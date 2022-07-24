Во время залпового ливня в Сочи погибла женщина

В Японии предсказали годы жесткой конкуренции за СПГ

Японские эксперты в области энергетики выразили мнение, что тенденция к сокращению импорта трубопроводного газа странами ЕС и его замещению сжиженным природным газом (СПГ), объемы производства которого вряд ли будут значительно увеличены, приведет к жесткой конкуренции на рынке СПГ в ближайшие годы.

«ЕС, несомненно, пытается снизить объем импорта трубопроводного газа и планирует заместить его наращиванием импорта СПГ, и уже увеличивает [закупки сжиженного газа]. Перспектив значительного увеличения производства СПГ США, Австралией и Катаром нет», – считает аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, мнение которого приводит ТАСС.

При этом, по его словам, «если принять во внимание увеличение импорта со стороны ЕС, а также ожидаемый летом дефицит электроэнергии в Китае, где не удалась политика наращивания производства угля, то вероятность жесткой конкуренции на рынке СПГ высокая».

По его словам, эта конкуренция может ослабнуть, если, например, начнется глобальная рецессия или Япония, один из крупнейших импортеров СПГ в мире, увеличит число перезапускаемых АЭС, остановленных после аварии на «Фукусиме-1» в марте 2011 года. «Но в долгосрочной перспективе тяжелая ситуация с балансом спроса и предложения может сохраняться до 2026 года, когда будет расширена [производственная база] Катара», – добавил он.

Вместе с тем партнер японского подразделения консалтинговой компании KPMG Цунэо Миямото считает, что жесткая конкуренция может сохраняться и после 2026 года, поскольку сейчас у Европы еще не так много мощностей для приема СПГ. «Без сомнений, ЕС стремится снизить объемы импорта трубопроводного газа. Он работает над подготовкой инфраструктуры, принимающей СПГ, и эта работа будет завершена в районе 2026–2027 гг. Через четыре-пять лет конкуренция может стать еще более жесткой», – сказал Миямото в интервью изданию «Асахи».

Ранее в США предсказали энергетический «шторм» в Европе.

В прошлую субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал компании Mitsui и Mitsubishi «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2». В частности, власти Японии попросили Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.

Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином-2».

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