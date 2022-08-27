Посольство России ответило картиной Васи Ложкина на публикацию о «сотруднице ГРУ»

Посольство России в Риме опубликовало коллаж на основе картины Васи Ложкина после публикации итальянской газеты La Repubblica и других изданий о «сотруднице ГРУ», которая якобы работала в Италии.

Посольство опубликовало в посте в Telegram-канале картину «Привет от Кибальчиша» со «шпионским» сюжетом. Под картиной подпись: «Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету La Repubblica».

Еще один вариант коллажа, на котором виден испуганный «Мсье Плохиш» окружен мрачными людьми с оружием, переведен на итальянский язык.

В публикации издания рассказывало ранее о некой Марии Аделе, которая якобы под видом светской львицы и владелицы ювелирного магазина в Неаполе общалась с офицерами НАТО на протяжении нескольких лет и получала информацию из разных стран Европы.