В Китае поймали США на попытке обмануть мир про Украину

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17 августа, среда | Последнее обновление — 08:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На Западе призвали объявить российские алмазы «кровавыми»
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Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее.
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В нашем недавнем прошлом уже был пример демонстративного пренебрежения гуманитарным знанием. Это – время существования Советского Союза.
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В состязании, как похлеще ущемить Россию, финиша пока не видно. Но у нормального человека, у честного политика рано или поздно должна наступить аллергия на участие в подобного рода затеях.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Китае поймали США на попытке обмануть мир про Украину
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США пытаются убедить мир в своей невиновности в ситуации на Украине, но международное сообщество не верит Вашингтону, пишет обозреватель китайского издания «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь.
Эксперт напомнил о постоянном расширении НАТО на восток вопреки законным опасениям России, отметив, что Штаты не могут избежать обвинений в качестве главного «инициатора» конфликта на территории бывшей советской республики
«Украинский кризис – это результат того, что американское правительство продолжало подбрасывать дрова в костер, и это также конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии. Хотя Соединенные Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество», – написал Линьлинь.
По его словам, США заинтересованы в разжигании конфликта с Россией, потому что таким образом они получают возможность усилить контроль над Европой, используя как предлог предпринимаемые Москвой ответные меры.
Ранее в Пекине заявляли, что Россия и Китай должны сообща способствовать формированию стабильных международных цепочек поставок и совместными усилиями противодействовать гегемонии отдельных держав. Также в Китае заявляли, что коллективный Запад воспроизводит украинский сценарий в ситуации вокруг Тайваня.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Вернувшиеся с Украины морпехи США поддержали Россию
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В корпусе американской морской пехоты, военнослужащие которой сражаются за Украину, есть пророссийские настроения, часть солдат не верит западным СМИ и считают политику США на Украине преступной, заявил журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР, Джон Марк Дуган.
«Все слышали, что корпус морской пехоты (США) воюет на стороне Украины, я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают», – передает РИА «Новости» слова Дугана.
При этом, по его словам, есть и те, кто считает действия США преступными. «Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроен пророссийски, они не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно», – добавил он.
Ранее нaучный сотрудник аналитического центра минобороны CШA в округе Колумбия Жанна Мантуа заявила, что в Пентагоне обеспокоены судьбой вернувшихся с территории Украины наемников. Этим людям сложно вернуться к мирной жизни, и они страдают от «уникальных психологических расстройств».
СМИ: Путин сделал пугающее предупреждение Западу
Российский лидер Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением», заявив, что предоставит оружие своим союзникам, написал Мэтью Дули в статье для Daily Express.
«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Дули отметил, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений – от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом глава государства заметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.
По мнению публициста, если Россия начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация.
Ранее Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными. Так, по его словам, многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам.
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Названы самые безопасные места в мире в случае ядерной войны
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Эскалация напряженности между США и Россией, а также между США и Китаем повышает риск глобальной войны с применением ядерного оружия, в этих условиях необходимо переехать в страны, которые меньше пострадают от ядерной катастрофы, сообщила газета Daily Mail.
Как утверждает издание, ученые рекомендуют британцам пережить атомный катаклизм, сбежав в Аргентину или Австралию. Сообщается, что эти страны имеют больше всего оснований надеяться на то, что их цивилизации выживут в течение десятилетия после радиоактивных осадков, но тем, кто в случае ядерного конфликта останется в Британии, надо иметь в виду, что вероятность умереть от голода составит 90%, передает «Московский комсомолец».
Профессор Алан Робок из Университета Рутгерса, штат Нью-Джерси, объяснил The Times, что причина, по которой Австралия и Аргентина имеют преимущество, заключается в том, что они уже выращивают более устойчивые культуры, такие как пшеница, в больших количествах.
При этом издание Science утверждает, что ядерная война нарушит глобальный климат настолько сильно, что миллиарды людей могут умереть от голода, согласно тому, что эксперты называют самым обширным на сегодняшний день моделированием так называемой ядерной зимы.
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Названы условия прекращения отношений между Россией и США
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В Москве надеются, что в США понимают, если Конгресс объявит Россию «страной – спонсором терроризма», об отношениях между двумя странами можно будет забыть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», – ответила Захарова на вопрос о том, понимают ли в США, что в случае такого шага «об отношениях можно забыть», передает РИА «Новости».
Накануне директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран – спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций. 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «спонсором терроризма».
