|
|
В Белом доме рассказали о содержании новой стратегической концепции НАТО
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В новой стратегической концепции НАТО Россия рассматривается как первоочередная угроза альянсу, но изложены и долгосрочные вызовы со стороны Китая, сообщили в Белом доме.
Участники саммита НАТО в Мадриде «примут новую стратегическую концепцию, которая обозначит направление развития НАТО в последующие годы», заявил чиновник американской администрации высокого ранга. По его словам, «Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу». Однако «в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР», сказал он.
Кроме того, в «стратегической концепции будет излагаться обновленный подход альянса к тому, как справляться с транснациональными угрозами, в том числе в киберсфере, сфере климата, гибридными угрозами, а также угрозами в космосе», передает ТАСС.
Участники саммита «объявят о новых обязательствах в плане расстановки сил с целью укрепления обороны НАТО и ее возможностей для сдерживания». США «объявят о шагах, направленных на укрепление европейской безопасности, ожидаются также крупные новые обязательства относительно вклада союзников», заявили в Белом доме.
Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Мадриде Россию объявят «угрозой миру и стабильности». Кроме того, Столтенберг сообщил, что в новой стратегической концепции НАТО будет упомянут Китай, подъем которого НАТО считает вызовом своим интересам, ценностям и безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог оценил перспективы спора Германии и Канады о газотурбинах Газпрома
|
|
«Подготовка к отопительному сезону в Европе уже началась. И если выяснится, что страны ЕС не в состоянии заполнить газовые хранилища, то канадцы с согласия США разрешат вернуть газотурбины в Россию в обход санкций», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в Оттаве сообщили, что ищут пути поставок Германии оборудования для «Северного потока» таким образом, чтобы санкции против Москвы «не наказывали» Берлин.
«Медиатором во взаимоотношениях Канады и Германии в любом случае будут Соединенные Штаты. Дело в том, что именно Вашингтон является главным инициатором любых рестрикций в отношении России. Они же пытаются каким-то образом моделировать ситуацию внутри этого рыхлого западного блока, который ведет экономическую борьбу с Москвой», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Европа уже неоднократно показывала, что готова поступиться санкциями в собственных интересах. Не так давно мы слышали заявление евробюрократов и Жозепа Борреля о том, что в случае возникновения сложностей – странам ЕС можно разрешить вести какие-то дела с Россией в обход санкций. И сейчас они попытаются уговорить Канаду помочь с поставками газотурбинного оборудования. Другое дело, что последнее слово все же будет за Штатами», – пояснил собеседник.
«Байден же пока займет выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация на энергорынке. Если Европа действительно окажется в ситуации острого дефицита топлива и невозможности заполнить хранилища до зимы, то он разрешит поставки оборудования – и Оттава получит соответствующее сообщение. Если же выяснится, что они могут восполнить нехватку российского газа за счет других государств, например Алжира или Азербайджана, то турбины так и останутся в Канаде», – рассуждает Дудаков.
«Подготовка к следующему отопительному сезону уже активно ведется. И сможет ли Европа заполнить хранилища, станет понятно через пару месяцев. В целом же Канада и Германия – союзники по блоку НАТО. И у них фактически нет существенных двусторонних отношений вне альянса. Так что и говорить о рычагах давления со стороны Берлина не приходится», – заключил собеседник.
Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что в контексте проблем с оборудованием для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в Канаде, «важно уважать санкции» против России.
Уилкинсон сообщил, что его страна «ведет переговоры с Германией». Он заверил, что Оттава «может рассмотреть разные варианты» решения проблемы. Подчеркивается, что «целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии». Уилкинсон заявил, что Германия «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады. «Так что мы очень заняты этой проблемой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о последствиях отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Помощь Запада на Украине разворовывают все – от президента до последнего сержанта
|
|
«Озвученные USAID объемы ежемесячных потерь украинского бюджета – это та сумма, которая нужна Зеленскому и его команде для расхищения и освоения, а также для того, чтобы и дальше отправлять граждан страны на убой», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее в США оценили ежемесячные потери бюджета Украины в 5-6 млрд долларов.
«Оценки по кражам финансовой помощи на Украине и по потерям государственного бюджета непосредственно связаны между собой. Украинской власти абсолютно плевать на то, что будет с бюджетом. У них горизонт планирования в текущих условиях – максимум две недели. До спецоперации они планировали на полтора-два месяца, никто не мыслил категориями полгода, год или три года – как, например, это делается в России», – рассказал экономист.
«Сумма в 5-6 млрд долларов в месяц, озвучиваемая США – это та плата, которую Зеленский и его соратники хотят за продолжение украинской трагедии. Именно столько, по-видимому, им требуется для расхищения и освоения, а также для того, чтобы и дальше отправлять граждан страны на убой. Причем будут ли выплачены зарплаты бюджетникам, например, в Ирпене или Гостомеле, ни американцев, ни Зеленского не волнует. Они об этом даже не думают», – отметил собеседник.
«Американцы свою часть в украинский финансовый котел вносят исправно, европейцы постепенно тоже втягиваются в финансирование. Можно считать это ежемесячными расходами на дальнейшую поддержку киевского режима», – подчеркнул он.
«Вместе с тем, трудно сказать, насколько эти средства идут на самом деле на войну. Максимум они закупают горюче-смазочные материалы на них. Украина долгое время пользовалась советскими боеприпасами, теперь ей их везут из всех точек мира, и я сомневаюсь, что Киев за них платит своими деньгами. Военная помощь из США поставляется по линии Пентагона», – отметил Лизан.
По словам экономиста, украинские власти не считают нужным исправно и вовремя выплачивать зарплаты солдатам, руководствуясь принципом «их все равно сегодня или завтра всех убьют». «На Украине сейчас воруют все задействованные в боевых действиях: от президента до прапорщика и последнего сержанта, на всех уровнях где только можно», – рассказал он.
Лизан также назвал желание премьер-министра Дениса Шмыгаля заставить безработных трудиться за минимальную зарплату «странной, но очень характерной для постсоветских чиновников инициативой». «Как правило, такие вещи невозможно администрировать, а на Украине – тем более», – добавил он.
«Можно только ловить людей на улицах, устраивать поквартирные обходы, но кто этим будет заниматься? Это даже не Мариуполь. Там власти приходят во дворы, предлагают людям реальные деньги за разборы завалов. На Украине этого не выйдет, там народ от повесток в армию убегает, а представьте, если их будут еще принудительно заставлять работать», – полагает эксперт.
Накануне глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Пауэр заявила, что таково «среднее количество денег, которое это правительство теряет в условиях, когда оно вынуждено вести эту войну, согласно последним подсчетам». По ее словам, «это невероятная скорость сжигания капитала».
Хотя США направят Киеву 7,5 млрд долларов помощи для финансирования расходов бюджета, этих денег, по словам Пауэр, не хватит в долгосрочной перспективе, «в дальнейшем потребуется еще больше прямой бюджетной поддержки», передает ТАСС.
При этом Бывшие и действующие американские чиновники считают, что растрат и краж финансовой помощи на Украине избежать не удастся. Так, генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко выразил уверенность, что «кражи неизбежны». По его мнению, «никуда не деться от расточительства и кумовства». Он уверен, что «будут приниматься глупые решения». «Спустя пару лет мы будем читать новости о растратах, кражах и злоупотреблении», – заявил он, призвав «установить контроль».
Бывший чиновник Пентагона Марк Кэнсиан отметил, что «Украина подвергалась критике за коррупцию еще до начала войны, и эта коррупция никуда не делась». По его словам, если «украинские олигархи начнут плавать на яхтах, профинансированных американскими налогоплательщиками», это станет ударом для законодателей США, поддержавших оказание помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Сейчас, по данным издания, случаев недобросовестного использования западной помощи на Украине не выявлено, но эксперты уверены, что «возникновение проблем является, вероятно, лишь вопросом времени», учитывая как «объемы помощи», так и «отсутствие на Украине надзорного контингента США и НАТО».
Напомним, как сообщали СМИ, Белый дом предупредили, что Конгресс США может не поддержать новый пакет помощи для Украины, если Пентагон не отчитается о расходовании выделенных 40 млрд долларов. СМИ указывали, что до одобрения помощи в 40 млрд долларов Пентагон уже «с трудом справлялся» с такой задачей.
В то же время советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%. В начале года власти Украины прогнозировали дефицит бюджета текущего года на уровне 7 млрд долларов.
В Хорватии не исключили попытки Литвы перекрыть поставки газа в Калининград
Литва может попытаться перекрыть поставки газа в Калининградскую область, пишут хорватские СМИ со ссылкой на источники.
Журналист Антун Роша заявил, что Литва, вероятно, воспользуется тем, что трубопровод «Минск–Вильнюс–Каунас–Калининград» проходит через ее территорию. По словам журналиста, «некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены», передает РИА «Новости» со ссылкой на Advance.
Он заявил, что Литва выставляет ситуацию как исполнение санкций ЕС, но Москва видит в таких действиях антироссийскую позицию Вильнюса. «Вселяет ли членство в НАТО в Литву достаточную уверенность, или она, несмотря на членство, играет с огнем?» – заявил Роша.
Напомним, литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США отказались принять спецборт для вывоза российских дипломатов
|
|
США не выдали разрешение на прилет российского спецрейса для вывоза российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Отмечается, что «самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца».
Захарова добавила, что «такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется. Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам».
Ранее Захарова отметила, что «именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа – до 30 января и 30 июня текущего года. Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем «замораживания» высылок на взаимной основе были отвергнуты. Причем под эту по сути санкционную меру в Госдепартаменте подвели и российского советника-посланника, хотя были прекрасно осведомлены, что последует зеркальный ответ в отношении Барта Гормана».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Площади перед посольством США в Москве присвоили название Донецкой народной республики
|
|
Власти Москвы присвоили безымянной территории возле здания посольства США название «площадь Донецкой народной республики», говорится в постановлении, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«В соответствии с законом города Москвы от 8 октября 1997 года № 40-70 «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена Москвы, постановлением правительства Москвы от 13 сентября 2011 года <...> присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненского Центрального административного округа города Москвы, наименование «площадь Донецкой Народной Республики», – передает ТАСС текст документа.
«Посольство США в России получило новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9», – говорится в сообщении на сайте mos.ru.
«Новый адрес присвоили в рамках государственной функции, в соответствии с порядком, который действует в Москве. Раньше посольство США находилось в Большом Девятинском переулке. Старые адреса объектов аннулировали», – уточняется на сайте московского градоначальника.
«По поводу названия столичные жители высказались в проекте «Активный гражданин». За вариант-победитель проголосовали около 45% из 278 тыс. 684 участников. С инициативой увековечить на карте города память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы. Одновременно в правительство Москвы поступали многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия», – сообщили власти столицы.
Таиланд выдал США россиянина Украинского
Таиландские власти выдали американской стороне гражданина РФ Дмитрия Украинского, экстрадиции которого также добивалась Россия, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«16 июня гражданин России Дмитрий Украинский был экстрадирован из Таиланда, несмотря на наличие двух противоречащих друг другу судебных решений Королевства Таиланд о его выдачи в США и одновременно в Россию, а также отсутствия дополнительного судебного разбирательства в обстановке крайней секретности, которая более была похожа на похищение», – цитирует Мельникова РИА «Новости».
Украинский был арестован в Паттайе в 2016 году по запросу США. Там его обвиняли в кибермошенничестве, хакерстве, отмывании денег в составе преступной группы.
Позже таиландский суд приговорил его к 10 годам тюрьмы. По местным законам, он должен был сперва отбыть срок в Таиланде. Мужчина попал под несколько амнистий, и его срок окончился в ноябре 2021 года.
В 2019 году суд Бангкока разрешил выдать Украинского США, хотя до этого в отношении него было принято решение об экстрадиции в Россию.
По словам Мельникова, родных Украинского и консульских работников не уведомили о его экстрадиции в США.
«Консульство России должно было быть немедленно проинформировано о задержании и местонахождении господина Украинского, что не было своевременно сделано и, в свою очередь, привело к крайней обеспокоенности членов его семьи и нарушению его прав на предоставление консульской помощи и права на юридическую помощь и защиту и создает предпосылки для предположений об оказании на него со стороны ряда сотрудников правоохранительных органов США неправомерного давления», – сказал он.
