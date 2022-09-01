В Сербии вступил в силу новый режим перехода административной линии с Косово

Новый режим пересечения административной линии между автономным краем Косово и Метохия и Центральной Сербией вступил в силу. Как сообщил в четверг портал «Косово онлайн», новые правила начали действовать с полуночи 1 сентября.

С 00.00 часов (01:00 мск) 1 сентября косовары могут въезжать в Центральную Сербию по документам непризнанного Косова, а сербы с сербскими документами – на территорию Косова и Метохии, передает ТАСС. Портал отмечает, что на всех административных переходах установлены оповещения, которые разъясняют, что возможность проезда в Центральную Сербию по косовским документам «не означает признания независимости Косова» со стороны Белграда и не является отказом сербских властей от выполнения резолюции СБ ООН 1244.

Процесс замены автономеров, вызвавший ранее недовольство сербов в Косове и Метохии, также стартовал с 1 сентября. Косовские власти сообщили, что замена номеров будет проводиться на протяжении 60 дней.

В прошлую пятницу директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович потребовал от НАТО остановить попытку вторжения спецназа непризнанного Косово на север края, предупредив, что «иначе это сделает сербский народ».

Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Власти Косова отложили применения спорных мер до 1 сентября.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти Сербии защитят своих граждан в Косово и Метохии от погромов албанцев, если контингент НАТО этого не сделает.