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Военная база Турции на севере Ирака подверглась обстрелу
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Военная база Турции на севере Ирака в пятницу вечером подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источники в местных силовых структурах.
Атака была совершена на лагерь Зликан, расположенный в районе Башика неподалеку от Мосула (провинция Найнава). В сторону военного объекта было выпущено три реактивных снаряда. По информации портала «Шафак ньюс», как минимум одна ракета взорвалась на территории лагеря. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лива Ахрар аль-Ирак», которая назвала это местью за обстрел турецкими войсками провинции Дахук, передает ТАСС.
Напомним, в четверг Багдад в ответ на обстрел турецкой артиллерией туристического объекта в Иракском Курдистане отозвал из Анкары временного поверенного. В среду в результате обстрела турецкой артиллерией туристического объекта в провинции Дахук (входит в состав Иракского Курдистана) погибли девять человек, еще 22 получили ранения. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не имеет отношения к инциденту.
Напомним, Иракский Курдистан подвергается атакам Турции. Турция заявляет, что проводит операции против Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической.
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Эксперт оценил итоги встречи Путина, Раиси и Эрдогана
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«Все лидеры близки к пониманию того, что Ближний Восток – вопрос, который не касается Вашингтона. И все три страны – Россия, Турция и Иран – не хотят присутствия США в регионе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя итоги переговоров лидеров России, Ирана и Турции в Тегеране.
«Астанинский формат – это возможность диалога России с двумя важнейшими странами Ближнего Востока. Иран и Турция находятся между собой в непростых отношениях и во многом являются конкурентами. А Россия, как сверхдержава, примыкающая к этому региону, естественным образом участвует в этом разговоре», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
Эксперт обратил внимание на то, что Сирия традиционно стала центральной темой переговоров. «Именно этот регион некогда связал страны в этом формате. Также в рамках саммита была поднята тема религиозного экстремизма, который никуда не исчезает», – пояснил собеседник.
«Мы видим, что вне зависимости от того, как развиваются отношения России с Западом, диалог трех стран сохраняется», – подчеркнул Бордачев. При этом он уверен, что пока рано говорить о создании коалиции против США в данном регионе.
«Пока все максимально близки к пониманию того, что Ближний Восток – вопрос, который не касается Вашингтона. И все три страны – Россия, Турция и Иран – не хотят присутствия США в регионе. Но к созданию полноценной коалиции государств, судя по всему, лидеры пока не готовы, предпочитая политико-дипломатический путь решения этой проблемы», – заключил Бордачев.
Напомним, во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.
Кроме того, Владимир Путин призвал Иран и Турцию сделать дополнительные шаги по стабилизации ситуации в Сирии. «Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властях территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма», – цитирует ТАСС президента.
По его словам, «во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами, которые используют широкий арсенал средств». «Поэтому желательно, чтобы в нашем трехстороннем формате были предприняты дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии», – подчеркнул российский лидер.
Российская сторона также призвала навсегда покончить с присутствием в Сирии «Исламского государства*» (ИГ*, запрещена в РФ) и других экстремистских группировок. «Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ*(запрещено в России) и других экстремистских группировок», – цитирует ТАСС Путина.
Участники переговоров обсудили также «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии – в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета Сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие». «Есть некоторые расхождения по поводу того, что происходит в Заевфратье. Здесь, кстати, и общая позиция есть по поводу того, что американские войска должны покинуть эту территорию. Они должны перестать грабить сирийское государство и сирийский народ, вывозить незаконно оттуда нефть», цитирует Путина ТАСС.
Кроме того, на двустороннем уровне президент России провел отдельные встречи с лидерами Турции и Ирана. В частности, в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалось урегулирование конфликта в Карабахе, вопросы вывоза украинского зерна из портов Причерноморья и экономические аспекты сотрудничества двух стран.
А в беседе с Ибрахимом Раиси «условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах». В рамках переговоров президенты обсудили «конкретные аспекты взаимодействия» в политике и экономике, «особое внимание уделили» сферам энергетики, промышленности и транспорта.
По мнению турецкой прессы, встреча Путина, Эрдогана и Раиси стала «исторической», потому что за ней «следил весь мир», пишет портал Haberler.com. В свою очередь газета Star отмечает, что «все три страны – гаранты «астанинского процесса» по Сирии – имеют великую историю».
«Между тем Россия не хочет терять дружбу с Турцией, особенно пока продолжается (спецоперация) на Украине, но все же пытается создать впечатление, что «последнее слово в Сирии остается за мной». Иран также старается не ухудшать отношения с Турцией... То, что президенты этих трех стран могут встретиться по столь чувствительному вопросу, все же является положительным моментом», – пишет колумнист Селахеддин Чакыргиль.
Газета Sabah подчеркивает месседж президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанный на саммите. «Очень четкое послание президента Эрдогана на трехстороннем саммите в Тегеране: мы уничтожим очаги зла в Сирии», – пишет издание.
