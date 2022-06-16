Песков: Русофобия в США стала постоянным фоном

Русофобия в Соединенных Штатах в период экономической войны против России уже стала постоянным фоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас, в связи с этой войной, о которой я говорил, экономической в отношении нашей страны, эта русофобия уже стала постоянным фоном», – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению Пескова, любые выборы в США связаны с активными рецидивами оголтелой русофобии – в эти периоды она фактически становится инструментом их внутренней политики.

«Любой электоральный период Соединенных Штатов Америки, особенно последние президентские циклы, наверное, последний десяток даже циклов, он так или иначе связан с такими, знаете, активными рецидивами оголтелой русофобии. Русофобия фактически становится в эти периоды инструментом внутренней политики Соединенных Штатов», – отметил он.

До этого Песков заметил, что Россия столкнулась с беспрецедентной экономической войной, так как США не принимали таких жестких решений против России даже в период холодной войны.

Ранее Песков заявил, что Россия и США находятся в горячей точке противостояния. По его словам, российско-американские отношения сейчас на нуле. Он также отметил, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно.

При этом на просьбу оценить словесные выпады президента США Джо Байдена Песков отметил, что Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран или оскорблять их.

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