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Россия предупредила о риске столкновения ядерных держав из-за политики США
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Шаги Соединенных Штатов по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса могут привести к непредсказуемой эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
«США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», – предупредили российские дипломаты в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.
«Это происходит в условиях целенаправленного развала Вашингтоном многолетней системы контроля над вооружениями и нераспространения. Односторонний выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и денонсация участия в Договоре по открытому небу нанесли существенный удар по режимам транспарентности и контроля за ракетно-ядерными вооружениями», – добавили они.
В посольстве отметили, что обратили внимание на «огульную риторику администрации [США] о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы». «Наша страна добросовестно выполняет взятые на себя в качестве ядерного государства обязательства и прилагает все усилия для снижения ядерных рисков. По российской инициативе подтвержден принцип недопустимости ядерной войны на двустороннем уровне и в формате «пятерки». Продлен Договор о СНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) на максимальный срок в пять лет. Был перезапущен диалог по стратегической стабильности, успешно развивавшийся до «заморозки» Вашингтоном в феврале этого года», – подчеркнули дипломаты, отметив, что на этом фоне странно слышать подобные обвинения в безответственности, «тем более от страны, в 1945 году подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки».
«Предлагаем Вашингтону внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес тех стран, чьи взгляды на мироустройство не совпадают с американскими», – добавили в российском посольстве.
Напомним, 8 августа Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе российских объектов из-под инспекционной деятельности, предусмотренной Договором по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Эксперты предсказали последствия решения России по Договору о стратегических вооружениях.
Глава Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен предупредил, что прекращение действия договоренностей России и США и отказ от лимитов на стратегические наступательные вооружения может вылиться в новую гонку вооружений.
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Крупные американские банки решили вернуться к торговле российскими облигациями
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Некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, давая возможность инвесторам избавляться от активов, сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с соответствующими банковскими документами.
По словам инвестора, владеющего российскими ценными бумагами, и двух источников в банках, большинство американских и европейских банков ушли с рынка в июне, после того как Минфин США запретил американским инвесторам покупать какие-либо российские ценные бумаги из-за санкций в отношении России, передает Banki.ru.
Как сообщает издание, на рынок вернулись JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies Financial Group. Об этом свидетельствуют их электронные письма, аналитические записки и другие сообщения в адрес клиентов и данные источников, с которыми пообщалось информагентство.
Уточняется, что банки ориентируются на июльские указания Министерства финансов США, которыми разрешены сделки, направленные на сворачивание позиций американскими держателями бумаг.
Bank of America, Barclays, Citi и JP Morgan отказались комментировать эту тему. Представитель Jefferies заявил, что компания «работает в рамках общих рекомендаций в отношении санкций, чтобы помочь клиентам справиться со сложной ситуацией».
При этом некоторые банки предлагают возможность торговать российскими суверенными и корпоративными облигациями, а часть готовы облегчить торговлю облигациями, деноминированными как в рублях, так и в долларах США.
Отмечается, что в ряде случаев инвесторов просят подписать документы, позволяющие банкам отменить сделку, если расчеты не пройдут и есть риск, что российские бумаги осядут у них на балансе.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США не разрешит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах.
Захарова ответила на требование Apple к RuTube
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на требование Apple удалить контент государственных российских СМИ.
«Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура - это норма. Занесло компанию», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее американская компания Apple потребовала от RuTube скрыть контент российских СМИ в iOS-приложении или сделать приложение доступным только в России.
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Шойгу: Никто в НАТО не сомневается, что Россия достигнет целей спецоперации
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Сомнений в том, что Москва достигнет поставленных целей в ходе спецоперации на Украине, ни у кого в НАТО нет, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности.
«Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты», – цитирует ТАСС Шойгу.
По словам министра обороны, планы Запада добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. «Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла», – указал Шойгу.
Он отметил, что объединенные силы Запада управляют руководством Украины в ходе гибридной войне против России.
«На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России», – сказал Шойгу.
По словам министра, наращиваются поставки вооружений и военной техники Киеву, Запад проводит обучение личного состава украинских вооруженных сил. «Передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима», – подчеркнул Шойгу.
Ранее во вторник Шойгу заявил, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало еще до начала специальной военной операции России на Украине.
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В США решили переписать теорию ядерного сдерживания
США «яростно» переписывают новую теорию ядерного сдерживания, которая одновременно сталкивается с Россией и Китаем, заявил командующий ядерными силами США, адмирал Час Ричард, передает издание DefenceOne.
Как отмечается в статье, руководство Стратегическим командованием США (STRATCOM) реагирует на то, как в этом году изменились угрозы со стороны Москвы и Пекина.
Ричард подчеркнул, что в дополнение к российскому потенциалу, Китай еще больше усложнил угрозу ядерной войны. Адмирал обратился к экспертам, собравшимся на Симпозиуме по космосу и противоракетной обороне в Хантсвилле, Алабама.
«Мы должны учитывать трехсторонние [угрозы]. Это беспрецедентно в истории этой страны. Мы никогда не сталкивались с двумя одноранговыми ядерными противниками одновременно, которых нужно сдерживать по-разному», – приводит слова Ричарда «Ридус».
По словам Ричарда, необходимость в новой теории сдерживания возникает по мере того, как институциональный опыт США по предотвращению ядерной войны был атрофирован.
«Даже наш опыт оперативного сдерживания – это не то, что было в конце холодной войны. Поэтому мы должны активизировать эти интеллектуальные усилия. И мы можем начать с переписывания теории сдерживания, я скажу вам, что мы яростно делаем это в STRATCOM», – сказал адмирал.
Между тем STRATCOM предпринял шаги, чтобы уйти от традиционной теории ядерного сдерживания – концепции «гарантированного взаимного уничтожения», которая гласит, что любое применение ядерного оружия приведет к ответному применению и полному уничтожению всех сторон.
Это стало реакцией на заявления президента России Владимира Путина о том, что Москва может ответить ядерным оружием на любые попытки Запада защитить Украину.
В статье отмечается, что в Вашингтоне обеспокоены происходящим, хотя официально говорится, что они не считают, что это означает угрозу применения Россией тактического ядерного оружия.
«Москва использует как скрытое, так и явное ядерное принуждение. Они пытаются использовать предполагаемый пробел в сдерживании, порог, ниже которого они ошибочно полагают, что могут применить ядерное оружие», например, используя свои тактические боеприпасы, ядерное оружие меньшей дальности», – сказал Ричард.
Эти угрозы заставили STRATCOM изменить свою реакцию. «Нелинейность, взаимосвязь, хаотичное поведение, неспособность предсказать – все атрибуты, которые просто не проявляются в классической теории сдерживания», – сказал Ричард.
По словам американского военачальника, двухсторонняя версия ядерного противостояния не принимает во внимание тревожные разработки китайской гиперзвуковой техники, которая может нести ядерные боеголовки, амбиции президента Си Цзиньпина в отношении Тайваня, уроки, которые Пекин извлекает из реакции Запада на Украину, или возможность того, что Китай и Россия могут счесть выгодным объединить свои усилия и амбиции и заставить Соединенные Штаты столкнуться с одновременными ядерными угрозами.
«Россия и КНР имеют возможность в одностороннем порядке, когда бы они ни решили, перейти к любому уровню насилия в любой области. Они могут сделать это во всем мире, и они могут сделать это с помощью любого инструмента национальной власти. Мы просто не привыкли иметь дело с таким соперничеством и противостоянием», – подчеркнул Ричард.
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На Западе призвали объявить российские алмазы «кровавыми»
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США, Канада, страны Евросоюза и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» («конфликтных»), то есть добытых в зоне конфликта, из-за ситуации на Украине, сообщили СМИ.
«Доходы от этой добычи идут на пользу тому государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну», – передает ТАСС со ссылкой на The New York Times письмо представителя госдепартамента США председателю Кимберлийского процесса (КП), занимающегося вопросом «конфликтных алмазов».
Газета также сообщает, что вопрос присвоения российским алмазам подобного статуса был поднят на собрании Кимберлийского процесса в июне. Тогда решение, которое, согласно правилам организации, должно быть единогласным, было заблокировано Россией, Белоруссией и Китаем. После этого возникли споры о том, должна ли Россия принимать участие в работе Кимберлийского процесса. Представители США и Великобритании бойкотировали заседания, проводимые представителями России.
The New York Times отмечает, что США и ряд других стран ввели ограничения на экспорт необработанных алмазов из России в связи с ситуацией на Украине. Однако после обработки в других странах отметка о происхождении камня меняется. Так, многие алмазы, попадающие в США, добываются на территории Российской Федерации, но помечены как камни индийского происхождения.
В пресс-службе российского Минфина заявили, что попытки правительств западных стран присвоить алмазам из России статус «кровавых» являются «политической демагогией», передает РИА «Новости».