Мельников пояснил, что российское отделение Международного комитета защиты прав человека направило генпрокурору США запрос с просьбой восстановить права Украинского, экстрадированного Таиландом в Америку.
Украинский был передан властям США в середине июня по решению генпрокуратуры страны, сказал источник агентства.
«В постановлении генпрокуратуры было сказано, что, так как запрос от США поступил раньше, чем запрос от России, принято решение экстрадировать Дмитрия Украинского в США, чтобы после окончания его отношений с американским правосудием власти США могли бы передать его России», – добавил он.
Российский запрос на арест основывается на деле о мошенничестве на 7,5 млн рублей, совершенном группой лиц в Москве в 2013 году.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле Дмитрия Украинского.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден: Запад знал, что санкции против России повлекут скачок мировых цен на топливо
|
|
США и Европа знали, что введение санкций в отношении России в связи с событиями на Украине не могли пройти без последствий для энергетического рынка: это неизбежно должно было спровоцировать повышение цен, заявил американский президент Джо Байден.
«Россия – один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки российской нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что мы столкнемся с повышением цен на бензин», – сказал Байден в ходе специального обращения к нации, посвященного беспрецедентному росту цен на бензин и мерам реагирования Белого дома на эти события, сообщает РИА «Новости».
Как отметил глава государства, в Вашингтоне могли «закрыть глаза» на проводимую Россией спецоперацию на Украине и тем самым избежать рекордного скачка цен на топливо.
Хозяин Белого дома признал, что с начала российской спецоперации на Украине цены на бензин в США выросли в среднем на 2 доллара, а во многих других странах – еще сильнее.
Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).
Сам Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо в США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.
Президент России Владимир Путин назвал рост цен и проблемы в энергетике результатом ошибочной политики США и ЕС.
Путин подписал указ о временном порядке выплаты валютного долга РФ в рублях
|
|
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета в рублях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает открытие на имя иностранного депозитария без личного присутствия его представителя счета типа «И», который ведется в рублях. Такой счет может быть открыт на имя нескольких иностранных депозитариев. Бенефициарами по таким счетам являются владельцы евробондов России, передает РИА «Новости».
«Индексация сумм денежных средств, зачисленных на счет типа «И», производится по формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ курсу иностранной валюты, в которой выражены обязательства по еврооблигациям РФ в порядке, установленном Министерством финансов РФ по согласованию с Центральным банком», – говорится в документе.
Минфин вправе для этого заключать соглашения с центральным депозитарием, российскими банками и иными лицами. Центральный депозитарий будет вести реестр держателей евробондов РФ и производить выплаты им в сроки, установленные проспектами эмиссии облигаций, с привлечением уполномоченных российских банков.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что механизм расчетов с держателями российских еврооблигаций будет аналогичен механизму оплаты российского газа в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мультимиллиардер назвал негативные для США последствия санкций против России
Антироссийские санкции ударили по Западу и США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике, заявил в беседе со Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио.
По его мнению, это связано с реакцией других стран, которые стали опасаться вкладываться в ценные бумаги Вашингтона.
«Запад страдает от этих санкций. Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Далио отметил, что антироссийские меры оказались неэффективны, так как не достигли поставленных целей. Однако у США нет возможностей действовать по-другому, так как экономические санкции – единственное доступное оружие, которое Штаты могут применять против Москвы, добавил Далио.
По последним данным, объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в апреле не изменился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 2,003 млрд долларов. В феврале указанный показатель оценивался в 3,753 млрд долларов.
Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. В апреле того же года их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, в мае – до 14,9 млрд долларов.
Крупнейшим держателем государственных бумаг США в апреле осталась Япония (приблизительно 1,2 трлн долларов). Второе место с примерно 1,03 трлн долларов занял Китай, который с начала года планомерно сокращает вложения в американский госдолг. На третьем – Великобритания с 612,7 млрд долларов.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
США собрались представить G7 предложения по усилению давления на Россию
|
|
На саммите G7, который пройдет в Германии 26–28 июня, США представят конкретные предложения по усилению давления на Россию, сообщили в Белом доме.
