В аварии с грузовиком под Ростовом-на-Дону погибли три человека

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24 июня, пятница | Последнее обновление — 10:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Опубликовано видео падения в Рязани Ил-76 с горящим двигателем
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В чем смысл массового голода для Запада? Всё то же самое: контроль, подавление, подчинение, политика, власть. Запад хочет, чтобы обладание продовольствием стало привилегией, доступной только избранным.
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Американцы, богатые и бедные, за время президентства Байдена потеряли 20 триллионов долларов. Одна из причин, по которой Байден не сошел с ума из-за рекордного краха собственного капитала домохозяйств США, заключается в том, что до сих пор основной удар несли самые богатые американцы...
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Молодые ветераны больше не штучное явление. За 30 лет новейшей истории у нас появились «карабахцы», «абхазы» и «осетины», «таджики», «приднестровцы», «югославы», два поколения «чеченцев», «сирийцы», «ополченцы». Вскоре нас ждет большой контингент «украинцев».
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Популярный певец Юрий Шатунов, знаменитый по работе в группе «Ласковый май», скончался на 49-м году жизни. Широкую известность ему принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. У Шатунова остались жена и двое детей
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Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В аварии с грузовиком под Ростовом-на-Дону погибли три человека
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На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае Volkswagen Multivan врезался в стоявший на дороге грузовик, погибли три человека, сообщили в региональной прокуратуре.
«В Павловском районе на трассе М-4 «Дон» на закруглении дороги «Камаз» остановился проверить датчик в 05.00 ( 4.00 мск), и в него въехал Volkswagen Multivan, [в нем находилась] семья в составе: отца, матери, троих маленьких детей и бабушки», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что все взрослые при столкновении погибли. Дети же были пристегнуты, они находились в креслах, и сейчас они в больнице.
За несовершеннолетними выехали родственники из Славянска и Кубани. «Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», – заключили в ведомстве.
В апреле на трассе в Ростовской области в ДТП с участием грузового автомобиля DAF и внедорожника Hyundai Creta погибли трое сотрудников управления МВД России «Волгодонское», возвращавшиеся домой со службы. ДТП произошло на трассе Ростов – Семикаракорск – Волгодонск. Водитель грузового автомобиля DAF, не рассчитав скорость движения, врезался во внедорожник Hyundai Creta, которой стоял на полосе попутного движения перед светофором.
«Уралвагонзавод» поблагодарил Францию за поставленные на Украину САУ «Цезарь»
Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации Ростех попросил передать слова благодарности президенту Франции Эммануэлю Макрону за поставленные Украине французские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Цезарь», отметив, что техника «пригодится в хозяйстве».
Соответствующую запись концерн оставил в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно, передает ТАСС. В своем посте Кастельно пишет, что поставленные Францией орудия были захвачены ВС России в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения.
«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эммануэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша «Мста-С». Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще – разберем», – оставил комментарий концерн.
САУ «Цезарь» имеют калибр 155 мм, производятся французской компанией Nexter (входит в немецко-французский оборонный концерн KNDS). Дальность стрельбы составляет от 4,5 до 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.
Ранее президент Франции анонсировал поставку Киеву шести самоходных гаубиц «Цезарь». Таким образом, общее число предложенных Парижем Киеву САУ составит 18.
Также Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности продолжить поставки тяжелых вооружений.
Депутат: Изменение позиции ЕС по блокаде Калининграда – дипломатическая победа России
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«Странам ЕС нужно чаще думать о себе, а не пытаться угодить США, тогда они не будут попадать в такие ситуации, как с блокадой Калининграда», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в ЕС пообещали пересмотреть санкционные нормы, ограничивающие поступление грузов в Калининград.
«Изменение риторики Европейского союза по блокаде Калининграда можно назвать дипломатической победой России. По сути, это возврат на прежние позиции, восстановление справедливости», – подчеркнул депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.
