В Москве пообещали переменную облачность без осадков

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31 июля, воскресенье | Последнее обновление — 10:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Развожаев опубликовал фото с места атаки ВСУ по штабу ЧФ
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Филиппа Киркоров пошёл навстречу своей стране с открытым забралом, сделав публичный выбор. Послужит ли его поступок примером для других колеблющихся, отсиживающихся или фрондирующих «звёзд»?
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Проигрыш в информационной войне оскорбляет украинцев куда больше, чем проигрыш экономический, политический и военный.
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Планировать капиталисты не умеют и не хотят, поэтому решили проще: надо сокращать население планеты. А оставшееся научить жить проще, скромнее, совместно пользоваться ресурсами, а желательно вообще воздерживаться от благ цивилизации.
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Москве пообещали переменную облачность без осадков
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Российскую столицу ожидает в воскресенье переменная облачность, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления скандинавского происхождения, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве 23-26 градусов, в Подмосковье – 23-24», – рассказал Тишковец РИА «Новости».
По его словам, ветер будет северным, его скорость составит до шести метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 750 мм ртутного столба.
В МИД Норвегии отреагировали на поведение заявившей о ненависти к россиянам сотрудницы
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В МИД Норвегии выразили сожаление после инцидента с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей, сообщили в ведомстве.
«Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент», – отметила представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес, передает ТАСС.
Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска проявила возмутительную ненависть, национализм и ксенофобию.
Дипломат добавила, что в сейчас момент в МИД прорабатываются варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». «Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», – заключила она.
Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.
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Американская журналистка удивила словами о Путине и России
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Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер во время ток-шоу у известного британского телеведущего Пирса Моргана удивила всех словами о российской спецоперации на Украине.
В происходящем она обвинила НАТО, заявив, что Запад должен перестать поддерживать Киев.
«Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», – передает слова Коултер, сказанные во время трансляции, РИА «Новости».
Она выразила мнение, что США долгое время унижали россиян и лезли не в свои дела. Она напомнила, что президент России Владимир Путин был первым позвонившим, чтобы выразить соболезнования США 11 сентября.
«На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими», – подчеркнула она.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Захарова ответила устроившей скандал из-за ненависти к русским норвежскому дипломату
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Сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска проявила возмутительную ненависть, национализм и ксенофобию, заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
Сотрудница консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном российском отеле проявила свой национализм. «Я ненавижу русских, – в исступлении кричала дипломат из Осло. – Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам. В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что «в выборе лексики представитель иностранного государства себя не сдерживала, обнажив составляющую ее злобу.
Также дипломат добавила, что в настоящий момент в МИД прорабатываются варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». «Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», – заключила она.
Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.
В отеле ситуацию комментировать не стали, а от МИД Норвегии пока не поступало каких-либо комментариев. Telegram-канал Mash сообщает, что дипломат возмутилась тому, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убираться в номере.
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Хаматова назвала причину переезда в Латвию
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Актриса Чулпан Хаматова заявила, что переехать в Латвию ее якобы «вынудила» спецоперация на Украине.
«Это неизбежность», – заявила в интервью YouTube-каналу RusDelfi Хаматова, пишет «Газета.Ru».
Актриса отметила, что не станет жаловаться на условия, в которых оказалась в Латвии. Однако буквально несколько дней назад Чулпан Хаматова, которая живет в Латвии несколько месяцев и трудится в рижском театре, отмечала, что жить стала гораздо скромнее, пишет «Комсомольская правда».
Актриса призналась, что не может позволить себе жить на широкую ногу, как это было на Родине. По ее словам, это не то, к чему она привыкла, «будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых».
«Российские карты были заблокированы, у меня началась паника», – добавила Хаматова.
Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию. Там она участвует в антироссийских акциях.
Озвучена неожиданная причина, по которой Джонсон не может стать генсеком НАТО
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Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон не может стать кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, в частности, потому, что не является женщиной, сообщил источник в международных институтах в Брюсселе.
«Главная причина: в НАТО существует негласный консенсус по поводу того, что очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина, причем желательно представительница новых стран НАТО», – передает ТАСС слова источника.
В то жзе время он добавил, что «оптимальный профайл имеет экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая одновременно является женщиной, что придаст альянсу большую инклюзивность, представителем стран Балтии с четкой критической позицией в отношении России и в то же время обладает определенными знаниями России и русского языка». То есть, по его мнению, Каллас соответствует всем критериям для того, чтобы сменить Йенса Столтенберга в октябре 2023 года на посту генсека НАТО.
Ранее сообщалось, что уходящий в отставку глава британского правительства Борис Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО после того, как нынешний глава альянса Йенс Столтенберг оставит кресло в сентябре следующего года.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Напомним, британский премьер ранее предположил, что Россия якобы не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Высказывание британского политика прокомментировали в Кремле, назвав Джонсона «мечтой для Фрейда».
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В США заявили о последнем шансе для Украины завершить конфликт на переговорах
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Власти Украины сейчас имеют последнюю возможность завершить конфликт на переговорах, потому что дела на фронте складываются не в их пользу, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
«Москва, скорее всего, не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне четко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий», – передает РИА «Новости» его слова в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Военный добавил, что Запад больше не сможет помогать Киеву, так как в Европе назревает критическая ситуация в экономике и политике. Европейская промышленность может столкнуться с большой нехваткой российского газа и других попавших под санкции товаров, что обернется кадровыми изменениями.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в будущем будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. «ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами.
Газпром прекратил поставки в Латвию из-за нарушения условий отбора газа
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Газпром в субботу прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа, говорится в сообщении холдинга.
