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12 июля, вторник | Последнее обновление — 00:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Херсонской области сообщили об ударе HIMARS по Новой Каховке
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Поддержка армии – без надрыва и всеобщей мобилизации, но деятельная, живая и конкретная – является точкой пересечения между людьми, сидящими в кондиционированном офисе, и солдатами, в эту секунду рискующими и жертвующими своими жизнями.
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Украинская ПВО после больших потерь перешла к засадным действиям, используя американскую систему контроля воздушного пространства.
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Волнения в Каракалпакии показали, что построение национального государства для Узбекистана связано с серьезной проблемой, которую могут использовать против Ташкента внешние силы.
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Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Акции Twitter упали в цене на 10%
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На фоне отказа американского предпринимателя Илона Маска от сделки по покупке Twitter акции компании падают в цене более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость акции снижалась до 33,05 доллара (минус 10,21%). Кроме того, акции компании Tesla, которой владеет Маск, дешевеют на 6,29%, передает РИА «Новости».
4 апреля Маск сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, а позже добавил, что готов купить все 100% акций соцсети по 54,2 доллара за бумагу – 44 млрд долларов за все. В субботу стало известно, что Маск сообщил компании Twitter об отказе от сделки. Twitter решил подать на Маска в суд.
Власти Калининграда предложили ответные меры на остановку Литвой транзита
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Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области). Это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС», – написал он в своем Telegram-канале.
Алиханов добавил, что при этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне Железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01.
Также он отметил, что власти Калининграда настаивают на нераспространении ограничений на Калининградский транзит в принципе. «Надеемся на усилия нашего МИД», – заявил Алиханов.
Кроме того, глава региона подчеркнул, что Литва не вводила новых ограничений на транзит грузов из России в регион, сейчас началась реализация очередного этапа принятых ранее санкций.
«Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции, принятые ЕК, имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам», – пояснил он.
Ранее в понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.
В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В пятницу Захарова предупреждала, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
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В России оценили желание Зеленского отвоевать юг Украины
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«Поставляемых с Запада объемов вооружений будет недостаточно для того, чтобы ВСУ смогли отвоевать юг Украины. Реализация такого плана будет напрямую связана с огромными жертвами со стороны ВСУ», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Владимир Зеленский приказал силой вернуть юг страны.
«Желание Зеленского отвоевать юг будет сопряжено с большими жертвами со стороны украинских войск. Сейчас у них есть достаточно большое количество вооружения, но даже с учетом этого они не смогут решить подобную задачу», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Чтобы выполнить такую задачу, Украине придется просить Запад наращивать поставки вооружений. Им может понадобиться порядка 500-600 танков, около 1500 орудий, 200-300 зенитных ракетных систем», – отметил эксперт.
«На сегодняшний день это все поставляется в единичных экземплярах, в лучшем случае десятками штук. То есть объемы поставок нужно увеличивать в 20-100 раз. Это очень большие цифры. И сейчас такое едва ли возможно», – полагает собеседник.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times сообщил, что украинские войска получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно одним миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования.
Как подчеркнул Резников, численность ВСУ достигает «примерно 700 тыс. человек», а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь около «одного миллиона человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками».
Он считает, что в выполнении стоящих перед ВСУ задач должны помочь западные вооружения, и призвал страны НАТО нарастить их поставки. Он также рассказал, что подготовку на территории Великобритании сейчас проходят две бригады украинских военных.
В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы». В тот же день российская ПВО сбила над Мелитополем ударный беспилотник ВСУ.
Вместе с тем в начале июля посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Reuters заявил, что Россия нанесет поражение вооруженным силам Украины в Донбассе и останется на юге страны. «Мы собираемся освободить весь Донбасс», – сообщил дипломат. В случае отвода войск на юге Украины начнутся провокации и расстрелы, поэтому «трудно предсказать» уход России с занятых территорий, добавил Келин.
Тем временем зампредседателя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о большом числе желающих получить гражданство России.
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Кадыров опубликовал третью часть «приключений Зеленского»
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новую часть пародийного видео, где якобы президента Украины Владимира Зеленского взяли в батальон «Ахмат».
«Приключения Зеленского. Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон «Ахмат». Правда, на особых условиях, зато до конца жизни», – написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров выразил «отдельную благодарность» российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров родом из Екатеринбурга), которые сняли ролик.
Ранее Кадыров опубликовал вторую часть пародийного ролика, в котором актера, изображающего президента Украины Владимира Зеленского, в наручниках доставляют в Грозный.
До этого глава Чечни опубликовал первую часть пародийного ролика. В видео актер пародирует Зеленского, который якобы подписывает указ о капитуляции ВСУ, в это время за его спиной стоит Кадыров.
