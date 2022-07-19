Киев угрожает приезжающим на освобожденные территории чиновникам из России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил, что поездки российских чиновников на освобожденные от киевского режима территории не останутся без ответа.

«Официальные лица (...) периодически посещают оккупированные территории... Довольно рискованно... Украинский ответ обязательно последует», – написал Подоляк в соцсетях, сообщает РИА «Новости».

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, а также часть Харьковской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

С момента освобождения эти территории посещали многие российские высокопоставленные лица, в том числе министры образования и науки Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, первый вице-спикер СФ Андрей Турчак и другие.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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