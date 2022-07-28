США захотели усилить модерацию RT и Sputnik

Американские сенаторы призывают усилить модерацию испаноязычных RT и Sputnik, поскольку недовольны интересом латиноамериканцев к объективному освещению событий, заявили в российском посольстве в США.

Председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес, сенаторы Билл Кэсседи и Тим Кэйн призвали гендиректоров Meta* (признана в РФ экстремистской) , Twitter (запрещен в РФ) и Telegram «усилить модерацию» контента, распространяемого испаноязычными версиями RT и Sputnik, выразив глубокую озабоченность «сообщениями о том, что деятельность и охват таких СМИ только возросли» на фоне ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

Российские дипломаты, в свою очередь, заявили, что «парламентарии в свойственной им манере в очередной раз ставят все с ног на голову.

«...Усматривая в работе отечественных информагентств попытки «распространить дезинформацию», «подорвать демократию» и «посеять хаос» в Западном полушарии. Причина подобных обвинений – недовольство интересом латиноамериканской публики к объективному освещению событий в России и мире», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Также дипломаты отметили раздраженность политиков в Вашингтоне тем, что «благодаря качественному и оперативному новостному контенту граждане стран региона делают выбор в пользу Russia Today и Sputnik, а не подконтрольных США изданий».

Кроме того, в посольстве выразили надежду, что подписчики российских СМИ сами в состоянии определить ценность получаемой информации без чужих подсказок. «Лишение их доступа к альтернативной точке зрения противоречит самым базовым установкам о свободе СМИ и неприемлемости цензуры, так рьяно отстаиваемым на Капитолии», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2022 года чистая прибыль компании Meta снизилась на 29% в годовом выражении.

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