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Названы варианты реакции на спутниковые данные США для ударов ВСУ по территории России
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«Сбивать американские спутники, данные с которых передаются ВСУ, мы не можем, однако у нас есть и другие способы противодействовать этим угрозам. Уверен, американцы это понимают», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее хакерская группа RaHDIt сообщила, что американская разведка снабжает украинских коллег спутниковыми снимками, в том числе российской территории, для нанесения артиллерийских ударов.
«О том, что американская разведка снабжает украинские вооруженные силы данными со своих спутников, было известно практически с самого начала специальной военной операции. На эту тему даже были публикации в американских СМИ», – рассказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Какое-то время американцы об этом заявляли даже с гордостью, но потом они перестали привлекать внимание к теме, опасаясь неконтролируемой эскалации с Россией», – отметил собеседник.
«Сделать с американскими спутниками мы ничего не можем. Если бы это были украинские спутники, их можно было бы сбивать, для этого у нас есть инструменты. Но вот атака на орбитальную группировку США будет означать начало боевых действий против Штатов. На это мы не пойдем», – полагает эксперт.
«Поддержка американцами союзников данными спутниковой разведки была и много десятилетий назад. Но сейчас резко возросла ее эффективность и скорость предоставления данных. Все это превращает спутниковую разведку в важный фактор боевых действий», – рассказал Кашин.
«В этой ситуации сделать мы можем две вещи. Во-первых, более тщательно маскировать собственные Вооруженные силы – то есть обращать большее внимание на ПВО, маскировку, рассредоточение сил и так далее», – считает он.
«А во-вторых, предоставить доступ к данным нашей собственной космической разведки всем нынешним потенциальным противникам США, чтобы максимизировать возможные американские потери при любом конфликте», – добавил эксперт. «Это самые вероятные сценарии развития событий в будущем и, я думаю, американцы это прекрасно понимают», – отметил собеседник.
Кашин также полагает, что американцы на новые расследования хакеров не станут обращать внимание. «Но если там на самом деле имела место серьезная утечка американских секретных материалов из компьютерных сетей украинских вооруженных сил, то вновь открывшиеся факты могут затруднить передачу таких данных. Американцы будут вынуждены усилить меры предосторожности», – сказал он.
Накануне участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности заявил, что американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям.
«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее хакеры также сообщили о добытых секретных оперативных документах о действиях украинской армии и об обстановке на фронте.
«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», – сообщил участник хакерской группы RaHDIt РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что такие данные российские хакеры продолжают получать при помощи «Берегинь» в режиме реального времени.
Напомним, на прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.
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Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего
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Иван Урган выступил в роли ведущего на мероприятии для благотворительного фонда «Друзья», на котором прошло вручение премии интеллектуального волонтерства Procharity, сообщает журнал StarHit.
Выступление стало первым для Урганта на публике за полгода.
Напомним, в мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
В марте в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и предположительно находится в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. В конце марта актер Андрей Ургант сообщил, что российский телеведущий Иван Ургант вместе с семьей вернулся в Россию.
В середине апреля СМИ писали, что Ургант якобы занялся продажей своего особняка на Рублевке, в поселке Горки-10. Утверждалось, что за недвижимость сейчас просят втрое меньше стоимости, по которой дом приобретался.
Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.
Поставки газа по «Северному потоку» прекратились
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Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу с началом газовых суток в 7.00 мск прекратились, следует из данных оператора магистрали – компании Nord Stream AG.
Прокачка по «Северному потоку» 10 июля (газовые сутки длились с 7.00 мск воскресенья до 7.00 мск понедельника) составила около 63,4 млн кубометров, что аналогично уровню прокачки в предыдущие дни. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали, которая составляет почти 170 млн кубометров в сутки, пишет РИА «Новости».
Поставки по маршруту транзитом через украинскую территорию ожидаются на уровне предыдущих дней, следует из данных «Оператора ГТС Украины». Заявка на прокачку газа через станцию «Суджа» на газовые сутки 11 июля составляет 41 млн кубометров. Поставки через Украину сохраняются на этом уровне с конца мая.
Накануне власти Канады согласились отправить в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале. Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для «Северного потока». Эксперт в энергетике в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что возвращение турбины не спасет Европу от энергокризиса.
Напомним, 1 июля оператор«Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».
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Стала известна цель внеочередного заседания Госдумы
Госдума на внеочередном пленарном заседании 15 июля планирует рассмотреть законопроекты по поддержке граждан и экономики, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Совет Государственной думы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12.00 внеочередного пленарного заседания. На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», – сказал Володин, слова которого приводит ТАСС.
Как отметил спикер Думы, с 4 июля на рассмотрение Госдумы «поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив».
«Наша задача – не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также о социальной защите граждан и военнослужащих», – добавил Володин.
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Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе для поляков
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Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса, сообщил глава Польши Анджей Дуда в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики 79 лет назад.