Также будут представлены предложения по «демонстрации коллективной поддержки Украины». США рассчитывают на активное обсуждение вопросов, связанных с оказанием и возможным расширением военной помощи Украине. Вашингтон намерен уже в ближайшее время выделить Киеву очередной пакет военной помощи. G7 проведет семь пленарных сессий, в том числе и по Украине, президент которой Владимир Зеленский примет участие в переговорах по видеосвязи.
Лидеры G7 намерены «продвигать видение мира, базирующегося на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния». «Они укрепят наше сотрудничество по экономическим вопросам, киберпространству, квантовым технологиям и особенно по вызовам, исходящим от КНР», – приводит ТАСС слова представителя американской администрации.
По его словам, «ключевой частью усилий по продвижение общего видения мира» станет «запуск глобального партнерства в области инфраструктуры, которое поможет партнерам из числа стран с низким и средним уровнями дохода, одновременно повышая экономическую конкурентоспособность США и национальную безопасность».
Президент США Джо Байден «сосредоточил свое внимание на G7, сделав ее главным средством многостороннего взаимодействия и продемонстрировав, как Америка может сплотить ведущие демократии мира для решения общих проблем», сказали в Белом доме. По словам чиновника, G7 «была движущей силой восстановления мировой экономики и лидером в вопросе принятия беспрецедентных мер посредством санкций и экспортного контроля в отношении России за ее неоправданную войну против Украины».
Участники саммита также обсудят шаги, направленные на снижение зависимости от российских нефти и газа и на сокращение прибыли России от экспорта энергоносителей. В Белом доме заявили, что лидеры G7 хотят «причинить максимальный ущерб» российским властям и «свести к минимуму негативные последствия для остального мира».
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что давление США на Россию продолжится до завершения российской специальной военной операции на Украине. Старший директор по Европе Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоат заявила, что между странами Запада нет существенных противоречий, касающихся поставок оружия и военной техники Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сломанный американский прибор в 2020 году едва не вынудил экипаж МКС эвакуироваться
Американский газоанализатор, показывавший в 2020 году повышенное содержание на МКС опасного бензола, едва не вынудил экипаж станции эвакуироваться, говорится в материалах журнала «Пилотируемые полеты в космос».
«Возврат прибора в лабораторию показал ошибочность данных прибора по бензолу, которые могли привести к прекращению пилотируемой экспедиции», – цитирует статью специалистов Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» для журнала РИА «Новости».
По мнению экспертов, при нештатной ситуации на борту точность и селективность газоанализатора особенно важна. Прибор AQM несколько месяцев указывал на превышение предельно допустимой концентрации бензола.
Бензол зафиксировали в атмосфере МКС в апреле 2020 года. Его концентрация сначала держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего начала увеличиваться. После этого экипаж установил угольные фильтры.
В июне единственный прибор для поиска источника бензола американский AQM-1 пришел в негодность при замерах в российском сегменте станции.
Корабль «Прогресс МС-15» доставил два других американских газоанализатора Draeger и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола. Эти приборы не нашли бензол в атмосфере МКС.
Летом 2020 года НАСА сообщало, что повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере МКС мог вызвать очиститель воздуха в одном из американских модулей.
США отказались признавать ответственность за разрушение отношений с Россией
|
|
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что Москва якобы несет ответственность за разрушение отношений США и России.
Комментируя слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США продолжают «планомерно разрушать двусторонние отношения», Жан-Пьер указала на проводимую Россией спецоперацию на Украине. По словам Жан-Пьер, «это Россия вторглась в суверенную страну», передает ТАСС.
«Мы говорили об инфляции, в целом о глобальной инфляции и вызовах. Многое из этого, если посмотреть на бензин и продукты питания, связано с войной России», – сказала она, добавив, что Москва могла бы «это остановить».
По словам Жан-Пьер, глава американского государства Джо Байден «намерен убедиться», что США «защищают демократии» и «свободы», он «помог сплотить Запад и НАТО, чтобы убедиться, что это был решительный ответ на то, что делает Россия».
