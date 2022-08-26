Российский фильм «Огород» сняли с отбора на Каннский фестиваль в пользу ММКФ

Кинорежиссер Лариса Садилова решила отозвать новый фильм «Огород» с рассмотрения отборочной комиссии Каннского кинофестиваля, сделав выбор в пользу участия в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

По словам режиссера, премьера этой картины должна была состояться в первую очередь в России.

«Валентина Теличкина – русская актриса, практически символ России, мы считали, что именно на ММКФ [фильм] должен быть», – цитирует ТАСС Садилову.

При этом она отметила, что после Московского кинофестиваля картину планируют представить и на других мировых смотрах, в частности, в Каире и Трайбеке.

«С 15 по 21 сентября фильм пойдет в малых городах России, региональный прокат. Потом у нас уже сразу «Кинопоиск», потом Первый канал», – заявила режиссер.

Новая картина Ларисы Садиловой «Огород», рассказывающая о женщинах, живущих в российской глубинке, вошла в основной конкурс ММКФ, премьера состоится 27 августа. Роли в картине исполнили Валентина Теличкина, Юрий Кутафин, Ольга Лапшина, Раиса Рязанова и другие.

Между тем председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков убежден, что России не стоит выдвигать сейчас свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».

«Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно», – заявил Михалков. Он также напомнил, что ранее предложил создать Евразийскую киноакадемию по аналогии с Американской академией кинематографических наук и искусств, которая могла бы вручать собственную премию. По словам режиссера, сейчас проект находится в стадии проработки.

Российский оскаровский комитет, который после смерти режиссера Владимира Меньшова возглавил Павел Чухрай, должен осенью 2022 года выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на «Оскар». На американскую кинопремию можно выдвигать картины, которые были или будут в коммерческом прокате с 1 января по 31 декабря 2022 года.

ММКФ пройдет в Москве с 26 августа по 2 сентября. В этом году на фестивале представят более 230 картин из 65 стран. В основной конкурс вошли 13 фильмов, включая три ленты из России. Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков.