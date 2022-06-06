Медведев обсудил темпы социальной газификации с врио губернаторов трех регионов

«Заявки на газификацию рассматривают две недели, чаще всего быстрее. Будем возмещать часть расходов на оборудование – до половины затрат для малоимущих граждан», – сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков на встрече глав регионов с лидером «Единой России» Дмитрием Медведевым.

«Необходимо усиливать активность на всех направлениях народной программы «Единой России». Это касается всех инициатив, инициатором которых была партия: социальная газификация, поддержка семей с детьми, содействие трудоустройству молодежи, формирование комфортной городской среды, модернизация учреждений культуры, почтовых отделений, детских площадок», – отметил председатель «Единой России», замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. В понедельник он встретился с временно исполняющими обязанности глав регионов, которые будут выдвигаться от партии на выборах в сентябре.

На этой встрече врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал, что по инициативе ЕР в регионе введут меры поддержки при социальной газификации – уже заключено более трех тысяч договоров и подключено уже полторы тысячи домовладений.

«Выстроено взаимодействие с федеральным штабом, Газпромом. Заявки рассматривают две недели, чаще всего быстрее, – сообщил рязанский руководитель. – Депутаты от «Единой России» провели встречи с жителями и получили подтверждение о готовности к участию в газификации от шести тысяч домовладений. По программе можно заключить комплексный договор, который включает установку оборудования. Кроме того, разработали проект мер и будем возмещать часть расходов до половины затрат для малоимущих граждан – на следующей неделе инициатива будет рассмотрена».

А врио главы Томской области Владимир Мазур рассказал о программе, которую ЕР реализует вместе с Минпросвещения. Она предполагает не только капремонт школ, но и оснащение новым оборудованием и средствами антитеррористической защиты, а также замену учебников.

«В 2022–2023 годах в программе участвуют 11 муниципалитетов из 20. В ходе реализации программы условия будут улучшены более чем для 6,6 тысяч учеников. Заключены контракты на проведение капремонта на 22 объектах. Срок исполнения контрактов по объектам 2022 года – ноябрь – декабрь. После проведения ремонта будет не только обновлена мебель и приобретено новое оборудование в предметные кабинеты, но и в каждой школе появятся общественные пространства для детских инициатив. Уверен, что мы эту программу выполним», – подчеркнул врио губернатора Томской области.

ЕР в Тамбовской области разработала и приняла ряд важных социальных законов, касающихся ключевых направлений народной программы партии и расширяющих меры социальной поддержки жителей региона, отметил секретарь местного отделения партии, врио губернатора региона Максим Егоров.

«Например, ввели меры поддержки при социальной газификации: теперь 11 категорий смогут получить выплаты на проектно-сметную документацию, разводку сети, покупку оборудования. Два законопроекта, которые упростят покупку гаражей и гаражную амнистию. Приняли закон о выплатах на детей от 8 до 17 лет. Отдельно запустили проект по благоустройству «Дворы Тамбовщины», – перечислил тамбовский руководитель.

Егоров также отметил, что в регионе взят курс на «омоложение» регионального отделения партии и обновление: треть кандидатов предварительного голосования в регионе – молодые люди до 25 лет, при этом только один победитель процедуры ранее был депутатом.

Ранее аналитики ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) рассказали, какие ожидания связаны с приходом новых глав регионов, а также предположили, почему именно этим управленцам было оказано доверие. Как напомнил региональный эксперт НОМ Александр Селиванов, нынешний врио губернатора Рязанской области Павел Малков работал на федеральном уровне (в частности, возглавлял Росстат).

Что касается главы Томской области Мазура, то, по оценкам члена Общественной палаты региона Анатолия Долгова, врио губернатора вдумчивым и рассудительным руководителем. «Томичи в основном воспринимают назначение положительно, так как врио – томич с большим управленческим потенциалом федерального масштаба. Все ждут перемен к лучшему с приходом нового руководителя», – подчеркнул эксперт.

Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров рассказал о результатах своей полугодовой работы в регионе. Он, в частности, отметил, что сейчас разрабатывается стратегия развития области, которая будет включать в себя развитие туризма, внедрение цифровых технологий и привлечение инвестиций в промышленность и сельское хозяйство.

Егоров подчеркнул, что для развития туристической отрасли в области есть все необходимые условия. В том числе благоприятная экологическая обстановка: регион уже более десяти лет занимает лидирующие позиции в общероссийском экологическом рейтинге.