«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», – передает ТАСС сообщение холдинга.
Ранее российская компания «Газпром» опубликовала частично переписку с партнерами по вопросу возвращения турбины, а также документы по КС «Портовая».
До этого в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Фон дер Ляйен заявила о прекращении поставок газа Россией 12 странам
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Россия «намеренно обрубила поставки газа 12 странам Евросоюза», заявила председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
О каких именно странах идет речь, она уточнять не стала. Также фон дер Ляйен не исключила полного прекращения потока газа из России и призвала готовиться к «дальнейшим сбоям». Действия Москвы она назвала «энергетической войной», которая якобы «создает трудности» для жителей европейских стран, сообщает РБК.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газпром в субботу прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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На переговорах в МИД Германии после упоминания энергокризиса погас свет
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Главы МИД Германии Анналена Бербок и ее коллега из Греции Никос Дендиас обсуждали предложения по преодолению энергетического кризиса и президента России Владимира Путина, когда внезапно в конференц-зале погас свет.
«На переговорах в МИД Германии после упоминания энергетического кризиса и Путина внезапно погас свет. Весьма символично», – отмечается в Telegram-канале «Комсомольской правды».
Также исчез звук, транслируемый микрофоном. Позднее неполадки были устранены.
В статье Financial Times уже предположили, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
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ВС России уничтожили перевозивший элитный батальон бригады президента Украины эшелон
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Российские военные поразили воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, сообщили в Минобороны.
«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 националистов. Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также 29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобродовка Донецкой народной республики. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град».
В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники.
Ранее сообщалось, что украинская сторона размещает бойцов территориальной обороны и националистов батальона «Кракен» в больницах Харькова, Сум, Винницы и Николаевки.
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В Китае объяснили, как Европа разделилась из-за России
Заявления о политической солидарности Европы по вопросу энергетического кризиса являются не более чем пустой болтовней, выразил мнение обозреватель китайского издания Global Times Ся Вэньсинь.
«В ЕС 27 стран, и очевидно, они не представляют собой монолитный блок. Некоторые из членов сильно зависят от российского газа, и каждый будет действовать в соответствии со своими потребностями и интересами. Расхождения во взглядах повлияют на последовательность действий Европы в решении более масштабного энергетического кризиса», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
При этом Ся Вэньсинь не исключает возможности взаимных уступок между Москвой и Брюсселем, так как дефицит газа, по его мнению, безусловно окажет значительное влияние на европейское общество и экономику в целом.
«ЕС может ослабить экономические ограничения в отношении России из-за жалоб европейцев на экономический кризис и холодную зиму», – добавил он.
По словам публициста, Вашингтон надеется, что Европа все-таки навредит себе санкционной войной против Москвы. «Негативный эффект от санкций еще больше разделит и ослабит Европу», – резюмировал обозреватель.
В статье Financial Times уже предположили, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
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Дипломат из Норвегии устроила скандал в отеле из-за ненависти к русским
В Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.
Она заявила, что «ненавидит русских», она «привыкла к чистым номерам», поскольку из Скандинавии, ролик публикует Telegram-канал «RT».
На кадрах видно, как женщина сначала подходит с вопросом на ресепшен, а спустя время начинает громком возмущаться, закатив скандал. Женщина требовала немедленно предоставить ей чистый номер.
«Я буду стоять здесь, пока не получу номер! Я буду стоять у двери номера и смотреть, как горничная убирает!», – сообщает СМИ.
В отеле ситуацию комментировать не стали, а от МИД Норвегии пока не поступало каких-либо комментариев. Telegram-канал Mash сообщает, что дипломат возмутилась тому, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убираться в номере.
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Блинкен рассказал Кулебе подробности разговора с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, о чем он говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Он заявил, что телефонная беседа глав внешнеполитических ведомств США и Украины состоялась в пятницу. Блинкен сообщил о своем разговоре с министром иностранных дел России Лавровым, а также подчеркнул, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, передает ТАСС.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными США и России.
Как сообщали американские СМИ, президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
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В «Фенербахче» отказались извиняться за скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо»
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Турецкий клуб не будет извиняться перед Украиной из-за фанатов, скандировавших имя Владимира Путина, заявил президент «Фенербахче» Али Коч.
«Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», – цитирует Коча Milliyet, передает Telegram-канал СпоRT.
Напомним, «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать: «Владимир Путин!»
Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу признался, что не ожидал такого от турецких болельщиков.
Между тем, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба.
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Ракеты «Искандер» ВС России нанесли удар по дислокации «Кракена» в Харьковской области
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Высокоточными ракетами «Искандер» российские военные нанесли удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен» в районе города Богодухов Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованный в ангарах местного мясокомбината. Уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники, – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
Также в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области и поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Курдюмовка и две артиллерийских батареи гаубиц «Гиацинт-Б» в районах Кодема и Белая Гора в ДНР.
Кроме того, подавлены шесть взводов РСЗО «Град», две самоходные артиллерийские батареи САУ «Гвоздика», три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово Донецкой Народной Республики, Дружное, Гуляй Поле Запорожской области, Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бражковка, Глубокое, Донецкое, Новая Дмитровка, Великая Камышеваха, Червоная Гусаровка, Изюм, Петропавловка Харьковской области, Пески в ДНР и Херсон.
В воздухе перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Новая Каховка, Червоный Маяк, а также две баллистические ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Старая Маячка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1644 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4190 танков и других боевых бронированных машин, 772 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3217 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4573 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины.
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