По его мнению, вряд ли в скором времени решится вопрос с открытием территории Литвы для доставки грузов в самый западный регион России. «Тем не менее это результат успешной политики руководства нашей страны. Кстати, это и ответ некоторым скептикам, которые говорят, что федеральный центр не слишком внимает делам регионов. Как мы видим – очень интересуется и следит за каждым действием», – заметил собеседник.
Впрочем, предупредил парламентарий, России надо понимать, что подобные провокации со стороны Евросоюза будут продолжаться. «Властям России надо и впредь работать на упреждение. Это как раз нашло отражение и в словах президента России, сказанных на Петербургском международном экономическом форуме о том, что нельзя сидеть и ждать, когда все само образуется. Без нашего участия ничего не образуется», – подчеркнул депутат.
Европейский союз не собирается устраивать блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», – указал дипломат.
Президент Литвы Гитанас Науседа, со своей стороны, добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров. «Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК.
Напомним, Литва с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов «большой России» в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. Вильнюс ссылался на исполнение антироссийских санкций Евросоюза. Москва потребовала немедленно снять нелегитимные ограничения, однако Литва это проигнорировала. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия предпримет ответные меры, и ее ответ будет лежать не в дипломатической, а практической плоскости.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов указал, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти региона, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
Ряд экспертов предложил пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.
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ЕС пересмотрит санкционные директивы, чтобы не устраивать блокаду Калининграда
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Европейский союз не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Президент Литвы Гитанас Науседа добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров.
«Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что Литва, введя ограничения на сухопутный транзит, действовала в соответствии с санкциями Евросоюза, о блокаде речи не шло. Ранее сообщалось, что Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
Врач рассказал, как можно было спасти Юру Шатунова
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«После закупорки тромбом, вся ткань сердца прекращает получать кислород. Если в таком случае не провести экстренное стентирование, то может наступить смерть», – заявил газете ВЗГЛЯД терапевт, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.
Ночью на 49-м году жизни от обширного инфаркта скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов уточнил, что сердце артиста остановилось в карете скорой помощи по пути в Домодедовскую больницу. Врачи скорой помощи диагностировали у Шатунова острый трансмуральный инфаркт миокарда. Главврач Домодедовской ЦРБ Андрей Осипов сообщил, что пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности, передает телеканал «Звезда».
«Это поражение крупного участка сердца связано с тромбозом крупной коронарной артерии, снабжающей сердечную мышцу. После закупорки тромбом, вся ткань сердца прекращает получать кислород. Если в таком случае не провести экстренное стентирование, то может наступить смерть, потому что сердце просто перестанет сокращаться или возникнет жизнеугрожающая аритмия», – говорит Ашихмин.
Предрасполагающие факторы к данному заболеванию – курение, высокое артериальное давление, наследственность, высокий уровень холестерина, объясняет специалист. Напомним, что два года назад основатель «Ласкового мая» Андрей Разин дал интервью, в котором объяснил раннюю смерть скончавшегося в 2020 году участника группы Александра Прико курением. При этом он обратил внимание на то, что рано увлекся табаком и Шатунов, предположив, что артиста может ждать аналогичный финал. «Прико курил с девяти лет, а Юра Шатунов – с шести, и не перестает. Поэтому там от легких, я думаю, вообще ничего не осталось», – сказал Разин «Собеседнику».
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Также врач подчеркивает, что мужчинам необходимо тщательно следить за своим здоровьем, поскольку именно у них фиксируется наибольшее количество инфарктов. «Нужно периодически делать комплексное обследование организма. Предвестником может быть боль в грудной клетке. Иногда мужчины не жалуются на нее, им кажется нормальной небольшая тянущая боль, но это нельзя игнорировать», – объясняет кардиолог. При появлении боли в грудной клетке необходимо тут же вызывать скорую помощь, поскольку есть случаи, когда наступает внезапная сердечная смерть, спустя час после начала симптомов, предупреждает специалист.
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сказал, что Шатунов был тем самым первым «глотком свободы», когда неформальный музыкант из детдома стал большой звездой.
Зеленский решил сделать высшее образование на Украине доступным только после армии
Армию Украины ждет реформа, которая не исключает нового подхода к призыву по примеру Израиля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Также президент уточнил, что рассматривается вариант, когда годные к службе сначала идут в армию, а уже потом получают высшее образование.
«Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте Вооруженных сил Украины и МВД. Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать ее с общественностью», – приводит слова президента ТАСС.
Он подчеркнул, что система комплектования и расчет минимального числа военнослужащих «уже не будут как раньше». Подход изменят и для студенчества.
При этом Зеленский не уточнил, подразумевают ли изменения «по израильской модели» призыв женщин.
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Пушков назвал способ донести позицию России до массовой аудитории США
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Необходимо развивать англоязычный сегмент российских соцсетей для охвата огромной аудитории, миллионы жителей США готовы их читать, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на заседании «Информационное противостояние в условиях санкционной войны: предварительные итоги».
«Создав условия для нашего информационного господства на собственной территории, мы должны, конечно, переходить к тому, чтобы создавать условия для информационной многополярности и во внешнем мире. Теперь о сфере блогерской: нам надо развивать не только на русском языке социальные сети, нам надо развивать англоязычный сегмент, в этом у нас очень большой недостаток», – цитирует ТАСС Пушкова.
По его словам, данное направление на данный момент в РФ вообще не освоено, «никто этим не занимается». «Через хотя бы англоязычный интернет мы можем выходить на гигантские аудитории. 73 млн человек в США на самом деле готовы нас читать. Это те, кто голосовал за [Дональда] Трампа на последних выборах [президента США]. Это не значит, что они с нами непременно согласятся, например, по Украине. Не об этом речь, но это потенциальная аудитория», – добавил сенатор.
Он также отметил, что степень доверия к официальным СМИ на Западе довольно низкая. И это хорошая возможность для России в информационной войне с Западом. Сенатор пояснил, что, например, степень доверия американцев к местным СМИ составляет 35-40%. В частности, у всемирно известного CNN этот показатель не превышает 40%.
По словам Пушкова, сегодня больше доверия у иностранной аудитории вызывают блогеры, которые формулируют, как кажется людям, более честную картину мира. И это – возможность для России, пишет «Украина.ру». «Мы совершенно не работаем с этой аудиторией блогерской, мы не работаем с этим андеграундом. Мы вообще не знаем этого измерения, не изучаем. А эти люди хотят альтернативной информации», – сказал Пушков.
Он привел в пример историю, когда сам давал интервью во Франции альтернативному СМИ, студия которого располагалась в одном из парижских подвалов и не выглядела презентабельно, однако аудитория канала составляет порядка двух миллионов людей. «Там мы диссиденты», – подчеркнул Пушков, добавив, что это, безусловно, привлекает людей, чем Россия и должна пользоваться.
Ранее ИТ-эксперт Владимир Зыков заявил газете ВЗГЛЯД, что российские онлайн-сервисы с точки зрения контента и монетизации становятся намного интереснее для блогеров, чем западные площадки.
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СМИ: IKEA выразила намерение вернуться в Россию
Шведская компания IKEA заявила о желании возобновить работу на заводах России, а также открыть торговые центры МЕГА.
По словам владельца холдинга IKEA Ingka Group, продажи могут возобновиться при создании необходимых условий, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на Reuters.
Напомним, шведская компания IKEA ранее заявила, что продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе. Компания также сообщила, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.
Газета ВЗГЛЯД писала, какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA.
Умер Юрий Шатунов
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Певец Юрий Шатунов, известный по работе в группе «Ласковый май», умер в ночь на четверг, 23 июня, на 49-м году жизни, сообщил пиар-менеджер артиста.
«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», – приводит «360» слова менеджера артиста.
По данным телеканала «Звезда», Шатунов умер в результате обширного инфаркта. Ему было 48 лет.
Сообщение о смерти артиста также подтверждают РИА «Новости» и ТАСС.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 в семье Василия Владимировича Клименко и Веры Гавриловны Шатуновой в городе Кумертау Башкирской АССР.
