эвакуированных с территории Украины и защита прав граждан в связи с проведением специальной военной операции. Она добавила, что в настоящий момент появляются новые обращения, связанные с социальной поддержкой семей военнослужащих.
Москалькова сообщила, что «более 3 млн граждан находятся на нашей территории, прибывшие из ДНР, ЛНР, Украины». «И наши герои, наши ребята выполняют свой служебный долг, а мы работаем с гражданскими правами, связанными с семьями, мы работаем с социальной сферой в этом направлении», – сказала она.
Москалькова заявила, что обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой утвердить единый порядок регистрации эвакуированных с Украины жителей по месту их нахождения.
«Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получал от украинской стороны шквал оскорблений и угроз. Но мы шли через это и продолжали делать свое дело», – заявила Москалькова.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Пушилин сообщил о продвижении сил ДНР на артемовском направлении
Силы Донецкой народной республики (ДНР) добились определенного успеха в продвижении на артемовском направлении, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Это артемовское направление, для нас оно является достаточно важным, и сейчас, вслед за Кодемой, наши подразделения также достигли [на нем] определенного успеха», – приводит его слова ТАСС.
Пушилин отметил, что в ДНР видят активизацию вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении, но ситуация остается контролируемой. «На отдельных участках [союзные силы] продвигаются вперед», – добавил он.
Ранее в Минобороны заявили, что в результате успешных наступательных действий в Донецкой народной республике (ДНР) подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема.
Посол ЛНР: Ситуация в республике стабильная, но тревожная
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«Активные боевые действия ведутся всего в нескольких десятках километров от границы с ЛНР. Люди чувствуют обеспокоенность. Усложняют ситуацию и ночные прилеты по жилому сектору в Брянке и Стаханове», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обстановку в республике.
«У нас ситуация стабильная, но тревожная. Минувшей ночью были обстреляны города Брянка и Стаханов. Сейчас наши специалисты оценивают последствия ударов. Но уже известно, что целью ВСУ были именно эти объекты, поскольку ничего даже мало-мальски похожего на военную инфраструктуру там нет», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Безусловно, на фоне этого у людей растет беспокойство. В первую очередь оно связано с ситуацией в районах Купянска и Изюма. Дело в том, что эти территории расположены всего в нескольких десятках километров от границы ЛНР. Мы постоянно слышим обстрелы, грохочет артиллерия. Это не добавляет спокойствия населению», – отмечает дипломат.
Собеседник также обратил внимание на непрекращающиеся попытки информационных атак со стороны Украины. «Нам пришлось усилить работу спецслужб, поскольку поток дезинформации и фейков постоянно усиливается. На территорию ЛНР засылаются диверсанты, которые развешивают по городам украинские флаги, фотографируют это и раскачивают посты в социальных сетях», – сказал он.
«Что касается беженцев, их поток с территории Изюма и Купянска серьезно снизился. Мы сумели разместить несколько сотен человек, они обеспечены крышей над головой и питанием. Гораздо больше людей прошли через ЛНР транзитом в сторону России», – заключил Мирошник.
Ранее стало известно о том, что ВСУ наносят удары по населенным пунктам Сватово, Брянка и Стаханов, расположенных на территории ЛНР. Кроме того, продолжается эскалация боевых действий в Изюмской районе Харьковщины, что осложняет ситуацию на Луганщине.
Кроме того, украинские СМИ сообщили о якобы взятии под контроль населенного пункта Кременная, однако Кременской район по-прежнему находится под полным контролем Народной милиции ЛНР. В районе продолжаются восстановительные процессы, административные и бюджетные учреждения работают в обычном режиме.
При этом накануне в ЛНР также заявляли о распространении украинскими СМИ фейков о взятии городов республики.
«Украинские СМИ от перевозбуждения якобы успехами ВСУ забрасывают фейки об «освобождении» Сватово и Лисичанска. ЦИПсО старательно отрабатывает фейковые новости и штампует ролики о несокрушимой и непобедимой армии», – сказал помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о перегруппировке в трехдневный срок российских войск в районах Балаклеи и Изюма «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса».
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Памфилова: Нам есть чему поучиться у Донбасса
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«С каждым годом требования народа к власти будут только расти. Наша задача – прогнозировать это и идти на опережение, развивая электоральную систему. При этом нам есть чему поучиться у специалистов из Донбасса, учитывая те условия, в которых они работают», – заявила газете ВЗГЛЯД глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя итоги Единого дня голосования.
«Сегодня перед собой надо ставить такие цели, которые на первый взгляд кажутся недостижимыми. Мы живем в динамично развивающемся обществе. И это влечет за собой рост запросов к электоральной системе и ожиданий от нее», – сказала глава ЦИК Элла Памфилова.
«Важно понимать, что настроения людей и ситуация в мире в последнее время серьезно изменились. И нам приходится адаптироваться. Необходимо уметь прогнозировать эти настроения, запросы населения и даже идти на опережение», – заметила собеседница.
Отдельно Памфилова обратила внимание на специалистов из Донбасса, с которыми ей удалось поработать в последнее время. «Я неоднократно говорила своим коллегам, что это совершенно другие люди. После всего того, что им пришлось пережить за эти восемь лет, они смотрят на нас совсем иначе. Можно даже сказать, что они нас идеализируют. И мы не можем обмануть их ожидания. При этом нам есть чему поучиться у них, учитывая те условия, в которых они работают», – акцентировала она.
Глава Центризбиркома также заявила, что выборы 2022 года продемонстрировали запас прочности у россиян. «Да, скучноватая кампания, но создавать какие-то искусственные встряски, когда люди и так переживают психоэмоциональные глубочайшие стрессы, совершенно ни к чему. А народ наш – удивительно – сохранил такой запас прочности», – приводит ее слова ТАСС.