«Сегодня в этом можно видеть ситуацию, противоположную той (79 лет назад), когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе отбирая у них жизнь. Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение, говоря: «Вы тут на особых правах, приветствуем», – сказал Дуда, передает ТАСС.
Ранее Зеленский рассказал о достигнутой с руководством Польши договоренности упростить пересечение границы между странами.
Как написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевский режим, утверждая особый статус граждан Польши на Украине, передает им права на территории своего государства и легализует тем самым де-факто захват страны.
Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна намерена добиваться констатации Украиной правды о преступлениях в ходе Волынской трагедии.
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В Финляндии предложили Западу вступить в военный конфликт с Россией
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Западным странам следует рассмотреть возможность военного вмешательства в украинский кризис на стороне Киева, выразил мнение финский историк Юсси Ялонен, слова которого приводит издание Verkkouutiset.
«Пока стратегия западных стран – снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства – потерпела неудачу», – приводит мнение ученого РИА «Новости».
По его словам, Украина не сможет «победить» Россию при подобном участии Запада. Ялонен отметил, что российская армия продолжает продвигаться и выполнять поставленные задачи.
«Рано или поздно <…> страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства», – выразил мнение историк.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Как ожидалось, приглашение на вступление они должны были получить на саммите альянса в Мадриде, однако вето Турции блокировало этот процесс. Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии в присутствии генсека НАТО подписали 28 июня в Мадриде меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «вселенским позором» итоги мадридского саммита НАТО, где с беспрецедентной скоростью было оформлено решение о членстве в альянсе Швеции и Финляндии. Она добавила, что политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.
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Экс-президент Польши захотел «расчленить» Россию и уменьшить до 50 млн человек
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Бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения РФ до 50 млн человек, сообщила французская газета Le Figaro.
Как считает Валенса, для достижения этих целей нужно «поднять восстание» 60 народов, населяющих территорию России, передает РИА «Новости».
Бывший президент Польши также признал, что Запад заинтересован в расширении сферы своего влияния с помощью таких инструментов, как НАТО и Евросоюз. Однако, как заявил Валенса, Соединенные Штаты и Европа якобы «имеют на это право», поскольку реализуют свои амбиции «демократическим» путем.
Заявление бывшего президента Польши прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Ну что здесь можно сказать. Бывший электрик Гданьской судоверфи, волею судьбы возглавивший оппозиционный властям профсоюз «Солидарность», со временем даже побывал в должности президента Польши. Однако высший пост в государстве не добавил, увы, ему ни интеллекта, ни мудрости, ни, простите, мозгов», – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
В минувшую субботу российские спецназовцы уничтожили в Харьковской области не меньше трех польских наемников. В конце июня эксперт по безопасности Роман Насонов говорил, что на Украине находятся порядка 6 тыс. наемных боевиков, из которых 1,8 тыс. – из Польши. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Польша собирается «останавливать Россию».
Напомним также, в прошлую пятницу министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал Балтику внутренним морем НАТО. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды, который назвал Балтику внутренним морем НАТО, и предложил подарить тому карту.
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В Запорожской ВГА оценили заявление Киева о миллионе военнослужащих ВСУ
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«Не очень понятно, из кого будет собираться этот миллион бойцов, если Украина несет колоссальные потери на поле боя. Но Зеленский пытается показать военным, что они еще могут сражаться», – заявил газете ВЗГЛЯД член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, комментируя намерение ВСУ отвоевать юг страны по приказу Владимира Зеленского.
«Алексей Резников, делая подобные заявления со ссылкой на Владимира Зеленского, противоречит сам себе. Сначала он говорит, что Украина несет колоссальные потери на поле боя, а затем сообщает о миллионе военнослужащих. Кто окажется в этом миллионе? Люди, которых насильно мобилизовали? Те, кто никогда не держал в руках оружие? Бойцы, которые уже отступали и понимают, что это чуть ли не единственный способ сохранить жизнь? Или женщины?», – задался вопросами Владимир Рогов.
«Так что Зеленский и его офис пытаются хоть как-то поднять боевой дух военных, который не просто оставляет желать лучшего, а находится на нуле», – пояснил собеседник.
Рогов также отметил, что подобные заявления главы минобороны Украины нацелены не на внешнюю аудиторию, а на внутреннее потребление. «Эти слова позволят протянуть несколько месяцев, рассказывая про скорую победу. В итоге это все равно закончится поражением ВСУ. При этом Зеленским совершенно упускаются из виду те факты, что каждый день нам удается один за другим брать населенные пункты под контроль», – говорит член главного совета ВГА.
Собеседник также отметил, что «основной стратегией Киева на сегодняшний день является политика запугивания». «Они активно используют в своем арсенале теракты. На освобожденных территориях мы видим их постоянно. Буквально сегодня совершено покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. Но напугать население этими действия не удается», – заметил Рогов.
