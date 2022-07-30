Польша начала передавать Украине САУ Krab

Власти Польши передают Украине восемь самоходных гаубиц Krab, сообщает Польское радио.

«Восемь гаубиц Krab из подписанного в июне контракта с Украиной уже готовы к передаче получателю. Завершаются последние формальности и техника будет доставлена на территорию Украины», – говорится в сообщении.

Сейчас Польша завершает процесс обучение очередной группы украинских военных, которые будет обслуживать данные гаубицы. Передана военная техника в рамках соглашения, заключенного между странами в начале июня, передает РИА «Новости».

В рамках контракта на более чем 3 млрд злотых польское предприятие «Стальная воля» должно произвести для Украины 60 гаубиц Krab. В мае Польша уже передала Украине 18 гаубиц Krab из запасов Войска польского.

Krab – это гаубицы, которые находятся на вооружении польской армии в течение нескольких лет. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 миллиметров является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab – 40 километров штатным боеприпасом.

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