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Песков назвал Запад «оазисом для преступников из России»
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Запад является оазисом для преступников из России, выдавать их никто не собирается, как и сотрудничать с российскими правоохранительными органами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Ушла Чечня, появился (Александр – прим. ВЗГЛЯД) Литвиненко, я очень хорошо помню: пресс-конференция с надрывом, вопросы журналистов, значит, отравили Литвиненко. Причем здесь мы, в Лондоне собирается вся шваль которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги – в Лондон – почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Ну вот такой оазис для преступников», – приводит его слова РИА «Новости».
Он напомнил, что Россию на Западе «критиковали за Чечню» и не хотели замечать терроризм.
«Они не хотели слушать (президента России Владимира) Путина, когда он говорил, что «сегодня вы закрываете на все глаза, сегодня вы критикуете нас, но неужели вы не понимаете, что завтра эти террористы придут в ваш дом?» Это говорил Путин, я это помню как сейчас, хотя это было 20 лет назад, но я помню это как сейчас. И они не хотели слушать», – добавил Песков.
Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что несколько лет назад никто не мог представить, что возможно введение санкций против главы государства, это уже является переходом грани разумного – получается, что западные оппоненты России способны на любые глупости.
Он добавил, что санкционная политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты, все большее число стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, думают над вариантами взаиморасчетов в нацвалютах.
Песков напомним об арестованных российских валютных резервах, которые находились в других странах. «И до этого был процесс, и это все ускоряет процесс, наверное, эрозии мировой резервной валюты. И это эрозия доверия к доллару и к евро, которые всегда были таким позвоночником для всех расчетов международных. Все больше и больше стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать варианты и прорабатывать варианты взаиморасчетов национальных валют. Этот процесс уже не остановить, он пойдет по нарастающей», – резюмировал он.
Ранее Песков заявил, что система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта. Кроме того, он отметил, что никакого полного вакуума для России или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире.
Польша придумала новые санкции против России
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил главе Еврокомиссии новый перечень санкций в отношении России, куда включено предложение о конфискации имущества РФ и олигархов на территории ЕС, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
Он пояснил, что польский премьер предлагает ЕС «реализовать обещания, чтобы закрыть финансовые потоки с Россией».
«Второй постулат – отключение поставок российских нефти, газа и угля на территорию ЕС, или хотя бы ясное описание перспективы, когда это может произойти. Еще один важный момент – конфискация имущества РФ и олигархов на территории ЕС. То, что мы сейчас видим – это заморозка активов», – цитирует РИА «Новости» Мюллера.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России санкции не оказывают желаемого эффекта, о чем свидетельствует укрепление рубля.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Польша собирает против России крупнейшую армию.
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МИД ответил коллегам из Чехии на призыв предать Россию
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Российский МИД ответил министерству иностранных дел Чехии, которое призвало российских дипломатов прекратить службу России из-за ситуации на Украине.
МИД Чехии в соцсетях предложил российским дипломатам «покинуть тонущий корабль» и «круг пособников зла». Чехия заявила, что и у российских, и у чешских дипломатов есть нечто общее – они «служат своим правительствам и своим народам в качестве госслужащих и дипломатов», передает РИА «Новости».
МИД России ответил: «Чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее». Однако, по словам российской стороны, в Чехии «об этом давно забыли, предали и продали страницы общей истории». В России же «не предают память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего».
Напомним, Чехия поставляет Украине оружие. Чехия также входит в число европейских стран, которые выслали более 40 российских дипломатов. А глава минобороны Чехии Яна Чернохова отменила поездку в Будапешт на встречу с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия – V4) в связи с позицией Венгрии по санкциям против России.
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Украинская беженка устроила скандал в европейском отеле
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Жители европейских стран продолжают делиться в соцсетях шокирующими историями поведения беженцев из Украины.
Так, супруга работника одного трехзвездочного отеля в Европе рассказала о скандале, который устроила гражданка Украины, которой предоставили номер.
«Полиция привезла беженку из Украины. Моя реакция – женщину привезли из Украины, а значит ей нужны еда, одежда, деньги. Все что нужно – мы ей организовали. Вечером нам звонит администратор и говорит: «Женщина из Украины устроила скандал», – передает слова автора публикации Telegram-канал «360».
