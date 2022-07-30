Бывший сектант рассказал о сборе денег для украинских военных

|
30 июля, суббота | Последнее обновление — 07:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Британии предупредили о возможности раскола в ЕС из-за энергокризиса
Разделы
Проигрыш в информационной войне оскорбляет украинцев куда больше, чем проигрыш экономический, политический и военный.
Подробности...
Планировать капиталисты не умеют и не хотят, поэтому решили проще: надо сокращать население планеты. А оставшееся научить жить проще, скромнее, совместно пользоваться ресурсами, а желательно вообще воздерживаться от благ цивилизации.
Подробности...
Герхард Шрёдер очевидно более успешный переговорщик с Россией, чем любой из нынешних европейских политиков. Физика взаимодействий между странами, то есть реальные столкновения и согласования национальных интересов, в редких случаях успешно дополнялась химией человеческих отношений.
Подробности...
Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
Подробности...
Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
Подробности...
Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Бывший сектант рассказал о сборе денег для украинских военных
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинское отделение сектантского движения «Новое поколение» (деятельность признана нежелательной в РФ) собирает среди своих сторонников деньги на поддержку украинских военных, а также переправляет им взрывчатку на машинах скорой помощи благодаря Красному Кресту, рассказал бывший член этой секты Николай Кум, задержанный российскими силовиками.
Он рассказал РИА «Новости», что с началом спецоперации выехал из своего родного города Изюма (Харьковская область) в Днепропетровск, где стал учиться в школе пастырей при церкви «Новое поколение». Обучение в онлайн-формате проводил из Киева епископ Андрей Тищенко, добавил Кум. Структуры этой секты, помимо Днепропетровска, есть в Запорожье, Геническе, она была и в Мелитополе, отметил бывший участник организации.
Кум рассказал, что в апреле он уехал в Запорожье на заработки. Там его направили в располагавшийся в полутора десятках километров от города учебный центр, готовивший боевиков для неонацистского полка «Азов».
«Там люди тренировались, разбирали-собирали автоматы, бегали», – вспоминает Кум.
Однако после того как врач учебного центра узнал, что Кум ВИЧ-инфицирован, его отправили обратно.
«Я вернулся в Днепропетровск. Вернулся к церкви. На службе услышал, что главный пастырь «топит» за ВСУ и собирает деньги на помощь ВСУ. <...> Я хочу заявить, что, скорее всего, «Новое поколение» поддерживает ВСУ и через Красный крест передает всякие запрещенные вещества, кроме лекарств также взрывчатку могут (перевозить) в машинах скорой помощи», – сказал бывший сектант.
Так называемое «харизматическое» пятидесятническое движение «Новое поколение» образовалось в 1989 году в Риге. С тех пор отделения организации появились практически во всех республиках бывшего СССР, а также в странах Европы, в США, Канаде и странах Южной Америки. В РПЦ движение, которое откололось от евангелистов-пятидесятников, характеризуют исключительно как секту.
В августе 2021 года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех религиозных организаций, действующих под «брендом» «Новое поколение». Это латвийские международное христианское движение «Новое поколение» и Евангельская христианская церковь «Новое поколение», а также духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви «Новое поколение» и духовное учебное заведение международный библейский колледж «Новое поколение» (оба – Украина).
Этот статус для организаций влечет за собой запрет на создание на территории государства структурных подразделений, а также их ликвидацию, если они уже появились. За осуществление деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В багаже сотрудника ОБСЕ обнаружили карты военных объектов ДНР
Багаж одного из сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, оставленный в донецком отеле, подтверждает версию о ведении им в Донецкой народной республике шпионской деятельности, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«В настоящее время органами госбезопасности ДНР ведется изучение действий одного из представителей миссии, собиравшего служебную информацию о Вооруженных силах ДНР, в связи с чем и принято решение о проведении обследования. Характер выявленных материалов обескураживает. Обнаруженное объясняет безрезультатность деятельности ОБСЕ, а также раскрывает образ отдельных представителей миссии, которые использовали служебное положение для получения личной выгоды и шпионажа», – сообщается в Telegram-канале теробороны.
Там же размещено видео, на котором представлены обнаруженные в багаже предметы. В том числе спутниковые снимки городов ДНР с уловным обозначением вооруженных сил, образцы используемого в ДНР камуфляжа, набор шевронов воинских подразделений, медали. Предположительно, эти предметы планировалось вывезти в страны НАТО для последующего изучения, а карты могли быть использованы для нанесения ударов по ДНР.
