Обвинение затребовало 15 лет заключения подозреваемому в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД

Гособвинение запросило 15 лет колонии для Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве экс-замглавы ГУ экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России Алексея Новосельцева, сообщили в прокуратуре Москвы.

«Государственный обвинитель прокуратуры Москвы в ходе судебных прений просил суд назначить Сергею Егорову, обвиняемому в убийстве из корыстных побуждений бывшего сотрудника полиции, наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Егоров находится под арестом. Новосельцева убили в октябре 2021 года. Его тело нашли на частном участке садового товарищества «Родник-1» в Новой Москве с колото-резаными ранами.

По данным следствия, обвиняемый в 2018 году, пользуясь доверием знакомой и ее супруга, крал в их доме деньги из сейфа. Всего он взял 140 тыс. долларов и 800 евро. Его уличили в краже, но он не пожелал возвращать похищенное.

Он приехал в октябре 2021 года в дом отца женщины, и напал на него. Егоров, по данным следствия, нанес два удара топором по голове бывшему сотруднику МВД и нанес ему 30 ударов ножом в голову, шею и тело.