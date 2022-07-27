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Случаи ку-лихорадки выявили в Новосибирской области впервые за десять лет
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Случаи ку-лихорадки – опасного инфекционного заболевания – выявили в Новосибирской области впервые за десять лет, сообщила главный инфекционист региона Лариса Позднякова.
Лихорадка Ку является опасным инфекционным заболеванием. Обычно источником инфекции служат больные животные. Возбудители передаются, как правило, с пищей или по воздуху. У значительной части больных лихорадка Ку ошибочно диагностируется как «токсический грипп» или «пневмония».
«Даже из клещевых инфекций мы сегодня имеем два случая ку-лихорадки. Это клещевая инфекция, которая передается при укусе и наползании клещей, с поражением легких, поражением почек, достаточно тяжелое заболевание. Слава богу, два пациента, которые у нас были, поправились, но болели крайне тяжело. Последние где-то десять лет мы не регистрировали [таких случаев]», – передает РИА «Новости» слова Поздняковой.
Она уточнила, что случаи были зарегистрированы на территории Новосибирского сельского района. Кроме этого, Позднякова отметила, что в регионе в два раза повысилась заболеваемость клещевым энцефалитом, отметив, что болезнь протекает у пациентов крайне тяжело «с инвалидизацией и летальными исходами».
Напомним, в 2009 году экс-главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что в Нидерландах отмечена вспышка лихорадки «Ку», которая передается от животных к людям через укусы клещей. На начальных стадиях заболевание имеет симптомы, похожие на грипп. Он отметил, что вспышка лихорадки «Ку» может произойти везде, где есть козы и овцы. Такой лихорадкой также болеют люди, собаки, лошади, верблюды, домашние, дикие птицы и животные.
В США предсказали цепную реакцию на Украине после дефолта «Нафтогаза»
Дефолт украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе страны, сообщила The Wall Street Journal.
Как уточняет издание, общая сумма обязательств «Нафтогаза» по облигациям превысила 1,4 млрд долларов. Руководство организации попросило украинские власти одобрить погашение части задолженности в размере 335 млн долларов. При этом срок выплат истек на прошлой неделе, а во вторник прошел и льготный период в пять рабочих дней. Как сообщили украинские СМИ, правительство запретило «Нафтогазу» платить по еврооблигациям, после чего компания сообщила о дефолте, передает РИА «Новости».
Американское издание уточняет, что невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков Украины усилит опасения по поводу состояния государственных финансов всей страны, а также осложнит деятельность организации, играющей ключевую роль для экономики государства. Держатели остальных евробондов «Нафтогаза», платежи по которым должны быть осуществлены позднее, могут потребовать ускоренного погашения. Это усугубит положение газовой корпорации, подытоживается в публикации.
Ранее во вторник компания «Нафтогаз Украины» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций.
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
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Лидер Уганды ответил шуткой на вопрос о фотографировании с Лавровым
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Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени шуткой ответил на вопрос, обращался ли кто-нибудь к нему с просьбой не фотографироваться и не контактировать с Сергеем Лавровым в ходе визита российского министра в страну.
«Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но тем не менее», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что американские дипломаты в разных странах упрашивают зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Напомним, российский посол в Индонезии Людмила Воробьева сообщила, что на министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об «изоляции» России, на двусторонние встречи с Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен решил избегать групповых фото глав МИД G20 из-за Лаврова. В результате совместное фотографирование глав МИД G20 отменили.
Уганда стала третьим пунктом в турне Лаврова по странам Африки. До этого министр иностранных дел на русском языке пообщался с коллегой из Республики Конго перед встречей с президентом страны Дени Сассу-Нгессо, который встретил Лаврова словами «Привет, дорогой, как жизнь молодая?»
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Боррель назвал условия изменений санкций ЕС против России
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Евросоюз не исключает возможности внесения частичных изменений в санкции против России, если они оказывают косвенное воздействие на рынки продовольствия и удобрений, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, чьи слова приводит испанское агентство EFE.
По версии главы дипломатии Евросоюза, рестрикции против РФ «не виноваты в высоких ценах на продукты питания или удобрения». Он полагает, что есть экономические субъекты, которые на фоне санкций «реагируют чрезмерно». «Имея возможность делать то, что не запрещено, они не делают этого», – цитирует его ТАСС.
«Если есть какое-то явление, которое влияет на этот российский экспорт, конечно, мы его изучим и устраним», – заверил глава дипломатии ЕС. Он утверждал, что предложенные сообществом санкции против РФ «ясно исключают продукты питания и удобрения». «Мы не можем винить санкции, но если такие вещи происходят, которые могут быть косвенными последствиями, без сомнения, мы будем следить за этим и предупреждать операторов, чтобы такого не происходило», – добавил Боррель.
Напомним, совет ЕС принял во вторник формальное постановление о продлении действия санкций против России на шесть месяцев – до 31 января 2023 года.
Решение России выйти из программы МКС застало США врасплох
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Соединенные Штаты считают достойными сожаления планы России по выходу из программы Международной космической станции (МКС) после 2024 года, это объявление стало неожиданностью, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы видели заявление России о планах выйти [из программы] Международной космической станции после 2024 года. Это достойное сожаления развитие событий, учитывая жизненно важную научную работу на станции. На протяжении ряда лет между нашими космическими агентствами сохранялось ценное профессиональное взаимодействие, особенно [такое решение достойно сожаления] в свете обновленного соглашения о сотрудничестве в области полетов», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
«Как я понимаю, это публичное заявление стало неожиданностью для нас», – отметил Прайс, добавив, что не в курсе каких-либо переговоров между РФ и США по данному вопросу.
В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты изучают варианты действий для минимизации последствий возможного выхода России из программы МКС.
«Мы видели их публичные комментарии. Но я могу сказать вам, что власти России официально не уведомляли Соединенные Штаты ни о каком намерении выйти из [программы] Международной космической станции», – заявил Кирби. «Мы, конечно же, изучаем варианты действий с целью смягчить потенциальные последствия для Международной космической станции после 2024 года, если Россия действительно выйдет [из программы]», – добавил он.
«Со своей стороны мы останемся привержены работе со всеми партнерами по МКС с целью обеспечения ее безопасной работы и, конечно же, безопасности астронавтов, находящихся на борту», – заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
Накануне гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным объявил о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Он заверил, что все обязательства перед партнерами будут выполнены.
В связи с этим американский предприниматель Илон Маск, владелец компании SpaceX, пожелал России «счастливого пути». В Кремле пояснили, что решение о выходе из программы Международной космической станции (МКС) было принято не сегодня.
В тот же день генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев назвал срок отправки первого экипажа на новую Российскую орбитальную служебной станцию (РОСС).
Ранее глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции (МКС) из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция (РОСС).
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Трамп: США может постичь судьба СССР
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Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу Советского Союза, главная угроза Америке в настоящее время исходит изнутри, выразил мнение 45-й президент США Дональд Трамп в ходе выступления с речью в Вашингтоне.
«Так где это закончится? Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри», – заявил 45-й президент США, комментируя продолжающиеся попытки сведения с ним политических счетов оппонентами в лице руководителей Демократической партии США. В качестве одной из таких угрожающих Соединенным Штатам в целом фигур республиканец Трамп назвал спикера Палаты представителей и сторонницу Демократической партии США Нэнси Пелоси, передает ТАСС.
В связи с наличием внутренних угроз Соединенным Штатам бывший глава Белого дома пообещал продолжать заниматься политической деятельностью. «Я делаю это для Америки. <…> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды [на лучшее]», – заявил Трамп.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты при нынешнем президенте-демократе Джо Байдене растеряли все те внешне- и внутриполитические достижения и преимущества, которые якобы обеспечила предыдущая вашингтонская администрация.
«Мы более не являемся независимыми или доминирующими в сфере энергетики, как было всего два года назад. Мы являемся страной, которая выпрашивает нефть у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других. Джо Байден говорит: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам». А у нас под ногами больше жидкого золота, чем у любой другой нации в мире. Мы – нация, которая поглощена «новым зеленым курсом» радикальных левых кругов (масштабная экономическая и экологическая инициатива части Демократической партии США, названная по аналогии с «новым курсом» 32-го президента Франклина Делано Рузвельта). Но все знают, что «новый зеленый курс» приведет к уничтожению нашей страны. Мы – нация, оставившая Афганистан, мертвых солдат, американских граждан и лучшую в мире военную технику на 85 млрд долларов», – сказал Трамп.
