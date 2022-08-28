ВСУ за ночь выпустили 13 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска обстреляли два района Донецка и Макеевку, выпустив в сумме 13 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.05 – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм... 23.30 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм. 00.40 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», – говорится в сообщении Telegram-канале представительства.

Также представительство сообщило, что в 23.00 субботы украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 мм по Пантелеймоновке.

Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана».

Ранее украинские войска рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 в Ленинском районе Донецка.