Оказалось, было три причины: ей не нравится жить в номере отеля на первом этаже, так как там холодно, ей не предоставили халат и не было сливок для кофе.
Ранее на жительница Закарпатья Ангелина Перегенська выразила возмущение, что беженцы из Киева жалуются на условия, «сидят в барах, цедят водяру», хамят местным жителям, не уважают венгерский, при этом уже хотят всем управлять.
О неподобающем поведении украинских беженцев ранее жаловались и жители Молдавии.
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Захарова наглядно продемонстрировала, как Запад решает созданные санкциями проблемы
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Официальный представитель МИД Мария Захарова показала, как западные страны пытаются преодолеть созданные ими самим проблемы с помощью слов.
В своем Telegram-канале Захарова с иронией привела примеры, как на Западе пытаются словами решать созданные санкциями проблемы.
«Несмотря на то, что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина», – цитирует Захарова министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира.
Также он призывает «объявить войну «хомякам». «Речь идет о людях, которые запасаются впрок макаронами, мукой или растительным маслом. В результате это приводит к тому, что продуктов на полках в магазинах становится меньше. Продажу товаров в одни руки можно даже нормировать», – заявил Оздемир.
Он же предложил «по возможности не брать машину, а ездить на велосипеде, автобусе или поезде, совсем необязательно ездить по автострадам быстро, напротив, каждый может выбирать более экономный вариант передвижения с низкой скоростью».
«Учитывая высокие цены на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам так поступать. Одним махом можно было бы сэкономить много энергии», – приводит его высказывание Захарова.
Также, в качестве примера, представитель МИД цитирует главу Ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана.
«Мы можем ограничить скоростной лимит до 100 километров в час на автобанах и до 30 в городах, чтобы снизить потребление энергии. Было бы правильно сохранять каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить», – призвал Хоффман.
«В настоящее время если есть желание нанести немного ущерба Путину, то следует экономить электричество. Но это, конечно, не призыв к гражданам, это политическое обязательство в том числе для меня самого и моего министерства, которое выражается в подготовке необходимых законов и шагов», – приводит Захарова слова главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека.
Также дипломат опубликовала цитату министра сельского хозяйства федеральной земли Баден-Вюртемберг Хаук.
«15 градусов зимой можно пережить, надев свитер. Никто от этого не умрет. И поэтому я скажу так: мы должны перекрыть Путину «золотой» кран, прекратить поставки газа и нефти, чтобы Европа снова получила шанс на свободу», – считает министр.
«Если ничего не предпринять, то страну неизбежно ждут проблемы с электроснабжением. Нам всем нужно экономить газ и электричество, в противном случае нам следующей зимой не поздоровится. Не только промышленность, государственные и образовательные учреждения, но и каждый из нас должен приложить максимальные усилия для экономии энергии: снизить температуру в батареях квартир, экономить на кондиционерах и освещении. Мы находимся в чрезвычайной ситуации и каждый должен внести свой вклад. Настоящий кризис должен научить тому, что общественный интерес превыше личного», – призывает глава Комитета по регулированию энергетики Франции Ж.-Ф.Каренко.
Также Захарова процитировала спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.
«Путинский налог. Это действительно… Путинское повышение цен на бензин… Это его повышение цен на бензин. Во многом это… растет… налог на бензин… цены на бензин… началось… несколько недель назад, что привело к тому, что произошло», – заявила Пелоси.
Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов.
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Блогеры на прощание посмеялись над уехавшей гендиректором «Яндекса»
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Российские блогеры посмеялись над решением гендиректора «Яндекса» Елены Буниной уехать в Израиль из-за «нежелания жить в стране, которая воюет со своими соседями».
«Гендиректор «Яндекса» уехала из России, потому что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями». И поэтому теперь живет в Израиле. В Израиле, Карл», – написала в Telegram-канале гендиректор RT Маргарита Симоньян.
«С одной стороны, параграфы «не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями» и «я перелетела в Израиль» вполне можно назвать взаимоисключающими. И тем ограничиться. С другой стороны, можно также предположить, что Елена тайно и не привлекая внимание санитаров руководила перспективным направлением «Яндекс. Логика», но что-то пошло не так. В этом случае – безусловно, слава богу за все», – сыронизировал спецкор газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.