Кроме того, в подготовленном к вывозу багаже обнаружено несколько икон, часть из которых представляет культурную и историческую ценность, а также экстремистская литература.
Ранее Министерство госбезопасности ЛНР возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом ЦРУ США на Украине.
До этого в делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский прибыл в порт Одессы для встречи с послами G7 и Турции
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и Турции в Одессе, следует из фотографий, опубликованных его пресс-службой.
«Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Зеленского.
На фото запечатлен момент встречи послов стран G7 и Турции в порту Одессы, куда они прибыли, чтобы поддержать «продуктовую сделку» по вывозу продовольствия с Украины.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В результате российских ракетных ударов две резервные бригады ВСУ в тылу понесли критические потери
|
|
Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области.
Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), а также живая сила и военная техника противника в 275 районах.
В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка ДНР самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Червоное, Вернополье и Великая Камышеваха Харьковской области, а также Верхнеторецкое ДНР», – отметил Конашенков.
«Кроме того, перехвачено: двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Чернобаевка Херсонской области и Горское Луганской народной республики, одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Оскол Харьковской области сбита», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4522 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ударом ВКС России на севере Херсонской области ликвидировано более 130 украинских военных.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР назвали возможную причину удара по СИЗО в Еленовке
Украинская сторона хорошо знала место содержания пленных в СИЗО в Еленовке, удар был нанесен после того, как азовцы* (возбуждено уголовное дело в России) начали рассказывать о военных преступлениях Киева, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Они знали точно, где они (военнопленные – прим. ВЗГЛЯД) содержатся и в каком месте. После того как украинские военнопленные начали рассказывать о тех преступлениях, которые они совершали, а эти приказы получали из Киева, было принято решение политическим руководством Украины <…> нанести сюда удар», – цитирует ТАСС Басурина.
Ранее сообщалось, что число жертв удара ВСУ по колонии в Еленовке выросло до 53 человек. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что пострадавших среди сотрудников следственного изолятора в районе Еленовки, по которому вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу нанесли удар, нет.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Обломки HIMARS найдены на месте удара в СИЗО в Еленовке
|
|
На месте удара по колонии с украинскими пленными в Еленовке найдены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS.
Обломки ракет были найдены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, на некоторых из них сохранились части номеров. Здание СИЗО практически уничтожено.
Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53, передает РИА «Новости».
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов – до 80 километров. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил России.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВС России нанесли ответный удар по обстрелявшим Брянскую область украинским военным
Российские военные нанесли ответный удар по украинским войскам, обстрелявшим Климовский район Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие», – написал он в Telegram-канале.
Утром в пятницу Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли населенный пункт Сачковичи, повреждена линия электропередачи.
Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 20 июля ВСУ обстреляли КПП Крупец на территории Курской области. 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Курировавший подрывников экс-полковник СБУ сдался российским силовикам
Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, который курировал подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе и вербовку, сдался российским силовикам, сообщил представитель российских силовых структур.
«Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность в отношении гражданских и военных объектов», – сказал источник РИА «Новости».
Задержанный рассказал, что являлся кадровым сотрудником СБУ, службу начинал в УСБУ по Херсонской области, на пике карьеры работал в УСБУ по Киеву, увольнялся с должности заместителя начальника управления СБУ по Полтавской области, трижды выезжал в Донбасс, в том числе с 2015 по 2019 год был руководителем оперативной группы из примерно 35 человек в городе Красноармейске, работал под позывным «Стич».
В задачи группы входили, по его словам, фильтрация и вербовка граждан, имеющих возможность часто пересекать линию фронта и имеющих родственников на украинской стороне, также группа занималась снабжением диверсионных групп, действовавших в Донбассе, и вывозом отработавших задание агентов.
«По линии контрразведки уделялось внимание созданию оперативных позиций среди лиц, которые имеют возможность на выезд на неподконтрольную [Киеву] территорию и пребыванию там», – сказал он, утвердительно ответив на вопрос о том, шла ли речь о вербовке.
Вся деятельность группы осуществлялась под прикрытием программы «Тебя ждут дома», которая якобы содействовала возвращению «домой» военнослужащих ДНР и сотрудников правоохранительных органов на территории Донбасса и имеющих родственников на Украине.
Эта программа использовалась по ряду направлений для ее реализации, основное – это личные беседы вышеуказанных структур с родственниками лиц, кто проходил службу на территории ДНР, беседы с родственниками, объяснение им сути программы, нюансов. Обзванивали родственников, приезжали к ним на встречи домой и там уже беседовали. При этом успехи группы по официальной части программы невелики, как рассказал экс-полковник СБУ, за все время деятельности группы удалось вывезти из Донбасса всего трех человек – двух военнослужащих 1-го армейского корпуса ДНР и одну представительницу Донецкой народной милиции.
