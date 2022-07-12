Жители США больше не хотят видеть Трампа и Байдена президентами

Большая часть жителей Соединенных Штатов не видят будущим президентом экс-главу государства Дональда Трампа и действующего главу Белого дома Джо Байдена, говорится в совместном опросе Politico и исследовательской компании Morning Consult.

Больше половины (64%) опрошенных заявили, что против второго срока Байдена, 46% указали, что ему не следует баллотироваться, 18% отметили, что ему, возможно, не стоит баллотироваться, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса.

При этом 61% респондентов считают, что Трампу также не следует пытаться вернуться в Белый дом. 48% точно уверены в этом, 13%, полагают, что ему возможно не следует баллотироваться.

Опрос проводился с 8 по 10 июля в США, в нем участвовали 2005 совершеннолетних граждан США. Погрешность составляет 2%.

Ранее политический обозреватель Такер Карлсон в эфире Fox News заявил, что бензин, составляющий одну из основ благосостояния американцев, подорожал из-за политики президента США Джо Байдена, а не из-за Владимира Путина, которого американский лидер пытается в этом обвинить.