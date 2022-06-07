Грузинские СМИ сообщили об уходе Роснефти из страны

Роснефть продала принадлежащие ей 49% акции в зарегистрированной на Кипре компании Petrocas Energy Group, которая владеет в Грузии сетью бензозаправочных станций и управляет нефтяным терминалом в Поти. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на грузинский интернет-портал civil.ge.

В Petrocas Energy Group сообщили, что акции перешли к одному из учредителей этой компании и ее исполнительному директору Иванэ Чхаидзе.

Мажоритарным пакетом акций владеет российский бизнесмен грузинского происхождения Давид Якобашвили, отмечает портал.

Сообщается, что продажа акций, которыми Роснефть владеет с 2014 года, связана с санкциями, которые вводятся против России.

Gulf Georgia владеет до 150 бензозаправочными станциями в Грузии, в том числе 43 – в Тбилиси, пишет civil.ge.

Что касается терминала в Поти, он управляется компанией с 2011 года.

Petrocas Energy Group осуществляет операции по доставке каспийской нефти в Европу через Черное море.

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