Украина начала принудительную эвакуацию жителей занятого ВСУ Артемовска

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1 августа, понедельник | Последнее обновление — 19:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названа дата прибытия Пелоси на Тайвань
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Ошибка США была в том, что, бомбя Сербию, они показали свою ненависть, а мы увидели и поняли ее правильно, ведь они возненавидели сербов за то, что сербы похожи на нас. Это была лишь частичка великой ненависти Запада к России.
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Вряд ли инцидент в Мурманске как-то напрямую связан с направлением норвежской дипломатии. Хамить или не хамить русским – вопрос политический и решаемый наверху. В компетенцию какой-то консульской дуры он не входит.
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Стоит ли удивляться, что солдаты России и донецких республик идут в атаку, помолившись перед боем и взяв в руки красный флаг? Просто коммунистическая идеология и православие, если вдуматься, имеют больше схожих черт, чем противоречий, и в нужных условиях очень легко подвергаются синтезу – вот как сейчас.
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Украина начала принудительную эвакуацию жителей занятого ВСУ Артемовска
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Украинские военные принудительно эвакуируют мирных граждан Артемовска (Бахмута), а также занимаются мародерством, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Также хочу отметить, что сейчас мы отмечаем в населенном пункте Артемовск принудительную эвакуацию мирных граждан [украинскими силовиками]. Поскольку есть еще такой факт, как мародерство и поддержание этого со стороны командования тех подразделений [вооруженных сил Украины] на местах, потому что они считают, что <…> все ценные вещи мирных граждан – это их трофеи», – цитирует его ТАСС.
В пятницу в Минобороны сообщили, что боевики нацбатальонов оборудовали склад боеприпасов в здании медицинского колледжа города Артемовска Донецкой народной республики, заминировав к нему все подходы.
Ранее в ЛНР сообщили, что нацполиция Украины с привлечением волонтеров силой эвакуирует людей из ряда городов Донецкой народной республики (ДНР), временно контролируемых Киевом.
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Посол Украины потребовал от России вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР
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Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», – передает ТАСС слова Пристайко.
Пристайко признал, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет России. По его словам, Украина с этим согласилась, но не ратифицировала документы.
В 1993 году России взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза с тем, что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР. Однако, как заявил в декабре 2021 года президент Владимир Путин, Москва все долги погасила, а Киев до сих пор не выполнил обязательство по передаче РФ своих зарубежных активов.
Пристайко возглавлял МИД Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020-го. С 4 марта по 4 июня 2020 года занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
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Хуснуллин рассказал о будущем «Азовстали» в Мариуполе
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На территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, но рабочие места там создадут, заявил замглавы правительства России Марат Хуснуллин.
«Мы не видим восстановление («Азовстали») в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», – передает РИА «Новости» слова Хуснуллина в эфире канала РБК.
Он добавил, что строители сдадут первые жилые дома в Мариуполе уже в сентябре. Кроме того, строятся больницы, планируется возвести центр МЧС.
По словам Хуснуллина, специалисты уже заменили большое количество коммуникаций, переложены водоводы, меняются котельные.
«Полностью рассмотрели подходы по восстановлению исторического центра. Все здания в центре, которые не разрушены полностью, восстановим по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов», – добавил вице-премьер.
Напомним, в конце июля Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину план полного восстановления Мариуполя в течение трех лет. Предполагается реконструировать 90 социальных объектов, построить новый транспортно-пересадочный узел, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.
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Переправа через Днепр заработала в Херсоне у Антоновского моста
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Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов.
Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики, передает РИА «Новости».
Ранее власти Херсонской области запустили два катера для организации переправы через Днепр на время восстановления Антоновского моста под Херсоном, пострадавшего в ходе обстрела со стороны Украины.
Напомним, 20 июля украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
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В Совете Федерации ответили на требование украинского дипломата вернуть имущество СССР
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«Россия сама погасила все долги СССР и получила взамен всю зарубежную советскую собственность. Поэтому мы никому ничего не должны и отдавать не будем», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее один из украинских дипломатов потребовал у Москвы вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР.
«Москва оплатила все внешние долги за весь бывший Союз, в том числе – и за Украину. Мы не требовали никаких прямых компенсаций с бывших союзных республик, но договорились, что вся зарубежная собственность СССР отходит России. Причем объем собственности был большой, но все равно совершенно несопоставимый с суммой долгов», – пояснил зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов. По словам собеседника, долг СССР далеко превышал 100 млрд долларов, кроме того, Россия выплатила проценты за то, что погасила в начале нулевых годов долги раньше срока.
«Часть российских политиков предлагала направлять средства, которые предназначались на проценты за досрочное погашение, на развитие страны, а сам долг отдавать по старому графику. Но Путин ответил, что мы не можем перекладывать этот финансовый груз на будущие поколения россиян. Кстати, Киев в итоге так и не выполнил свою часть соглашения по поводу предоставления недвижимости. На этом фоне слова Пристайко звучат особенно странно», – отметил сенатор.