Уехавшей в невоюющий Израиль Буниной медиаэксперт Антон Коробков-Землянский рекомендовал загуглить Palestine.
«Так мы узнали, что гендиректор «Яндекса» не знает то ли географии, то ли истории, то ли текущей политики, то ли всего перечисленного сразу. Иначе она была бы в курсе, что Израиль воюет ровно с половиной своих соседей: с двумя из четырех», – говорится в сообщении «Мюсли вслух».
«Бунина не хочет возвращаться в страну, которая «воюет со своим соседом», но сама почему-то сидит в Израиле, находящемся в непрекращающемся военном конфликте с Палестиной. Ничего у нее при этом не отщелкивает», – удивился «Медиатехнолог».
Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор «Яндекса» в России Бунина покинула должность. По данным The Bell, Елена Бунина уехала из России и сейчас работает в израильском офисе «Яндекса», она заявила, что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями».
Экономист оценил шансы Запада забрать активы России в пользу Украины
Ожидать изъятия российских активов по всему миру в пользу Украины можно в случае, если Россия проиграет в спецоперации на территории Украины, заявил профессор кафедры финансов РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.
«Если мы проиграем, то они заберут все. Если не решим спецоперацию в свою пользу, то с нами могут поступить как угодно. Поскольку они по-бандитски арестовали наши средства, то по-бандитски могут и не вернуть. Первыми это начали делать американцы, могут продолжить и по всему миру», – цитирует канал 360 Юденкова.
При этом он напомнил, что американцы не потратили ни доллара в пользу СССР на восстановление страны после Великой Отечественной войны, то же самое было и с Германией.
«Германия была разрушена США и Великобританией в ходе бомбардировок, немцы могли воспользоваться золотом Гитлера для восстановления страны, но ничего подобного, золото осталось в США», – заявил экономист.
«У нас нет другого выхода, кроме как идти до конца. Если оставим власть Зеленского и остальных, то все будет трактоваться в пользу Украины. Немцы говорят уже, что надо арестовать все, что принадлежит русским, и национализировать. Уже звучат такие предложения, то почему не пойти и дальше, о чем говорит Зеленский», – считает экономист.
Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что украинские власти хотят получить в фонд восстановления страны 400 млрд долларов из замороженных российских активов.
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Эксперт: Россияне отказались прогибаться под санкциями
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Антироссийские санкции привели к противоположному эффекту: россияне сплотились вокруг фигуры президента, а в мире все больше стран выступают против санкций, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Так она прокомментировала принятие Советом ООН по правам человека резолюции с призывом прекратить принятие односторонних санкций.
«Все больше стран начинают понимать, как действуют санкции против России и причины, по которым они были приняты. И большинство стран, к счастью, уже прозрели. То, что их большинство – говорит о многом», – считает исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.
Негативный эффект от санкций начали ощущать те, кто их ввел, указала эксперт. Но несостоятельность этих антироссийских мер проявилась еще в том, что санкции привели к противоположному эффекту – россияне начали сплачиваться вокруг фигуры президента страны, о чем говорят результаты социологических опросов.
«Расчет был на то, что недовольные санкциями люди выйдут на улицы, начнут протестовать, но получилось совершенно по-другому. Этот санкционный удар некоторые даже не заметили. Многие решили, что лучше восстановить справедливый, в их понимании, миропорядок, нежели прогибаться дальше под тем или иным давлением. Мы наблюдаем сплочение вокруг фигуры президента, это фиксируется различными социологическими службами, причем как в количественных опросах, так и качественных, когда опрашивают людей различной категории о том, как они переживают сегодняшние события», – отметила эксперт.
На этой неделе Совет ООН по правам человека (СПЧ) на своей 49-й сессии в Женеве призвал государства прекратить принятие односторонних санкций, осудив их использование в качестве средства политического и экономического давления. За соответствующую резолюцию, сообщает ТАСС, проголосовали 27 стран из 47, в том числе Россия, Китай и Индия, тогда как 14 государств, включая США, страны Евросоюза, Великобританию и Украину, выступили против, а шесть делегаций при голосовании воздержались.
В резолюции говорится, что СПЧ решительно осуждает продолжающееся одностороннее применение «некоторыми державами» санкций «в качестве средства давления, в том числе политического и экономического», с целью воспрепятствовать осуществлению странами «права свободно и самостоятельно принимать решения». В резолюции говорится, что действующие односторонние санкции должны быть отменены, поскольку они противоречат Уставу ООН.
СПЧ высказался за создание в ООН «беспристрастного и независимого механизма» для жертв санкций, который занимался бы вопросами правовой защиты. Он призвал все государства сотрудничать со спецдокладчиком ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека. Сейчас на этом посту работает эксперт из Белоруссии Елена Довгань.
Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов. Курс национальной валюты восстановился за месяц и продолжает укрепляться. Более того, страны из списка «недружественных» будут обязаны расплачиваться с Газпром в рублях за поставляемый газ, что заставит их искать пути обхода своих же санкций, принятых против России.
Как сообщил ВЦИОМ, за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе показатель равнялся 77,9%). На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю). Из другого опроса ВЦИОМ следует, что проведение спецоперации на Украине поддерживают 76% россиян.
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Запрет импорта российской нефти застопорился в Конгрессе США
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Рассмотрение антироссийских законопроектов, включая запрет импорта российской нефти, застопорилось в Конгрессе США, сообщают СМИ.
Также речь идет об отмене торговых преференций для России и Белоруссии, средствах для преследования российских чиновников и бизнесменов, замораживании российских резервов, разрешении использовать конфискованные российские активы для оказания помощи Украине, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Washington Post пишет о «бесчисленном множестве причин бездействия законодателей» и «повседневных проблемах», к числе которых относит, например, «столкновение личных интересов, партийную политику и правила Сената, которые могут усложнить даже простые вопросы». Кроме того, ситуация объясняется «долгосрочным ослаблением некогда активной роли Конгресса в сферах внешней политики и национальной безопасности», политической поляризацией.
Как пишет издание, демократы не хотят мешать президенту США Джо Байдену на международном уровне, а республиканцы пытаются его переиграть. Washington Post не исключает, что на следующей неделе по некоторым из антироссийских законопроектов все же может пройти голосование.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, в истории «еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире». Однако, по его словам, «нет худа без добра» – санкции «заставляют нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше». США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.
Шольца освистали в Германии после слов об Украине и COVID-19
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Собравшиеся в немецком Эссене встретили слова канцлера Германии Олафа Шольца об Украине и коронавирусе свистом и криками, сообщают СМИ.
Митинг, на котором выступил Шольц, приурочен к началу избирательной кампании Социал-демократической партии Германии на выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Часть собравшихся отвечала на речь канцлера выкриками и свистом в свистки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kolnische Rundschau.
Крики и свист стали громче после заявления Шольца о солидарности Германии с украинскими беженцами, а также о работе Берлина в области здравоохранения «на протяжении всей пандемии коронавируса». Издание называет протестующих «предполагаемыми ковид-диссидентами». В ответ Шольц посоветовал недовольным «спокойно кричать». Он заявил: «Это то, за что мы боремся, за что борются граждане Украины – чтобы можно было без страха сказать свое мнение».
«Поэтому я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймёте, что это значит», – сказал он.
Напомним, президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Fox News удалил из интервью ответ Зеленского про зверства батальона «Азов»
Американский канал Fox News удалил из интервью украинского президента Владимира Зеленского его ответ на вопрос о зверствах батальона «Азов», который ведущий назвал «нацистским».
«Эти известия о батальоне «Азов». Нацистский батальон <…> Сообщается об их зверствах. Что американцам нужно знать о батальоне, об этих сообщениях?» – спросил ведущий, слова которого приводит News Front.
Зеленский в ответ заявил, что «они такие, какие есть». При этом Fox News не стал публиковать данный эпизод на своих ресурсах, но в интернет попала полная версия, передает РЕН ТВ.
Напомним, еще до начала российской военной операции на Украине в ООН фиксировали преступления «Азова» в Донбассе.
В пытках российских военных, о которых стало известно после нашумевшего видео, также принимали участие члены «Азова».
Песков назвал настоящий бренд России
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал главу российского государства Владимира Путина настоящим брендом страны.
