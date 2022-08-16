Эксперт указал на необходимость доработки закона о внедрении цифровых инноваций

Законы об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций (ЭПР) работают два года и показали низкую применимость механизма ЭПР. За это время удалось вскрыть ряд недостатков этого законодательства, заявила заместитель руководителя направления «Правовое развитие» «Центра стратегических разработок» (ЦСР) Элеонора Витоль.

Закон должен был создать условия для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг, правительство может устанавливать изъятия из отдельных требований законодательства и определять взамен новое нормативное правовое регулирование в рамках ЭПР, указала эксперт, сообщает РАПСИ.

Через два года начали действовать всего три ЭПР, все три в одной сфере – проектирования, производства и эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотников. Два из них фактически дублируют друг друга в ключевой части программы. Законодательство об ЭПР планировали сделать базовым, но эксперименты проводятся до сих пор не по правилам ЭПР. Так, в Госдуму внесен законопроект об эксперименте по дистанционной торговле рецептурными препаратами, в то время как среди направлений разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций по закону об ЭПР есть фармацевтическая деятельность и продажа товаров, работ, услуг дистанционным способом.

По мнению Витоль, низкий показатель применимости ЭПР связан не с отсутствием у участников рынка интереса, а с имеющимся регулированием.

Также закон не учитывает, что после установления режима ЭПР могут появиться новые требования, предписания, запреты и ограничения для участников ЭПР, не позволяющие апробировать инновацию.

Главное, с чем сталкиваются инициаторы на практике, по мнению эксперта – необходимость доказать, что та или иная действующая норма является барьером для разработки.

При этом закон об ЭПР имеет слишком много требований к содержанию предложения и проекта программы: информация о технологической возможности применения цифровой инновации, соответствие целям установления ЭПР, оценка рисков причинения вреда и меры, направленные на их минимизацию и т.д. На практике же это заполняют общими фразами без практического смысла, или их заполнение занимает много времени, но не несет практического значения. Многие документы дублируют друг друга, что также тратит время впустую.

Таким образом, действующее законодательство об ЭПР на фоне его потенциальной востребованности нуждается в существенной доработке, заключила эксперт.