Жан-Пьер считает, что слова Захаровой должны быть обращены к России. «Что они делают для двусторонних отношений? Это было вызвано президентом Путиным, а не нами», – заявила пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что «Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей». Захарова добавила, что «такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США собрались продолжать давление на Россию
|
|
Давление США на Россию продолжится до завершения российской специальной военной операции на Украине, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс, комментируя предстоящее участие главы МИД России Сергея Лаврова в саммите G20 в Индонезии, заявил, что США «не планируют снижать давление на Кремль». Вашингтон ожидает обсуждения ситуации на Украине в формате G20. Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в саммите, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Прайса, сообщение российского МИДа о том, что Вашингтон отказался принять спецборт России для вывоза дипломатов, якобы не отражает правильно ситуацию. Прайс заверил, что США «заинтересованы» в работе дипмиссий обеих стран.
Он заявил: «Линии связи, диалог особенно важны в период напряженности, но также жизненно важны во времена конфликта и кризиса». Как сообщил Прайс, США «постоянно взаимодействовали с Россией в последние месяцы в свете» того, чтобы «сохранить этот дипломатический канал».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что «Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей». Захарова добавила, что «такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется.
«Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам», – заявила она.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ФРС отказалась считать действия России основной причиной инфляции в США
|
|
Российская спецоперация на Украине не является основной причиной инфляции в США, заявил глава ФРС (выполняет функции Центробанка) США Джером Пауэлл.
На слушаниях в одном из комитетов Сената США сенатор-республиканец Билл Хагерти спросил Пауэлла, является ли ситуация на Украине «основной движущей силой инфляции в Америке». Пауэлл ответил: «Нет, инфляция была высокой раньше», – передает ТАСС.
Позднее демократ Кирстен Синема поинтересовалась, в какой степени, по мнению главы ФРС, ситуация на Украине повлияла на рост инфляции в США. Пауэлл ответил, что «рост цен на сырьевые товары явно связан» с ситуацией на Украине. По его словам, эта «составляющая инфляции, разумеется, была бы гораздо ниже, если бы не война на Украине».
«Наши инструменты работают над спросом, для наших инструментов работа тут заключается в том, чтобы сделать спрос более умеренным, более сбалансированным с предложением. Я не думаю, что у нас есть ответ на высокие цены на нефть, связанные с ситуацией с нефтью в мире», – сказал глава ФРС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год. Сам Путин на ПМЭФ отметил, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политики США и ЕС.
США заверили в единстве Запада по вопросу военной поддержки Киева
Между странами Запада нет существенных противоречий, касающихся поставок оружия и военной техники Украине, заявила спецпомощник президента США, старший директор по Европе Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоат.
Слоат «не думает, что это является значительной сферой внутренних разногласий». По ее словам, поставки формируются на основании запросов Киева, которые изменились в связи с изменением характера боевых действий – сейчас Украина просит в основном «тяжелые вооружения, дальнобойные артиллерийские системы», передает ТАСС.
Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер также заявил, что «не видит колебаний» стран Запада по поводу предоставления масштабной военной, финансовой и иной помощи Киеву. В Белом доме «совершенно счастливы по поводу масштабов помощи». При этом Файнер отметил, что «подлинным вызовом станет сохранение этого с течением времени». Он считает, что «Россия на каких-то уровнях рассчитывает на то, что дело таким образом обстоять не будет». По словам Файнера, Запад передает Украине «огромное количество артиллерии».
Также, по словам Слоат, нет фундаментальных разногласий между США и Турцией, которая «пытается играть конструктивную роль применительно к Украине». Слоат отметила также действия Анкары по реализации конвенции Монтре.
Тем временем помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе слушаний в Сенате США заявила, что США добиваются того, чтобы Финляндия, Швеция и Турция достигли договоренности по вопросу о расширении НАТО до начала саммита альянса (28–30 июня), передает РИА «Новости».
Кроме того, Слоат заявила, что США «продолжают рассматривать различные способы вывоза зерна» с Украины. Файнер также считает, что вывоз украинского зерна через порт Одессы был бы оптимальным вариантом во всех отношениях, это позволило бы экспортировать его в полном объеме.
Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил об «усталости» в мире от темы Украины. СМИ сообщали, что Джонсон собирается убедить Францию и Германию увеличить военную поддержку киевского режима, так как «опасается, что Владимир Зеленский может быть вынужден согласиться на «паршивое» мирное соглашение».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД