Житель Белгорода сидит три дня на диване в ТЦ без еды и воды

В Белгороде ТЦ «Мебельный город» объявил конкурс «Диван за выдержку»: участник, просидевший на диване дольше всех, сможет забрать его в подарок. Станислав Попов, который принимает участие в акции, три дня сидит на диване без еды и воды, чтобы не захотеть в туалет.

«Битва продолжается. Никто не хочет сдаваться – спортивный интерес, боевой настрой. По условиям конкурса нам разрешили во время участия на диване пить, есть сколько захочется, но мы сами не пьем и не едим, чтобы не вызвать другие физиологические потребности. Есть – я не ел все это время, пить – совсем маленькими глоточками, чтобы не вызвать у себя обезвоживание, а так практически не пью», – рассказал он «Газете.Ru».

Он добавил, что «самочувствие вполне неплохое. Нас осталось двое. Соперник тоже сохраняет боевой настрой. Я отпросился у руководителя, он сейчас болеет за меня. Сидеть буду до победы. Я планировал забрать именно диван, а сейчас плюс к тому сдаваться не хочется. Я не думал, что будет настолько серьезное противостояние, думал, что будет значительно легче».

По словам организаторов, борьба за диван стоимостью от 90 тыс. рублей стартовала 24 июня. На старте за диван боролись шесть человек, один их которых 13-летний подросток, он продержался три дня. Согласие на участие подписали родители мальчика, которые находились рядом с ним все время проведения акции. В администрации города сообщили, что участием подростка в конкурсе заинтересовалась комиссия ПДН, семью проверят.