По его словам, деятельность группы курировало 5-е управление департамента контрразведки (ДКР) СБ Украины. Он также рассказал, что для организации взаимодействия и рабочих совещаний в Донбасс неоднократно приезжало руководство ДКР, в частности, он назвал фамилии руководителей – Червинский, Петров, Конашевский и Заяц.
При ударе ВСУ по колонии под Донецком погибли 40 пленных украинских военных
|
|
Порядка 40 пленных украинских военнослужащих убиты, около 130 ранены в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Еленовской колонии под Донецком, сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Ночью укры ударили, предположительно, «Хаймарсом» (американской РСЗО HIMARS – прим. ВЗГЛЯД) по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.
«Ситуация с целенаправленным обстрелом и уничтожением своих же, которые попали в плен, говорит о многом. С одной стороны, цирковое украинское руководство мстит своим воякам за сдачу в плен и откровенные рассказы на камеру, что расстраивает и портит репутацию Вовочки (президента Украины Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД), а с другой стороны – Зеленский и его боевые шестерки в генеральских погонах продемонстрировали свое реальное отношение к своим же солдатам и офицерам – они просто тупое мясо. Теперь у украинских вояк есть два варианта: согласиться с тем, что они тупое стадо, а Зеленский – их пастух и мясник, или сменить направление и пойти в Киев с этими неудобными вопросами. Но для этого им нужно знать правду. А кто же им ее расскажет, Арестович что ли?» – добавил Безсонов.
Ранее Безсонов сообщал, что в составе вооруженных сил Украины осталось примерно 10% кадровых военных после начала спецоперации, остальные ранены, убиты или в плену.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россиян при въезде в Латвию принуждают осуждать спецоперацию на Украине
|
|
Граждан, въезжающих на территорию Латвии из России, обязывают подписывать документ об осуждении российской спецоперации на Украине, иначе не пускают, сообщил портал LSM со ссылкой на службу государственной безопасности Латвии.
«Иностранцы, въезжающие в Латвию из... России или... Белоруссии, подвергаются усиленным проверкам на пунктах пограничного контроля... Целью проверок является выявление лиц, которые поддерживают (спецоперацию) России... и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии. В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, когда-то служили в силовых структурах России или Белоруссии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В социальных сетях выразили возмущение фактом подписания документа об осуждении российской спецоперации.
«К настоящему моменту во въезде в Латвию на границе отказали 62 иностранцам, в том числе 41 гражданину России, 14 гражданам Белоруссии, а также семи гражданам других стран», – говорится в публикации.
Также LSM передает рассказ жительницы Риги, мужа которой, гражданина России, при въезде в Латвию на границе заставили подписать «документ на русском и английском языках без опознавательных знаков» об осуждении действий России на Украине, в противном случае угрожали аннулировать постоянный вид на жительство.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ФСБ предотвратила теракт «Правого сектора» в Липецкой области
|
|
ФСБ предотвратила теракт в Липецкой области, который готовили трое участников диверсионно-разведывательной группы, созданной запрещенным в России «Правым сектором*» под патронажем СБУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности на территории Липецкой области предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины: мужчина 1988 г. р. (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 г. р. и 1978 г. р.», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
По информации спецслужбы, «они входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор*» под патронажем Службы безопасности Украины».
В ФСБ сообщили, что участники группы проникли на территорию России с целью совершения теракта. Они должны были совершить подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления людей на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.
ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Число жертв удара ВСУ по колонии в Еленовке выросло до 53 человек
Число погибших в результате удара украинских военных по исправительной колонии в Еленовке, где содержались военнопленные, возросло до 53 человек, еще 75 получили ранения, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате ночного обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) по территории Волновахской исправительной колонии № 120 ГСИН МЮ ДНР в населенном пункте Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее сообщалось о 40 погибших. По данным властей ДНР, всего в колонии находились 193 человека.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что пострадавших среди сотрудников следственного изолятора в районе Еленовки, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу нанесли удар, нет.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию № 120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией в целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Суд Киева смягчил пожизненный приговор российскому военному Шишимарину
Апелляционный суд Киева смягчил приговор осужденному российскому военному Вадиму Шишимарину с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы, сообщили СМИ.
«Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы», – передает РИА «Новости» сообщение в Telegram-канале «Грат».
Ранее суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению по ч. 2 ст. 438 военнослужащего Вооруженных сил России Вадима Шишимарина, которого обвинили в убийстве мирного жителя Сумской области.
Напомним, в Госдуме пообещали освободить осужденного на Украине российского военного Шишимарина.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил отказ Мексики, Бразилии и Аргентины осудить СВО на Украине
|
|
«Каждая из этих стран имеет свои интересы в вопросе сотрудничества с Москвой. И они не хотят терять эти возможности», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по Латинской Америке Николай Калашников, комментируя отказ Мексики, Бразилии и Аргентины присоединяться к коллективному осуждению СВО.
«Эти государства ведут свою собственную и независимую внешнюю политику. Им за это ничего не будет, потому что США сегодня не в той позиции, чтобы брыкаться и вводить санкции. Кроме того, Вашингтон заинтересован в том, чтобы идеологически подтянуть к себе государства Латинской Америки в противостоянии с Россией. Так что силовой нажим сейчас просто невозможен», – сказал заместитель директора Институт Латинской Америки РАН Николай Калашников.
Собеседник отметил, что каждое из трех государств преследует личные интересы. «Мексика в своей внешней политике придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Это проявляется и в отношениях с соседями, и с Россией. Они не во всем нас поддерживают, но что касается внутренних дел – не лезут. А проведение СВО на Украине они именно так и трактуют», – пояснил эксперт.
«Болсонару заявлял неоднократно, что он не готов осуждать Россию. Кроме того, здесь большую роль играет предвыборная президентская гонка, которая идет в Бразилии. Очевидно и то, что Болсонару симпатизирует Путину. Он недавно был в Москве, вел переговоры. Так что фактически страна продолжает заявленный в начале года курс», – добавил он. «Аргентина также имеет свои интересы и уровень сотрудничества с Россией, который терять они не хотят. Поэтому они остаются в стороне в подобных вопросах», – заключил Калашников.
Ранее стало известно, что Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к заявлению Конференции министров обороны Америки, в котором осуждается российская спецоперация на Украине.
Большинство (13 из 21) участников конференции отказались от резкого осуждения действий России на Украине. В декларации сказано: «Конфликты по всему миру, такие как вторжение на Украину и акты насилия, осуществляемые вооруженными группами, терроризирующими население Гаити, не являются законными средствами разрешения споров, поэтому государства-члены Конференции министров обороны стран Америки надеются на скорейшее мирное решение», – передает РИА «Новости».
Однако восемь министров обороны, представляющих Канаду, Колумбию, Эквадор, Соединенные Штаты Америки, Гватемалу, Гаити, Парагвай и Доминиканскую Республику, настояли на включении сноски, в которой отдельно заявили «о своем резком неодобрении» событий на Украине.
Аргентина и Бразилия, руководствуясь «принципами, которыми регулируется их международная политика», заявили, что «признают роль ООН» в вопросах «достижения международного мира и безопасности». Аргентина и Бразилия считают ООН «площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине». Мексика считает, что ситуация на Украине не находится в компетенции конференции и присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН.
Напомним, замглавы МИД Парагвая Рауль Кано сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в выступлении на саммите Торговой организации Южной Америки МЕРКОСУР. Как отмечали СМИ, США вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир объединился вокруг Запада из-за кризиса на Украине, но большинство стран отказываются помогать Киеву. Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам присоединиться к антироссийским санкциям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ нанесли удар по зерновым складам в Запорожской области
Украинские военные минувшей ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
«Украинские нацистские формирования сегодня ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая Васильевского района. Целью их было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, важного гуманитарного объекта», – написал он в своем Telegram-канале.
Балицкий отметил, что это является очередным подтверждением, что киевские власти воюют с простыми людьми, пытаясь лишить их хлеба, создать гуманитарную катастрофу.
«Разрушение зернового склада, безусловно, большая потеря для продовольственного запаса, однако не отразится на обеспечении зерновыми, внутреннем рынке и экспорте», – подчеркнул глава администрации.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны назвало удар ВСУ по СИЗО в Еленовке «кровавой провокацией»
|
|
ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержатся украинские военнопленные, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», – приводятся слова Конашенкова в Telegram-канале военного ведомства.
По его данным, погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.
«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», – добавили в российском военном ведомстве.
Ранее в пятницу стало известно, что вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. В ДНР сообщили, что в результате были убиты порядка 40 пленных украинских военнослужащих, которые там содержались.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|