Кроме того, он выступил с утверждением, что Соединенные Штаты при Байдене «позволили России» развязать конфликт на Украине, причем, по мнению 45-го президента США, ситуация «будет только ухудшаться». «Такого бы никогда не случилось, если бы я был вашим верховным главнокомандующим. И на очереди – Китай с Тайванем», – заявил Трамп.
Он также выразил мнение, что Вашингтон при Байдене дает Ирану возможность «создать колоссальный ядерный боезаряд», а Китаю – тратить «триллионы и триллионы долларов», полученных за счет нерыночных преимуществ в торговле с США, на формирование «вооруженных сил, подобных которым мир, возможно, никогда не видел». «Только два года назад мы держали Иран, Китай, Россию и Северную Корею под контролем. Они не собирались ничего против нас предпринимать, и все это знают, особенно данные лидеры», – выступил с утверждением 45-й президент США.
Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты «более не пользуются уважением», к их позиции «более не прислушиваются в мире». «Над нами многие смеются», – заявил Трамп.
Ранее 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США поставлены на колени и терпят одно унижение за другим, страна очень быстро «движется в ад».
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Эксперт назвал вероятные цели визита экс-канцлера Шредера в Москву
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Бывший канцлер Герхард Шредер может зондировать в Москве почву в попытке узнать, на какие уступки согласится пойти Россия по поводу поставок газа в ФРГ. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД германист Виталий Волков. Ранее супруга Шредера сообщила, что ее муж прибыл в Москву на переговоры «по энергетике».
«Не думаю, что канцлер Олаф Шольц мог через своего предшественника передать какие-то предложения, поскольку отношения Шредера с однопартийцами сейчас очень сложные. В августе будет даже решаться вопрос об исключении из партии», – отмечает Виталий Волков, эксперт Центра исследований кризисных ситуаций, 20 лет проработавший в Германии.
По мнению Волкова, нынешнее поколение немецких политиков не в состоянии вести эффективный диалог с Кремлем: им не хватает опыта и умения. «После того как Шольц назвал «смехотворными» сообщения о геноциде в Донбассе, контакты стали невозможны», – подчеркнул эксперт. Он пояснил, что и Шольц, и лидер Франции Эммануэль Макрон фактически утратили возможность напрямую говорить с президентом Владимиром Путиным.
В этой ситуации частью немецкой элиты призываются такие фигуры, как Шредер, которые могут хотя бы прозондировать почву в Москве, полагает эксперт. «Этим кругам уже трудно отступить от выбранной ранее антироссийской линии. Им нужно понять, как маленькими шажками все же можно сделать это, не потеряв полностью лица перед американцами и перед другой частью немецкого истеблишмента, которая поджимает их – «зелеными» и христианскими демократами», – полагает собеседник.
Волков не исключает, что Шредер мог вести речь и о предложении Москвы запустить «Северный поток – 2», поскольку «Северному потоку – 1» грозит полная остановка. «Такие сигналы уже посылались. В Берлине есть политики, которые напрямую озвучивали это, в том числе глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Его за это подвергли остракизму, но вовсе не такому сильному, как можно было ожидать месяца два назад. В Германии признают, что просчитались с отказом от российских энергоносителей», – отметил эксперт. По его мнению, стороны также могли обсуждать вариант, при котором Россия сохраняет поставки по «Северному потоку – 1» в обмен на отказ Германии поставлять Украине вооружения.
Как стало известно во вторник, бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву. «Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва – прекрасный город», – сказал Шредер немецкому телеканалу N-tv. Правда, супруга бывшего политика Со Ен Ким-Шредер опровергла его слова про «отпуск», признавшись, что муж приехал провести переговоры по энергетике. По информации журнала Spiegel, в центре переговоров – поставки газа через «Северный поток – 1», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве».
В Кремле не исключили возможности контактов президента Путина и Шредера.
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«Нафтогаз Украины» объявил о дефолте по еврооблигациям
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Украинская компания «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций.
«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза». Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций», – приводит сообщение компании ТАСС.
Как отмечается, кабмин Украины «не предоставил должностным лицам «Нафтогаза» разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)». Таким образом, как подчеркивает компания, «правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины».
Кроме того, сообщается, что «поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило «Нафтогаз» доступа к международному рынку капитала, кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
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В Чехии начали снимать со зданий флаги Украины
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Власти ряда чешских город решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций, сообщил портал iDNES.
Причины, как отмечается в публикации, разные. В ряде случаев этого потребовали местные жители, а где-то поводом стал ремонт, передает РИА «Новости».
«Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг», – приводит издание слова пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф.
Вернется ли украинский флаг на ратушу, неизвестно. «Мы не планируем этого, но и не исключаем», – добавила Адольф.
Староста города Червены-Костелец Томаш Проуза в свою очередь подчеркнул, что вывешивать государственные флаги или использовать другие государственные символы нужно обдуманно, не увлекаясь.
«Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», – заявил он.
Убрали украинский флаг в конце школьного года и с ратуши в Колине. «Обратно возвращать флаг мы не планируем», – сообщила пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова. Из-за ремонта фасада исчез флаг и с ратуши в Ческе-Будеевице.
Накануне стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике. В Кремле не исключили возможности контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
Напомним также, в прошлый четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обсуждал в Киеве с главами МИД Австрии и Чехии усиление давления на Россию.
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Глава Роскосмоса заявил о выходе России из проекта МКС
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Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года принято, все обязательства перед партнерами будут выполнены, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
«Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», – передает ТАСС слова Борисова.
По словам Борисова, к этому времени Россия начнет формировать российскую орбитальную станцию.
«Будем продолжать в соответствии с намеченными утвержденными планами пилотируемую программу. Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции», – сказал Борисов, подчеркнув, что госкорпорация не будет забывать и о научном космосе.
По его словам, космическая отрасль России находится в непростой ситуации.
«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», – передает РИА «Новости» слова Борисова.
Он отметил, что приоритетом Роскосмоса будет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами.
«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами», – сказал Борисов.
По словам главы Роскосмоса, к таким услугам относятся навигация, связь, передача данных, метео-, геодезическая информации и прочее. «Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», – добавил он.
Ранее глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.
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Власти Херсонской области рассказали о повреждениях Антоновского моста
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Антоновский мост через Днепр в Херсоне в ночь на среду получил повреждения в результате атаки со стороны украинских военных, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«По железнодорожному мосту [через Днепр] также была попытка нанести удар, сейчас разбираемся. По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр», – передает ТАСС его слова.
Стремоусов добавил, что нанесение удара по мосту не влияет на ситуацию в Херсонской области и на линии соприкосновения, однако принято решение полностью закрыть мост для движения. «На данный момент мост закрыт для движения полностью», – заявил замглавы администрации.
Также он отметил, что повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру и создало неудобства для жителей Херсонской области, и заверил, что в ближайшее время начнется ремонт моста.
Антоновский мост – единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.
В среду утром стало известно, что ВСУ предприняли попытку обстрела Антоновского моста.
Накануне вечером российская ПВО сработала по объектам над Херсоном и Мелитополем. Ранее во вторник российская система ПВО отразила несколько попыток украинских силовиков обстрелять Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО). ВСУ также пытались нанести ракетный удар по Херсону в ночь на вторник.
В прошлую среду украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
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Песков разъяснил решение России о выходе из проекта МКС
Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года было принято не сегодня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Решение было принято еще раньше», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, согласовано ли с президентом РФ Владимиром Путиным решение об уходе РФ с МКС.
Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года, все обязательства перед партнерами будут выполнены.
До этого глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.
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Жена Шредера назвала цели его визита в Москву
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике, заявила его супруга Со Ен Ким-Шредер.
«Он не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве», – заявила Ким-Шредер изданию Spiegel, передает РИА «Новости».
Издание также сообщает со ссылкой на иные источники, что в центре переговоров поставки газа через «Северный поток», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве». Предполагается, что бывший канцлер прибыл в Москву в воскресенье через Баку, во вторник он отправится назад.
Накануне Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV, которому тот заявил, что он в городе «несколько дней на отдыхе». При этом встреча репортера и экс-политика произошла недалеко от офиса «Роснефти».
В Кремле не исключили возможности контактов Путина и Шредера в Москве.
Немецкие пользователи Twitter (запрещен в России) разошлись во мнениях в попытках разгадать истинные мотивы времяпровождения Шредера в российской столице, пока тот, по собственному заявлению, проводит свой отпуск в Москве неподалеку от штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть».
В конце мая Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера Германии (занимал пост с 1998 по 2005 год).
Сам Шредер назвал лишение его части привилегий «незаконным и неконституционным» решением и решил добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса.
В Японии назвали решающий момент для единства Европы
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Зима станет решающим периодом для экономики Европы и ее единства, говорится в статье Yahoo News Japan.
«Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство», – приводит текст статьи РИА «Новости».
«Для Европы решающий момент настанет зимой. [В ближайшее время ] потребление энергии, вероятно, возрастет из-за аномальной жары, что еще больше затруднит создание запасов газа летом для зимнего сезона. Можно предположить, что многие европейские заводы зимой будут вынуждены закрыться из-за нехватки энергии. Возможно, также начнется отключение электроэнергии в жилых домах. Есть вероятность, что в конце года европейская экономика окажется в рецессии», – пишет автор.
При этом страны, получающие российский газ через Германию, которая является центром его транспортировки и хранения, также будут следить за тем, какой объем они смогут себе обеспечить. В то же время немецкому правительству придется принять непростое решение: отдать приоритет собственной промышленности или экспортировать газ в соседние страны, которые в нем нуждаются, предполагает автор.
«Если Германия отдаст предпочтение себе, это вызовет резкую критику со стороны других стран», – указывает он, добавляя, что в этом случае раскол в Европе усилится.
Накануне стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике. В Кремле не исключили возможности контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%. В понедельник странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. В Еврокомиссии сообщили, что островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС.
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ВСУ обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне
Вооруженные формирования Украины предприняли попытку обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Антоновский мост цел, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Пока информационные помойки Зеленского празднуют уничтожение Антоновского моста, ВГА Херсонской области опровергают повреждение моста в результате обстрела – все ракеты были перехвачены», – написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Антоновский мост цел, несмотря на истерики в нацистских пабликах», – написал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Накануне вечером российская ПВО сработала по объектам над Херсоном и Мелитополем. Ранее во вторник российская система ПВО отразила несколько попыток украинских силовиков обстрелять Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО). ВСУ также пытались нанести ракетный удар по Херсону в ночь на вторник.
В прошлую среду украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО. Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
Антоновский мост – это единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.
Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум.
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Президент Израиля призвал сохранять спокойствие в ситуации с агентством «Сохнут»
Ситуация с возможной ликвидацией в России Еврейского агентства «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, нужно «меньше говорить и больше делать», заявил президент Израиля Ицхак Герцог.
«Естественно, вопрос, который нас беспокоит сегодня, касающийся деятельности Еврейского агентства в России, – это тема, которая по-настоящему затрагивает мое сердце. В этой связи я использую два средства. Первое – есть вещи, для которых лучше тишина. Я думаю, что чем меньше мы говорим, тем лучше будет, и это позволит должным образом урегулировать весь этот вопрос», – передает ТАСС его слова в эфире 13-го канала израильского телевидения.
Герцог добавил, что работает полностью в сотрудничестве с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, полностью ему доверяя. «Мы работаем ради Государства Израиль и еврейского народа. Мы сотрудничаем, и всегда, когда я могу помочь, я помогаю», – сказал он.
Также израильский президент подчеркнул, что считает «Россию важной страной для всего региона и в целом». «Возможны разные сценарии и десять разных объяснений, почему и как эти события получили свое развитие. Я предпочитаю не углубляться в аналитику. Иногда мы видим вещи, которые не всегда понимаем, и, глядя на вещи отсюда, мы не видим их с той стороны. Давайте дадим процессу идти своим чередом. Чем меньше мы говорим и чем больше мы делаем, тем лучше», – заключил глава Израиля.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, как Израиль дает понять, что готов к самым решительным антироссийским действиям в случае, если Москва запретит на своей территории деятельность агентства «Сохнут». Тель-Авив открыто угрожает присоединиться к западным санкциям, а это может оказаться серьезным ударом не только по России, но и по самому Израилю.
Напомним, Тель-Авив резко негативно отреагировал на желание Минюста РФ закрыть «Сохнут» – еврейское агентство, которое всячески стимулировало российских евреев уезжать в Израиль.
В МИД России заявили, что антироссийская позиция Израиля по ситуации вокруг Украины является неконструктивной и необъективной и вызывает сожаление Москвы.
«Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.
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