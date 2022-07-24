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Во время залпового ливня в Сочи погибла женщина
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Подтверждена гибель одного человека во время залпового ливня в Сочи, сообщил главк МЧС по Краснодарскому краю.
Глава города Алексей Копайгородский уточнил, что погибла женщина, передает ТАСС.
Замглавы УВД по городу Александр Папанов сообщил, что повреждено много автомобилей.
Копайгородский рассказал, что «много жителей сейчас без света из-за подтопления электроподстанции», но «соцобъекты запитаны от генераторов». Он заверил, что «бригады ресурсоснабжающих предприятий усиленными составами устраняют аварийные ситуации».
Глава города сообщил, что «несколько улиц было затоплено», но «вода с дорог, открытых территорий уходит естественным путем», а «из подвалов, с цокольных этажей» ее «выкачивает техника». Кроме того, сообщается, что «движение на основных магистралях уже восстановлено». Власти Сочи намерены ликвидировать последствия непогоды к утру 24 июля.
Напомним, в Сочи сильнейший ливень привел к подтоплению цокольных этажей, трасс и придомовых территорий, а также подстанций, в связи с чем электроснабжение было отключено.
На Украине предсказали потерю союзника в Европе по борьбе с Россией
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Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, сообщило украинское издание «Европейская правда».
Авторы статьи предполагают, что позиция Братиславы по поддержке Украины поменяется в случае смены власти в Словакии на досрочных выборах, так как лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо критикует политику передачи вооружений Киеву, передает РИА «Новости».
«Смена власти в Словакии вероятно приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки», – говорится в статье.
Издание считает, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на российский газ.
«Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта», – пишет издание.
Авторы публикации пришли к выводу, что для предотвращения этой ситуации Киеву следует назначить «нового и мотивированного» украинского посла в Братиславе.
Между тем накануне правительство РФ расширило список недружественных России иностранных государств, включив в него, в том числе, Словакию.
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Премьер-министр Венгрии увидел на Украине угрозу западному господству
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе.
Так, он заявил, что Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе.
«Вполне возможно, что события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок», – передает РИА «Новости» слова премьер-министра страны.
Политик добавил, что для Венгрии дело чести заявить, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир.
«Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», – сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.
Ранее Орбан заявлял, что Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Он отметил, что чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется «проигравшей стороной» из-за экономических проблем.
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Глава МИД Германии раскритиковала Эрдогана за фото с Путиным
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Глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместное фото с российским лидером Владимиром Путиным и его иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщает газета Bild.
«То, что на этом фото есть турецкий президент, является вызовом, если говорить любезно», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также министр иностранных дел отметила, что у Германии нет цели обманывать своих европейских соседей. «Мы не можем заменить танки по щелчку пальцев», – добавила Бербок, комментируя обвинения в вялых поставках бундестагом оружия Украине.
Напомним, во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.
Кроме того, Владимир Путин призвал Иран и Турцию сделать дополнительные шаги по стабилизации ситуации в Сирии. «Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властях территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма», – цитирует ТАСС президента.
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Fitch: На Украине начался процесс, похожий на дефолт
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «ССС» до «C». Эксперты Fitch пришли к выводу, что на Украине начался процесс, похожий на дефлот.
Свою оценку в Fitch объяснили ходатайством властей Украины о двухлетней отсрочке на выплату внешнего долга. В Fitch ожидают, что на Украине потребуется более широкая реструктуризация коммерческого долга, однако сроки этого процесса остаются неопределенными. Такое положение говорит о серьезном шоке для макрофинансового положения Украины, государственных и внешних финансов из-за затянувшегося конфликта с Россией, передает ТАСС.
В четверг Национальный банк Украины резко девальвировал гривну к доллару.
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
В начале июля ЕК заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро из-за угрозы дефолта. По данным Bloomberg, 1 сентября Украине нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, при этом кредиторы не слишком верят в способность Киева найти выход. На этом фоне стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на доступе Киева к финансовому рынку в будущем. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад передумал помогать Украине.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявляла, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко говорил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%.
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Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы
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Москва во время состоявшегося контакта заявила о непричастности к удару по Одессе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«В контактах, состоявшихся с Россией, было сказано, что они (РФ – прим.ВЗГЛЯД) не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос», – приводит РИА «Новости» слова министра.
По словам Акара, в связи с инцидентом он также провел телефонные разговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, который подписал в пятницу в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. «Мы получили необходимую информацию. Они сообщили о факте ракетного нападения на один из пунктов погрузки в порту, негативных последствий нет», – сообщил он.
Министр заявил, что тот факт, что инцидент произошел сразу после соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна, достигнутого в пятницу, вызывает у турецкой стороны беспокойство.
«Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности», – добавил Акар.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает обязательным выполнение договоренностей по экспорту украинского зерна и осуждает данные об ударах в порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта.
