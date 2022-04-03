Житель из Белгородской области рассказал о попадании осколков снаряда в дом

Житель села Черемошное в Белгородской области рассказал о последствиях пятничного попадания снаряда в поле рядом с его участком, осколки повредили забор и окна, попали внутрь дома.

Черемошное входит в Яснозоренское сельское поселение. По словам местного жителя по имени Виталий, в пятницу, когда снаряд в поле рядом с его домом, он и его жена находились на работе, сообщает РИА «Новости».

«Как только мне сообщили, что такое произошло, сразу приехал домой. К этому моменту уже все было спокойно. Пожарные потушили поле. У меня посекло осколками забор, окна. Один даже залетел в дом, прожег ковер», – рассказал мужчина.

Он показал кусок проволоки, которая оказалась в доме: «Это то, что залетело. Хорошо, что наши сбили это».

Виталий ведет к воронке, куда попал снаряд. Вокруг, куда хватает взгляда, выжженная трава. Спускается в яму, она ему примерно по пояс.

«До дома 150 метров, от того, что земля тут вспахана – подготовлено под посевы, пожар не произошел. А так взрывная волна была сильная, даже поломало стойки забора. Страшно ли жить? А куда деваться, будем до конца оставаться», – сказал мужчина.

В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.

В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.