Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун продолжил поддерживать Путина Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса 1 июля 2022, 14:47 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин на очередном совещании с постоянными членами Совбеза (СБ) обсудил работу российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). «Поговорим о работе оборонно-промышленного комплекса. Не буду говорить об актуальности этой темы вообще, а в данной ситуации – тем более», – передает его слова ТАСС. С докладом выступил курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов. На прошлом совещании с членами Совбеза Путин обсудил подготовку к единому дню голосования в сентябре.

Байден устроил истерику и призвал Запад терпеть высокие цены на бензин 30 июня 2022, 19:11 Текст: Вера Басилая

Западу предстоит платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину, заявил президент США Джо Байден по итогам саммита НАТО. «Причина, по которой растут цены на бензин, это Россия. Россия, Россия, Россия. Причина существования кризиса с продовольствием – Россия», – цитирует РИА «Новости» Байдена. Он пообещал, что в случае поддержки Конгрессом его предложений, в том числе об отмене налога на покупку бензина, цена на топливо снизится и немедленно наступит облегчение, «Думаю, многие вещи мы можем сделать и сделаем», – заявил президент США. Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране «подорожанием Путина». Комментируя подобные высказывания, президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте – попытки «прикрыть одно место». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поставил СВР особо важную задачу в условиях санкций 30 июня 2022, 20:59

Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назвал среди ключевых задач российской внешней разведки «содействие развитию промышленного потенциала», что особенно важно в условиях западных санкций. Выступая в штаб-квартире СВР России по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, глава государства перечислил приоритетные задачи, которые должна решать внешняя разведка, передает ТАСС. По словам президента, важно видеть общую картину происходящего в мире и «действовать на опережение». Необходимо вовремя получать информацию о «военных и геостратегических» планах, которые могут нести угрозу России, подчеркнул Путин. Президент считает, что одной из главных задач Службы внешней разведки (СВР) является «содействие развитию промышленного потенциала». По его мнению, это особенно важно в условиях западных санкций, сообщает «Коммерсант». «Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие развитию промышленного потенциала», – заявил он. Ранее Путин заявил, что СВР не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Джонсон не увидел в президентстве Путина препятствия для мира на Украине 1 июля 2022, 03:30 Текст: Антон Антонов

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин, пользуясь высокой поддержкой среди россиян, может завершить специальную военную операцию на Украине на любых условиях, для мира его уход с поста президента не требуется. Джонсона спросили, необходим ли уход Путина для достижения мирного договора между Россией и Украиной. Премьер ответил: «Нет, конечно, нет». Джонсон заявил, что Путин «обладает очень значительным уровнем общественной поддержки в России», у него «есть пространство для маневра», Путин «сам может определять», на каких условиях завершить специальную военную операцию. По мнению премьера, Путин может сказать: «В интересах мира пришло время завершить техническую военную операцию, вывести (войска) и добиться нового соглашения». «Вот что ему следует сделать, на мой взгляд», – приводит слова Джонсона ТАСС со ссылкой на LBC и France 2. Джонсон назвал недопустимой возможность начала ядерной войны и предостерег западных журналистов от того, чтобы «отвлекаться на угрозы применения силы». Глава британского кабмина заявил, что конфликт на Украине нельзя рассматривать как противоборство НАТО и России. В документальном фильме Un President, l'Europe et la guerre («Президент, Европа и война»), снятого французским журналистом Ги Лагашем, приводится выдержка из беседы Джонсона с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Джонсон, обсуждая признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР, заявил: «Мы должны договориться о том, как мы будем реагировать (на признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР), поскольку я считаю, что мы выглядим слабовато. Он (Путин) добьется того, чего хочет. Мы должны найти способ его остановить». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил о планах провести переговоры по зоне свободной торговли с Индонезией 30 июня 2022, 19:10 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что до конца года по проекту соглашения о зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) пройдут результативные переговоры. «Большое значение придаем созданию зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Рассчитываю, что до конца года состоятся переговоры по соответствующему проекту соглашения, и они будут результативными», – цитирует ТАСС Путина. Ранее в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы Индонезии Джоко Видодо, основными темами обсуждений стали Украина и экспорт зерна и удобрений. Путин: Рост цен на газ вызван ошибочной политикой Запада, а не спецоперацией на Украине 30 июня 2022, 17:28 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Индонезии Джоко Видодо заявил, что ситуация с ростом цен на газ, которая повлекла за собой и проблемы на мировом рынке удобрений, связана с ошибочной энергетической политикой западных стран, а не со спецоперацией России на Украине. «Не связано совершенно с нашей военной операцией на Донбассе, на Украине, все началось еще год назад и связано было с ошибочной энергетической политикой западных стран. В результате этих очевидных ошибок в области энергетики резко выросли цены на газ, который является одним из основных продуктов для производства удобрений. Выросли цены. Многие компании просто закрылись, потому что стало экономически нецелесообразно производить эти продукты», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении. Путин указал на современные уникальные операции нелегальной разведки 30 июня 2022, 22:56 Текст: Антон Антонов