В 1984 году из-за обострившейся болезни матери стал воспитанником школы-интерната города Кумертау. С ноября 1984 года, когда умерла его мать, по октябрь 1985 года Шатунов находился в бегах, бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области. В ноябре 1985 года становится воспитанником детского дома города Акбулак Оренбургской области, там Шатунов увлекается хоккеем и начинается активно заниматься в секции.
В ноябре 1986 года Шатунов сбегает из Акбулакского детского дома в школу-интернат №2 города Оренбурга, где знакомится с Кузнецовым Сергеем Борисовичем – руководителем кружка художественной самодеятельности. Юра начинает заниматься с ним вокалом и делает первые пробные записи песен Сергея Кузнецова. А в декабре того года они создают группу «Ласковый май» по строчке из песни «Лето». В течение 1987 года были записаны все основные будущие хиты Юрия Шатунова – «Белые розы», «Седая ночь» и т. д.
Работа в группе «Ласковый май» принесла Шатунову всесоюзную известность. Группа имела огромную популярность, широкую известность принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь». Количество концертов достигало восьми в день и более сорока в месяц. За время существования группы в ней приняло участие не менее десяти солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Юрия Шатунова.
После ухода из «Ласкового мая» Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссера. В это время он работал в основном студийно, не давая сольных концертов. Продюсером артиста стал Аркадий Кудряшов, его крестный отец. В 1992 году был записан сольный альбом Шатунова с рабочим названием «Вот и кончился май», однако потом альбом был переименован в «Знаешь». Принимал участие в съемках фильмов и популярных сериалов.
У Шатунова остались жена – Светлана Георгиевна Шатунова (свадьба состоялась 12 января 2007 года в Германии), сын Дэннис и дочь Эстелла.
Зеленский захотел убрать друга детства с поста главы СБУ за провалы
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести, в том числе, к потере Киевом контроля над Херсоном, сообщили СМИ.
«Сенсация: Зеленский хочет заменить своего друга детства, которого он привлек для руководства Службой безопасности Украины, кем-то более подходящим на пост ее начальника в военное время после нескольких сбоев в системе безопасности, в том числе тех, которые могли привести к захвату Россией Херсона», – написал в Twitter журналист Кристофер Миллер.
Эту информацию подтверждает также издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к президенту, и западного дипломата, который консультировал Киев о реформах, необходимых для обновления СБУ.
На данный момент большая часть ежедневной деятельности СБУ осуществляется из аппарата президента и людьми, которые «по-прежнему находятся в добром расположении» Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, отмечает газета.
«Мы крайне недовольны его [Баканова] работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться. Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, [навыки], потому что теперь нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет», – заявил газете на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому.
Баканов – давний друг Зеленского, который когда-то руководил своей развлекательной компанией, а затем президентской кампанией.
Ранее Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
По данным украинского блогера и политолога Анатолия Шария, генерал СБУ Наумов выехал с Украины за сутки до «вторжения» не один. С ним был глава СБУ Иван Баканов. Они вместе снимали апартаменты в Германии. Шарий указал на приятельские отношения Зеленского и Баканова и усомнился в возможном наказании для последнего.
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Боррель объяснил запрет Литвой транзита в Калининград
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Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Ситуация с Калининградом – это не блокада. Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», – цитирует ТАСС Борреля.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
В свою очередь губернатор Антон Алиханов заявлял, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
Стали известны подробности смерти Шатунова
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Певец Юрий Шатунов 22 июня вечером попал в больницу, его туда привезли друзья, он находился без сознания, сообщил главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.
«Друзья доставили его в 23.30 мск в Домодедовскую больницу в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. Все полтора часа врачи оказывали ему необходимые мероприятия. К сожалению, они успехом не увенчались», – сказал Осипов РИА «Новости».
У певца диагностировали обширный инфаркт миокарда, который вызвал острую сердечную недостаточность, от которой артист и скончался.
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
Напомним, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался ночью на 49-м году жизни. Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов уточнил, что сердце артиста остановилось в карете скорой помощи по пути в больницу.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Шатунов был «тем самым первым «глотком свободы», когда неформальный музыкант из детдома стал большой звездой».
Боевики «Айдара» на заводе «Азот» заявили о готовности сдаться
Боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться, рассказал источник, близкий к Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).
Он отметил, что военные готовы сдаться, если ЛНР выполнит их требование. Условия следующее: прекращение огня и безопасный выход с промзоны гражданских лиц. Только при выполнении этих условий боевики готовы сдаться, рассказал собеседник ТАСС.
Ранее в ЛНР заявили, что массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Айдар», засевших на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке, может произойти уже сегодня.
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Украинская певица Ани Лорак вновь появилась на российском телевидении
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Певица с украинскими корнями Ани Лорак появилась в медийном пространстве России впервые после нескольких месяцев отсутствия, она не выступала после начала спецоперации на Украине.
Лорак столкнулась с большим количеством критики со стороны своих соотечественников из-за нежелания высказывать политическую позицию. После начала спецоперации России на Украине певица пропала с радаров на долгое время, передает ФАН.
Сообщается, что 17 июня состоялась премьера нового выпуска развлекательного шоу «Где логика?» на телеканале ТНТ, где приглашенным гостем была Ани Лорак.
Однако, по информации различных Telegram-каналов, съемки нового выпуска проходили 20 февраля, еще до начала всех событий.
Ранее министр культуры Ольга Любимова ответила оскорбившим Россию уехавшим звездам, заявив, что эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил.
До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «охотой на ведьм» требования принять меры против уехавших артистов.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу. Покинули страну и многие отечественные музыканты, артисты и телезвезды, при этом мало кто из них напрямую заявляет об эмиграции.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
Ветеран СВР рассказал, как Хрущев раскрыл советского разведчика Филби
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Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в свое время в беседе с иностранцами проболтался, что СССР знает о планах Запада, и это привело к расшифровыванию легендарного агента советской разведки Кима Филби, рассказал ветеран Службы внешней разведки России.
«Наши политики тоже были не слава Богу. Вы знаете легендарную Кембриджскую пятерку. Ее руководитель Филби 30 лет работал так, как никто в мире не работал на нашу разведку. И вот однажды наш руководитель Хрущев в беседе с иностранными представителями вякнул, я другого слова не найду, сказал такую фразу: «Вот вы там против нас, я знаю, затеваете операцию», – сказал ветеран СВР, представившийся Ростиславом Михайловичем, в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА «Новости».
«А об этой операции знали только пять или шесть человек, потому что Филби был представителем английской разведки при ЦРУ. И все. И Филби пришлось спасать в нефтяном танкере, по пояс в воде, вытаскивать его из Ливана в Одессу», – добавил Ростислав Михайлович.
Филби был тайно переправлен из Ливана в СССР в январе 1963 года.
Гарольд Адриан Рассел «Ким» Филби (1912–1988) был руководителем знаменитой Кембриджской пятерки – группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930–1950-е годы сотрудничавшей с советской разведкой.
От участников Кембриджской пятерки, занимавших высокие должности в госструктурах Великобритании, в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.
За годы работы на советскую разведку лично Филби передал в Москву большое количество ценнейшей информации, в том числе об американской ядерной программе.
Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. С 1963 года жил в СССР. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
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В ЛНР назвали сроки полной блокировки Лисичанска и Северодонецка
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До полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка в Луганской народной республике осталось три-четыре дня, максимум неделя, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
«Буквально, я думаю, еще порядка, три-четыре дня, максимум неделю, и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы», – сказал Киселев в эфире «Первого канала», сообщает РИА «Новости».
По его словам, единственная возможность для украинских солдат, находящихся в этих городах, остаться в живых – сдаться войскам союзных сил России и ЛНР.
Как передает корреспондент агентства, после окружения украинских войск в Горском и Золотом Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север.
Бои идут уже в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Подразделения республики подошли близко к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится к юго-западу от города, рядом с деревней Волчеяровка.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что «если движение наших войск с юга в сторону Лисичанска продолжится в том же темпе, то потребуется совсем немного времени, чтобы блокировать расположенную там группировку ВСУ».
Милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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