По ее словам, в результате попадания ракет начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной выбиты окна в близлежащих зданиях. Ракеты не попали в хранилище зерна в одесском порту.
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Американские СМИ рассказали о страхе Байдена перед Путиным
Президенты России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона, считает обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей.
«После решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Мюррей добавил, что такое положение США вызвано страхом американского лидера Джо Байдена перед тем, как российский президент может отреагировать на санкции.
«Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые вероятно будут более разрушительными для нас», – говорится в его статье.
Кроме того, журналист обратил внимание на независимую политику КНР, преследующую свои цели и не считающуюся с НАТО. Отдельно он указал на провал санкционной войны против Москвы.
«Владимир Путин прекрасно догадывался, к чему приведут экономические ограничения против России и поэтому не испугался их. Он знал, что санкции приведут к росту цен на энергоносители», – отмечается в публикации.
Ранее американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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У украинских беженцев на Западе начали изымать детей
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В западных странах начали изымать детей у украинских беженцев под надуманными предлогами, уже известно о 79 случаях, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей под весьма надуманными предлогами», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, уже известно о 79 случаях. Это в том числе жители Днепропетровска, Киева, регионов Западной Украины.
«Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали или наоборот – быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность с родителями, за то, что мама громко ругала ребенка. Наиболее частые факты изъятия детей зафиксированы в Германии», – подчеркнул Рогов.
Ранее Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) сообщила, что педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей.
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ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по мосту в Херсонской области
Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту через реку Ингулец в Херсонской области, применив американскую РСЗО HIMARS, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Нанесен удар по Дарьевскому мосту (мост через реку Ингулец в селе Дарьевка). В объект попало семь снарядов», – передает ТАСС его слова.
Ранее в Минобороны России предупредили, что неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка в Запорожской области, чтобы взорвать их и обвинить российских военных в ударах по гражданской инфраструктуре.
До этого появились сообщения об обстрелах вооруженными силами Украины моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защитить инфраструктурные объекты, в том числе мосты, от РСЗО HIMARS. Так, у системы ПВО должна быть единая автоматизированная система управления, которая состоит из комплексов разных типов действия: дальнего, среднего и ближнего, то есть так называемая многоэшелонированная система.
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Блок Коммунистов и социалистов Молдавии заявил о подготовке вотума недоверия правительству
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Оппозиционный в Молдавии парламентский блок Коммунистов и социалистов начал готовить вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы, следует из заявления вице-спикер парламента Влада Батрынча.
«За год это правительство не показало никаких результатов, не оправдало ожиданий граждан, не представило антикризисный план, не оказало населению реальную помощь. Мы думаем о вотуме недоверия кабинету министров Гаврилицы», – передает РИА «Новости» слова Батрынча, сказанные в эфире транслируемого в соцсетях онлайн-канала Rlive.
Политик указал на рост расходов госструктур, несмотря на экономический и социальный кризис в стране. Бытранча заверил, что протестная волна в стране будет нарастать, и неизбежны досрочные выборы в парламент.
Ранее глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил о вероятной ликвидации в Молдавии оппозиционной партии «Шор».
Напомним, Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%.
Президент Казахстана в беседе с Зеленским дал оценку «продуктовой сделке»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским положительно оценил подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
«Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна», – отмечается в пресс-релизе.
Также Токаев подтвердил принципиальную позицию Казахстана по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
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СМИ: Сирийские военные прогнали американскую колонну
Сирийские военные в субботу не дали пройти колонне американских военных на северо-востоке САР, сообщает СМИ.
«Военные на блокпосту в деревне Телль-Захаб провинции Камышлы прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA.
Отмечается, что подобные инциденты стали чаще, в ряде случаев инициатива исходит от жителей деревень, на помощь которым приходят военные.
Напомним, ВС США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупные месторождения нефти и газа Сирии. В Дамаске не раз называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и пиратством.
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В ЛНР разоблачен агент ЦРУ
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Министерство госбезопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине.
«В апреле текущего года по подозрению в совершении государственной измены задержан житель ЛНР из числа персонала ОБСЕ. Установлено, что сотрудник ОБСЕ Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР», – говорится в сообщении службы МГБ ЛНР.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена».
Как уточняет ведомство, установлено, что Шабанов «в 2016 году был завербован бывшим сотрудником СБУ, резидентом ЦРУ на Украине Лукашенко Андреем Владимировичем». По данным следствия, «Лукашенко с 1999 года осуществлял разведывательную деятельность по заданию кадрового сотрудника ЦРУ Стивена Габавикса, полковника армии США, занимавшего на тот момент должность командира специального подразделения Центрального разведывательного управления США, обеспечивающего охрану исправительного лагеря на военно-морской базе в Гуантанамо».
