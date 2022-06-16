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Власти ДНР заявили об уничтожении за сутки 47 украинских военных
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Союзные силы за минувшие сутки в ходе наступательных действий на территории Донецкой народной республики уничтожили 47 боевиков и две установки «Град», заявил замначальника управления народной милиции Эдуард Басурин.
«За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО «Град», три грузовых транспортных средства и 47 человек личного состава», – цитирует Басурина «Донецкое агентство новостей».
Кроме того, по его словам, подавлены три огневые точки противника в районе Авдеевки и Новгородского (возле Горловки).
Ранее в Пентагоне заявили, что США оценивают ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 300 человек ранеными.
До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские войска несут тяжелые потери в Северодонецке и Харьковской области.
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Макрон – Зеленскому: Россия была, есть и будет частью Европы
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Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Румынию заявил, что главе украинского государства Владимиру Зеленскому придется вести переговоры с Россией.
«Президенту Украины и другим представителям властей придется вести переговоры с Россией», – приводит его слова ТАСС.
«Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Зеленским... и я повторил, что мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия – сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет», – приводит слова Макрона РИА «Новости».
Президент Франции во вторник прибыл с визитом в Румынию, чтобы встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными в стране в рамках миссии НАТО.
Ранее Макрон заявлял, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». По информации СМИ, фраза Макрона напугала Киев. Позднее во Франции объяснили, что, как считает Макрон, после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом.
Макрон заявлял также, что Франция «сделает все, чтобы остановить российскую военную операцию, помочь украинцам и их армии, а также будет продолжать переговоры».
Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Кроме того, в американском журнале National Interest вышла статья, автор которой посоветовал Украине задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны.
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Советник Зеленского назвал жителей Донбасса отребьем
Власти Украины не хотят видеть в ДНР и ЛНР «совершенно ненужное отребье», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«В этом ДНР и ЛНР, ну, этих квазиреспубликах, по-нашему это ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей), я даже не понимаю, что это за ДНР и ЛНР, но не важно... Вы понимаете, что там определенные субъекты. Это максимально грязные, ничтожные субъекты, они являются квазиэлитой квазиреспублик», – передают его слова «Актуальные комментарии».
Также Подоляк заявил, что Украина будет делать все, чтобы избавиться от руководства республик. «Мы же понимаем, что там не будет развития территорий, там не будет конкретной территории, мы не хотим это видеть, мы не хотим видеть бандитов, мелких карликов, которые были совершенно ненужным отребьем, мы не хотим их больше видеть, мы хотим, чтобы их не было на территории Украины», – добавил он.
Ранее Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что проводимая Вооруженными силами РФ спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В США отреагировали на новости о пленных американцах
Американская администрация слышала о том, что граждане США якобы захвачены в плен на Украине, но не может подтвердить достоверность этой информации, заявил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.
«Я не могу подтвердить эти сообщения, но был проинформирован о них. Мы будем делать все необходимое, чтобы следить за этим», – цитирует Кирби РИА «Новости».
Он добавил, что Вашингтон призывает американцев не ездить на Украину и не участвовать в военных действиях в этой стране. Кирби добавил, что есть другие способы поддержать Киев.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
Украинские СМИ сообщили о попавших в плен американских наемниках
В плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов.
«Неделю назад наша команда оказалась в изоляции посреди русского наступления. Бама и Хейт, двое наших американских братьев, попали в плен. С тех пор мы ничего не слышали о них. Информацию подтвердила украинская разведка», – говорится в сообщении в украинском Telegram-канале «Политика страны».
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Ударом «Калибрами» уничтожен склад с американскими гаубицами М777 в Львовской области
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Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме Вознесенск уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины.
В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой народной республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки в Донбассе», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в результате ударов уничтожены: радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР), зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Соледар Донецкой народной республики, склады боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское Луганской народной республики, а также два пункта управления ВСУ и узел связи в районах населенных пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики (ДНР)», – сообщил Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 24 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 300 националистов, станция радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Малиновка Харьковской области, 10 танков и других боевых бронированных машин, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 18 специальных автомобилей, три минометных расчета, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-мм гаубицы М777.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Краснополье ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Также сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах города Донецка и населенных пунктов Павловка ДНР, Балаклея, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области, Лисичанск ЛНР», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах города Донецка и населенных пунктов Горское и Васильевка Луганской народной республики.
Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позиции артиллерийских подразделений ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Калибрами» был уничтожен артиллерийский арсенал ВСУ в Черниговской области.
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Опубликованы имена попавших в плен под Харьковом американских наемников
Двое бывших американских военнослужащих Александр Друке и Энди Хьюин, попавшие в плен под Харьковом, служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, пишет The Daily Telegraph.
Сослуживец американцев, который предпочел не называть своего имени, сообщил, что 39-летний Александер Друке и 27-летний Энди Хьюин могли быть взяты в плен во вторник после того, как в составе группы из 10 человек противостояли российским силам вблизи Харькова, передает ТАСС.
Отмечается, что они являются первыми военнослужащими США, которые оказались в плену с момента начала Россией специальной военной операции.
Официальным подтверждением информации о попадании граждан США в плен газета не располагает.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
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В Пентагоне назвали ежедневные потери армии Украины
США оценивают ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 300 человек ранеными, заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
«В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными. Я бы отметил, что это примерно соответствует нашим оценкам», – передает РИА «Новости» слова Милли.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином по итогам состоявшегося в Брюсселе третьего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.
При этом отмечалось, что подсчет убитых ведется всегда чрезвычайно затруднительно, а цифры носят предварительный характер.
«В большинстве же случаев первичные данные оказываются неточными. Могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы установить точное число погибших», – сказал американский генерал.
Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи Киеву на сумму порядка 1 млрд долларов может быть объявлен администрацией США уже в среду.
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Эксперт: Украина может продавать американский СПГ в Европу
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«С экономической точки зрения предложения Украины по СПГ бессмысленны. И сланцевые формации, которые есть на западе Украины, американцы разрабатывать не станут, потому что у них уже есть неудачный опыт подобных проектов в Польше», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина захотела заключить с США соглашение о ленд-лизе по газу.
«Все это выглядит, как некая попытка Украины расширить сотрудничество с США, поскольку энергетической ценности эта программа не представляет. Но и с точки зрения реальных взаимоотношений в области газовой сферы здесь едва ли может быть что-то выстроено между Вашингтоном и Киевом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если говорить об украинских возможностях добычи газа, то в основном топливо они добывают в западной и центральной частях страны. Речь идет о территориях, которые им пока еще подконтрольны. Ежегодная добыча – 20 млрд кубов, потребление в нормальной ситуации – 30 млрд кубов. Но сейчас значительную часть территорий на юге и востоке они не будут снабжать газом. Таким образом, потребление жилищного и промышленного секторов экономики снизится, и чисто теоретически они могли бы выйти на самообеспечение. Возможно, СПГ им даже не потребуется», – допускает эксперт.
«Единственное, что могли бы сейчас сделать украинцы – договориться с США о том, что те поставят газ в Европу, но где-нибудь в порту СПГ-терминал передаст топливо украинскому Нафтогазу. А тот, в свою очередь, продаст его с наценкой на европейский рынок. Есть и вариант схемы, в рамках которой Вашингтон производит отгрузку СПГ в европейском порту, например в Италии, этот газ передается Риму вместо того, который должен был поставить Газпром, а аналогичные объемы транзитного российского газа Украина закачивает себе в подземные хранилища. И в этой ситуации Киев сможет зимой изъять топливо из хранилища и продать в Европу, где, возможно, будет дефицит ресурсов», – не исключает собеседник.
«Кроме того, Украина предполагает, что ей не придется возвращать долги, хотя и обещает это сделать. Обещания нужны для того, чтобы Штаты пришли на эту территорию и инвестировали в разработку мест добычи. Но ни о каком увеличении добычи речь не идет, поскольку все разработки там старые, а сланцевые формации, которые есть на западе Украины, никто разрабатывать не будет. Это экономически бессмысленно. Аналогичная ситуация была в Польше, там годами работали в том числе американские компании, но ушли, признав нерентабельность проектов», – заключил Юшков.
Ранее стало известно о том, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа. Об этом сообщает издание Foreign Policy.
Так как своих СПГ-терминалов у Украины нет, газ должен доставляться в Европу, а на Украину идти по трубам. Предполагается, что Киев рассчитается с американцами, когда будет увеличена внутренняя добыча газа – как минимум через два года. Глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что американские представители «удивились, услышав эту идею, но она была хорошо воспринята».