Российская нелегальная разведка продолжает проводить уникальные операции, сообщил президент России Владимир Путин. Путин напомнил об истории и славных традициях нелегальной разведки, которая «в 1930-е и начале 1940-х годов своевременно добывала сведения о готовящейся гитлеровцами агрессии, о закулисных маневрах западных стран», а «в период холодной войны внесла огромный вклад в достижение стратегического паритета», передает РИА «Новости». Путин подчеркнул, что работа нелегалов остается одной из самых ответственных, поскольку обстановка в мире остается сложной и очень динамичной, приходится решать нестандартные задачи со многими неизвестными, отвечать на вызовы, в которых велик фактор неопределенности. Как заявил президент, за последние годы СВР серьезно усилила возможности. Путин заявил: «Уверен, что вы сделаете все необходимое, чтобы достойно выполнять все поставленные задачи. Как и ваши легендарные предшественники, будете работать четко, эффективно, с честью служить России и нашему народу». Напомним, Путин выступил в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. Глава российского государства возложил цветы к памятнику разведчикам-нелегалам. Кремль спросили об отказе президента Финляндии играть в хоккей с Путиным 1 июля 2022, 13:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин не испытывает недостатка в партнерах для игры в хоккей, он выходит на лед регулярно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Пескова попросили прокомментировать заявление президента Финляндии Саули Ниинисте о том, что тот больше не будет играть в хоккей с российским коллегой. «На самом деле, спорт, и такой командный спорт, как хоккей, способствует формированию взаимного доверия. И с этой точки зрения в свое время это была очень-очень хорошая, позитивная практика в самом начале президентского пути господина Ниинисте. Ну теперь он говорит, что не будет играть. У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Поэтому Путин в хоккей играет, делает это регулярно», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Напомним, в декабре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи сыграли в хоккей в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Путин забросил семь шайб, Лукашенко – две. Путин и президент Индонезии начали переговоры в Кремле 30 июня 2022, 16:03 Текст: Елизавета Булкина

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Индонезии Джоко Видодо, основной темой обсуждений станут Украина и экспорт зерна и удобрений. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что беседа продолжится в формате рабочего завтрака, а затем главы государств сделают заявление для прессы, передает ТАСС. Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что «двусторонний аспект здесь, несомненно, важен, но не менее, а может быть и более, важно то, что Видодо пребывает в РФ как глава государства – председателя Группы двадцати». Накануне визита в Россию Видодо посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным. Путин обвинил США в мировом продовольственном кризисе 30 июня 2022, 16:51 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении. «Покупают больше, чем продают. Денег напечатали, раздали доллары и покупают продовольствие. Цены выросли, и развивающиеся страны оказались в самом наихудшем положении», – передает его слова РИА «Новости». По словам президента, из-за пандемии страны Запада начали сгребать с мировых рынков продовольственные товары, что сказалось на росте цен. Путин подчеркнул, что сейчас нужно принимать меры, чтобы ситуация на мировых рынках не стала трагической. По его словам, в мире производится 800 млн тонн зерновых. В прошлом году Россия поставила на внешний рынок свыше 40 млн тонн зерна, в этом году будет готова поставить примерно 50 млн тонн. Россия удерживает первое место в мире по поставкам пшеницы на мировые рынки. «В последнее время активно дискутируется вопрос, связанный с вывозом украинского зерна. По данным Минсельхоза США, это 6 млн тонн, по нашим данным, где-то 5 млн тонн пшеницы. Если иметь в виду объем производства в мире – 800 млн тонн, то мы понимаем, что такое количество никак не влияет на мировые рынки, это примерно 2,5%, а от всего производимого в мире продовольствия – 0,5%», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что Россия готова решать важнейшую мировую задачу по наращиванию поставок продовольствия на рынок. Путин рассказал о единомышленниках России по всему миру 30 июня 2022, 21:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что у России в мире много единомышленников, только они боятся поднять головы и сказать об этом вслух. «Догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада. Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире, а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много. Некоторые боятся, правда, и голову поднять, и сказать об этом вслух», – сказал Путин, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, передает РИА «Новости». Президент отметил, что те, о ком он говорит, думают с Россией «примерно в одинаковом режиме, думают, как мы, на самом деле». «Их много, этих единомышленников: стран, людей и народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности», – добавил он. Путин назвал возможные маршруты для экспорта украинского зерна 30 июня 2022, 17:07 Текст: Вера Басилая