Встречу президентов РФ, Ирана и Турции планировалось провести еще в 2020 году, но мероприятие много раз переносилось из-за пандемии коронавируса. Неоднократно вставал вопрос о возможности сокращения формата до видеоконференции. Следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате пройдет в России, заявил президент Путин.
Лавров раскрыл детали подписания «продуктовой сделки»
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Деполитизированный характер договоренности по украинскому зерну удалось сохранить стараниями делегации России, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию. Использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр «неприемлемо и бесчеловечно», – сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД России.
По словам министра, «главной задачей договоренностей по продуктовому экспорту является обеспечение беспрепятственных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки».
Отмечается, что российская сторона рассчитывает на то, что для выполнения соглашений по украинскому зерну и экспорту российской сельхозпродукции будут предприняты все усилия.
Меморандум между Россией и ООН по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений будет действовать три года.
Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
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Шойгу сообщил об условиях досмотра судов с украинским зерном
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Досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, будет производиться и на выходе, и на входе в Черное море, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, в соответствии с соглашением, которое подписали Россия, Турция, представители ООН и Украина в Стамбуле, создается совместный четырехсторонний координационный центр, который будет досматривать суда, вывозящие украинскую сельхозпродукцию, передает ТАСС.
«Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море», – сказал Шойгу. Министр отметил, что Россия в контексте подписанных в Стамбуле четырехсторонних соглашений была заинтересована в досмотре судов, идущих в порты Украины, потому что он поможет избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) продолжить военные действия.
«Нас интересовало, чтобы была зафиксирована возможность досмотра судов, идущих в украинские порты. Дабы избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы продолжить те или иные действия со стороны Вооруженных сил Украины», – заявил Шойгу.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
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Шойгу прибыл в Стамбул на подпись документов по украинскому зерну
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Также планируется, что состоится двусторонняя встреча министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара, передает ТАСС.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
Украина собралась использовать для экспорта зерна три порта
Экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: «Одесса», «Южный» и «Черноморск» – сообщил член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров.
Умеров рассчитывает, что в дальнейшем число используемых для экспорта зерна портов увеличится. По его словам, необходимо придерживаться рекомендаций военных, передает ТАСС со ссылкой на «Громадське».
«Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда», – сообщил он, добавив, что зерно «будут продавать всем», все «суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить» в украинские порты.
За соблюдением правил безопасности будет следить мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле. При этом Умеров заявил: «Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН».
По его совам, «по этим коридорам разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет», только «мониторинговая группа будет работать со своим мандатом, и они будут только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения».
Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
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Турецкие СМИ назвали историческим саммит лидеров Турции, России и Ирана в Тегеране
Весь мир следил за встречей лидеров Турции, РФ и Ирана в Тегеране, итоговое заявление, где сделан акцент на сирийском урегулировании, историческое, сообщают турецкие СМИ.
«Эрдоган, Путин и Раиси подписались! Акцент на Сирии в заявлении из 16 пунктов, опубликованном после саммита, за которым следил весь мир», – передает РИА «Новости» сообщение портала Haberler.com.
В свою очередь газета Star отмечает, что «все три страны – гаранты «астанинского процесса» по Сирии – имеют великую историю».
«Между тем Россия не хочет терять дружбу с Турцией, особенно пока продолжается (спецоперация) на Украине, но все же пытается создать впечатление, что «последнее слово в Сирии остается за мной». Иран также старается не ухудшать отношения с Турцией... То, что президенты этих трех стран могут встретиться по столь чувствительному вопросу, все же является положительным моментом», – пишет колумнист Селахеддин Чакыргиль.
Газета Sabah подчеркивает месседж президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанный на саммите.
«Очень четкое послание президента Эрдогана на трехстороннем саммите в Тегеране: мы уничтожим очаги зла в Сирии», – пишет издание.
Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что с следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.
Шойгу заявил о захвате США районов Сирии ради незаконной добычи нефти
Американские военные захватили и в настоящий момент удерживают контроль над рядом районов Сирии, где ведется добыча полезных ископаемых, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече с турецким коллегой Хулуси Акаром.
«Американские военные цинично захватили и удерживают контроль над районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды и фактически воруются полезные ископаемые у суверенного государства», – привели слова Шойгу в Telegram-канале Минобороны России.
Также Шойгу назвал пребывание военных США в Сирии нарушением международных норм и подчеркнул, что на развернутых американских базах, таких как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков террористических формирований.
Ранее в Стамбуле состоялась двусторонняя встреча министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара.
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Росатом приступил к строительству четвертого блока АЭС «Аккую» в Турции
В Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» – госкорпорация «Росатом» приступила к заливке бетона в основание.
Старт заливке первого бетона под фундаментную плиту энергоблока № 4 дали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез, передает ТАСС.
«Заливка первого бетона означает смену статуса: четвертый блок появится в списке МАГАТЭ как официальный строящийся атомный энергоблок», – отметил Лихачев, выступая на церемонии начала строительства.
