Путин заявил о трудностях в тушении пожаров из-за аномальной жары

Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

В России 22 августа отмечается День Государственного флага. Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны, заявив, что Россия будет проводить только ту политику, которая отвечает ее интересам.

Путин заявил, что 22 августа в России «отдают дань уважения официальному государственному символу», который «наряду с гербом и гимном знаменует суверенитет и независимость» страны, «утверждает преемственность многих поколений многонационального народа».

«Наш флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды её истории – при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х. 22 августа 1991-го бело-сине-красный флаг снова поднялся над Россией», – приводятся его слова на сайте Кремля.

Путин отметил, что бело-сине-красный флаг «прочно вошел в нашу жизнь как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства нашего народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы».

Он подчеркнул, что флаг «символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии». По словам президента, «стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа».

Путин указал, что «Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава». «Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества», – сказал он.

По словам российского лидера, «государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины». Глава государства отметил, что с 1 сентября «во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна».

Путин выразил уверенность, что «флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину».

День Государственного флага России отметят во всех регионах праздничными мероприятиями, состоятся концерты, автопробеги, фестивали и акции, улицы оформят в цветах российского триколора, в том числе с помощью граффити, передает ТАСС.

В Крыму накануне Дня флага России установили триколор на одной из высших точек региона – горе Эклизи-Бурун. На вершине также установлены флаги ДНР и ЛНР. В Керчи десятки человек поднимут полотно на гору Митридат в центре города. На территории мемориального комплекса «Сапун-гора» в Севастополе пройдет патриотическая акция «Флаг Родины», где развернут самую большую в Севастополе копию российского триколора.

Центральным событием дня в Санкт-Петербурге станет праздничный фестиваль «Три цвета российского стяга». В Москве впервые пройдет финал федеральной акции «Россия объединяет». На площади перед Музеем Победы 180 волонтеров и активистов развернут российский флаг, состоящий из 90 частей, 85 из которых приехали из всех субъектов страны, еще пять – из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей. Всего в Москве запланировано более 60 мероприятий, центральным станет праздничный концерт на Поклонной горе.

В Херсоне в честь Дня флага России прошел праздничный концерт. Поздравить жителей города приехали Дмитрий Харатьян, Родион Газманов, Варвара и другие.

День флага России был учрежден указом президента РФ Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года. В этот день в 1991 году Верховный совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании национального флага РСФСР», согласно которому следовало считать исторический флаг России (полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос) официальным национальным флагом Российской Федерации. День российского флага отмечается 22 августа.

Напомним, с 1 сентября в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Кабмин одобрил выделение средств на покупку госсимволов в российские школы.