Зерно с Украины можно вывозить через Румынию, Польшу, Белоруссию, Дунай и порты Азовского моря, сообщил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо. «Мы не препятствуем вывозу украинского зерна, украинские власти заминировали подходы к своим портам. Никто не мешает им их разминировать и вывозить оттуда зерно, мы гарантируем обеспечение безопасности. Кроме этого, существуют другие возможности вывоза. Например, через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря», – приводит ТАСС слова Путина. Президент отметил, что по этому вопросу Москва находится в постоянном рабочем контакте с профильной организацией ООН, которая «взяла на себя труд проработать эти вопросы с представителями ЕС и США». Ранее в Минобороны сообщили о выводе гарнизона ВС России с острова Змеиный, тем самым продемонстрировав мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины. «Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», – отмечено в сообщении ведомства. Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует. Путин: Запад использует миллионы украинцев как расходный материал в геополитических играх 30 июня 2022, 21:57 Текст: Ольга Иванова

Запад сегодня цинично использует миллионы жителей Украины как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию, заявил президент России Владимир Путин, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. «Так называемый коллективный Запад... в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма и ничем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются. Наглядное подтверждение тому – судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня – миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию», – приводит его слова РИА «Новости». Он добавил, что эти попытки сдерживания являются ничем иным как желанием не дать России развиваться нужными ей темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей. Ранее Путин заявил, что у России в мире много единомышленников, только они боятся поднять головы и сказать об этом вслух. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза 1 июля 2022, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «В течение дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Традиционно мы предоставим информацию. И еще ряд встреч, совещаний непубличного характера. Такой сегодня более-менее спокойный день у президента», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Путин указал на важность многополярности для объединения человечества 30 июня 2022, 22:17 Текст: Антон Антонов

Многополярность мира – это основной пункт в мировой повестке, которая бы объединяла человечество, заявил глава российского государства Владимир Путин. Выступая в четверг в штаб-квартире СВР, Путин заявил: «На мой взгляд, главным является многополярность». Он пояснил, что многополярность – это, «прежде всего, свобода» стран и народов, их «естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности». Как заявил президент России, «в такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков». Президент считает, что «коллективный Запад загнал себя в ловушку», так как не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния. «Нельзя, что называется, выдавать желаемое за действительное», – приводит его слова РИА «Новости». Путин также заявил, что Служба внешней разведки России не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом. По его словам, СВР надо работать по безопасности «в том числе на Американском континенте, в странах Запада в целом, на Ближнем Востоке, в Африке». Говоря о противодействии международному терроризму, Путин отметил, что СВР должна обеспечивать информацией российские силы в Сирии, выявлять пути поставок боевикам оружия и денег, расположение их баз, командных пунктов и тренировочных центров. Напомним, Путин выступил в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. Он заявил, что у России в мире много единомышленников, только некоторые из них боятся поднять головы и сказать об этом вслух. Запад сегодня цинично использует миллионы жителей Украины как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию, заявил президент России. Путин пообещал посвятить одно из своих следующих выступлений анализу ситуации в мире. Путин призвал СВР не ослаблять внимание к вопросам безопасности россиян за рубежом 30 июня 2022, 20:44 Служба внешней разведки (СВР) РФ не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом, заявил президент России Владимир Путин. Выступая в четверг в штаб-квартире СВР по случаю столетия российской нелегальной разведки, глава государства перечислил задачи, приоритетные для внешней разведки, в том числе противодействие терроризму, передает ТАСС. Путин также призвал СВР не ослаблять внимание и к безопасности российских граждан за рубежом. Он отметил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку. По его словам, это произошло, потому что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление свое влияния. Владимир Путин посетил штаб-квартиру СВР. Визит приурочен к 100-летию отечественной нелегальной разведки. Глава государства возложил цветы к памятнику разведчикам-нелегалам. Под мелодию песни «С чего начинается Родина» из фильма «Щит и меч» он положил к монументу букет красных роз. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия создала уникальную систему разведки.