Напомним, что в 2020 году в Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую».
Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке Аккую в Турецкой Республике, заключенного между Россией и Турцией 12 мая 2010 года. Госкорпорация «Росатом» является мажоритарным акционером компании «Аккую нуклеар», принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность АЭС «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год. По прогнозам, электростанция покроет до 10% потребностей Турции в электроэнергии.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую».
СМИ: Договоренности по зерновому вопросу будут подписаны в пятницу
Подписание договоренности по зерновому вопросу может состояться в пятницу в Стамбуле, стороны, судя по всему, решили остававшиеся вопросы, заявил источник в ООН.
«Похоже, что все вопросы по зерну решены и завтра в Стамбуле действительно состоится подписание договоренности», – цитирует источник РИА «Новости».
Накануне член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: «Одесса», «Южный» и «Черноморск».
Кроме того, президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН на текущей неделе.
Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против России препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.
Эрдоган подтвердил продолжение сотрудничества с Россией по газу и АЭС «Аккую»
Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую», заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«На данный момент отношение господина [президента России Владимира] Путина к нашим усилиям (по Украине) положительное. За это он даже выражает нам благодарность. Я надеюсь, что мы будем продолжать нашу солидарность в вопросе природного газа, вопросе «Аккую» и других вопросах», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
Напомним, во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.
Кроме того, Владимир Путин призвал Иран и Турцию сделать дополнительные шаги по стабилизации ситуации в Сирии. «Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властях территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма», – сказал он.
В 2020 году в Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую» – Росатом приступил к заливке бетона.
Эрдоган заявил, что рассчитывает на подписание меморандума по зерну на этой неделе
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН на текущей неделе.
Турецкий лидер напомнил, что обсуждал этот вопрос с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Также состоялась встреча глав МИД стран.
«В итоге на состоявшейся на прошлой неделе в Стамбуле технической встрече была достигнута договоренность по основным направлениям процесса в рамках плана ООН. На этой неделе мы хотим связать этот меморандум в письменный текст», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана.
Также он добавил, что Турция надеется, что план ООН по зерновому вопросу начнет реализовываться в ближайшие дни.
«Процесс будет осуществляться из координационного центра, который будет создан в Стамбуле. Помимо нашей страны, здесь будут присутствовать официальные лица из России, Украины и ООН», – подчеркнул президент Турции.
Напомним, в среду в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов. До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы».
Шойгу заявил об ответственности Киева за безопасность вывоза зерна в водах Украины
Безопасность зернового коридора в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должна быть обеспечена Киевом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в Стамбуле.
«Безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев», – сказал Шойгу после подписания документа о вывозе зерна, передает РИА «Новости».
По его словам, подписание документа о вывозе зерна стало возможно благодаря посредничеству Турции и ООН. Министр заявил, что Москва рассчитывает на ответственное выполнение предусмотренных документами мер, которые станут вкладом в решение задач мировой продовольственной безопаности.
Напомним, в пятницу Россия, Турция, Украина и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Эрдоган назвал сроки начала работы зернового коридора
Безопасный коридор в Черном море для урегулирования продовольственного кризиса начнет действовать в ближайшие дни, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«С началом действия безопасного коридора в ближайшие дни будет сделан большой шаг в направлении решения этого вопроса», – сказал Эрдоган на церемонии подписания соглашения по решению продовольственной проблемы в Стамбуле, сообщает РИА «Новости».
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
В пятницу знакомый с переговорами в Стамбуле источник заявил, что безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море начнет действовать в ближайшие недели.
В среду член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: Одесса, Южный и Черноморск.
Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
Шойгу обсудил с министром обороны Турции обстановку на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе, на Украине, а также в Сирии, сообщили в Минобороны России.
«Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии», – приводит сообщение РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что глава российского военного ведомства обратил внимание Акара на то, что американские военные уже на протяжении длительного времени находятся на территории суверенного государства Сирии. «Их пребывание там Шойгу назвал нарушением международных норм и подчеркнул, что на развернутых США базах, таких как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков террористических формирований», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
В пятницу знакомый с переговорами в Стамбуле источник заявил, что безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море начнет действовать в ближайшие недели.
В среду член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: Одесса, Южный и Черноморск.
Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
Генсек ООН назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие
Соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна помогут стабилизировать мировые цены на продукты, которые и так были «на рекордных уровнях» еще до конфликта на Украине, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
«В частности, инициатива, которую мы только что подписали, открывает путь для значительных объемов коммерческого экспорта продуктов питания из трех ключевых украинских портов на Черном море – Одессы, Черноморска и Южного», – цитирует РИА «Новости» Гуттереша.
По его словам, отправка зерна и запасов продовольствия на мировые рынки поможет преодолеть глобальную нехватку в поставках продуктов и «снизить давление на высокие цены».
Также он Антониу Гутерреш объявил о создании совместного координационного центра в Стамбуле для мониторинга за вывозом зерна из портов Украины.
Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.