Украина ознакомила США и западные страны и с другими предложениями. В частности, речь шла о возможности «международного финансирования» для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки, разработке альтернативных маршрутов поставок энергоносителей и получении средств от Международной финансовой корпорации развития США. Кроме того, Киев хочет, чтобы страны Запада инвестировали в Украину и помогли разрабатывать недра посредством горизонтального бурения.
Позже зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал сообщение о том, что Украина предлагает Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года.
«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк...» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Напомним, глава американского государства Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для ВСУ, который упрощает оказание военной поддержки украинских боевиков. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года.
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В Запорожской области начали формировать добровольческие батальоны
Жители Запорожской области сами начали записываться в списки для формирования батальонов, которые в случае необходимости будут защищать территории, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«Невероятный шанс у нас выпал у той территории, которая освобождена, вырваться из этого (из-под власти Киева – прим. ВЗГЛЯД). <...> Большое количество людей, которые хотели бы сегодня защищать свою родину не от мифического турка или финна, а именно от того украинца, от ВСУ. Люди пока приходят, записываются, мы фиксируем большие списки, больше 200 человек есть уже», – передает его слова в эфире канала «Соловьев Live» ТАСС.
Напомним, в Запорожской области подали заявления на получение гражданства России более 100 тыс. жителей.
Эксперт: Спецоперация на Украине развенчала мифы о превосходстве американского оружия
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«Военная промышленность США боится оттока заказчиков, поэтому в Вашингтоне придумывают нелепые оправдания неэффективности комплексов Javelin на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее в США объяснили провал Javelin на Украине незнанием украинцами английского.
«Судя по всему, противотанковые ракетные комплексы Javelin впервые применяют против настолько сильного противника, как Вооруженные силы России, именно сейчас – во время спецоперации. В итоге эти комплексы показывают эффективность, намного более низкую, чем ожидали украинцы и американцы, исходя из «разрекламированности» этих ПТРК. Поэтому США решили таким образом списать невысокий КПД своего оружия на отсутствие инструкций, несовершенство сервиса «Google Переводчик» и малограмотность самих украинцев», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
По словам аналитика, американский оборонно-промышленный комплекс не хочет нести репутационные и финансовые удары, поэтому ради спасения своих портфелей заказов решил пожертвовать имиджем Google и украинцев. «Нелепость данного объяснения заключается еще и в том, что на Украине находится и находилось еще задолго до российской спецоперации очень много военных инструкторов и наемников из США и стран НАТО, владеющих английским языком, а также умеющих обращаться с Javelin. Они работают с этими ПТРК сами и учат обращаться с ними бойцов ВСУ, нацбатов и прочих», – напомнил собеседник.
Кроме того, указал Перенджиев, на Украине велась мощная кампания по раскрутке Javelin. «Политики, СМИ и «эксперты» кричали, что они принесут Украине «перемогу». Детей называли в честь этих американских ПТРК. А тут вдруг получается, что никакой «перемоги». И американской стороне надо было что-то придумывать», – пояснил он.
Однако, подчеркнул Перенджиев, все страны смотрят за противостоянием американского и российского оружия на Украине, и у будущих заказчиков оружия начинают возникать вопросы к США. «Весь мир следит за спецоперацией в том числе и потому, что тут иллюстрируется, чего стоит оружие России и какова реальная эффективность оружия США и НАТО. Так что еще одним – смежным – результатом спецоперации ВС РФ на Украине становится развенчание мифа о превосходстве американского оружия», – сказал эксперт.
Он обратил внимание, что инструкция по пользованию Javelin содержит 258 страниц. «Это очень странный объем – в России, например, оптимальный размер учебников в военных учебных заведениях – 150–200 страниц. А тут инструкция для пользования одним оружием в полтора раза больше. К тому же можно было сделать видео – доступнее и понятнее, чем напечатанная инструкция», – резюмировал собеседник.
Эксперт напомнил также, как во время азербайджано-армянского конфликта в 2020 году турецкие беспилотники Bayraktar преподносились как главное оружие победы Азербайджана. Теперь же, когда российские военные начали эффективно сбивать их в ходе военной спецоперации, Турция прекратила поставки БЛА Украине, чтобы в том числе не нести репутационные потери перед потенциальными заказчиками, отметил он.