Напомним, американская компания Tiffany прекратила работать с алмазами из России, а также с бриллиантами российского происхождения вне зависимости от места, где они были огранены.
Путин: У России много союзников и единомышленников на разных континентах
У России на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Армия-2022».
По его словам, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что важно в условиях формирования многополярного мира.
«Хочу подчеркнуть, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, это особенно важно», – передает слова Путина РИА «Новости».
Он также добавил, что Россия готова предложить своим союзникам и партнерам различное вооружение.
«Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готова предложить союзникам и партнёрам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», – сказал он.
«Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый», – сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что «развивая широко военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом».
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США испытали ракету Minuteman III «для демонстрации готовности ядерных сил»
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Соединенные Штаты провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил, следует из заявления ВВС США.
«Члены командования глобальных ударов ВВС США произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы космических сил «Ванденберг», Калифорния, 16 августа в 00.49 по тихоокеанскому времени (10.49 мск), чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания», – передает РИА «Новости» заявление ВВС.
При этом отмечается, что пуск носил рутинный характер. «Такие испытания происходили ранее более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий», – отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
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Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса
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Запад отвел народу Украины роль пушечного мяса в угоду удержанию своей гегемонии в мире, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
«Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми», – передает ТАСС его слова.
Более того, президент добавил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.
«Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке», – сказал он.
Ранее глава государства заверил, что обеспечение безопасности России и ее граждан, защита Донбасса являются целями спецоперации России на Украине, она проводится полностью в соответствии с Уставом ООН.
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В США спрогнозировали катастрофические последствия ядерной войны с Россией
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В случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США могут погибнуть более 5 млрд человек, к такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам проведенного исследования.
«По нашим оценкам, более 5 млрд человек могут умереть в результате [начала] ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для ее предотвращения», – приводит РИА «Новости» мнение американских ученых, опубликованное в журнале Nature Food.
Как утверждается в исследовании, война Соединенных Штатов и их союзников с Россией может привести к использованию более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала, результатом чего станет выброс в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 млн тонн) сажи, что в свою очередь вызовет ядерную зиму по всей планете.
При этом, по мнению авторов материала, непосредственно от взрывов ядерных снарядов могут погибнуть 360 млн человек, в то время как более 5 млрд «станут жертвами голода» после катастрофы. «Остаток населения будет обеспечен минимальным объемом пищи, необходимым для выживания, из расчета 1911 килокалорий в сутки, но без возможности международной торговли», – утверждается в докладе.
«В случае [начала] ядерной войны, бомбы, нацеленные на города и промышленные территории, приведут к огненным бурям, выбросам значительных объемов частиц горения в верхние слои атмосферы, которые распространятся по всей планете и приведут к ее быстрому остыванию. Эти загрязнения вызовут десятилетия нарушений в земном климате и скажутся на системах производства пищи на поверхности и в океанах», – отмечают авторы.
Ранее Москва предупредила о риске столкновения ядерных держав из-за шагов США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса.
Напомним, 8 августа Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе российских объектов из-под инспекционной деятельности, предусмотренной Договором по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Эксперты предсказали последствия решения России по Договору о стратегических вооружениях.
Глава Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен предупредил, что прекращение действия договоренностей России и США и отказ от лимитов на стратегические вооружения может вылиться в новую гонку вооружений.
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США заверили в «совместимости» санкций против России и инспекций по СНВ-3
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Вашингтон продолжит взаимодействовать с Москвой по вопросу возобновления инспекционной деятельности в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс заверил, что США «привержены реализации ДСНВ». Он призвал «работать вместе, чтобы снизить риск гонки вооружений или ядерной эскалации». Прайс сказал, что сейчас СНВ-3 «в некоторых отношениях даже важнее, чем в момент подписания», передает ТАСС.
При этом США «сохраняют конфиденциальность обсуждений сторонами вопросов, касающихся выполнения договора». Отмечается, что Вашингтон «приостановил инспекционную деятельность весной 2020 года из-за пандемии», но «обе стороны в соответствии с договором продолжили предоставлять декларации с данными и уведомления».
Как заявил Прайс, американские санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине, «полностью совместимы» с договором и «не препятствуют проведению» российской стороной инспекций в США. «Мы продолжим по дипломатическим каналам взаимодействовать с Россией по вопросу возобновления инспекций», – сказал он.
Напомним, Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. В условиях, когда США ведут против России экономическую войну и прокси-войну на Украине, Вашингтон запросил у России первую за два с лишним года инспекцию на ее стратегических ядерных объектах.
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