При этом Элла Памфилова выразила надежду на то, что в ходе голосования не было допущено критических нарушений. «В этот раз все прошло достаточно спокойно. Судя по всему, надеюсь, что таких крупных эксцессов быть не должно», – сказала она.
Если же нарушения будут выявлены, то необходимо максимально жестко отменять результаты голосования на таких участках, сказала глава ЦИК. «Я всем говорю, чтобы не расслаблялись, еще ночь надо пережить. Самое главное, чтобы посчитали, чтобы скандалов не было. Но если что, чтобы жестко отменяли, безапелляционно», – подчеркнула Памфилова.
Глава ЦИК также сообщила, что на данный момент результаты голосования отменены на 20 избирательных участках в восьми субъектах РФ, но речь идет о «ничтожном количестве» недействительных бюллетеней.
Напомним, выборы различных уровней проходили в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. Всего было проведено около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Нарушения на выборах малы и «скучноваты», из 3246 звонков, поступивших на горячую линию ЦИК, только 93 содержали информацию о возможных нарушениях, рассказали эксперты. При этом в воскресенье зарегистрировано 122 потенциально опасных воздействия на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России и 2 DDos-атаки.
В целом, за время трехдневного голосования на систему дистанционного электронного голосования было совершено свыше 35 тыс. DDos-атак, сообщает РИА «Новости». «Несмотря на все спокойствие, с которым прошла процедура голосования, атаки были. Их количество превысило 35 тысяч. То есть это постоянные попытки прощупать инфраструктуру, подломать учетные записи соответственно, осуществить атаку прикладного уровня и так далее», – сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.
Он подчеркнул, что все атаки успешно отражены специалистами центра кибербезопасности «Ростелекома».
Подсчет голосов еще продолжается. Однако, как пишет ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии, действующие и временно исполняющие обязанности губернаторов лидируют на всех прошедших в России выборах глав регионов. На выборах в законодательные собрания регионов большинство голосов набирает «Единая Россия».
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Отражены попытки контрнаступления украинских сил в ДНР
Украинским войскам не позволили навести переправу через Северский Донец, также была отражена попытка контрнаступления под Красным Лиманом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Что касается Святогорска, противник в течение сегодняшнего дня трижды пытался навести переправу через Северский Донец», – сказал Пушилин, добавив, что «союзные силы отработали, то есть у противника ничего не получилось». По его словам, в Святогорске украинские войска «ограничены как в количественном составе, так и по боеприпасам».
Кроме того, как сообщил Пушилин, в районе Щурово под Красным Лиманом украинские войска пытались «определенным количеством пойти в контрнаступление, атака была успешно отбита союзными силами». В Красном Лимане «ситуация, можно сказать, стабилизирована». По его словам, «противник, конечно, предпринимает попытки выходить малыми группами», но эти попытки отражаются, передает ТАСС.
Напомним, депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в ДНР, сообщил, что «есть серьезные успехи в Артемовске, под Угледаром, в Марьинском районе и возле Красного Лимана». По словам Пушилина, противник активизировался в районе Угледара, но позиции союзных войск были сохранены. Более того, наблюдается небольшое продвижение. В понедельник глава ДНР сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом.
В ДНР заявили о полном контроле над Красным Лиманом
Красный Лиман находится под полным контролем подразделений народной милиции ДНР и ЛНР, а также Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в народной милиции ДНР.
«Наши бойцы находятся на своих боевых постах, успешно отражая все атаки противника. Жители благодарят своих защитников за то, что они отстояли город», – говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции ДНР.
До этого военный корреспондент Семен Пегов заявил, что российские военные продолжают бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) за Красный Лиман.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
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Пушилин сообщил о сорванном наступлении ВСУ на Горловку
На Горловском направлении пресечена попытка прорыва Вооруженных сил Украины, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».
«Горловка обстреливалась, и были попытки со стороны Дзержинска выдвинуть определенные силы, но это было со стороны союзных сил подавлено», – цитирует Пушилина ТАСС.
Ранее в Сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение базы иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. В числе погибших есть как минимум один темнокожий боевик.
Пушилин заявил о попытке ВСУ ночью войти в Красный Лиман
Диверсионные группы ВСУ пытались войти в Красный Лиман, но атаки были отбиты союзными войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Противник сегодня Красный Лиман обкладывал артиллерией, но попытки диверсионных групп совершить заход в Красный Лиман были нивелированы», – сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
По его словам, союзные силы продвигаются на артемовском и угледарском направлениях, а также в районе Песок и Марьинки. Также он сообщил, что представители стран, граждан которых судят в ДНР за наемничество, по-прежнему не выходят на контакт.
«Апелляция сейчас проходит по тем, кому уже вынесены приговоры. Никаких изменений нет, никто не выходил на наш МИД из тех стран, откуда они прибыли», – сказал он.
Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о ситуации на фронте: в Красном Лимане, Святогорске, Угледаре и Донецком аэропорту.
В ЛНР заявили о распространении украинскими СМИ фейков о взятии городов республики
Украинская пресса распространяет ложные сведения о взятии городов ЛНР, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
«Украинские СМИ от перевозбуждения якобы успехами ВСУ забрасывают фейки об «освобождении» Сватово и Лисичанска. ИПсО (Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) – подразделение ВСУ) старательно отрабатывает фейковые новости и штампует ролики о несокрушимой и непобедимой армии», – цитирует Киселева ТАСС.
Он добавил, что «все это наносное» и союзные силы в итоге победят.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что вся территория республики контролируется союзными войсками, Лисичанск не обстреливается, панику пытается сеять Украина.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о перегруппировке в трехдневный срок российских войск в районах Балаклеи и Изюма «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса».