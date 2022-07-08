Замену «Кинотавру» предложили проводить в Москве вместо Сочи

Новый смотр российских кинопроектов, который заменит «Кинотавр», надо проводить не в Сочи, а в столице, заявил режиссер театра и кино, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов на Российской креативной неделе.

«Мне кажется, сейчас очень круто создать как бы смотр. Благо «Кинотавр», я так понимаю, сейчас в некотором зависе. Смотр российского кино в Москве. Не в Сочи, с этим вечным сидением на веранде «Диониса» всех звезд и странной красной дорожкой в 35-градусную жару», – передает РИА «Новости» слова Богомолова.

Он предложил проводить конкурс в Москве, потому что у сочинского «Кинотавра» был некий курортный оттенок.

«Москва, мне кажется, это прекрасная возможность посмотреть, что происходит в российском кино. Мне кажется, оно как-то медленно, но верно в последние годы начало набирать обороты. Я уверен, что это не связано с отдельными фигурами, это какой-то глобальный тренд, и он будет набирать обороты. Мне кажется, сейчас сосредоточиться на родном кино – это важно», – сказал Богомолов.

По его мнению, проходящий в Москве международный кинофестиваль перестал быть «тем фестивалем, каким был в советские времена, – действительно крутым, серьезным фестивалем».

Ранее глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что фестиваль «Кинотавр» не будет проведен в этом году. Вместо него создадут национальный киносмотр.

Напомним, что в Парке Горького начал работу третий форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW) – ключевое событие в сфере креативных индустрий.

Накануне первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что форма поддержки креативных индустрий обсуждается с правительством России.