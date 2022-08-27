Футбольный стадион Херсона пообещали отремонтировать для участия в Лиге содружества

Футбольный стадион Херсона, находящийся после украинского периода в аварийном состоянии, отремонтируют и приведут в соответствие нормам для проведения матчей нового турнира с участием команд из Крыма, Донбасса и вышедших из-под контроля Киева территорий, а также Абхазии и Южной Осетии, сообщила глава Федерации футбола Херсонской области Марьяна Кремер.

«Стадион находится в аварийном состоянии. Есть определенные требования и нормы, к которым мы должны прийти, - это прежде всего улучшение инфраструктуры. Частично отремонтировать, как это было при предыдущей власти, в Российской Федерации не получится, и мы не хотим. То есть это комплексный подход, будет вестись проектная документация, проект необходимо будет одобрить в различных инспекциях и службах, таких как безопасности, ЖКХ, МЧС и санэпидем. После этого мы приступим к реализации, и объект будет иметь совершенно другой вид», – передает ТАСС слова Кремер.

По ее словам, ориентироваться в работе над проектом в Херсоне планируют на опыт коллег из Евпатории, где расположена «Арена-Крым» и действует детская футбольная академия.

Первый турнир Лиги содружества, в котором смогут принять участие команды из Крыма, Донбасса и вышедших из-под контроля Киева территорий, а также Абхазии и Южной Осетии, планируется провести с марта по ноябрь 2023 года. Кремер уточнила, что первое время клуб «Фрегат» из Херсона намерен использовать именно крымский стадион в качестве домашнего в этом турнире.

Кремер также рассказала, что Футбольная федерация Херсонской области приняла решение переименовать клуб «Кристалл» и спортивный комплекс, где он базируется, во «Фрегат».

«Футбольный клуб и спортивный комплекс «Кристалл», в котором развивается не только футбол, а также различные другие виды спорта, будет называться «Фрегат», потому что исходя из истории, Херсон – это город, который ассоциируется с флотом, морем. Мы должны дать правильное название, чтобы под правильными парусами наш футбольный клуб и спортивный комплекс поплыл в нужном направлении», – пояснила она, добавив, что главным тренером «Фрегата» станет Сергей Шевченко, который занимал этот пост в 1990-е годы и выводил команду в высшую лигу.

Напомним, в пятницу замаскированное под пакет сока СВУ обезвредили у детской площадки в Новой Каховке Херсонской области.