«Заявление Пристайко – попросту пустое. Оно рассчитано на ту часть россиян, которые не в курсе ситуации. Москва если и будет на него отвечать, то только в рамках какого-либо судебного процесса, который, допустим, инициирует Киев. Возможно, Пристайко выступил с таким требованием лишь затем, чтобы привлечь внимание лично к себе, мелькнуть в прессе. Ведь неизвестно, послом какой страны он окажется в ближайшем будущем», – добавил парламентарий.
«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», – заявил ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Правда, дипломат признал, что в 1993 году Москва взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет ей. Посол напомнил, что правительство Украины с этим согласилось, однако парламент так и не ратифицировал соглашение.
Как напомнил в декабре 2021 года президент Владимир Путин, Москва сама погасила все долги, тогда как Киев до сих пор не выполнил свою часть обязательств по передаче РФ своих зарубежных активов.
В прошлом месяце сообщалось, что Киев рассматривает возможность подачи в Великобритании иска о «конфискации» 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают России. Стоимость объектов может достигать 100 млн фунтов стерлингов.
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Дело пяти иностранных наемников поступило в Верховный суд ДНР
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Верховный суд ДНР приступил к работе над делом еще пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, сообщили в пресс-службе суда.
«В производство Апелляционной палаты Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю, являющихся иностранными гражданами, которые обвиняются в наемничестве», – приводит сообщение «Донецкое агентство новостей».
Напомним, в Донецкой народной республике (ДНР) предъявлено обвинение еще двум британским наемникам, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам. В силовых структурах ДНР сообщали, что британцы Хили и Хилл, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области, отказываются давать показания.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания. В ведомстве отметили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
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Украинцев выгнали с пляжа Черногории из-за флага
В Черногории украинцев попросили покинуть местный пляж из-за флага их страны, инцидент сняли на видео и опубликовали в соцсетях.
Украинских граждан, закутанных в желто-синие флаги, силой выгнали с черногорского пляжа, предположительно, это произошло именно из-за символа страны, сообщает ФАН.
Конфликт начался после того, как украинцы развесили флаг на одном из шезлонгов в Ponta Beach Club. Местные жители пожаловались на них персоналу.
Сотрудники попросили убрать флаг, но те отреагировали отказом, и ситуация переросла в конфликт.
Работникам пришлось силой выталкивать сопротивляющихся украинцев и вызывать полицию.
В апреле в Греции группа украинцев жестоко избила россиянку, историка и археолога Оксану Маряхину. Нападавшие разбили ей голову.
СК возбудил уголовное дело по факту атаки на штаб ЧФ
Главным военным следственным управлением Следственного комитета по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК.
Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом).
«Предварительно установлено, что 31 июля около 6 часов на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, начиненного поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 6 человек, которые были незамедлительно госпитализированы, а также частично разрушена стена и имеются многочисленные повреждения окон и фасада здания штаба», – говорится в сообщении на официальном сайте СК.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. «Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона.
Позднее Развожаев уточнил, что число пострадавших увеличилось до шести. «Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – в легкой.
В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Также стало известно о том, что атака беспилотника проводилась с территории города, а не извне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
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Из-за наплыва украинских беженцев в Германии выросла безработица
Рост безработицы в стране до 2,5 млн человек спровоцировали украинские беженцы, которые стали регистрироваться на рынке труда Германии, сообщает Bloomberg.
При этом отмечается и рост количества вакансий в стране. Например, в конце июля свободных рабочих мест в Германии насчитывалось более 880 тысяч, сообщило Федеральное агентство занятости ФРГ. Однако большинство из них могут достаться именно украинцам, поскольку не требуют высокой квалификации или особых навыков. Между тем беженцы с Украины не спешат устраиваться на работу, передает «Ридус».
За три с половиной месяца в Германию прибыли более 800 тыс. украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что британцы начали отказываться сдавать жилье украинским беженцам.
До этого стало известно, что в странах Запада у украинских беженцев начали изымать детей под надуманными предлогами.
В Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины
Нахождение Херсонской области в составе Украины было исторической ошибкой, поскольку это русская земля, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – передает его слова РИА «Новости».
Стремоусов заявил, что Херсонская область активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России. Он отметил, что приоритетом властей является налаживание социально-экономического благосостояния жителей региона.
Замглавы администрации области также отметил, что Украина давно утратила независимость и превратилась в «американскую корпорацию».
В ЕС заявили о нехватке денег для финансовой помощи Киеву
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Чтобы выделить Украине новый пакет помощи на сумму 8 млрд евро, Евросоюзу нужна дополнительная подушка безопасности, которой могут стать гарантии от стран союза, однако средств для этого пока нет, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии.
ЕК полагает, что любое новое выделение кредитов Украине должно сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков, уточнила она по вопросу возможности выделения дополнительных 8 млрд евро.
«В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности», – передает слова представителя пресс-службы РИА «Новости».
По ее словам, ЕК рассматривает альтернативные варианты разрешения ситуации, в том числе гарантии от стран-членов ЕС. Она пояснила, что речь не идет о том, чтобы страны-члены сообщества сейчас предоставили дополнительные деньги в бюджет ЕС, но о том, чтобы они гарантировали возможность совершить соответствующие финансовые вливания при необходимости.
«Мы представим предложения, как только завершим переговоры со странами», – сказала представитель ЕК.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз предоставил Украине льготный кредит в 1 млрд евро, еще 590 млн будут переведены позднее.
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ВСУ сбросили на Донецк противопехотные мины «Лепесток»
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, в результате обстрела пострадал ребенок. Используя РСЗО «Ураган», ВСУ сбросили на город противопехотные мины «Лепесток», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что в 21.15 мск по Кировскому району города было выпущено две ракеты, оснащенные минами ПФМ-1 «Лепесток», передает ТАСС.
Также в сообщении говорится, что при обстреле со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка пострадала девочка 2006 года рождения. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что «при обстреле Кировского района города по улице Виноградной украинские боевики ранили мирного жителя 2002 года рождения».
Напомним, ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. К разминированию Донецка приступили саперы международного противоминного центра Министерства обороны России.
Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка указывал, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия. Протоколом были определены допустимые способы минного вооружения, после чего было запрещено использование мин без механизма самоликвидации. Россия выполнила требования Протокола, сняв мины «Лепесток» с вооружения, «тогда как в армиях других постсоветских стран, в том числе и Украины, запрещенные «Лепестки» остались». В воскресенье в ДНР заявили, что в Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине «Лепесток».
Снизились тарифы на коммунальные услуги в Херсонской области
В Херсонской области с 1 августа снижаются тарифы на коммунальные услуги, в Запорожской области Россия начинает выплачивать социальные пособия, сообщают местные власти.
Администрация Херсонской области сообщила, что «начинают действовать новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги», причем «по ряду направлений произошло существенное снижение финансовой нагрузки на граждан». По некоторым позициям тарифы снижены почти в три раза, передает ТАСС.
Указывается, что тариф на электроэнергию для населения снижен с 3,46 рублей за кВт/ч до 2,12 рубля (при потреблении 150–800 кВт), для многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа – до 0,92 рубля за кВт/ч. Плата за холодное водоснабжение снижается с 33,77 рублей за кубометр до 25,02 рублей, за водоотведение – с 32,69 рублей за кубометр до 11,61 рублей.
В Запорожской области Россия будет осуществлять социальные выплаты гражданам, имеющим право на их получение и состоящим на учете в управлении труда и социальной защиты населения городских, районных администраций. Как пояснил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, «если говорить о социальной составляющей – сейчас это задача номер один», пока регион остается в «серой зоне» и «не стал частью большой России».
Ежемесячная выплата инвалидам, пенсионная выплата, выплата одиноким матерям или отцам на каждого ребенка составит 10 тыс. рублей, ветеранам Великой Отечественной войны – 5 тыс., на ребенка до 18 лет (или до 23 лет при условии очного обучения) – 4 тыс. рублей, по уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или лицом, достигшим 80-летнего возраста – 3 тыс. рублей. Кроме того, по беременности и при рождении ребенка предусмотрены единовременные выплаты в 10 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно.
Морская мина приблизилась к побережью Румынии
Водолазы румынских ВМС уничтожили морскую мину, которая приблизилась к населенному пункту Эфорие, сообщило министерство национальной обороны Румынии.
Водолазы прибыли к «месту происшествия» на двух катерах и «действовали согласно стандартным процедурам». Было установлено, что примерно в 3,6 км от черноморского побережья Румынии оказалась «морская мина типа YAM, представлявшая угрозу для безопасного судоходства». Ее «доставили ее в безопасный район и уничтожили путем взрыва», передает ТАСС.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что установленные украинскими войсками мины дрейфуют в Черном море, создавая угрозу для судоходства и портовой инфраструктуры причерноморских стран. В частности, ВМС Румынии уже приходилось обезвреживать мину в Черном море.
Посол Украины похвастался подаренными Британией списанными тральщиками
Великобритания приняла решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским вооруженным силам, сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
По словам дипломата, «таких кораблей будет несколько». На одном из них уже проходят обучение украинские военные, которые «управляют кораблем и оружием», передает ТАСС.
Пристайко добавил, что Украине сейчас нужны противоминные корабли. «Два – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военно-морских сил Ее Величества», – сказал Пристайко.
Он также отметил, что эти корабли будут модернизированы, на них установят оборудование, необходимое Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Согласно данным открытых источников, Британия готовит к передаче Украине тральщики Ramsey и Blyth. Срок службы обоих превышает 20 лет.
Ранее пресс-служба британского флота сообщила, что Британия передаст Украине два списанных противоминных корабля класса Sandown.
Киевская область заявила об отсутствии организаций Московского патриархата
В Киевской области нет религиозных организаций, принадлежащих к Московскому патриархату, заявила областная военная администрация.
В сообщении говорится, что в регионе нет «религиозных общин, содержащих в своих учредительных документах информацию о принадлежности к субъектам «Московский патриархат» и/или «УПЦ МП», передает ТАСС.
Напомним, на Соборе в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Синод РПЦ по итогам Собора, который состоялся в Киеве, выразил УПЦ поддержку в связи с беспрецедентным давлением с разных сторон.
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