США пытаются убедить мир в своей невиновности в ситуации на Украине, но международное сообщество не верит Вашингтону, пишет обозреватель китайского издания «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь.

Эксперт напомнил о постоянном расширении НАТО на восток вопреки законным опасениям России, отметив, что Штаты не могут избежать обвинений в качестве главного «инициатора» конфликта на территории бывшей советской республики

«Украинский кризис – это результат того, что американское правительство продолжало подбрасывать дрова в костер, и это также конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии. Хотя Соединенные Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество», – написал Линьлинь.

По его словам, США заинтересованы в разжигании конфликта с Россией, потому что таким образом они получают возможность усилить контроль над Европой, используя как предлог предпринимаемые Москвой ответные меры.

Ранее в Пекине заявляли, что Россия и Китай должны сообща способствовать формированию стабильных международных цепочек поставок и совместными усилиями противодействовать гегемонии отдельных держав. Также в Китае заявляли, что коллективный Запад воспроизводит украинский сценарий в ситуации вокруг Тайваня.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД