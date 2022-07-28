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США выразили готовность к экстраординарным шагам по возвращению Грайнер и Уилана
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Для освобождения американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана США готовы пойти на экстраординарные шаги, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что в Белом доме «готовы пойти на экстраординарные шаги, чтобы вернуть» американских граждан «домой». По его словам, это было «продемонстрировано в случае с Тревором Ридом». «Именно это мы делаем и здесь. События активно развиваются прямо сейчас», – сказал Кирби, добавив, что президент США Джо Байден «регулярно получает информацию о ходе переговоров относительно освобождения Бриттни и Пола».
При этом, отвечая на вопрос о том, нужно ли Байдену непосредственно включиться в данные консультации, Кирби сказал, что ему «нечего сказать о каких-либо контактах, касающихся президента». «Мы считаем, что это серьезное предложение. Мы хотим, чтобы и россияне отнеслись к нему серьезно», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден «не только напрямую участвует, он утверждает любые предложения», которые делает Вашингтон, «в особенности, когда это касается американцев, неправомерно задержанных за границей, включая данный конкретный случай». Блинкен сказал: «На примере Тревора Рида <...> мы продемонстрировали, что президент готов идти на трудные решения, если это означает безопасное возвращение американцев».
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Блинкен сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев. 27 апреля состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.
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Решение России выйти из программы МКС застало США врасплох
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Соединенные Штаты считают достойными сожаления планы России по выходу из программы Международной космической станции (МКС) после 2024 года, это объявление стало неожиданностью, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы видели заявление России о планах выйти [из программы] Международной космической станции после 2024 года. Это достойное сожаления развитие событий, учитывая жизненно важную научную работу на станции. На протяжении ряда лет между нашими космическими агентствами сохранялось ценное профессиональное взаимодействие, особенно [такое решение достойно сожаления] в свете обновленного соглашения о сотрудничестве в области полетов», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
«Как я понимаю, это публичное заявление стало неожиданностью для нас», – отметил Прайс, добавив, что не в курсе каких-либо переговоров между РФ и США по данному вопросу.
В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты изучают варианты действий для минимизации последствий возможного выхода России из программы МКС.
«Мы видели их публичные комментарии. Но я могу сказать вам, что власти России официально не уведомляли Соединенные Штаты ни о каком намерении выйти из [программы] Международной космической станции», – заявил Кирби. «Мы, конечно же, изучаем варианты действий с целью смягчить потенциальные последствия для Международной космической станции после 2024 года, если Россия действительно выйдет [из программы]», – добавил он.
«Со своей стороны мы останемся привержены работе со всеми партнерами по МКС с целью обеспечения ее безопасной работы и, конечно же, безопасности астронавтов, находящихся на борту», – заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
Накануне гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным объявил о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Он заверил, что все обязательства перед партнерами будут выполнены.
В связи с этим американский предприниматель Илон Маск, владелец компании SpaceX, пожелал России «счастливого пути». В Кремле пояснили, что решение о выходе из программы Международной космической станции (МКС) было принято не сегодня.
В тот же день генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев назвал срок отправки первого экипажа на новую Российскую орбитальную служебной станцию (РОСС).
Ранее глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции (МКС) из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция (РОСС).
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Трамп: США может постичь судьба СССР
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Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу Советского Союза, главная угроза Америке в настоящее время исходит изнутри, выразил мнение 45-й президент США Дональд Трамп в ходе выступления с речью в Вашингтоне.
«Так где это закончится? Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри», – заявил 45-й президент США, комментируя продолжающиеся попытки сведения с ним политических счетов оппонентами в лице руководителей Демократической партии США. В качестве одной из таких угрожающих Соединенным Штатам в целом фигур республиканец Трамп назвал спикера Палаты представителей и сторонницу Демократической партии США Нэнси Пелоси, передает ТАСС.
В связи с наличием внутренних угроз Соединенным Штатам бывший глава Белого дома пообещал продолжать заниматься политической деятельностью. «Я делаю это для Америки. <…> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды [на лучшее]», – заявил Трамп.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты при нынешнем президенте-демократе Джо Байдене растеряли все те внешне- и внутриполитические достижения и преимущества, которые якобы обеспечила предыдущая вашингтонская администрация.
«Мы более не являемся независимыми или доминирующими в сфере энергетики, как было всего два года назад. Мы являемся страной, которая выпрашивает нефть у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других. Джо Байден говорит: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам». А у нас под ногами больше жидкого золота, чем у любой другой нации в мире. Мы – нация, которая поглощена «новым зеленым курсом» радикальных левых кругов (масштабная экономическая и экологическая инициатива части Демократической партии США, названная по аналогии с «новым курсом» 32-го президента Франклина Делано Рузвельта). Но все знают, что «новый зеленый курс» приведет к уничтожению нашей страны. Мы – нация, оставившая Афганистан, мертвых солдат, американских граждан и лучшую в мире военную технику на 85 млрд долларов», – сказал Трамп.
Кроме того, он выступил с утверждением, что Соединенные Штаты при Байдене «позволили России» развязать конфликт на Украине, причем, по мнению 45-го президента США, ситуация «будет только ухудшаться». «Такого бы никогда не случилось, если бы я был вашим верховным главнокомандующим. И на очереди – Китай с Тайванем», – заявил Трамп.
Он также выразил мнение, что Вашингтон при Байдене дает Ирану возможность «создать колоссальный ядерный боезаряд», а Китаю – тратить «триллионы и триллионы долларов», полученных за счет нерыночных преимуществ в торговле с США, на формирование «вооруженных сил, подобных которым мир, возможно, никогда не видел». «Только два года назад мы держали Иран, Китай, Россию и Северную Корею под контролем. Они не собирались ничего против нас предпринимать, и все это знают, особенно данные лидеры», – выступил с утверждением 45-й президент США.
Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты «более не пользуются уважением», к их позиции «более не прислушиваются в мире». «Над нами многие смеются», – заявил Трамп.
Ранее 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США поставлены на колени и терпят одно унижение за другим, страна очень быстро «движется в ад».
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Лавров предупредил страны Африки о риске потерять резервы из-за США и ЕС
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США и Евросоюз могут заморозить валютные резервы любой страны, если она вызовет у них раздражение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипкорпуса.
«Если США и Евросоюз по требованию штатов решили заморозить российские резервы – и сейчас они всерьез начинают юридический процесс, чтобы подготовить основу для конфискации российских денег, – кто знает, если они не будут раздражены кем-то еще завтра или послезавтра, они могут сделать то же самое», – цитирует его ТАСС.
По словам Лаврова, в сложившихся условиях невозможно опираться на доллар, «как на инструмент, который поддерживает мировую экономику».
«Не будучи экспертом в монетарных вопросах, могу сказать, что у многих государств возникают очевидные ощущения, что доллар ненадежен, а его капризное поведение в будущем каждый может почувствовать на себе», – отметил министр.
По его словам, в этом не трудно убедиться, если сравнить нынешнюю ситуацию с той, что была 20-30 лет назад.
«Разумеется, никто не станет развязывать войну из-за доллара, это было бы сумасшествием. Однако народы хотят иметь определенные гарантии относительно надежности в экономических и торговых отношениях с партнерами», – добавил Лавров.
В качестве инструментов, способных обеспечить такие гарантии, глава внешнеполитического ведомства назвал использование национальных валют, а также механизмов бартера и клиринга.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, каковы шансы России отсудить у Запада свои резервы.
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МИД предупредил Киев о последствиях применения американских РСЗО по России
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Применение ВСУ по территории России реактивных американских систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО приведет к серьезным последствиям, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьезные», – передает сайт МИД слова Гаврилова, сказанные в ходе заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
«Наращивание передач Киеву западного вооружения может вынудить Российскую Федерацию перейти к более жестким ответным действиям. Особенности тактико-технических характеристик поставляемого Западом вооружения и военной техники таковы, что они создают угрозы нашим гражданам. В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим», – заявил Гаврилов.
Он отметил, что Вашингтон подталкивает европейских сателлитов к тесному сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой, вынуждает их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия. «Эти действия могут привести к расширению зоны вооруженного конфликта», – полагает дипломат.
«Поставленные президентом России Владимиром Путиным цели и задачи специальной военной операции будут безусловно выполнены. Наша страна поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима в Киеве, где политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчете на распил денежных потоков, выделяемых нацистско-наркоманской хунте странами Запада. Искренне сочувствуем всем тем, кто поддался госпропаганде Киева и его кураторов. Бог и история им судья», – заявил Гаврилов.
«Так или иначе, надвигающийся вскоре «маршал мороз» и успешный ход специальной военной операции поставят все на свои места. Нам жаль Европу, если она не одумается», – отметил он.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен атаковать территорию России, применяя американские реактивные системы залпового огня (РСЗО).
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Сенат США собрался ввести санкции за покупку нефти Китаем у России
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Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио подготовил законопроект о санкциях за перевозку нефти и СПГ из России в Китай, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление автора инициативы.
Как утверждает Рубио, Китай, закупая у России нефть, поддерживает специальную операцию на Украине. «Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им (России) в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями», – передает РИА «Новости» заявление сенатора.
В поддержку инициативы Рубио выступили член Сената от штата Северная Дакота Кевин Крамер и его коллега от Флориды Рик Скотт.
Вместе с тем, Bloomberg отмечает, что законопроект идет вразрез с политикой Белого дома, поэтому его одобрение в верхней палате конгресса США маловероятно. При этом прекращение поставок нефти из России вынудит Китай вступить в конкурентную борьбу за сырье из Ближнего Востока и Африки, что спровоцирует рост цен.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя высказывание о том, что российскую нефть покупают, невзирая на санкции заявил, что российская сторона продает нефть всем заинтересованным государствам.
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Швейцария перестала выдавать визы российским делегатам в ООН
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Визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария, заявила представитель России Ирина Тяжлова на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности.
«С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией», – передает РИА «Новости» ее слова.
Дипломат отметила, что у Москвы имеются «вполне конкретные претензии» к выдаче виз российским экспертам, участвующим в мероприятиях в Женеве по линии ООН.
Кроме того, Тяжлова назвала категорически неприемлемой дискриминационную практику «отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой организации под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительной.
Так, 4 мая первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе.
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США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
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Президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС.
В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьеве у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
А бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США в декабре 2018 года, когда приехал в Москву на свадьбу к другу.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.
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Американцы возмутились «детской» речью Харрис в Белом доме
Зрители телеканала Fox News отреагировали на высказывание вице-президента США Камалы Харрис по поводу ее гендерной принадлежности, личных местоимений и одежды.
Харрис во время встречи в Белом доме, где обсуждалась тема абортов, заявила, что «она – женщина, сидящая за столом в синем костюме», а ее местоимения – «она\ее».
Комментаторов возмутило это заявление, передает РИА «Новости».
«Как же я рад, что она нашла время, чтобы сказать нам то, что мы вроде и раньше знали. Должно быть, администрация справилась с инфляцией, рецессией, наркотрафиком, кризисом на границе, проблемами в образовании и женском спорте», – написал пользователь Neil Massong.
«Звучит так, будто она первый день в детском саду. «Меня зовут Сьюзи, и я ношу красную рубашку», – пошутил Dee Williams.
Кто-то отметил, что под налоги обычных граждан Харрис решила пойти на показ мод.
«Странно. Она действительно пытается казаться глупее с каждым днем или это происходит само собой?» – задался вопросом Chris Noblett.
Один из читателей заявил, что вице-президент США ведет себя как ученица третьего класса.
Ранее Камала Харрис заявила, что в Соединенных Штатах ежедневно происходят «случаи беременности женщин», что является «серьезной проблемой».
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В Кремле оценили желание США наказать Китай за покупку российской нефти
Кремль рассчитывает, что инициатива американских парламентариев о санкциях против поставок российских энергоносителей в Китай не получит продолжения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется», – передает ТАСС его слова.
При этом Песков добавил, что данный законопроект инициирован не властями США, а одним из парламентариев.
Ранее сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио подготовил законопроект о санкциях за перевозку нефти и СПГ из России в Китай.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя высказывание о том, что российскую нефть покупают, невзирая на санкции заявил, что российская сторона продает нефть всем заинтересованным государствам.
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СМИ: США направили авианосец «Рональд Рейган» к берегам Тайваня
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Американский атомный авианосец «Рональд Рейган» направился в Южно-Китайское море, он может проследовать к Тайваньскому проливу на фоне напряженности в связи с визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает газета South China Morning Post.
По данным СМИ, авианосец с кораблями вышел из Сингапура и направился в северо-восточном направлении. Американские военные не раскрывают конечный пункт назначения, но маршрут приведет к Тайваньскому проливу, если движение продолжится, передает ТАСС.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Пелоси намерена посетить остров в августе. Поездку перенесли с апреля.
Сообщалось, что Соединенные Штаты планируют нарастить присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, включая истребители и корабли, на время возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.
МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
Американист Малек Дудаков пояснил газете ВЗГЛЯД, что «заявления о готовности США вступить в военный конфликт с Китаем – грандиозная провокация.
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Россиянам предложили прямой перелет к курортам Красного моря
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Первый прямой рейс из Сочи в столицу Иордании Амман полетит 31 июля 2022 года, бюрократические вопросы с иорданской стороной уже решены.
По информации НКО «Евразийский Диалог», ответственной за реализацию проекта, все препоны устранены. С российской стороной все формальности также соблюдены, и никаких препятствий для открытия авиасообщения нет. Так, первый запланированный на 31 июля рейс будет совершен иорданской авиакомпанией Fly Jordan Airlines на самолете Boeing 737-300, сообщается на сайте ассоциации туроператоров.
Уточняется, что на первом этапе в Амман из Сочи рейсы будут летать с периодичностью один раз в две недели. «Сейчас тестовый период. С сентября будем увеличивать количество рейсов, соответственно, планируем выйти на еженедельный график», – сообщили в организации.
Как сообщил директор компании-консолидатора рейса («АвиаДело») Валид Абу Шахла, первый рейс между Амманом и Сочи уже заполнен на 50%. Стоимость начинается от 37 тыс. рублей за одного человека в одну сторону. Кроме того, жители и гости Краснодарского края могут приобрести билеты непосредственно в офисе компании «АвиаДело» в Краснодаре.
Согласно информации организаторов, российские путешественники из Сочи смогут через Амман долететь и до Бейрута по одному билету (Сочи – Амман – Бейрут).
Кроме того, в настоящее время продолжаются переговоры между «Евразийским Диалогом», иорданскими и российскими туроператорами. Первые должны подготовить пакетные предложения для путешественников из России уже на этой неделе.
Так, по предварительным данным от принимающих компаний, стоимость наземного обслуживания в Иордании, включая визы, будет начинаться от 500 долларов США на человека. Туристам предложат на выбор экскурсионные, рекреационные и комбинированные туры.
Кроме того, в компании не исключили, что в скором будущем сделают ставку и на религиозный туризм. Географическая близость к важным объектам культурного наследия мусульманского мира на территории Саудовской Аравии и Ирака делает Иорданию привлекательной для заинтересованных путешественников из России.
В данный момент российские туроператоры пока ведут диалог с организаторами рейса. Пакетных предложений в России для иорданских туристов пока нет. В первую очередь, говорят в «Евразийском диалоге», рассматривается партнерство с локальными туроператорами из Краснодарского Края.
Ранее директор консульского департамента МИД Иван Волынкин предупредил туристов из России о трудностях при посещении недружественных стран.
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Блинкен собрался провести переговоры с Лавровым
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Глава Госдепа подтвердил, что собирается обсудить с Лавровым проблему заключенных. Однако, как подчеркнул Блинкен, он «не может и не будет вдаваться ни в какие детали того», что США «предложили русским», передает РИА «Новости».
По словам Блинкена, США «несколько недель назад представили субстантивное предложение относительно их освобождения». Он сказал, что «правительства неоднократно связывались напрямую относительно данного предложения», передает ТАСС.
Блинкен указал, что собирается провести переговоры с Лавровым впервые с начала специальной военной операции России на Украине. Как сообщил Блинкен, предстоящие телефонные переговоры «не будут переговорами по Украине». Он заявил, что «любые переговоры по Украине должны вестись ее правительством и народом». «Как мы заявляли с самого начала, ничего об Украине без Украины», – сказал Блинкен.
Однако глава Госдепа намерен «затронуть вопрос о предварительной сделке по экспорту зерна, которую Украина, Россия, Турция и ООН заключили на прошлой неделе». По его словам, «эта договоренность является позитивным шагом вперед», но «есть разница между сделкой на бумаге и ее практическим осуществлением».
Блинкена спросили, не лучше ли вести переговоры о возможности освобождения американцев «скрыто, а не публично». Он ответил, что «иногда» США «решают, что не будут привлекать внимание к идущим разговорам». Однако «в этом случае» Блинкен «счел важным <...>, чтобы по таким темам, как задержание американских граждан, продовольственный кризис <...>, а также планы, которые теперь имеются у России относительно присоединения украинских территорий, российские коллеги говорили напрямую» с ним.
Напомним, Блинкен собирался встретиться с Лавровым 24 февраля, но после начала российской специальной военной операции на Украине глава Госдепа не только отказывался от переговоров, но и решил избегать групповых фото с российским коллегой.
Американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на российского предпринимателя Виктора Бута.
Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Грайнер в России обвиняется в контрабанде наркотиков. В 2020 году Уилана в России признали виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Американцы обнаружили аномалию во взгляде Байдена
Американцы в соцсетях обратили внимание на то, что президент США Джо Байден во время выступления очень редко моргал.
Как подсчитали в Сети, Байден моргнул лишь дважды на видео, которое длилось 94 секунды. Также пользователи отметили, что у него изменился цвет глаз с голубого на карий. «Что происходит с его глазами?» – спросили в комментариях в соцсетях. Один из пользователей в шутку заметил, что «роботы не моргают». Другой предположил, что виновата «слишком большая доза» лекрств, передает RT.
Байден – самый пожилой американский лидер в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке. С ним регулярно происходят странности, которые заставляют усомниться в том числе в его ментальном здоровье. Так, после выступления в штаб-квартире Центрального разведуправления президент США потерялся в пространстве и не сразу смог найти выход с трибуны. За день до этого, выступая по телевидению, Байден повторил подсказку «конец цитаты», выданную ему телесуфлером.
В одном из выступлений он также не смог выговорить название своей страны. В мае Байден, закончив выступление в штате Северная Каролина, пожал руку пустоте: он повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Позднее это произошло повторно. Из-за всех этих инцидентов Байдена даже стали подозревать в наркомании.
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Рост баскетболистки Грайнер едва не помешал ее допросу
Химкинский суд Подмосковья отказался выпустить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер из клетки во время допроса из-за того, что она не могла встать в полный рост, но позволил давать показания сидя.
Защита просила судью провести допрос вне клетки, так как у девушки болит шея из-за постоянной необходимости пригибаться из-за высокого роста, который составляет 2 метра 6 сантиметров.
Судья отказалась ее выпустить, но добавила: «Могу разрешить дачу показаний сидя». Адвокат согласился, и допрос продолжился, передает РИА «Новости».
Ранее Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
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Лечащий врач разрешил Байдену прекратить жесткую самоизоляцию
Тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал отрицательный результат, поэтому он прекратит соблюдать жесткие меры самоизоляции, следует из заявления лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора, распространенном в среду.
«Вчера вечером, а затем сегодня утром его тест на антитела на вирус SARS-CoV-2 показал отрицательный результат», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Отмечается, что президент теперь прекратит соблюдать жесткие меры самоизоляции.
Ранее сообщалось, что состояние заболевшего COVID-19 Байдена улучшилось.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.
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