«Новые люди» предложили отменить штрафы за шашлыки

Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму проект постановления об освобождении от наказания россиян, привлеченных к административной ответственности за нарушения пожарной безопасности при жарке шашлыков.

«Открывается шашлычный сезон. За апрель спрос на мангалы по сравнению с предыдущим годом вырос на 125%, а на шампуры – на 235%. Людям хочется праздника. В это сложное время многие испытывают большой стресс. Нужно дать людям спокойно отдохнуть, а не охотиться на шашлычников», – говорит один из авторов инициативы депутат Владислав Даванков.

«Новые люди» предложили также отменить ограничения и на жарку шашлыков на дачах, поскольку сейчас предусмотрена ответственность даже за это. С рейдами ездят по товариществам и штрафуют людей. В партии считают, что на своей частной территории граждане имеют право заниматься тем, чем считают нужным, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Другая предложенная партией мера – развитие инфраструктуры для отдыха. Нужно расширить и оборудовать места для пикников в городах и пригородных зонах. Выделить на это деньги из федерального бюджета. По мнению «Новых людей», это снизит и количество лесных пожаров. Сейчас люди едут на шашлык в лес потому, что в городе нет для этого условий.

Даванков предложил выделить создание инфраструктуры для жарки шашлыков в лесах в отдельную статью расходов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».