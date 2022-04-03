Песков назвал Запад «оазисом для преступников из России»

Запад является оазисом для преступников из России, выдавать их никто не собирается, как и сотрудничать с российскими правоохранительными органами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Ушла Чечня, появился (Александр – прим. ВЗГЛЯД) Литвиненко, я очень хорошо помню: пресс-конференция с надрывом, вопросы журналистов, значит, отравили Литвиненко. Причем здесь мы, в Лондоне собирается вся шваль которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги – в Лондон – почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Ну вот такой оазис для преступников», – приводит его слова РИА «Новости».

Он напомнил, что Россию на Западе «критиковали за Чечню» и не хотели замечать терроризм.



«Они не хотели слушать (президента России Владимира) Путина, когда он говорил, что «сегодня вы закрываете на все глаза, сегодня вы критикуете нас, но неужели вы не понимаете, что завтра эти террористы придут в ваш дом?» Это говорил Путин, я это помню как сейчас, хотя это было 20 лет назад, но я помню это как сейчас. И они не хотели слушать», – добавил Песков.

Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что несколько лет назад никто не мог представить, что возможно введение санкций против главы государства, это уже является переходом грани разумного – получается, что западные оппоненты России способны на любые глупости.

Он добавил, что санкционная политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты, все большее число стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, думают над вариантами взаиморасчетов в нацвалютах.



Песков напомним об арестованных российских валютных резервах, которые находились в других странах. «И до этого был процесс, и это все ускоряет процесс, наверное, эрозии мировой резервной валюты. И это эрозия доверия к доллару и к евро, которые всегда были таким позвоночником для всех расчетов международных. Все больше и больше стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать варианты и прорабатывать варианты взаиморасчетов национальных валют. Этот процесс уже не остановить, он пойдет по нарастающей», – резюмировал он.

Ранее Песков заявил, что система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта. Кроме того, он отметил, что никакого полного вакуума для России или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире.