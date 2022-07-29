Эксперты «Музея НАТО» рассказали про американский след в трагедии над Локерби

Расследование крупного теракта в самолете над шотландским городом Локерби, в котором погибло 259 человек, оставило вопросы к спецслужбам США. Эксперты медиапроекта «Музей НАТО» рассказали, почему ряд фактов в этом деле указывают на возможное участие спецслужб США в подготовке или сопровождении теракта.

21 декабря 1988 года на борту Боинга-747 авиакомпании Pan American, совершавшего трансатлантический рейс из Франкфурта-на-Майне в Детройт (с промежуточными остановками) произошел взрыв. В результате самолет разрушился в воздухе и упал на шотландский город Локерби. В катастрофе погибли все 259 человек, находившиеся на борту воздушного судна, и 11 человек на земле. Большинство пассажиров на борту были гражданами США. После трехлетнего совместного расследования полицией Великобритании и ФБР США следствие пришло к выводу, что теракт совершили террористы из Ливии якобы по указанию лидера страны Муаммара Каддафи.

Занимаясь подробным изучением обломков самолета, эксперты пришли к однозначному выводу, что самолет развалился на части после взрыва в его переднем багажном отсеке, который пробил небольшую дыру в корпусе, а также нарушил управление боингом. В ходе расследования выяснилось, что бомба с пластичной взрывчаткой «Семтекс» находилась в коричневом чемодане Samsonite вместе с зонтиком, двумя парами брюк и детским свитером. Багаж летел из Лондона в Нью-Йорк без пассажира – кто-то просто прилепил к нему нужные наклейки и поставил на автоматическую ленту, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Взрывное устройство было замаскировано под кассетный магнитофон. Важную роль в расследовании сыграл небольшой кусок зеленого пластика – фрагмент печатной платы электронного таймера-взрывателя. Как оказалось, он был изготовлен в Швейцарии компанией Meister & Boiler. Ее сотрудники признались, что таймер, использованный в бомбе, они сделали по заказу ливийской разведки.

В 1991 году обвинения были предъявлены Абдельбасету Али Мохмеду аль-Меграхи, офицеру ливийской разведки и начальнику службы безопасности Ливийских арабских авиалиний (LAA), и Ламину Халифу Фимаху, начальнику станции LAA в аэропорту Луки, Мальта. Эти два человека, по мнению обвинения, были исполнителями теракта, обеспечив внедрение чемодана с бомбой на рейс PA 103. В 1999 году после длительных переговоров с Каддафи и санкций со стороны ООН против Ливии обвиняемые были переданы шотландской полиции. На нейтральной территории Нидерландов на бывшей американской военной базе «Camp Zeist» состоялся суд, действовавший по шотландским законам и вынесший вердикт в январе 2001 года. По его итогам Меграхи был приговорен к пожизненному заключению. Доказать вину Фимаха не удалось. В 2009 году Меграхи был освобожден в связи с состоянием здоровья и спустя три года умер от рака в Ливии.

В 2003 году США, Великобритания и Ливия заключили соглашение, по которому Ливия признала ответственность своих официальных лиц за взрыв рейса 103 Pan American и выплатила компенсации родственникам жертв, при этом отказавшись признать вину государства за теракт. Со своей стороны ООН снял экономические санкции против страны.