Ранее инструктор-волонтер Марк Хейворд заявил газете Washington Post, что противотанковые ракетные комплексы Javelin показали свою неэффективность на Украине из-за отсутствия кол-центров и горячих линий, которые объясняли бы военным, как пользоваться устройствами. Хейворд утверждает, что украинские пользователи Javelin лишены возможности обращаться в техподдержку или на «горячую линию», которые показали себя полезным ресурсом для войск США. Кроме того, неполадки в ПТРК, по его словам, возникали в связи с тем, что украинские военнослужащие переводили 258-страничную инструкцию по эксплуатации комплекса при помощи переводчика Google, искажавшего смысл написанного.
По словам инструктора, другая причина заключается в том, что Соединенные Штаты не поставляли на Украину компьютерные программы, которые в обязательном порядке должны применяться военными при обучении обращению с Javelin.
При этом власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.
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Украинский генерал назвал Крымский мост главной целью ВСУ
Военные Украины считают своей целью номер один Крымский мост, построенный российской стороной, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
«Для ВСУ Керченский мост – цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», – сказал Марченко в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.
Он добавил, что по этому пути российские военные подтягивают резервы, его необходимо «обрезать».
В среду президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении Киеву нового пакета американской военной помощи на 1 млрд долларов. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи включает две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777 и управляемые боеприпасы РСЗО, а также 36 тыс. снарядов калибра 155 мм.
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Вырвавшиеся с «Азота» мирные жители рассказали об иностранных наемниках на территории завода
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На химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников, рассказали мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия.
Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в бомбоубежище у так называемой второй проходной «Азота» два месяца с 5 апреля после того, как в их дом попал снаряд. На заводе Анна обратила внимание на иностранных боевиков. «Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», – передает РИА «Новости» ее слова.
Женщина добавила, что иностранные и украинские боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища. «Они объясняли нам, что снаружи опасно, идет какая-то зачистка. До вечера не выходите», – рассказала она.
По словам Анны, родственников мужского пола Анны и Алины, которые хотели привезти им продукты, на «Азот» тоже не пускали.
Однако 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, женщинам удалось выбраться с завода. «Мы прибежали к моему мужу. Муж нас забрал и привез сюда», – рассказала Алина.
Женщина добавили, что выходить с завода пришлось пешком, вместе с детьми. «У меня двое детей, у Алины ребенок. Два года, пять лет и восемь. Но ничего, дошли», – рассказала Анна.
Сейчас они размещены в соседнем селе Новая Астрахань.
Накануне киевские власти сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
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Ростех оценил применение на Украине самонаводящихся снарядов «Краснополь»
Российский управляемый артиллерийский снаряд 152 мм «Краснополь» подтвердил высокую точность в ходе спецоперации на Украине, он может применяться в том числе по движущимся целям, заявили в Ростехе.
«Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов «Краснополь». Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения. Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели», – цитирует сообщение госкорпорации РИА «Новости».
Минобороны России неоднократно демонстрировало кадры поражения украинских позиций и бронетехники снарядами «Краснополь», запущенных из САУ «Мста-С».
Максимальная дальность «Краснополя-М» составляет до 25 километров. Он имеет лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели.
Лондон поручил Киеву заниматься освобождением приговоренных в ДНР наемников
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Великобритания поручила Украине заниматься вопросом освобождения приговоренных в ДНР к смертной казни британских наемников, так как в Лондоне принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Лондоном поручено заниматься этим Киеву. Посмотрим, как Киев этим будет заниматься», – сказал посол в эфире телеканала «Россия-24», сообщает РИА «Новости».
Он пояснил, что британцы «взяли линию» на то, чтобы избегать всяческого контакта с властями ДНР, вынесшими приговор, поскольку это будет означать признание республики. Кроме того, по его словам, не признается юрисдикция суда, вынесшего приговор.
«Считается, что этот суд незаконный, несправедливый, ну и масса других эпитетов», – отметил посол.
При этом, по его словам, официальные британские власти не обращаются к России, «поскольку тогда это станет вопросом двусторонних отношений, чего здесь стараются сейчас максимально избегать».
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Басурин заявил о скором окружении ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска
Группировка украинских войск в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована, заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Основные боевые действия у нас происходят на севере. Есть продвижение. <...> «Малые котлы», о которых мы говорим, - мы идем к тому, чтобы группировку Северодонецк – Лисичанск полностью блокировать», – передает его слова ТАСС.
Басурин добавил, что в Лисичанске еще осуществляется подвоз материальных средств украинским военным, но «скоро это прекратится».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелые потери ВСУ в Северодонецке и Харьковской области.
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