Чернышенко и Комаров обсудили подготовку Вятского госуниверситета к учебному году

Вице-премьер и куратор ПФО Дмитрий Чернышенко вместе с полпредом президента в округе Игорем Комаровым посетили Вятский государственный университет (ВятГУ), где обсудили готовность вуза к новому учебному году.

Чернышенко и Комарову в ходе визита презентовали научно-технологические разработки ВятГУ, которые ведутся в рамках реализации программы «Приоритет-2030», сообщается на сайте правительства России.

«В Кировской области есть четкая связь – вуз, наука и бизнес. Глава региона Александр Соколов создает условия для развития кадров. Важно, что у разработок есть технологический партнер – здесь, в Кирове. Региону, вузу и кировским предприятиям необходимо совместно работать над задачей подготовки инженерных кадров для экономики области, в том числе проработать заявку на создание передовой инженерной школы. Также мы отметили, что на базе ВятГУ в рамках программы «Приоритет-2030» создаются научные разработки, с колес внедряемые в жизнь. Часть из них перспективны с точки зрения импортозамещения иностранных аналогов. Это важнейшая работа ученых и студентов по обеспечению технологического суверенитета в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным», – сказал Чернышенко.

«В 2021 году в ПФО вузы окончили около 160 тыс. студентов. Важно, чтобы они выпускались хорошими специалистами, а не просто получили образование. Для этого нужна практическая база, взаимодействие с предприятиями, чтобы они тоже участвовали в подготовке высококвалифицированных кадров», – добавил Комаров.

Вице-премьер отметил, что в этом году в Вятском госуниверситете план приема на бюджетные места выполнен на 95%. Наибольшей популярностью пользуются IТ-специальности. По ним конкурс достигал 50 человек на место. Это в первую очередь результат правительственных мер поддержки, разработанных по поручению президента.

Как рассказал ректор ВятГУ Валентин Пугач, в 2022 году план приема в университет составил 2486 бюджетных мест, из них 1750 – по программам бакалавриата и специалитета. Всего в ходе приемной кампании поступило 32 тыс. заявлений. Из них 27 тыс. – по программам бакалавриата и специалитета. На бюджетные места зачислен 1651 абитуриент. Объявлен дополнительный набор.

«Вятский государственный университет – один из ведущих вузов нашего региона, здесь обучаются тысячи студентов. Для Кировской области важно, что ребята продолжают свое образование на малой родине, большинство из них приходят затем работать на кировские предприятия», – сказал ректор.