МГБ сообщает, что «после прохождения специальной подготовки в США» Шабанов в период с августа 2021 года по апрель 2022 года, выполняя задания Андрея Лукашенко, на территории ЛНР собирал «сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также перемещениях личного состава подразделений Народной милиции ЛНР». Как сообщается, полученные сведения «он передавал представителю ЦРУ посредством смартфона со специализированным программным обеспечением, предоставленным ему СММ ОБСЕ».
Ранее в делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ.
В ООН рассказали о действиях в случае нападения на судно в Черном море
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В случае нападения на торговое судно, идущее в Черном море, урегулированием ситуации будет заниматься Совместный координационный центр (СЦК), заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
«Как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку – кто что сделал, кто виноват», – приводит РИА «Новости» слова Гриффитса.
По его словам, в СЦК входят представителя России, Украины, Турции и ООН.
Стороны договариваются о «корректирующих мерах» для остановки боевых действий и предотвращении подобных инцидентов впоследствии. Замгенсека указал, что за нарушенные обещания сторона будет привлечена к ответу. В то же время Гриффитс обратил особое внимание на тот факт, что договоренность о прохождении судов не предусматривает принуждения.
«Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке Совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика», –заключил Гриффитс.
Ранее Мартин Гриффитс заявил, что размер буферной зоны по бокам от морского коридора, по которому через Черное море будет вывозиться продовольствие Украины, пока не определен.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
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В Гагаузской автономии Молдавии сформировали политдвижение в поддержку ЕАЭС
В Гагаузской автономии создано общественно-политическое движение, выступающее за сближение республики с Россией и ЕАЭС, сообщил председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу.
«Сегодня в Комрате (столица Гагаузии) прошел учредительный съезд движения, которое называется «Gagauz Halk Birlii» (Народный союз Гагаузии). Участники встречи приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится о необходимости укрепления взаимоотношения с Россией и развивать сотрудничество в рамках евразийского направления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Пержу.
Участники собрания призвали власти республики считаться с позицией жителей автономии, большая часть которых не одобряет стремление официального Кишинева интегрироваться в ЕС. Сообщалось, что президент Майя Санду планировала 11 июля поездку в Гагаузию, но отложила свой визит.
На съезде избрали председателя нового движения, им стал депутат Народного собрания Гагаузии (местный парламент) Виктор Петров.
«Мы считаем антинародной и антигосударственной политику властей по отдалению нашей страны от России, а также от участия в деятельности ЕАЭС и СНГ», – заявил Петров.
Ранее оппозиционный в Молдавии парламентский блок Коммунистов и социалистов начал готовить вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы, следует из заявления вице-спикер парламента Влада Батрынча.
В Японии предсказали годы жесткой конкуренции за СПГ
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Японские эксперты в области энергетики выразили мнение, что тенденция к сокращению импорта трубопроводного газа странами ЕС и его замещению сжиженным природным газом (СПГ), объемы производства которого вряд ли будут значительно увеличены, приведет к жесткой конкуренции на рынке СПГ в ближайшие годы.
«ЕС, несомненно, пытается снизить объем импорта трубопроводного газа и планирует заместить его наращиванием импорта СПГ, и уже увеличивает [закупки сжиженного газа]. Перспектив значительного увеличения производства СПГ США, Австралией и Катаром нет», – считает аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, мнение которого приводит ТАСС.
При этом, по его словам, «если принять во внимание увеличение импорта со стороны ЕС, а также ожидаемый летом дефицит электроэнергии в Китае, где не удалась политика наращивания производства угля, то вероятность жесткой конкуренции на рынке СПГ высокая».
По его словам, эта конкуренция может ослабнуть, если, например, начнется глобальная рецессия или Япония, один из крупнейших импортеров СПГ в мире, увеличит число перезапускаемых АЭС, остановленных после аварии на «Фукусиме-1» в марте 2011 года. «Но в долгосрочной перспективе тяжелая ситуация с балансом спроса и предложения может сохраняться до 2026 года, когда будет расширена [производственная база] Катара», – добавил он.
Вместе с тем партнер японского подразделения консалтинговой компании KPMG Цунэо Миямото считает, что жесткая конкуренция может сохраняться и после 2026 года, поскольку сейчас у Европы еще не так много мощностей для приема СПГ. «Без сомнений, ЕС стремится снизить объемы импорта трубопроводного газа. Он работает над подготовкой инфраструктуры, принимающей СПГ, и эта работа будет завершена в районе 2026–2027 гг. Через четыре-пять лет конкуренция может стать еще более жесткой», – сказал Миямото в интервью изданию «Асахи».
Ранее в США предсказали энергетический «шторм» в Европе.
В прошлую субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал компании Mitsui и Mitsubishi «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2». В частности, власти Японии попросили Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином-2».
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