«У нас все-таки бренд – Путин, это действительно так», – приводит ТАСС слова Песков в интервью каналу «Беларусь-24». Так он ответил вопрос, что является брендом для России.
«У нас он (Путин) пользуется совершенно уникальной поддержкой, уровень поддержки президента с начала военной операции (на Украине) существенно вырос и сейчас ушел за 80%», – констатировал пресс-секретарь.
«Наверное, со мной согласятся специалисты-социологи и политологи: в той или иной должности практически 22 года быть у власти и иметь поддержку населения больше 80% – это можно заносить к Книгу рекордов Гиннесса, это огромный уровень поддержки», – подчеркнул представитель Кремля.
По его мнению, «президент пользуется этой поддержкой, черпает силы из этой поддержки и принимает такие решительные действия».
Как сообщал ВЦИОМ, за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе показатель равнялся 77,9%). На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю).
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Песков вступился за Урганта
Среди российских знаменитостей есть те, которые испугались или не поняли событий на Украине, но они не являются врагами государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Собчак, Ургант, Тодоренко – они же не враги государства... У нас есть люди, которые испугались, вот когда все началось – они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», – приводит РИА «Новости» заявление Пескова в эфире канала «Беларусь 1».
Пресс-секретарь президента России вступился за телеведущего Ивана Урганта.
«Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения», – сказал Песков. – «Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в «пятую колонну», ни в коем случае», – добавил он.
«Да, есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать на наших героев военных. Вот это – враги государства, и с ними мы будем бороться. И им нет места в государственных деньгах», – предупредил Песков.
В начале марта телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения в отъезде из России.
Отметим, на прошлой неделе отец Ивана Урганта сообщил о его возвращении в Россию.
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Захарова увидела связь между предупреждением США и ударом ВСУ по Белгороду
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Авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгородской области произошел после призыва США к американцам покинуть Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова напомнила в своем Telegram-канале, что ориентировочно в 19:30 UTC 31 марта глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс призвал американских граждан, находящихся на территории России и Украины немедленно покинуть эти страны.
«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <…>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», – приводит сообщение представитель МИД.
«Через шесть часов 02:00 UTC 1 апреля с. г. два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?» – предположила дипломат.
Ранее после авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде возбуждено дело о теракте.
В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.
В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.
Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
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В Минобороны заявили об уничтожении «Искандером» украинского штаба обороны в Харькове
В результате высокоточного удара комплексом «Искандер» по штабу обороны Харькове уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более ста националистов и наемников из западных стран», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
В Минобороны сообщили, что ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили бронетанковую технику, боеприпасы и цистерны с топливом в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград на Украине, передает ТАСС.
«Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения», – заявил Конашенков.
Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны опубликовало видео с ударом ВС России по топливным хранилищам Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Газета ВЗГЛЯД писала, как уничтожение топливных хранилищ Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ускорит разгром украинской армии.
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Байден оконфузился на церемонии ввода в строй атомной подлодки
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Президент США Джо Байден на церемонии ввода в строй атомной подводной лодки долго стоял с закрытыми глазами и не реагировал на происходящее.
Во время спуска на воду субмарины USS Delaware ударной быстроходной атомной подлодки класса «Виргиния» президент США полминуты стоял с закрытыми глазами, пока в окружающей тишине порта Уилмингтона раздавались торжественные залпы. При этом рука главы государства была зафиксирована у лба в воинском приветствии. Затем Байден проморгался и слегка поправил приложенную ко лбу руку. Окружение Байдена внимательно следило за церемонией, как следует из трансляции Белого дома, остальные участники мероприятия стояли с открытыми глазами, передает РИА «Новости».
На церемонию, по данным ВМС, были приглашены 1,5 тыс. человек.
Подлодки класса «Виргиния» предназначены для выполнения широкого спектра задач в открытом океане и на побережье, они были задуманы как менее дорогая альтернатива ударным подводным лодкам класса Seawolf, созданным в эпоху холодной войны, и заменяют более старые подводные лодки класса Los Angeles, 29 из которых уже выведены из эксплуатации.
Ранее президент США Джо Байден оговорился, назвав мужа вице-президента Камалы Харрис «супругом первой леди».
До этого он назвал украинцев иранцами, а также оговорился во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – Россия или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».
Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН.
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