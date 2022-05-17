Финская компания Gasum отказалась платить за российский газ в рублях

Финская государственная газовая компания Gasum («Газум») не будет оплачивать поставки газа из России в рублях, говорится в заявлении компании.

«Gasum не принимает требования «Газпром экспорта» о переходе на расчеты в рублях и, следовательно, не будет осуществлять платежи в рублях или в соответствии с предложенным «Газпром экспортом» механизмом оплаты», – передает заявление РИА «Новости».

Кроме того, Gasum обратилась в арбитраж по поводу долгосрочного контракта «Газпром экспорта» на поставку газа.

На ваш взгляд Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу? Да

Нет

Затрудняюсь ответить



Компании ведут переговоры о деталях контракта с осени прошлого года, уточнили в Финляндии. В апреле «Газпром экспорт» направил Gasum претензию о том, что согласованные в договоре платежи должны в будущем осуществляться в рублях, а не в евро. Кроме того, «Газпром экспорт» предъявил компании Gasum другие требования в связи с контрактом.

«Gasum не принимает предложение «Газпром экспорта» о переходе на рублевые платежи и поэтому не будет оплачивать платежи по договору поставки в рублях или по предложенной схеме оплаты. Кроме того, у компаний есть существенные разногласия по другим требованиям договора… Gasum решила передать споры, связанные с контрактом, в арбитраж в соответствии с контрактом», – говорится в сообщении.

Финская компания считает, что существует повышенный риск прекращения поставок природного газа по договору поставки и вероятность прекращения поступления трубопроводного газа из России в Финляндию.

Компания намерена обеспечить доступность газа из других источников для своих финских потребителей природного газа по трубопроводу Balticconnector в летний период.

Ранее сообщалось, что Французская энергетическая компания Engie ведет переговоры с Газпромом по изменению схемы оплаты российского газа.