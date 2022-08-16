Эксперт объяснил механизм взлома аккаунтов в соцсетях с помощью VPN-сервисов

Разработчик приложения для VPN может отслеживать смс-сообщения, личные фотографии, контакты, логины и пароли пользователя, рассказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Владимир Зыков, комментируя данные, согласно которым половина российских пользователей Интернета сталкивались со взломом аккаунтов в соцсетях.

Почти половина жителей России в этом году столкнулась со взломом личных страниц в социальных сетях, говорят результаты экспертного исследования компании «АльфаСтрахование» по теме кибербезопасности. Отмечено, что подавляющее большинство участников исследования – 76,4% – используют VPN-сервисы, чтобы войти в заблокированные Роскомнадзором социальные сети, что повышает уязвимость доступа к ним.

«Связь между взломом аккаунтов социальных сетей россиян и VPN действительно есть. Дело в том, что когда вы ставите VPN на свое мобильное устройство, то вы даете приложению определенный набор разрешений. Более того, вы не всегда знаете, что вы их дали. С этим набором разрешений разработчик данного приложения получает доступ к большому количеству функций на вашем устройстве», – говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Так, например, в распоряжении создателя VPN-сервиса могут оказаться смс-сообщения, куда приходит код от двухфакторной авторизации, личные фотографии на телефоне или компьютере, контакты из телефонной книги, предупреждает эксперт. Также это дает возможность разработчику отслеживать, что пользователь нажимает на своем устройстве.

«И здесь, конечно, когда пользователи ставят что-то незнакомое для себя, они рискуют, что их данные, логины и пароли, смски могут быть перехвачены, а злоумышленники могут получить доступ к чужим аккаунтам в соцсетях, банковских сервисах и так далее», – заключил ИТ-специалист.

Ранее ИТ-эксперт Артем Геллер в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что рынок VPN-сервисов всегда был довольно криминальным. Данные пользователей этих сервисов обычно потом продаются неизвестным покупателям, чаще всего – аферистам, в том числе и тем, кто находится за пределами России.