«Люди серьезно злятся на Украину, потом что они понимают, кто за этим стоит. Более того, с каждым днем жители все больше начинают поддерживать Россию. И так как план Киева не срабатывает, Зеленский перешел ко второму сценарию – сеять панику. Не зря же они призывают граждан активно эвакуироваться, угрожая отработать артиллерией прямо по этим территориям», – утверждает Рогов.
«Что касается подготовки украинских военных на территории Британии – это чистая правда. Дело в том, что именно Лондон и Вашингтон учат операторов для HIMARS. Акцент делается на максимальных разрушениях издалека, так как в ближнем бою боевики быстро проигрывают и бегут. Более того, это дает возможность согнать с этих территорий население и продемонстрировать, что люди якобы просто не хотят там жить», – заключил Рогов.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times сообщил, что украинские войска получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования.
Как подчеркнул Резников, численность ВСУ достигает «примерно 700 тыс. человек», а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь около «1 млн человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками».
Он считает, что в выполнении стоящих перед ВСУ задач должны помочь западные вооружения и призвал страны НАТО нарастить их поставки. Он также рассказал, что подготовку на территории Великобритании сейчас проходят две бригады украинских военных.
В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая «деоккупация», которую собираются проводить вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы». В тот же день российская ПВО сбила над Мелитополем ударный беспилотник ВСУ.
Вместе с тем, в начале июля посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Reuters заявил, что Россия нанесет поражение Вооруженным силам Украины в Донбассе и останется на юге страны. «Мы собираемся освободить весь Донбасс», п– сообщил дипломат. В случае отвода войск, на юге Украины начнутся провокации и расстрелы, поэтому «трудно предсказать» уход России с занятых территорий, добавил Келин.
По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, «поставляемых с Запада объемов вооружений будет недостаточно для того, чтобы ВСУ смогли отвоевать юг Украины», поэтому реализация такого плана «будет напрямую связана с огромными жертвами со стороны ВСУ».
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«Северный поток» остановлен на плановое техобслуживание
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Поставки российского газа по «Северному потоку» – основному маршруту экспорта газа из России в Европу – временно остановлены до 21 июля для проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.
В компании-операторе проекта – Nord Stream AG отмечали, что профилактические работы на «Северном потоке» позволяют обеспечить эффективную, безопасную и надежную эксплуатацию газопровода. При этом все работы и приостановки поставок газа были запланированы заблаговременно и согласованы с партнерами по транспортировке. После остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание природный газ из России продолжит поступать в страны Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину, передает ТАСС.
Накануне власти Канады согласились отправить в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале. Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для «Северного потока». Эксперт в энергетике в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что возвращение турбины не спасет Европу от энергокризиса.
Напомним, 1 июля оператор«Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Министр представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».
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Ударом «Калибрами» уничтожены хранилища боеприпасов ВСУ для американских РСЗО HIMARS и гаубиц М777
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Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе Радушного Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более трехсот националистов.
В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Противник несет значительные потери на всех направлениях.
Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших», – заявил Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пункт управления 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 10 районах, в том числе националистического формирования «Айдар» в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более двухсот тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожено: три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Комсомольское и Партизанское Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» в районе населенного пункта Северск.
Истребителем Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – перечислил представитель Минобороны.
«Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Изюм Харьковской области, Новодачное, Юбилейное, Славяносербск Луганской народной республики, Новая Каховка Херсонской области и города Херсон.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3132 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4149 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
На прошлой неделе Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 375 украинских военнослужащих в Николаеве и Очакове.
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Хакер оценил потери украинской армии в 50-70 тыс. убитыми
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Потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми, сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
«Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики… Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тыс. безвозвратных потерь у них действительно есть», – приводит слова хакера РИА «Новости».
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинские войска столкнулись с множеством потерь. Ранее на Украине объяснили большое число потерь ВСУ.
На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.
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Эксперт: Фрагментация России была бы для многих вне страны желанным решением
Фрагментация России была бы для многих внешних наблюдателей вполне желанным решением, заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, комментируя слова бывшего президента Польши Леха Валенсы.
«Относиться всерьез к инвективам Леха Валенсы не имеет смысла, понимая специфику данного персонажа – исторического и карикатурного одновременно. Но в данном случае отчасти применима логика «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». «Освобождение» народов России от гнета России и фрагментация страны на более или менее компактные куски не более 50 млн каждый, конечно, было бы для многих внешних наблюдателей вполне желанным решением», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.
Ранее бывший президент Польши Лех Валенса призвал «расчленить» Россию и сократить численность населения РФ до 50 млн человек. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил сожаление, что пост президента Польши не добавил бывшему электрику Гданьской судоверфи Леху Валенсе «ни интеллекта, ни мудрости, ни, простите, мозгов». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Польша собирается «останавливать Россию».
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