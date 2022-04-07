Глава Тамбовской области подвел итоги работы в регионе за полгода

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров рассказал о результатах полугодовой работы в должности главы региона. Он отметил, что сейчас разрабатывается стратегия развития области, которая будет включать в себя развитие туризма, внедрение цифровых технологий и привлечение инвестиций в промышленность и сельское хозяйство.

Так, Егоров подчеркнул, что для развития туристической отрасли в области есть все необходимые условия. В том числе благоприятная экологическая обстановка: регион уже более десяти лет занимает лидирующие позиции в общероссийском экологическом рейтинге, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Цифровизация в сельском хозяйстве позволит существенно увеличить производительность труда и приведет к снижению издержек в данной отрасли. Речь идет, например, о роботизированных фермах, системах мониторинга почв, «умных» садах и хранилищах, отметил глава области.

Для тех, кто готов вкладываться в развитие промышленности региона, предусмотрен новый инвестиционный стандарт, содержащий понятные и прозрачные условия сотрудничества.

«Все это в совокупности даст нам приток дополнительных средств в экономику региона и, конечно же, новые рабочие места с достойной оплатой труда. А это, как вы понимаете, самым лучшим образом скажется на благосостоянии жителей Тамбовщины», – рассказал Егоров.

Глава региона также подчеркнул, что стратегия развития территории разрабатывается при активном участии граждане, которым хорошо видны «точки роста» на местах.

На вопрос о лекарственном обеспечении Максим Егоров ответил, что учреждения здравоохранения региона обеспечены медикаментами в полном объеме, в аптеках также представлен полный ассортимент соответствующей продукции. Также глава области отметил, что для обеспечения лекарствами льготников из регионального бюджета будет дополнительно выделен 351 млн рублей.

Егоров рассказал и о импортозамещении, вопрос о котором стал особенно актуальным в новых экономических условиях. «В настоящее время некоторые предприятия Тамбовщины производят навесные и прицепные агрегатов для обработки почвы. Одно из них наработало многолетний опыт взаимодействия с сельхозпроизводителями и по их заказам производит более 70 модификаций качественной и надежной техники, в первую очередь почвообрабатывающей», – отметил глава региона.

Отмечается, что в городах Тамбовской области 1566 объектов подлежат государственной охране в качестве объектов культурного наследия разного уровня. «Объекты культурного наследия были и остаются главной составляющей туристической привлекательности регионов. Сохранение их и умение использовать в современных условиях – одна из главных задач при развитии туризма. Например, это касается восстановления и использования усадебных комплексов, принадлежавших семье Асеевых в городе Тамбове и городе Рассказово», – продолжил Егоров.

Говоря о ремонте местных дорог, губернатор напомнил, что в общей сложности в этом году на ремонт и строительство дорог регион направит 6 млрд рублей. Будет отремонтировано 160 км дорог, из которых 144 км – дороги местного значения. Работы пройдут в рамках различных программ и проектов.

Помимо этого, Егоров напомнил, что Тамбовская область вошла в число семи регионов – участников пилотного проекта по тестированию отраслевой системы оплаты труда медработников. По словам руководителя области, новая система устанавливает размеры минимального оклада, единые правила в системе надбавок и единый для всей страны перечень компенсационных и стимулирующих выплат. Также планируется увеличить гарантированную часть оклада и установить максимальный уровень совместительства для медработников.